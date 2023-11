Skador på Holm och Augustinsson - Almqvist borta en månad

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har det knappast i fokus men ur svenskt perspektiv handlar det mesta i Serie A om skador. Först kom beskedet om att Jesper Karlsson (Bologna) kan bli borta sex veckor. I helgen berättade GdS att formstarka Pontus Almqvist (Lecce) blir borta en månad, ”om allt går bra”, på grund av den lårskada klubben bekräftat. Som om det inte var nog gjorde Emil Holm (Atalanta) ett inhopp i går bara för att en halvtimme senare bytas ut igen. Enligt GdS och Prima Bergamo på grund av skada. Till detta kan läggas nyheter från Belgien om att även Ludwig Augustinsson (Anderlecht) fick bytas ut efter en halvtimme med en skada (1-1 mot Gent). Räkna med förändringar till EM-kvalmatcherna mot Azerbajdzjan (16 nov) och Estland (19 nov). På Gazzettans förstasida tar Inter och Federico Dimarco störst plats efter backens mål från 56 meter (2-0 mot Frosinone). ”Jag såg att målvakten stod långt ut. Jag chansade och turligt nog gick den in – annars hade jag fått mycket skit”, säger Dimarco. Tidningen var också först ut med uppgifterna om att Napoli sparkar Rudi Garcia efter gårdagens förlust (0-1 mot Empoli). Bekräftelse väntas i dag. Igor Tudor är huvudkandidat att ersätta. Transferexperten Fabrizio Romano instämmer i påståendena. Enligt GdS är Fabio Cannavaro reservalternativ till Tudor.

Corriere dello Sport har också Dimarcos fullträff och tränarskiftet i Napoli i fokus. Här ges även utrymme åt att Cesc Fàbregas är på väg att ta över tränarrollen i Como, som för närvarande ligger sexa i Serie B. Romderbyt levde inte riktigt upp till förväntningarna (Lazio-Roma 0-0). Till och med tränarna Maurzio Sarri och José Mourinho kramades om. ”Våra vägar korsades redan innan matchen. Jag sa till honom: ’Du är en plåga’. Han svarade: ’Det är du också för den delen’”, berättar Sarri, ”Jag gillar inte att ha att göra med mediapersonligheten Mourinho, men människan Mourinho är toppen”.

ENGLAND

Daily Mail hämtar inspiration från musikens värld och ger Cole Palmer artistnamnet ”Net King Cole”. Ex-Man City spelaren räddade Chelseas poäng på tilläggstid (4-4 mot Man City). Erling Haaland gjorde två mål, det ena gled han i mål med bollen mellan benen. ”Jag har aldrig gjort mål med pungen förut, en milstolpe”, säger Haaland till Viaplay med ett leende. Sky Sports expert Jamie Carragher vill hylla en annan profil. ”Vad de (Chelsea) lyckats med i de stora matcherna är en fjäder i hatten för tränaren. Det bästa med Chelsea just nu är Pochettino”, menar Carragher.

Daily Telegraph har just Mauricio Pochettino i rubriken på sportettan men av helt andra skäl: ”Pochettino: Jag gick över gränsen”. Chelseatränaren var rasande när domaren blåste av matchen när Raheem Sterling höll på att springa sig fri. Han sprang fram och skällde på domare Anthony Taylor. ”Sedan vände jag mig om och sa, ’Jag förtjänar att bli varnad’. För jag gick över gränsen. Så jag vill be om ursäkt för det ger ingen bra bild av fotbollen eller mig själv”, säger Pochettino. Han missade också att skaka hand med Pep Guardiola, ”Ja, jag vill be om ursäkt till honom också för jag såg det inte, jag var så fokuserad på det andra”.

The Independent har ett sidospår på Chelsea-Man City. Tidningen skriver, enligt Manchester Evening News, att Man City har Reece James öronmärkt som ersättare till Kyle Walker på lång sikt.

The Sun och franska Jeunes Footeux adderar klubbar som är intresserade av Roony Bardghji. I förra veckan nämnde Daily Mail Chelsea, Barcelona, Bayern München och Ajax. The Sun lägger till Crystal Palace och inte minst Nice, med blivande Man United-delägaren Jim Ratcliffe. Jeunes Footeux uppger att även Brighton, Newcastle, Eintracht Frankfurt och RB Leipzig scoutat FCK-svensken, som fyller 18 år på onsdag.

The Guardian har med Roberto De Zerbis bitska citat efter Brighton tappade poäng (1-1 mot Sheffield United): ”Jag gillar inte 80 procent av domarna”. Man kan också läsa om Anthony Elanga som gjorde mål, men hans Nottingham förlorade (2-3 mot West Ham). Svensken är en av två spelare i Forest som når upp till 8/10 i Nottingham Post. Fler svenskmål: Stina Blackstenius och Lina Hurtig slog till när Arsenal vann med tennissiffror (6-2 mot Leicester).

BBC Sport har med Victor Nilsson Lindelöf i Omgångens lag. ”Lindelöf verkar vara den typen av spelare som kommit till Uniteds undsättning förut – och han gjorde det igen mot Luton”, lyder delar av motiveringen. Ken Sema är för övrigt med i Omgångens lag för Championship som presenteras av Sky/WhoScored.

