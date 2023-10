Loska mot Messi - popcorn mot Neymar

Headlines Blogg

TyC Sport (Argentina) firar seger (1-0 mot Paraguay) men ger också stor rubrik åt en motståndare. Orsak: han anses ha spottat mot Lionel Messi. Efter att de två munhuggits skickade Antonio Sanabria en loska efter Messi, utan att träffa honom (se klipp här). ”Jag såg det inte. De sa till mig i omklädningsrummet att han spottat mot mig. Jag vet inte vem killen är och vill inte ge det någon betydelse för då snackar han om det och får uppmärksamhet”, säger Messi krasst. Sanabria själv dementerar att han spottat mot Messi. Fotnot. Argentinas målvakt Emiliano Martínez har nu 622 minuter i sträck mellan stolparna utan att släppa in ett mål. Senast han släppte in ett mål var mot Mbappé i VM-finalen.

O Globo (Brasilien) har i stället för loska popcorn i fokus – och de träffade en landslagsstjärna. Brasilien fick bara oavgjort på hemmaplan (1-1 mot Venezuela). Laget buades ut av publiken efter slutsignalen, och Neymar träffades av en popcornkartong i huvudet och av popcorn när han lämnade planen (se klipp här). Neymar ilsknade till mot åskådaren och Marquinhos fick dra honom därifrån. ”Jag såg inte ens vad det var, jag såg bara att något träffade mig, jag blev skrämd”, säger Neymar efteråt, ”Jag förkastar sånt beteende, det är väldigt dåligt för fotbollen. En person som gör så har inget hyfs, han kommer inte att kunna uppfostra sitt barn på bästa sätt. Om han har så mycket att klaga över borde han ha tränat mer och varit på planen i stället för mig”. Brasilien hade inför matchen 15 raka VM-kvalsegrar på hemmaplan.

ENGLAND

Daily Mail och The Sun ilsknar – inte oväntat – till mest . ”Varför kan inte förbundet visa lite simpelt mod?”, skriver Mails krönikör Oliver Holt, och kallar det ”skamligt” att förbundet valt att inte tända Wembleys båge i Israels färger i samband med England-Australien i kväll. Inga flaggor, varken israeliska eller palestinska, kommer tillåtas. I stället kommer en tyst minut att hållas för konfliktens civila offer och spelarna bära svarta armbindlar. The Sun spelar på känslosträngar i sin kritik över beslutet. Nyhetsettan har bild på en israelisk flicka som senare dödades, och texten ”I lilla Emilys namn, och alla de oskyldiga som slaktats av Hamas, varför i helvete kan inte förbundet låta Wembley skina till deras minne?”.

Daily Telegraph fyller på med ”Ilska efter förbundets nobb”. Kulturminister Lucy Frazer, som även har idrott på sitt bord, skriver på X att hon är ”extremt besviken” över förbundets beslut när det vid tidigare terrordåd lyst upp i ländernas färger. Lord John Mann, som är regeringsrådgivare kring antisemitism, menar att beslutet för många sänder signalen att ”judar inte räknas”. Även Premier League har valt ett neutralt hållet uttalande, vilket står i kontrast med exempelvis stora proffsligorna i USA som fördömer terrorism och står med Israel. På annat håll uppmärksammar tidningen att en arresteringsorder utfärdats mot Daniel Sturridge i kölvattnet av en hittelön han vägrat betala ut.

iNews ger Skottlands förlust störst rubrik (0-2 mot Spanien). ”You’ve Scot to be joking” syftar på att VAR kontroversiellt dömde bort ett skotskt mål för en knappt märkbar knuff på målvakten (se klipp här). Dessutom blev Liverpools Andrew Robertson skadad. England, som spelar i kväll, väntas låta Chelseas Levi Colwill göra landslagsdebut (förmodad startelva här). Eddie Nketiah kan också debutera – ändå skriver The Sun att Ghana inte gett upp hoppet om att knyta till sig Arsenalspelaren. Det engelska U21-landslaget slog Serbien med hela 9-1.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport domineras av en sak. En ”Fotbollschock”, en ”Landslagsstorm”. Det är de stora rubrikerna i de båda tidningarna sedan även Sandro Tonali och Nicolò Zaniolo dragits in i en bettingskandal. Båda har skickats hem från landslaget sedan de kallats till polisförhör. Sedan tidigare är Nicolò Fagioli misstänks för otillåtet spelande. GdS går igenom vad som står på spel. I Italien gäller vid fällande dom minst tre års avstängning, men den kan förhandlas ned om man samarbetar. Avstängningar gäller också internationellt. Tonali är stjärna i Newcastle och Zaniolo i Aston Villa. Under tiden har italienska landslaget kallat in Samuele Ricci, och ytterligare en spelare väntas ansluta. Italien möter Malta i morgon och England på tisdag i nästa vecka. Gazzetta dello Sport följer upp Romelu Lukakus utspel om att ”90 procent” om vad som skrev om honom i somras var fel (se torsdagens Headlines, under ”Övrigt”). Han anklagades då bland annat för att gå bakom ryggen på Inter. Och det vidhåller GdS i dag. Belgaren ska ha förhandlat med två andra klubbar redan före Inters Champions League-final, kanske till och med redan före semifinalerna mot Milan. Vilka klubbar? Värsta rivalerna Juventus och Milan, något Inter blev varse om först senare. Curva Nord låter som svar till Lukaku hälsa, ”Lukaku, vi bryr oss inte om vad du har att säga”, och fortsätter i uttalandet, ”Om du vågar (och det betvivlar vi) så kom hit till Meazza. Milano väntar på dig”. Sedan tidigare har ultras sagt att 50 000 visselpipor ska distribuera i samband med att Inter tar emot Roma den 29 oktober.

