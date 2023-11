Gazzetta dello Sport: Zlatan allt närmare Milan

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har två teman under Milanrubriken ”Djävulen skapar mirakel”. Dels att ”hela Milan är med Pioli i jakten på scudetton”. Dels att Zlatan Ibrahimovic ”nu är närmare”. Kontakterna är täta. De senaste veckorna ska Ibrahimovic ha träffat ägaren Gerry Cardinale, presidenten Paolo Scaroni, och GdS lägger nu även till vd Giorgio Furlani.”Den vita röken kan vara mycket närmare än de inblandade låter påskina”, menar GdS. Tidningen föreställer sig Ibrahimovic tillbaka på Milanello i nära samarbete med Pioli och laget. I söndags skrev La Repubblica att Milans ägare Gerry Cardinale var hoppfull om ett ja från Ibrahimovic. I måndags skrev Corriere della Sera att såväl Cardinale som Pioli är angelägna om svensken, men att Ibra vill ha en klart definierad roll och inte har bråttom med att svara. Till Juventusnyheter: Det är inte bara Dusan Vlahovic som uppges nära att förlänga till 2027. Även bettingavstängde Nicolò Fagioli är enligt GdS nära att skriva på till 2028. Överenskommelsen är klar. Årslönen höjs från en till en och en halv miljoner euro. Nuvarande kontraktet går ut 2026.

Corriere dello Sport följer upp cupspelet. Bologna gick vidare (2-0 mot Hellas Verona) men Jesper Karlsson tog av allt att döma inte chansen. ”Några bra bollberöringar i början av matchen, sen går han vilse i labyrinten. Han väljer svåra lösningar”, skriver CdS om Karlsson, som byttes ut efter en dryg timme. Han får bara 5,5 av 10 i betyg. Han får samma betyg i Gazzetta dello Sport, som i går skrev om hur 25-åringen bänkats för att tränaren inte tror på honom ännu. Frysboxen igen? Damernas Nations League-match mot Sverige (1-1) får mindre utrymme än Bolognas match, bara en tredjedel av en sida. Inte ens några spelarbetyg delas ut. Tuttomercatoweb delar i alla fall ut betyg. Högst i Italien får Manuela Giugliano och Valentina Giacinti (7/10). Högst i Sverige får Linda Sembrant (6,5). CdS noterar att målskyttarna Sembrant och Giacinti möts igen i helgen, när Juventus-Roma spelas.

Tuttosport bygger förstasidan på att ”Samardzic har bråttom”. 21-åringen påstås vilja byta Udinese mot Juventus redan i januari. Samtal pågår. Transferjournalisten Nicolò Schira har likadana uppgifter.

ENGLAND

Daily Mail viker störst plats åt fortsatta problem för Manchester United. Den här gången är det matchställen. Både tröjor och strumpor är för tajta, beklagar sig en del spelare, som använt replicatröjor eller strumpor. Tidningen passar också på att sätta frågetecken för Aaron Wan Bissakas framtid, och slänger in Victor Nilsson Lindelöf på köpet: ”Om United inte aktiverar den ettåriga kontraktsoptionen för Wan Bissaka – och detsamma gäller för Lindelöf – så kan båda spelarna prata med andra klubbar från den 1 januari och lämna på fri transfer i sommar”. United har upprepade gånger i höst uppgetts på väg trigga optionen. Daily Mail skriver också om ilska från den engelska spelarföreningen (PFA) över VM i Saudiarabien 2034. Turneringen väntas hållas under vinter, och PFA varnar för att spelare kan stå över den.

Daily Mirror-uppmaningen ”Man up” hämtas från Erik ten Hag uttalanden. ”Det finns ingen anledning att tycka synd om oss själva”, säger Unitedtränaren med derbyförlusten i tankarna och manar till kraftsamling mot Newcastle i kväll. Tidningen har också räknat på att det skulle kosta United 15 miljoner pund att sparka Ten Hag. Enligt iNews sitter Ten Hag säkert även med Jim Ratcliffes intåg, däremot kommer hans inflytande över transfers att begränsas. iNews uppger även att André Onana är fast besluten att acceptera en kallelse från Kamerun att spela Afrikanska mästerskapen i januari efter att tidigare har bojkottat landslaget. Därmed skulle han kunna missa upp till sju matcher med United.

Chronicle suckar över att Newcastle i Alexander Isak och Callum Wilson har två av ligans bästa anfallare men också två av de mest skadebenägna. I går bekräftade Eddie Howe till slut de inledande rapporterna i The Athletic och Daily Mail om att Isak missar samtliga matcher innan landslagsuppehållet.

