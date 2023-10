Macron efter supportermorden i Bryssel: ”Europa är skakat”

Headlines Blogg

Uppmärksamheten kring terrordådet i Bryssel behandlas i olika utsträckning land för land.

FRANKRIKE

L’Equipe dröjer sig kvar vid besvikelsen över sortin i rugby-VM. Men två fotbollsnyheter klämmer sig in på förstasidan. Den ena är en inför-notis till Frankrike-Skottland, den andra är att dödskjutningarna av två svenska supportrar i Bryssel. Den får ett uppslag i tidningen. ”För några minuter sedan var det Bryssel som på nytt utsattes för en islamistiskt terrorattack. Europa är skakat”, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i går kväll. Det spända världsläget avspeglar sig på annat vis i fransk fotboll. Landslagsbacken Jean-Clair Todibo fångades på bild när han skrattade under den tysta minuten för offren i Israel och Palestina, samt den mördade läraren Dominique Bernard i Arras, i samband med Nederländerna-Frankrike. ”Det var ett nervöst skratt, jag ville inte på något vis göra mig lustig över den rådande situationen”, försvarar sig 23-åringen. Förbundets etiska kommitté behandlar ärendet. L’Equipe spekulerar i att det kan få landslagskonsekvenser även för Todibo, som kallats in som reserv. ”För att få stanna med Deschamps är det alltid bästa att skapa så lite ringar på vattnet som möjligt…”. Tidningen har de senaste dagarna också berättat om lagkamraten i Nice, Youcef Atal, som hamnat i blåsväder för sina inlägg i sociala medier om konflikten Israel/Palestina. Tillbaka till landslaget. L’Equipe tror på följande fransk startelva mot Skottland: Maignan – Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Camavinga – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Annons

RMC Sport uppger – och Le Parisien bekräftar – att den franska ligaorganisationen (LFP) planerar att slopa regnbågströjor. Dessa tröjor har årligen använts av spelarna i Ligue 1 och Ligue 2 för att stödja kampen mot homofobi, men förra året vägrade flera spelare från Toulouse, Nantes och Guingamp att bära dem.

ENGLAND

Daily Mirror sveps på webben med av terrordådet i Bryssel. Bilder på svenskar som tröstar varandra, blåljus i mörkret, poliser. Bilderna finns överallt. Sportettan skildrar en mer vardaglig fotbollsvärld, här med att förbundskapten Gareth Southgate slår tillbaka mot de som buar landslagets egna spelare, senast Jordan Henderson, som flyttat till Saudiarabien. ”Folk kanske inte delar Jordans inställning och val, men det tycker jag inte vara någon anledning att inte ta ut honom. Jag tycker inte heller det är en anledning att bua honom. Vi är ett starkare lag med fansens stöd. Om det var en popularitetstävling hade vårt lag sett mycket annorlunda ut”, säger Southgate.

Annons

Daily Mail bär på budskapet ”Riv upp det, Ratcliffe”. Enligt tidningen välkomnar Erik ten Hag de radikala förändringar som Manchester Uniteds nya delägare Jim Ratcliffe planerar för den sportsliga satsningen. The Times skriver att Ratcliffe vill ha hand om transferfönstret redan i januari. The Guardian påpekar att Ratcliffes intåg inte kommer att ha nämnvärd inverkan på Uniteds ekonomiska muskler på transfermarknaden. FFP sätter stopp för det. iNews menar att det kommer att bli svårt att värva Newcastles sportchef Dan Ashworth. Samtidigt nämner TalkSport att Paul Mitchell, tidigare i bland annat Tottenham, är aktuell för en roll. På torsdag väntas Ratcliffes och Ineos bud på 1,3 miljarder pund för 25 procent klubbas igenom av Uniteds styrelse. Daily Mirror hävdar förresten att Shejk Jassim, som drog sig ur kampen om United, i stället kan investera i Tottenham.

Annons

ESPN-experten Don Hutchinson får ta ut sitt Premier League-lag så här långt. Då finns ingen plats för Erling Haaland – men för Alexander Isak. Laget: Alisson (Liverpool) – Trippier (Newcastle), Van De Veen (Tottenham), Saliba (Arsenal), Udogie (Tottenham) – Szoboszlai (Liverpool), Maddison (Tottenham), Rodri (Man City) – Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Isak (Newcastle).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar på morgonen sin webbsida med bilderna på de gråtande svenska supportarna på läktaren som förekommer på så många håll. Även papperstidningen fick med dådet. ”Terror i Bryssel” finns på förstasidan och över ett uppslag inne i tidningen. Dagens största rubrik i papperstidningen handlar annars om Nicolò Fagioli. Enligt GdS är Juventusspelaren nära en överenskommelse med åklagare om straffrabatt för brott mot bettingregler. Fagioli har erkänt och berättat om sitt spelberoende. Hans advokater hoppas på sju-åtta månaders avstängning. Åklagaren yrkar på ett år. Kanske möts de halvvägs, menar GdS. Enligt uppgifterna har Fagioli aldrig spelat på sin egen klubbs matcher. Inte heller i Sandro Tonalis fall finns några uppgifter om att han ska ha spelat på sitt eget lags matcher. Tonali ska också ha erkänt spelproblematik och hans advokater försöker nu få till en snabb uppgörelse med åklagaren. Nicolò Zaniolo har däremot nekat till anklagelser om betting.