Tuttosport presenterade i juni sin 100-lista över nominerade till utmärkelsen Golden Boy. Då fanns fem svenska talanger med. När listan nu skurits ned till 25 namn finns inga kvar. Rankingen av de kvarvarande toppas av Jude Bellingham. På rankingen är Hugo Larsson 36:a.

Tuttomeractoweb berättar detaljer om den uteblivna övergången för Isak Hien till Atalanta. Bergamoklubben var beredd att betala 12 miljoner euro till Hellas Verona och Hien ville göra flytten. Men då Verona sett att Atalanta varit beredd att betala 17 milj euro för Alessandro Buongiorno, så krävde Verona lika mycket för Hien Då vände Atalanta på klacken och lämnade förhandlingarna. De senaste dagarna har det kommit flera rapporter om att Hien i stället är på väg att förlänga med Verona.

SPANIEN

Marca och AS har samma slutsats. Spanien tog ett ”Jättekliv” mot EM (2-0 mot Skottland). Seger borta mot Norge på söndag och det är redan klart. Marca menar att Navas, Merino, Sancet, Rodri och Morata var bäst i det spanska laget (två stjärnor av tre). En landslagsnyhet som också tar plats är att Jorge Vilda, som tog Spaniens damer till VM-guld men fick avgå med buller och bång, nu i stället blir förbundskapten för Marockos damer.

El Chiringito TV lanserar uppgiften att Real Madrid överväger Zinedine Zidane som ny tränare. Det skulle i så fall vara tredje gången han tar över rodret i klubben. Det ses också som en dörröppnare för Kylian Mbappé. Samtidigt påpekar den skräniga tv-showen att Carlo Ancelotti kommer att skriva på för Brasiliens först om Real Madrid innan december inte erbjudit honom någon förlängning.

Sport och Mundo Deportivo ger också den spanska triumfen den mesta av sin uppmärksamhet, men följer även upp fallet João Félix. Han fick ”bara” 400 000 euro i årslön enligt avtalet för att Barça skulle kunna göra värvningen FFP-vänlig i somras. Den summan har nu, när Barça har löneutrymme, justerats upp till fyra miljoner euro. Sport passar också på att gå igenom samtliga Barçaspelares löner. Tidningarna skriver sedan om att Barça kan ha drabbats av ett nytt skadeavbräck. Alejandro Balde har lämnat landslaget och följer inte med till Oslo. Barça har för närvarande även Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Lewandowski, Koundé och Lamine Yamal på skadelistan.

FRANKRIKE

L’Equipe har fullt fokus på att Frankrikes vid seger mot Nederländerna i kväll definitivt kan säkra EM-biljetterna. Liksom Le Parisien och RMC Sport har L’Equipe följande startelva: Maignan – Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez – Tchouaméni, Griezmann, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé. Kolo Muani går alltså före Giroud. I all korthet noteras det officiella beskedet att Christophe Galtier, tidigare PSG, är ny tränare för Al Duhail i Qatar.

Foot Mercato hävdar att Bayern München ser George Kobel som Manuel Neuers ersättare på lång sikt. Kontakter är redan etablerade med den 25-årige schweizarens rådgivare. Kobel har just förlängt med Dortmund, som väntas begära 70-80 miljoner euro för målvakten.

RMC Sport reagerar på nederländska förbundskaptenen Ronald Koemans passning när han fick frågan om Frankrike kanske ligger lite före Nederländerna. ”Ni vet, jag såg också matchen mellan Newcastle och PSG, och Kylian Mbappé spelade i den”, svarade Koeman.

TYSKLAND

Bild levererar uppgifter om Bayern München. Det finns intresse för att värva Kalvin Phillips från Manchester City i januari. Även Newcastle uppges intresserade av 27-åringen. iNews skrev i går att Phillips är beredd att testa en ny klubb i vinter. Dessutom uppges Bayern också intresserad av en annan mittfältare: Manu Koné i Mönchengladbach. Vissa kontakter är redan tagna. Även Liverpool är intresserade.

ZDF Sportstudio har kollat vilka tröjnamn som säljer bäst i respektive Bundesligaklubb. I Bayern är det nyförvärvet Harry Kane. På många håll är det just nyförvärv som dominerar, så exempelvis Leonardo Bonucci i Union Berlin och Xavi Simons i RB Leipzig.