Daily Telegraph tar fasta på att Chelseas tränare Mauricio Pochettino säger att ”Det viktigaste är att lära av sina misstag” när han tar upp vikten av att tro på projektet. Pochettino nämnde också att det är ”…ett ungt lag och det betyder för många förändringar under sommaren på grund av omständigheter vilket gjort att vi lidit”. Nicolas Jackson har fått kritik. Pochettino menar att anfallaren behöver tid. ”Nico är ung, han är ny och omständigheterna har inte varit till någon hjälp för honom att prestera. Vad kan vi göra? Kasta honom i soptunnan och säga att han är värdelös? Kom igen, vi behöver ge honom självförtroende”, säger Pochettino. Om Jackson spelar i kvällens cupmatch lär han ställas mot Leopold Wahlstedt i Blackburns mål.

SPANIEN

Marca och AS firar på förstasidorna Vincius Jr:s kontraktsförlängning. Och att Rodrygos kontrakt också snart är klar. Båda ha varit i pipeline länge. Men Valenciatidningen Superdeporte har också Vinicius Jr på förstasidan men här handlar det ome en fortsatt vendetta. Tidningen är ”Väldigt trött på Pinocchio”. Superdeporte har redan tidigare kallat honom Pinocchio. Bakgrunden är att tidningen menar att han ljög när han sa att hela Mestalla var rasistisk mot honom i våras. Den här gången väcks irritationen på nytt efter Ballon d’Or-galan. Medan brasilianaren tilldelades Sócrates-priset, för humanitärt arbete, visades en bild i bakgrunden på rasistincidenten på Mestalla. Även fotbollsklubben Valencia protesterade mot bilden på galan. Supderdeporte menar att ”Vinicius show och hans lögner fortsätter på ett orättvist sätt att skada bilden av Valencia och alla dess supportrar”.

Cadena Cope uppger att Barcelonas president Joan Laporta under Ballon d’Or-galan ville ta ett foto tillsammans med vinnarna Lionel Messi och Aitana Bonmatí. Men Messi vägrade ställa upp på det. En pikant detalj i sammanhanget är att journalisten Gerard Romero, med 1,2 milj följare på X, under måndagen uppgav av att Messi träffat Laporta och diskuterat en hyllning i Barcelona. Det fick argentinaren att genast svara på Instagram, ”Du ljuger…än en gång”. Romero bad senare om ursäkt över att han fått felaktig information.

Mundo Deportivo sammanfattar väl vad de katalanska tidningarna skriver mest om i dagarna, ”Guld-Masia”. På Barças träningsanläggning frodas talangerna som tar herrlaget med storm, här frodas talangerna som vinner Ballon d’Or även på damsidan. Cadena SER ser det sedan som att ”Spanien firade Aitana Bonmatís Ballon d’Or med målfest” (7-1 mot Schweiz). Det finns silly season också. Sport menar att ”Barça ska försöka göra ’en Griezmann’ mot Atlético med João Félix”. Atlético förlängde lånet med Griezmann till två år och prutade sedan på priset med hälften, till 20 miljoner euro. Atlético vill ha 80 milj euro för João Félix, men Barça hoppas låna portugisen en andra säsong med köpoption på 40 milj euro.

La Voz de Galicia tror att både Carl Starfelt och Williot Swedberg startar för Celta Vigo i kvällens cupmatch mot Turégano. Swedberg har inte fått några spelminuter sedan ett inhopp mot Las Palmas den 2 oktober.

FRANKRIKE

L’Equipe följer det fortsatta efterspelet på söndagens bussattack som ledde till Marseille-Lyon sköts upp. Det har redan uppstått en tvist. Marseille vill spela om matchen på Stade Vélodrome, Lyon vill att matchen flyttas till neutral arena. Lyons tränare Fabio Grosso, som skadades i attacken, har för första gången tagit till orda. ”Det som hände i söndags kunde slutat i en tragedi, och för sporten och alla som älskar det så var det en tragedi. Jag hoppas det här blir en läxa för framtiden”, skriver Grosso på X. Lyons förre ägare Jean-Michael Aulas, som sett liknande incidenter tidigare, varnar: ”Nästa gång kommer någon att dö”. Flera utredningar pågår samtidigt, både gällande själva incidenten och gällande de Lyonfans som ska ha uttryckt sig rasistiskt på läktaren i väntan på matchen och gjort nazisthälsningar. Tidningen noterar också att Fifas ordförande Gianni Infantino på Instagram redan utropat Saudiarabien som värdland för VM 2034. Tidigare under dagen kom beskedet att Saudiarabien är enda kvarvarande sökande.

