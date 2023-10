Planen: Old Trafford ska få 90 000 platser

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail låter som andra tidningar segerlyckan från rugby-VM skölja över sportettan. Men det finns åtskilliga artiklar om att Jim Ratcliffe köper in sig i Manchester United, med planen att driva den sportsliga verksamheten. Krönikören Chris Wheeler påpekar att samarbete med ägarfamiljen Glazers gör att Ratcliffes intåg redan är fläckat hos många Unitedfans. The Times berättar i sin tur att Ratcliffe planerar att renovera Old Trafford och utöka publikkapaciteten till 90 000. Nuvarande kapacitet är 74 310.

The Guardian ger stort utrymme till Jordan Henderson, som kommenterar att han blev utbuad av engelska fans i helgen. ”Om folk vill bua för att jag spelar i ett annat land så får det vara så. Alla har en åsikt om att spela i Saudiarabien”, säger Henderson. Särskilt Hbtqi-rörelsen, som Henderson tidigare tagit ställning för, har varit kritisk. ”Jag ser på det från ett annat håll men jag kan förstå det och det får jag leva med, men det förändrar inte vem jag är. Jag spelar fotboll i ett annat land där jag försöker förbättra fotbollen på planen men också saker utanför”, säger Henderson, och påpekar även, ”Jag är ingen politiker”. Arsenals damer får utrymme på sportettan efter att inför 35 000 vänt till seger på tilläggstid (2-1 mot Aston Villa).

Manchester Evening News menar att ”det finns inte en chans” att Manchester United kommer låta Victor Nilsson Lindelöf lämna på en fri transfer i sommar. ESPN har redan skrivit United kommer att utnyttja optionen i kontraktet, och MEN skriver att ”Lindelöf kommer att skriva nytt kontrakt och fortsätta vara viktig, bara inte som en regelbunden startspelare”. Lindelöf bedömde det själv under gårdagen som ”ganska troligt” att kontraktet förlängs.

Northern Echo konstaterar att Emil Krafth må vara tillbaka från sin långdragna knäskada men han kan ha spelat färdigt i Newcastle. Högerbacken kommer att tillåtas lämna klubben i januari.

The Sun ger utrymme för en sågning som blivit viral. Dorking Wanderers åkte ut i FA-cupkvalet (0-2 mot Horsham), och Dorkings tränare Marc White säger, ”Jag hoppas de (Horsham) får möta något fantastiskt och livsförändrande (motstånd, min anm) så att mina jävla skitspelare lär sig en jävla läxa, för de var så dåliga” (se klipp här).

ITALIEN

Corriere dello Sport ser Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo och Nicolò Fagioli missa EM. Om de fälls är långa avstängningar att vänta för trion som dragits in i en bettingskandal. Besked väntas först vid slutet av året, även om Tonali liksom Fagioli sägs beredd att samarbeta, och få hjälp. Zaniolos advokat hävdar däremot att Aston Villa-spelaren inte bettat på fotboll. Tidningarna påpekar att ett erkännande kan få ner den automatiska avstängningstiden på tre år till tio månader, men om det visar sig att man spelat på egen match så börjar den automatiska avstängningstiden vid fyra år. CdS poäng är att även med straffrabatt finns ingen chans till EM. Avstängningar gäller internationellt. Chanserna att exempelvis Tonali spelar vårsäsongen i Newcastle tycks små. Zlatan Ibrahimovic fick under gårdagen också en fråga om Tonali, som han spelade ihop med i Milan. ”Om han har problem på grund av spelande måste vi hjälpa honom, för det är som en drog. Vi måste förstå om han spelade på casino, för det gjorde jag också. Men spelar man på fotboll är det förstås en annan historia”, säger Ibra.

