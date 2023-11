Rio Ferdinand: ”Obegripligt” att nobba Sterling

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror har två återkommande teman från engelska sportettor denna morgon: Bobby Charltons begravning och beskedet att bland annat Cole Palmer kallats upp till a-landslaget. Att hans klubbkamrat i Chelsea, Raheem Sterling, inte kallats upp kritiseras av experten Rio Ferdinand. ”Jag vet inte vad som hänt, men att han (Sterling) inte är med i landslaget är obegripligt för mig”, säger Ferdinand, ”Jag vet att det finns mycket talang i laget men om vi snackar form så har han varit inblandad i fler mål än Rashford och Grealish”.

Daily Telegraph uppger att Jadon Sancho (Man United) och Richarlison (Tottenham) är Saudi Pro Leagues två huvudmål i vinterfönstret. Mohamed Salah (Liverpool) och Son Heung-min (Tottenham) var önskad men anses för svåra. Under måndagen uppgav transferexperten Fabrizio Romano att även Juventus är intresserad av Sancho men bara på lån och om United betalar en del av lönen. På tal om Tottenham och på tal om Juventus, så uppgav The Independent under måndagen att Londonklubben är ute efter Samuel Iling-Junior i Juve.

Manchester Evening News suckar över skadeläget i Man United. Christian Eriksen blir borta en månad, Rasmus Højlund ett par veckor. Det är de senaste tillskotten. På frånvarolistan finns också Lisando Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Amad och Aaron Wan-Bissaka samt utfrusne Jadon Sancho – totalt tio spelare.

The Sun uppger samtidigt på nytt att Man United är ute efter Jean-Clair Todibo i Nice. Problemet kan bli de nya regler som är på gång om att förbjuda lån mellan klubbar med samma ägare. Jim Ratcliffe är redan ägare i Nice och snart delägare i United. Vidare skriver The Sun att Newcastle är ute efter Ousmane Diomande. Den 19-åring Sportingbacken har en utköpsklausul på 70 miljoner pund.

The Guardian tar upp att Eritrea dragit sig ur kvalet till herrarnas VM 2026. Beskedet förmedlades i går av bland annat Fifa. Enligt tidningens källor nära laget fattades beslutet av rädsla för att spelare skulle söka politisk asyl.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår fast att Igor Tudor nu sagt ja till Napoli efter direkta förhandlingar med klubbpresidenten Aurelio De Laurentiis. Corriere dello Sport har samma tema. En bekräftelse väntas i dag. Tudor har accepterat ett sjumånaderskontrakt där Napoli har option att förlänga ytterligare ett år. Lönen för de sju månaderna är cirka två miljoner euro. Tudor var senast tränare för Olympique de Marseille och ersätter Rudi Garcia. GdS gör också förstasidesrubrik på Milans intresse för Jonathan David. Lilleanfallarens värde har fallit till 40 miljoner euro, påpekar tidningen. Han ses som en möjlighet i januari. Serhou Guirassy (Stuttgart) och Akor Adams (Montpellier) är alternativ. Serie B: GdS och CdS har båda Nermin Karic, ett mål, som matchens lirare när Benevento kryssade (2-2 mot Giugliano).

Eco di Bergamo konstaterar att Emil Holm tackat nej till landslagssamlingen. Liksom Ludvig Augustinsson har han en fotledsskada. Förbundskapten Janne Andersson pratade under måndagen om att en av dem kan vara tillbaka till den andra matchen (Estland, 19 nov). En gissning är Holm, som nämns som aktuell för första matchen efter landslagssamlingen (mot Napoli), medan La Dernière Heure skriver att Augustinsson riskerar missa motsvarande match med Anderlecht (mot RWDM).

Tuttosport ser det som att Zlatan Ibrahimovic kommer till räddning för ett sjunkande Milan. Det officiella beskedet om en comeback väntas under landslagsuppehållet. Liksom Gazzetta dello Sport redan skrivit blir svenskens förmodade roll som rådgivare till ägarna i RedBird men kommer jobba nära Stefano Pioli och omklädningsrummet. På tal om Pioli, han får nöja sig med tionde plats i Tuttosports betygsranking för tränare den här säsongen (6,17/10). Listan toppas av Simone Inzaghi i Inter (6,75). José Mourinho? På 16:e plats (5,88).