Le Parisien och L’Equipe skriver båda i dag på nytt om det faktum att Lionel Messi i sitt tacktal efter Ballon d’Or inte med ett enda ord nämnde PSG. L’Equipe menar att ingen inom PSG är förvånad. ”Likgiltighet är det enda arvet”, skriver Le Parisien. Samtidigt håller RMC Sport-experten Jérôme Rothen med Lothar Matthäus: Erling Haaland borde haft utmärkelsen i stället. Rothen kallar det ”skamligt” att Messi fick Ballon d’Or. Förbundskaptenen Didier Deschamps fick på annat håll frågan om Messi är den största genom tiderna. ”Argentinarna menar det. Det är ett sätt att se på det. Men det är svårt att säga att Messi är bättre än (Cristiano) Ronaldo eller Mbappé, som är yngre. De är alla spelare som satt avtryck i världsfotbollens historia”, svarar Deschamps.

TYSKLAND

WAZ tycker Mattias Svanberg var tongivande när Wolfsburg slog ut Emil Forsberg och hans regerande cupmästargäng (1-0 mot RB Leipzig). Han är en av tre spelare som når upp till betyget 2 av 6 (1 är högst). ”Han bara fortsatte springa och erövrade många bollar med sin energi”, skriver tidningen. Det var också efter ruff på Svanberg som Yussuf Poulsen fick rött kort efter en knapp timme. St Paulis Eric Smith fick kliva av på tilläggstid efter känning i ljumsken igen (2-1 mot Schalke). Branimir Hrgota gjorde mål och Andreas Linde vaktade stolparna, men deras Greuter Fürth föll mot ett fjärdedivisionslag (1-2 mot Homburg).

Kicker hör Bayern Münchens tränare göra klart att det behövs värvningar i januari. ”Det är Asiatiska mästerskapen och Afrikanska mästerskapen, vi kommer behöva släppa tre spelare (Kim Min-jae, Noussair Mazraoui, Eric Maxim Choupo-Moting, min anm) i upp till fyra veckor. De vet vad fyra veckor kan innebär med vårt spelschema. Vi har ögon och öron öppna. Som i varje transferfönster så vill vi förstärka laget och det hoppas jag vi kan göra”, säger Tuchel.

ÖVRIGT

Copenhagen Sundays (Danmark) fångar upp svar från Roony Bardghji, som hoppade in och gjorde FC Köpenhamns segermål i cupen (1-0 mot FC Midtjylland). ”Jag tänkte bara att jag ska hoppa in och avgöra. Det är den inställningen jag har, det är också mitt jobb att göra mål och avgöra matcher”, säger 17-åringen. Tipsbladet, som efter helgen hade Bardghji i Omgångens lag, skriver att ”storklubbarna lär flockas när transferfönstret öppnar om två månader”. Just utlandsintresset fick Bardghji flera frågor om i går kväll. ”Det tänker jag inte på. Nu är jag här och försöker utvecklas så mycket som möjligt”, svarar han. Drömliga? ”Äh, det spelar ingen roll, en topp fem liga, att få spela i de största klubbarna i världen”.

Glasgow Times (Skottland) toppar hela tidningen med att Celtic tills vidare portat sin kända ultrasgrupp Green Brigade. Parterna har varit på kollisionskurs en längre tid efter en rad incidenter i samband med matcher, samt efter att Green Brigade upprepade gånger trotsat förbudet mot palestinska flaggor.

Omrop Fryslân (Nederländerna) berättar att oturen grinar Patrik Wålemark i ansiktet. Knappt har han kommit tillbaka från skada, innan något hände igen. Wålemark skulle starta för Heerenveen i cupen i går men skadade sig på uppvärmningen (5-1 mot VVV-Venlo). Roligare då för Isac Lidberg som gjorde sitt första mål för FC Utrecht (3-2 mot RKC). Då kan man kanske stå ut med att Algemeen Dagblad kallar en för ”hårt arbetande” men med ”begränsade fotbollskvaliteter”.

Globoesporte (Brasilien) skriver att Neymar efter sin korsbandsskada väntas genomgå en operation i Belo Horizonte på torsdag. Ett sista klartecken från brasilianarens klubb Al Hilal inväntas. Neymar, som ådrog sig skadan i en landskamp för två veckor sedan, väntas bli borta cirka tio månader.