La Gazzetta dello Sport öser på med citat från Zlatan Ibrahimovic från tidningens gala i går. Här finns piken mot Balotelli – och piken tillbaka. Här finns bekräftelsen på samtalen med Milan – och med andra intressenter. I spanskspråkiga medier är intresset störst för citat om Lionel Messi i MLS. ”Jag är glad för dem, nu kan de se på fotboll igen. Efter jag lämnade tittade de bara på baseball”, svarade Ibrahimovic (se klipp här). Turintidningen Tuttosport väljer i sin tur att på förstasidan ha med att Ibrahimovic påpekar att ”Juventus vann 38 scudetto, inte 36”. En markering om att Juve vann titlarna på planen även om de blev fråntagna dem av förbundet för calciopoli. Pauline Hammarlund gjorde sitt andra mål för veckan när Fiorentina vann (4-1 mot Pomigliano). Fyra dagar tidigare gjorde hon ett mål i cupen.

La Gazzetta del Mezzogiorno påpekar för Pontus Almqvist att han i senaste matchen med Lecce nådde en toppfart på 36,3 km/h. ”Men det är inte min snabbaste, jag kan mer och kan springa ännu snabbare”, svarar den 24-årige svensken. Almqvist tillhör också Serie A-toppen i dribblingar efter sin succéstart. Drömmar om landslaget? ”Om samtalet kommer blir jag glad, det är så klart ett av mina mål, men det är ingen besatthet. För att nå dit måste jag prestera i Lecce och Lecce är mitt enda fokus”, svarar han.

SPANIEN

Marca jublar, ”Vi är i EM” (1-0 mot Norge). Segern beskrivs på första uppslaget som att ”Ett storslaget Spanien dissekerar Haaland”. Rodri och Fabián Ruiz får högsta betyg, tre stjärnor av tre. Martin Ødegaard är en av tre norrmän som inte ens får en stjärna utan ett streck.

Sport och Mundo Deportivo har samma rubrik, ”EM-Gavi” – Barça-spelare som säkrade platsen. Men tidningarna firar också en annan Barça-spelare. Alexia Putellas avgjorde gårdagens ligamatch (1-0 mot Atlético), vilket var hennes 182:a mål för klubben och hon gick därmed om Jenni Hermoso som Barças bästa målskytt genom tiderna.

Cadena Cope skildrar känslor kring kriget i Israel och Palestina. Karim Benzema skriver i sociala medier, ”Alla våra böner med invånarna i Gaza som än en gång är offer för orättfärdiga bombningar som inte skonar varken kvinnor eller barn”. Den tidigare israeliske landslagsmålvakten Dudu Aouate, med ett förflutet i bland annat Racing Santander, Mallorca och Deportivo La Coruña, reagerar starkt: ”You are a big son of a bitch”, översatt även till hebreiska, arabiska, franska och spanska.

Relevo hävdar att Barcelona är beredd att utmana Milan om Juan Miranda. Den 23-årige backens kontrakt med Real Betis går ut i sommar. Milan vill säkra upp Miranda i januari men Barça, där han spelade till 2021, ser honom som en utmärkt backup till Alejandro Baldé.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det är dags ”Att gråta”, sedan hemmanationen missat VM-semifinal i rugby-VM. Besvikelsen upptar större delen av tidningen. I fotbollens värld råder en viss besvikelse med Strasbourg, sedan Chelseägarna genom BlueCo tog över. Tränare Patrick Vieira försvarar säsongsstarten. ”Det har varit många förändringar. Många utanför klubben ser inte förändringar så snabbt som de önskat, men vi får inte bli förblindade av att Strasbourg är kopplade till Chelsea, som spenderade en massa pengar i somras”, säger Vieira. Strasbourgs ultras var missnöjda från början med ägarskiftet och skrev häromdagen i ett uttalande om ”pengar utan kompetens”. Tidningen uppmärksammar vidare att Algeriet kommer att vara värd och stå för kostnaderna för Palestinas kommande matcher.