SPANIEN

Sport säger allt om Barcelonas insats med den feta rubriken ”Tre poäng – och inget mer” (2-1 mot Alavés). Ännu en svag insats. Robert Lewandowski hamnar i fokus. Dels för att han gjorde båda målen. Men också för hans gest mot Lamine Yamal. Anfallsveteranen tycks nobba det unga stjärnskottets hand efter matchen (se klipp här). Gesten har skapat debatt och polacken kritiseras i sociala medier. ”Bör inte Lewandowski vara ledare under och efter matchen?”, säger Cadena SER:s Jordi Martí, och tycker Lewandowski bör be om ursäkt.

Mundo Deportivo fastnar för Xavis utspel efter Barças seger. ”Mina spelare spelar inte döva om vad som sägs om dem. Medierna är väldigt kritiska och överdriver. Det påverkar oss och av den anledningen spelar vi inte lugnt som förut”, menar Xavi.

Marca och AS har olika Real Madrid-spelare i fokus. Marca har Jude Bellingham. Hans axelskada väntas fortsätta hålla honom borta från spel. 20-åringen ansluter till Englands landslag för undersökning men väntas därefter skickas tillbaka. Enligt Marca hoppas Real Madrid ha Bellingham spelklar till närmaste matchen efter uppehållet, Cádiz den 26 november. AS hyllar Eduardo Camavinga, som visat sig vara ännu bättre än skadade Aurélien Tchouaméni i mittfältspositionen. Camavinga är också med i Omgångens lag i Marca. Madridtidningarna uppmärksammar vidare Antoine Griezmanns fortsatt toppform. I går blev det ett mål och en assist (3-1 mot Villarreal). När han fick fråga om Diego Simeones kontraktsförlängning passade han på att flika in sig själv. ”Han (Simeone) är den perfekte tränaren för klubben. Miguel Ángel (Atléticos vd) vet det. Nu är det min tur”, säger Griezmann. Fransmannen har kontrakt till 2026.

FRANKRIKE

L’Equipe såg ”Blixten från norr” slå ner igen. Den beskriver att mästarlaget Lens från landets norra delar slog till (1-0 mot Marseille). Den skulle också kunna beskriva inhopparen Joel Asoro från Sverige som slog till med ett drömmål för Metz (3-1 mot Nantes). Kylian Mbappé är för åttonde gången med i Omgångens lag. Avslutningen av allsvenskan får en notis med rubriken ”Malmö vinner titeln efter galna scener”. Och hör och häpna: Lyon vann (1-0 mot Rennes). Det var storlagets första ligasegern sedan den 27 mai.

RMC Sport krokar i med att Rennes tränare Bruno Genesio hänger löst. L’Equipe håller med. Ett beslut väntar inom de närmaste dagarna. Genesio stärkte inte bilden av sig själv när han tappade humöret. ”Håll käften, du är inte i Lyon här”, skrek han till en person i Lyons stab i pausen samtidigt som Rennes tekniske direktör Florian Maurice försökte mota bort honom (se klipp här).

TYSKLAND

Kicker sätter strålkastarljusen på Xabi Alonso. Med all rätt. Hans Leverkusen har efter gårdagens seger (4-0 mot Union Berlin) tio segrar och en oavgjord efter elva matcher. Det ger 31 poäng. Inget lag har någonsin startat Bundesliga bättre (Bayern hade samma 2015/2016). Vägen anses utstakad för Xabi Alonso att ta över Real Madrid. Frågan är inte om, utan när, menar Kicker. Tre av fyra backar i Omgångens lag är från Leverkusen, en av dem är målskytten Odilon Kossounou, tidigare Hammarby. Både Emil Forsberg i RB Leipzig (3-1 mot Freiburg) och Hugo Larsson i Frankfurt (2-2 mot Werder Bremen) får beskedliga 3,5 i betyg (skala 1-6, 1 är bäst). Kicker noterar också att Bayern München under söndagen presenterade en rekordomsättning på 854,2 miljoner euro för det senaste året.

Ran lyssnar till Thomas Tuchel, som får en fråga om Kylian Mbappé i Bayern München. ”Javisst, han kommer att spela för oss, det är givet (skratt)”, svarar Tuchel, ”Vi har en bra relation, om han vill komma hämtar jag honom på min cykel”.

Bild följer Kölns kamp för överlevnad i Bundesliga. ”Vi kommer att stanna kvar i Bundesliga med Steffen Baumgart”, säger sportchefen Christian Keller, och påpekar därmed att tränaren sitter säkert. Bild upplyser samtidigt att om Köln trillar ut så har Baumgart en klausul som gör att han kan lämna klubben gratis.

ÖVRIGT

O Jogo (Portugal) menar att ”Örnarna har också en viking”. Det syftar på att Benfica har Casper Tengstedt. Viktor Gyökeres gjorde första målet i söndagens Lissabonderby men Benfica kvitterade på tilläggstid och sedan slog också norrmannen till (2-1 mot Sporting – se målen här). ”Vi vinner nästa gång, det kan jag lova”, säger en revanschsugen Gyökeres, men Record är osäker på om han syftar på nästa match eller derbyreturen i april.

Blick (Schweiz) sätter likhetstecken med att Jamie Roche blivit startspelare och Lausanne börjat klättra i tabellen (elva poäng på fem senaste matcherna). ”Det beror inte på att jag plötsligt spelar, det är laget som gjort sig förtjänt av det”, säger den 22-årige defensive mittfältaren, som lämnade Sirius i somras. Blick: ”Är du nära landslaget?”. Roche: ”Det vet jag inte. Men det är ett mål för mig att en dag spela där. Men om jag är nära i dag, det har jag ingen aning om”, säger Roche. Lausanne ligger sjua i ligan.