Uppgifter: United tänker ta tillbaka De Gea

ENGLAND

The Sun känner Manchester United lägga in en ”Reverse Gear” (backväxeln), eller som det heter här, en ”Reverse Gea”. Enligt tidningen planerar United nämligen att ta tillbaka David De Gea. Det handlar om ett korttidsavtal, med anledning av att André Onana sticker iväg på Afrikanska mästerskapen efter nyår. De Gea är fortfarande utan kontrakt sedan United dumpad honom efter förra säsongen.

Daily Mirror drar också till med en omskrivning. ”Headache” (huvudvärk) blir ”Ed ache”, för det vaknar sannolikt Newcastles tränare Ed Howe upp med i dag. Dels för att det blev Champions League-förlust på hemmaplan (0-1 mot Dortmund). Dels för två nya skador: Jacob Murphy och Alexander Isak. Svensken fick kliva av efter en kvart. Enligt Howe är det troligen på nytt ljumskproblem. Hur länge Isak blir borta är ännu oklart.

Rotherham Advertiser hör lovorden hagla över målvakten Viktor Johansson efter gårdagens seger (2-0 mot Coventry). ”En fullständig stjärna”, säger tränaren Matt Taylor. ”Vik är otrolig”, säger lagkamraten Cohen Bramall till BBC Sheffield, ”Han kan gå hela vägen till toppen. Det är en välsignelse att ha honom”.

Daily Telegraph låter tunga uppgiften om att Everton riskerar tolv poängs avdrag ta störst plats. Tidningen kom med uppgiften redan under onsdagen. Det finns också en tillhörande artikel, ”En åtalspunkt kan kosta Everton tolv poäng, men Premier League förblir tysta om Manchester Citys 115 åtalspunkter”. Sportsligt rullar det oavsett på för City. Erling Haaland låg med två mål i går bakom ännu en CL-seger (3-1 mot Young Boys).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker det är ”Dystert, Milan”, efter storförlust i Paris (0-3 mot PSG). Dessutom finns rubriken ”Spänningar mellan Calabria och Pioli”. Davide Calabria beklagade sig över lagets insats, att arbetet på träningarna inte avspelade sig i matchen, och menade att ”den som inte tror på det kan stanna hemma”. Det föll inte i god jord hos tränare Stefano Pioli. ”Han gör fel i att säga så. Det är ingen på Milanello som tränar utan rätt fokus eller intensitet. Ibland kan man i stridens hetta efter en match säga saker man inte menar”, säger Pioli. Tidningen avfärdar också Corriere dello Sports uppgifter i går om att Newcastle tänker stämma Milan efter Sandro Tonali-fallet. Det finns inga sådan planer, ej heller laglig grund för det, skriver GdS. Tonalis straff väntas komma i dag. Det förmodade straffet är enligt GdS tio månaders avstängning, plus åtta månader ”alternativt straff”, där han kan spela vidare men bland annat behöver närvara vid möten i Italien.

Corriere dello Sport hade i går en triumfatorisk förstasida om ”Italian Style”, efter Inters och Napolis CL-segrar. Av de tongångarna syns föga i dag efter Milans storförlust och Lazios magplask (1-2 mot Feyenoord). I kväll ger sig Roma i kast med Slavia Prag i Europa League, men blickar riktas också mot helgen. På söndag väntar Inter, Mourinhos gamla klubb, på San Siro. De svartblå fansen gillar Mourinho, däremot har de utlovat ett inferno för Romelu Lukaku, som ses som en svikare. ”Jag visste inte att Romelu var så viktig i Milano”, är Mourinhos syrliga kommentar, ”Sedan är det intressant att förstå varför Lukaku som går från Inter till Roma för att hjälpa sin tränare är ett sådant drama, när Cannavaro tidigare gått från Inter till Juve utan problem. Vieri, inga problem. Men Romelu till Roma är överraskande för jag trodde inte han skulle vara i Interfansens hjärta”. Själv är Mourinho avstängd efter det röda kortet mot Monza.

SPANIEN

Mundo Deportivo använder ”Ferminator” som huvudrubrik efter Fermín López. Ännu en gång ledde en ung spelare Barcelona till seger (2-1 mot Sjachtar). Sport blickar framåt i stället, ”Redo för El Clásico”, och påpekar att Barça kommer till matchen ”i storslag”. Och João Félix då, som fick kliva av skadad? ”Det är ingen fara! Det var bara en smäll. Återhämtning och förberedelser för nästa match”, skriver portugisen på Instragram. Däremot ser Xavi ut att få klara sig utan Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Pedri och Jules Koundé, medan Raphinha och Robert Lewandowski är frågetecken.

