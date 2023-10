Uppgifter: ten Hag tvingade spelarna att lyssna på Citys jubel

Headlines Blogg

The Sun kastar sig upp i sadeln när jaktsäsongen på Manchester United är igång igen. Tidningen uppger att Erik ten Hag tvingade laget att sitta tysta i omklädningsrummet efter matchen och lyssna på Cityspelarnas firande. Sedan skällde han ut dem för insatsen i andra halvlek. Spelarna fick också hemläxa, med individuell video på vad de gjort för fel. Under en annan ”exklusivt”-vinjett uppger The Sun att spelarna för första gången ifrågasatt Ten Hags taktik. En del tog upp det i omklädningsrummet. Bland annat kunde de inte förstå varför Victor Nilsson Lindelöf spelade vänsterback. The Sun levererar också silly season. Enligt tidningen är Real Madrid nu beredd att köpa Kepa Arrizabalaga från Chelsea. Men den spanska klubben vill bara betala 17,5 miljoner pund. Chelsea betalade 70,5 milj pund för fem år sedan. Arrizabalaga har bara ett och ett halvt år kvar på kontraktet. The Sun har också en udda take på Marti Cifuentes flytt från Hammarby till QPR. Till ett ”Zlat’s it” skriver tidningen att ”QPR presenterar ny tränare efter samtal med Zlatan Ibrahimovic”. I texten står bara att Ibrahimovic är delägare i Hammarby.

Daily Star deltar också i Unitedjakten. ”Ingen laganda, ingen kvalitet, inget hopp”. Det sammanfattar Arsène Wengers intryck av derbyt. ”I slutändan tyckte man nästan synd om United för det fanns inget hopp i laget”, sa Wenger i i BeIN Sport, och fortsatte, ”Jag ser helt enkelt inte var de kan förbättras. Det här laget har tappat självförtroende, kvalitet och i dag även kraften”.

Daily Mail toppar också med Man United och efterspelet på derbyt. Men här är vinkeln att Marcus Rashford valde att gå på nattklubb samma kväll som derbyförlusten. Även Daily Telegraph toppar sporten med uppgiften om Rashford. Mail menar nu att stjärnan riskerar Ten Hags vrede. Telegraph lägger till att Rashord var i tid till måndagsträningen.

Daily Telegraph har även en rad rubriker om Chelsea. Här finns att Londonklubben utreds för sina gamla värvningar av Samuel Eto’o och Willian. Här finns också att Chelseas israeliska supporterklubb tvingats ta ner sin flagga efter åtta år. Davidsstjärnan är inte välkommen. PL-klubbarna har krav på sig att inte ha israeliska eller palestinska flaggor efter den eskalerande konflikten i Mellanöstern.

ITALIEN

Corriere della Sera har rubriken ”SOS Ibra”. I fredags och i helgen skrev Gazzetta dello Sport att det är perfekt läge för Zlatan Ibrahimovic att kliva in i Milan nu. La Repubblica uppgav under söndagen att Milans vd Gerry Cardinale är hoppfull om att övertala svensken. Corriere della Sera trycker på att Milan jobbar på att få in Ibrahimovic, att Cardinale vill ha honom och att tränare Stefano Pioli är positiv. Men Ibrahimovics svar dröjer, och han vill ha en tydlig roll, inte någon i marginalen.

La Gazzetta dello Sport toppar med beskedet att Dusan Vlahovic är nära att förlänga med Juventus. Klubben har ett möte med hans agent i veckan. Den serbiske anfallaren väntas förlänga till 2027, eventuellt till 2028. Det nuvarande kontraktet är till 2026. GdS går också igenom Milans nya skador. Pierre Kalulu, Marco Pellegrino och Christian Pulisic fick utgå mot Napoli. Kalulu väntas bli borta minst fyra månader på grund av en lårskada. Pellegrino väntas bli borta en och en halv månad för en fraktur på ett mellanfotsben. Däremot väntas Pulisic tillbaka redan till helgens match mot Udinese. Långt in i tidningen finns en artikel inför Bolognas cupmatch mot Hellas Verona i kväll. Jesper Karlsson står i fokus. Svensken kommer äntligen att få chansen efter att ha varit i frysboxen en månad. Enligt GdS har Karlsson ännu inte riktigt kommit in i Thiago Mottas taktik, varför tränaren ännu inte litar på honom. Thiago Motta vill att svensken ska vara mer delaktig i spelet, med kreativitet och kvalitet. Som ju hans nummer 10 på tröjan lite förpliktigar. L’Arena uppger att Isak Hien troligen ännu inte är redo att starta efter skada, men däremot till helgen mot Monza.

Corriere dello Sport lovar ”Max hemligheter”. Juventustränaren Max Allegri har fått sitt lag att lyfta. CdS ser det som en ”revolution på fyra månader”. Tidningen skriver om mer träning och videoanalys, mer tid för taktik, tester och detaljer, i skuggan av uteblivet Europaspel. Däremot får Allegri klara sig utan Timothy Weah i 20 dagar. En lårskada gör att anfallaren är tillbaka först efter landslagsuppehållet. Under ”Immobile chockar Viola” finns Lazios tunga skalp (1-0 mot Fiorentina) och under ”Scamaccas show” Atalantas klara seger (3-0 mot Empoli).

SPANIEN

L’Esportiu, den katalanskspråkiga sporttidningen, sticker ut. Alla spanska sporttidningar har i dag båda Ballon d’Or-vinnarna Lionel Messi och Aitana Bonmatí tillsammans på förstasidan. Alla utom L’Esportiu. Den har bara Bonmatí. Bara hon spelar fortfarande i Barça, och är dessutom född och uppväxt i Katalonien. Mundo Deportivo, som har både Bonmatí och Messi på förstasidan, är noga med att poängterat att det var ”Ännu en dubbel i Ballon d’Or med Barça-DNA”. År 2021 vann Messi och Putellas.