Téléfoot pratar med Theo Hernández som får frågan vad han gett lagkamraterna i Milan för råd för att stoppa Kylian Mbappé inför matchen mot PSG den 25 oktober. ”Stoppa honom regelvidrigt regelvidrigt när det går”, säger Hernández och skrattar.

RMC Sport känner av den minerade marken kring konflikten Israel-Palestina. Nice-backen Youcef Atal drog på sig bland annat ilska från stadens borgmästare sedan han delat ett inlägg i sociala medier där en palestinsk predikant hoppas på en ”en svart dag för Israel”. Atal har bett om ursäkt men franska fotbollsförbundet meddelar att ärendet nu ligger hos disciplinkommittén.

TYSKLAND

Bild pratar med Noussair Mazraoui som försvarar sig efter uppmärksamheten över pro-palestinska inlägg. Bayern München-spelaren säger han är ”besviken att behöva förklara vad jag står för”, och påpekar att han är ”emot all form av terrorism”. Mazraoui ska bland annat ha länkat till en sida som förespråkar Israels förintelse. Bild undrar hur Mazraouis relation till lagkamraten Daniel Peretz kommer att vara framöver. Målvakten är israel. Bayern, som har ett förflutet starkt kopplat till judendomen genom legendariske presidenten Kurt Landauer, har inte uttalat sig ännu. Det gjorde däremot Johannes Steiniger, en politiker från kristdemokratiska CDU, i helgen. Han tycker Mazraoui borde kastas ut ur landet. Noterbart från söndagen är vidare att Augsburg fått en dansk tränare, Jess Thorup.

Kicker har stort fokus på Thomas Tuchels arbete i Bayern München, att han likt Louis Van Gaal på sin tid, bryter gamla mönster i ett långtidsprojekt. Mer Bayern: Fem spelare har utgående kontrakt. Samtal om ettårskontrakt väntar med Thomas Müller, Manuel Neuer och Sven Ulreich. Tendensen är däremot att Eric Maxim Choupo-Moting lämnar, vilket också Bouna Sarr gör. Längre in i tidningen finns en artikel om att Carl Johansson i Holstein Kiel är tillbaka efter meniskskada. Tränare Marcel Rapp bekräftar att den 29-årige backen är aktuell för spel mot Hansa Rostock i helgen. Holstein Kiel ligger fyra i Zweite Bundesliga.

WAZ uppmärksammar att Amin Sarr bara fått totalt 49 spelminuter sedan han kom till Wolfsburg. ”Amin kom till oss mycket sent, han har mycket att ta igen fysiskt jämfört med alla andra”, säger tränare Niko Kovac. Han påpekar att klubben kommer att ge honom tid, men menar att Sarr också måste ha tålamod. ”Han måste ha det (tålamod), för han har Jonas Wind framför sig”, påpekar Kovac. Dansken har varit en succé. För Sarr väntar med andra ord fler minuter som bänkspelare. 22-åringen är utlånad från Lyon med köpoption.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) hör Jan Verthongen understryka vikten av mötet med Sverige, trots att EM-platsen redan är klar. ”Det är verkligen viktigt att bli gruppetta med tanke på seedningen, men också för äran förstås”. Förbundskapten Domenco Tedesco instämmer. ”Vi vill bli gruppetta, vi kommer inte att dela ut några presenter. Jag kommer inte plötsligt att ändra allt. Något nytt kanske testas, men inget konstigt. Kanske blir det två, tre nya namn men det är inte säkert”, säger Tedesco.

TNT Sport (Argentina) ser Inter Miamis besked om en Kinaturné som en ”bomb”. Inte för att det är klubben första utlandsturné någonsin, utan för att det sätter punkt för rykten om att Lionel Messi kan lånas ut. Barcelona eller Saudiarabien har tidigare nämnts. Nu väntar i stället matcher med argentinarens MLS-klubb mot Qingdao Hainiu FC den 5 november och Chengdu Rongcheng tre dagar senare.