Marca väljer som Madridtidning en annan vinkel för Barça, ”Till El Clásico med rädsla”, och bild på en grimaserande João Félix – trots det lugnande beskedet. AS har förvisso som Mundo Deportivo rubriken ”Redo för El Clásico” men här är det inte Barça utan Vinícius Jr på bild. Brasilianaren har hittat formen i tid. AS bekräftar också El Chiringuito de Jugones uppgifter: Real Madrids president Florentino Pérez åker inte till Barcelona för El Clásico. Anledningen är tweeten från en av Barças styrelsemedlemmar som hånade just Vinícius Jr. Tweeten plockades bort direkt och Barças vicepresident Rafa Yuste har bett om ursäkt. ”Om Vinícius lyssnar: det här kommer inte att hända igen”, säger han. Det hade funnits förväntningar om att ett besök från Pérez skulle mjuka upp relationerna mellan klubbarn efter Negreira-affären. Från gårdagens CL: Atlético fick med sig en poäng från Glasgow (2-2 mot Celtic).

FRANKRIKE

L’Equipe kallar PSG för ”De professionella” som till slut avfärdade motståndet på Parc des Princes (3-0 mot Milan). Och störst av dem alla var den yngste, Warren Zaïre-Emery. 17-åringen var matchens lirare. 4 000-5 000 AEK-fans väntas till Marseille inför kvällens Europa League-match. Men inga kravaller fruktas. Tvärtom, snarare fest. Ultras till de båda klubbarna har nära band sedan 30 år tillbaka. Andra nyheter: 1/ Sadio Manés köp av klubben Bourges Foot 18 nu är bekräftad. Laget spelar i National 2, fjärde liganivån. 2/ Mamadou Sakho får sparken av Montpellier efter att ha bråkat och knuffat omkull tränaren. 3/ Youcef Atal, som önskade ”en svart dag för Israel” i sociala medier, har stängts av sju matcher av ligans disciplinkommitté, trots avpublicering av inlägg och ursäkter.

La Voix du Nord fångar upp tankar från Gabriel Gudmundsson om terrordådet i Bryssel, ”Ett mycket märkligt och mycket sorgligt ögonblick, mina tankar är med offren och offrens familjer”. Det talades om tyskt, nederländskt och italienskt intresse för svensken i somras. ”Jo, det var klubbar som var intresserade. Dessutom hade jag spelat för landslaget vilket kanske genererade intresse. Men jag vill poängtera att jag trivs här. Jag har kontrakt och tänker respektera det. Jag är mycket tillfreds i Lille”, säger han. Lille möter i kväll Slovan Bratislava i Conference League.

TYSKLAND

WAZ pratar med Mattias Svanberg, och tycker det är märks att svensken fortfarande har terrordådet i Bryssel i tankarna. ”Självklart tänker jag fortfarande på händelserna, man skakar inte bara av sig något sådant”, medger han, ”men när jag var tillbaka med Wolfsburg sex dagar senare, när jag var tillbaka på planen, var jag fullt fokuserad på matchen. I det ögonblicket hjälpte fotbollen mig att inte tänka på de hemska ögonblicken”. Han pratade också om själva händelserna i Bryssel, rädslan och inte minst tankarna på offren. ”Det är omöjligt att sätta ord på något sådant. Det hade inte känts rätt att fortsätta spela, det hade varit respektlöst”, säger Svanberg om EM-kvalmatchen.

Kicker har en förstasida som handlar om Union Berlins bekymmer att få ihop lagpusslet. Sådana problem hade RB Leipzig och Dortmund inte i Europaspelet i går. Emil Forsberg svarade för en assist i RB Leipzigs seger (3-1 mot Röda Stjärnan) men får bara 4 av 6 i betyg (1 är bäst) av Kicker ( i franska L’Equipe får Forsberg fina 7/10). Xavi Simons var som så många gånger förr matchens lirare. Dortmund reste till Tyneside och kom hem med alla poängen (1-0 mot Newcastle). Men Bild har rubriken ”Ett mål, två skador och tre poäng”. Skadorna är på Emre Can och Julian Brandt. Från Zweite Bundesliga rapporteras att St Paulis nyckelspelare Eric Smith är aktuell för spel igen efter att ha missat senaste matchen.

Bild följer upp uppgifterna häromdagen om att Jamal Musiala bara kan tänka sig Manchester City eller Real Madrid vid en flytt. Enligt Bild är City intresserade av anfallaren. Tidigare har också Liverpool uppgetts intresserad, men det intresset är inte ömsesidigt. Bayern München vill förlänga med Musiala, som tryckt in pausknappen på förhandlingar och vill avvakta hur säsongen utvecklar sig. Bild rapporterar också att Leonardo Bonucci slår tillbaka mot transferspecialisten Fabrizio Romanos uppgifter om att Union Berlin-backen var förbannad över att inte ha fått spela mot Napoli. ”Utan att längre bli förvånad, så läser jag ännu en gång påhittade nyheter om mig själv”, skriver Bonucci på Instagram. Däremot har David Datro Fofana, på lån från Chelsea, krupit till korset efter ilskan över att ha blivit utbytt. ”Med tanke på mitt uppträdande när jag lämnade planen vill jag be om ursäkt till klubben, tränaren, medspelarna och fansen”, skriver 20-åringen på Instagram.