Marca har förutom uppslag efter uppslag om Ballon d’Or, även lite andra nyheter. Som att Luis Rubiales tänker överklaga Fifa-domen på tre års avstängning. Som att Aurélien Tchouameni inte lägger någon skuld på Gavi för sin skada i El Clásico, ”Det var inte Gavis fel, skadan uppstod i slutet av första halvlek”. Som att Diego Simeones syster och agent Natalia Simeone i går träffade Atléticos vd Miguel Ángel Gil Marín. Ett nytt kontrakt för Diego är nära, vilket Cadena Cope var på redan i går. Marca lägger till att det blir på två eller tre år, och med reducerad lön.

AS är en av tidningarna som ger intryck av att Fredrik Ljungberg raskt närmar sig status som persona non grata i Spanien. I Viaplays sändning från Manchesterderbyt reagerade han på att Rodri slängde sig vid straffen och kallade det för ”spansk fotboll” (se klipp här). Uttalandet får feta rubriker i tidningar som AS och Mundo Deportivo. Marca är hårdast i sin rubrik: ”Från fotbollens sexsymbol till hatare och förtalare av spansk fotboll”.

FRANKRIKE

L’Equipe väljer bara den ena Ballon d’Or-vinnaren på förstasidan, han som vann den för åttonde gången (här är alla vinnare). Tidningen väljer också den franska vinkeln på Lionel Messis citat. Han fick frågan om han skulle vilja visa upp priset på Parc des Princes, hans hemmaarena under förra säsongen. ”Jag är inte så säker på att vi (allmänheten och han själv, L’Equipes anm) skulle vilja att jag presenterade Ballon d’Or på Parc des Princes”, svarar Messi, som annars poängterar att han och familjen trivdes i Paris, även om det sportsliga inte klickade. RMC Sport påpekar att Messi inte med en stavelse nämnde PSG i sitt tacktal. Emiliano Martínez fick Yashin-priset, som årets målvakt. Han fick också ta emot burop och förolämpningar när han anlände till Théâtre du Châtelet, där galan hölls, noterar L’Equipe. Även när han tilldelades priset hördes visslingar. Så pass att galavärden Didier Drogba kände sig manad att uppmana till lugn. ”Vänligen tänk på att vi är här för att visa idrottare vår respekt”, sa Drogba och fick applåder (se klipp här). Den argentinska VM-guldmålvakten gjorde sig omåttligt impopulär i Frankrike efter finalen.

RMC Sport hade en helt annan live-rapportering under måndagen. Den på efterspelet av den avbrutna matchen Marseille-Lyon. Marseilleåklagaren Nicolas Bessone berättade att nio personer gripits efter bussattacken samt att Lyontränare Fabio Grosso efter sina skador bedömts som arbetsoförmögen i 30 dagar. Men Grosso är fri att återvända till arbetet när han vill. Strålkastarljus har också vänts mot Lyons supportrar. Inte bara för att även deras bussar blev attackerade utan för att de anklagas för bland annat rasistiska ramsor på Stade Vélodrome i väntan på match. Även detta ligger på åklagarens bord och Lyonfansen upptar hela förstasidan på Marseilletidningen La Provence i dag. L’Equipe skriver vidare att Lyon inte vill återvända till Marseille för att spela matchen inom de närmaste veckorna om omständigheterna inte förbättrats. Säkerheten på vägen till arenan har också kraftigt ifrågasatts. Det har närmast blivit en ritual att stena rivalers bussar.

TYSKLAND

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus har sin åsikt klar om Lionel Messi som Ballon d’Or-vinnaren. ”Valet är en fars, även om jag är ett Messi-fan”, säger han, ”Sett över hela året presterade Erling Haaland bättre än Messi. Det är oförtjänt att Messi vann, men det visar att VM räknas mer än något annat. I mina ögon är Haaland den bästa de senaste tolv månaderna. Han har vunnit stora titlar med Manchester City (PL, CL, FA-cupen) och slagit målrekord på vägen. I mina ögon kommer man inte undan Haaland”.

Sport1 frågar Bayern Münchens president Herbert Hainer om beslutet at inte skicka några Bayernspelare till Ballon d’Or-galan. ”För den här gången hade vi tydligen inte spelare som var bra nog att vara med i omröstningen. Men det kommer att förändras framöver”, svarar Hainer. Att Jamal Musiala kom tvåa bakom Jude Bellingham i Kopa Trophy, kommenterar Hainer så här: ”Jamal hade verkligen förtjänat priset lika mycket. Jude Bellingham är en fantastisk spelare men Jamal förtjänar det definitivt. Jag är säker på att det inte är sista gången Jamal är med i Ballon d’Or-sammanhang”.

ÖVRIGT

Globo (Brasilien) pratar med legendaren Marta. Hon säger att VM var ”frustrerande” och delar ut en känga till ex-förbundskaptenen Pia Sundhage. ”Jag fick lite speltid, och det lilla jag spelade var inte i den position som hon (Sundhage) hela tiden sagt att jag skulle spela i. Det fanns ingen uppriktighet kring vissa saker”, säger Marta, som sedan uttrycker sin uppskattning för nya förbundskaptenen Arthur Elias.

SDNA (Grekland) öser beröm över målgöraren Niclas Eliasson efter AEK:s tunga seger (2-0 mot Paok). ”Bara det att han gjorde mål för andra matchen i rad förtjänar ett högt betyg. Han var ett konstant hot mot Paok”, skriver SDNA, och ger svensken 8 av 10 i betyg. AEK ligger trea i ligan.