Annons

Corriere dello Sport har fullt fokus på kvällens EM-kvalmöte med England – en repris på senaste EM-finalen. Men Victor Osimhen tar också plats. Den hårt ansatte Rudi Garcia får försöka klara sig kvar som Napolitränare utan sin nigerianska anfallsstjärna i sex veckor. Osmihen missar på grund av en lårskada på landslagsuppdrag matcherna mot Hellas Verona, Union Berin, Milan, Salernitana, Union Berlin igen och Empoli. Han kan vara tillbaka mot Atalanta den 25 november. Antonio Conte öppnar i Rai dörren för framtida klubbar. ”Rom och Neapel är verkligen två platser jag skulle vilja testa, med tanke passionen de överför till dig”, säger Conte. Zlatan Ibrahimovic har bekräftat samtal med Milan om en framtid tillsammans, och nu understryker Milans ägare Gerry Cardinale intresset. ”Zlatan är en legendar. Jag har börjat känna honom, jag gillar verkligen honom, han är född ledare. Vi behöver fler ledare. Jag älskar personer som utmärker sig och som kan ge tillbaka av vad de lärt sig. Vi har ett ungt lag och jag tror någon som Zlatan kan vara väldigt framgångsrik, både som rådgivare till mig och i ledarskapsbyggande anda till laget. Så det är upp till honom. Diskussioner pågår och jag gillar honom verkligen, jag tror det kan vara till stor fördel för oss”, säger Cardinale.

Annons

SPANIEN

Marca, AS… liksom i så många andra fotbollstidningar fylls webbsidorna med sorg efter dådet mot svenska supportrar i Bryssel. Det spanska förbundet, RFEF, skrev i sociala medier går kväll om ”chock” efter nyheten, och skickade kondoleanser till Belgien och Sverige. Även papperstidningarna hann få med händelserna, om än inte på lika framträdande plats. I Marca är det ”Ancelottis rebeller” som får störst rubrik. Det handlar om Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga och Modric, som är missnöjda antingen över position eller speltid. En annan rubrik är att just Ancelotti ”drar i Brasilienbromsen”. Italienaren har ju en längre tid sagts ta över det brasilianska landslaget, senats till sommaren. ”Rykten. Det är bara rykten. För tillfället är jag mycket tillfreds i Real Madrid”, säger Ancelotti till italienska Radio Anch’io Sport. AS påpekar att det inte finns något överenskommet, inget underskrivet, även om det brasilianska förbundet (CBU) är angelägen om plocka in Ancelotti.

Annons

TYSKLAND

Bild skriver på förstasidan att ”Terrorn är tillbaka i Europa!”, som svar på dådet i Bryssel. Tidningen följer upp kontroversen kring Noussair Mazraoui offentliga Palestinayttringar med en annan Bundesligaspelare som hamnat i hetluften. Bild upprörs över Mainz nyförvärv Anwar El Ghazi som i sociala medier inkluderat starka anklagelser mot Israel samt slagordet “From the river to the sea, Palestine will be free” – vilket här anses innebära Israels förintelse. Inlägget ska senare ha plockats bort. Mainz vill kommentera ärendet först i dag. Klubbens grundare var jude, påminner Bild om.

Sky Sport lanserar en rad transferuppgifter. 1/ Milan, Liverpool och Bayern München jagar alla Schalkes stjärnskott, 17-årige Assan Ouédraogo. 2/ Backen Sokratis Papastathopoulos står utan kontrakt, nobbade förra veckan Real Betis och väntar enligt Sky Sport på ett samtal från Bayern München, som väntas fatta beslut denna vecka. 3/ Tv-kanalen hävdar också att João Palhinha fortfarande hoppas på Bayern i januarifönstret. Flytten gick om intet på Deadline Day i somras och mittfältaren förlängde med Fulham. Bayern har ännu inte tagit ett beslut. En övergång väntas gå på 60-65 milj euro.

Annons

ÖVRIGT

La Dernière Heure (Belgien) använder bara ett enda ord, ”Fasan”. Det får beskriva terrordådet som krävde två svenska supportrars liv i Bryssel i går kväll. Kusligt nog hade tidningen på måndagen en stor förstasidesrubrik med beskedet, ”Därför höjer inte Belgien terrorhotnivån”. Det har landet gjort nu. De Standaard skriver om ”Bryssel på nytt i terrorns grepp”, medan Het Laaste Nieuws har ”Dödade på väg till fotboll”. Vanligen återhållsamma Le Soir har som enda rubrik på förstasidan”Attack och kväll av oro i Bryssel”. Matchen bröts i paus. Supportrar fick lämna arenan sent under stor polisbevakning. Het Nieuwsblad tar fasta på just publiken. ”De 30 000-35 000 åskådarna förstod också det orimliga i att fortsätta matchen. När speakern berättade det steg applåderna. Ett tecken på förståelse, på omtanke. Det bästa ögonblicket denna måndagskväll skedde på King Baudouin Stadiums läktare, inte på planen. Det är en tröst på denna galna jord”, skriver tidningens fotbollschef Ludo Vandewalle. HLN har på morgonen också störst artikel på sporten om att ”belgiska och svenska supportrar skapade enighet”. Bland annat skanderade de belgiska fansens ”Sweden” och tände mobiltelefoner.

Annons

A Bola (Portugal) menar att målgesten som Viktor Gyökeres så här långt vägrat avslöja är röjd. ”Jag tror att det är från en filmkaraktär som äter människor, för han käkar upp försvarare”, säger tidigare lagkamraten Josh Eccles i Coventry. Filmkaraktären Hannibal Lecter, fyller A Bola belåtet i. Citatet från Eccles går att finna i Coventry Telegraphs arkiv redan i mars. Och Correo da Mañha hade det som en exklusiv nyhet häromdagen.