SPANIEN

Marca slår fast att ”Davies tänker vitt”. Det är Alphonso Davies som vill byta Bayern Münchens dräkt mot Real Madrids. Uppgifterna cirkulerade även i Tyskland förra veckan. Kontraktet med Bayern går ut 2025 och kanadensaren är för närvarande kallsinnig till att förlänga. Davies ankomst skulle påverka framtiden för Ferland Mendy eller Fran García, påpekar Marca. På annat håll kan man läsa att det nu är klart med ny tränare i Villarreal: Marcelino.

Cadena SER har Diego Simeone på besök i studion, bara några dagar efter att han förlängt kontraktet med Atlético. Intervjun berör många områden men här finns också korta, lite lättsammare fråga-svar. Vem skulle Simeone vilja ersatte honom i Atlético? ”Pochettino, Klopp eller Ancelotti – de är alla stora namn och stora tränare”. Bästa ögonblick? ”2014, när vi vann ligan första gången”. Värsta ögonblick? ”Förra året, den första halvan av 2022”. Om du fick välja bara en spelare att träna? ”Att välja en enda är orättvist, men nu är Griezmann het, jag säger Griezmann”.

AS kommer med uppgiften att Al Ittihad är på väg att värva Marcelo Gallardo som tränare. Den saudiska klubben hoppas presentera argentinaren redan i dag. Gallardo, som senast var tränare i River Plate, ersätter då Nuno Espirito Santo. I Al Ittihad spelar bland annat Karim Benzema och N’golo Kanté. Uppgifterna om Gallardo ses som en ”bomb” i Argentina.

Sport och Rac1 pratar båda med Barcelonas sportchef Deco. Han gör klart att Xavis position inte på något sätt är hotad. ”Xavi är den perfekta tränaren”, är citatrubriken på Sports förstasida. Till Rac1 säger Deco, ”Det finns inga frågetecken kring Xavi. Förtroendet för honom är 200 procent”. Deco gjorde också klart att den enda aktuella spelaren i vinter är Vitor Roque, men det hänger på La Ligas regleringar. ”Vi slåss för att lyckas få in honom i januari, det var därför vi värvade honom, vi vill han honom så snart som möjligt”, säger Deco.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar tidningen med ”Clairefontaines lille blå”. Det är landslagets omskrivna debutant, den blott 17-årige Warren Zaïre-Emery. Tidningen menar att PSG-spelare redan har en EM-biljett i fickan. Arsène Wenger ser drag av tre spelare i Zaïre-Emery. ”Han har lite av Paul Pogbas kraft, men också lite av N’Golo Kantés förmåga att erövra boll”, säger Wenger, och lägger sedan till, ”Han har lite Patrick Vieira också, en box-to-box-mittfltare, som engelsmännen säger”. L’Equipe berättar vidare att Chelseas högerback Malo Gusto har en mindre ligamentsskada i knäet och har tvingats tacka nej till U21-landslaget.

Le Parisien skriver om spelort för Trophée des champions, den franska supercupen, som ska spelas mellan PSG och Toulouse den 3 januari. För närvarande gäller Toulouse eller…Kinshasa. Den kongolesiska huvudstaden trycker på för att arrangera matchen, och har en arena för 80 000 åskådare (Le stade des Martyrs de la Pentecôte). Qatar och Saudiarabien har också erbjudit sig att arrangera matchen men med tanke på det politiska läget har muslimska länder valts bort av ligaförbundet (LFP).

TYSKLAND

Kicker, liksom amerikanska medier, drar lite i bromsen. Bilds uppgifter om att Emil Forsberg byter till NY Red Bulls i vinter är inte helt klart. Det återstår fortfarande detaljer. Men samtliga tycks överens om att en övergång till systerklubben är på gång. Så även tyska Sky Sport. Bild var också först med att i förra veckan berätta att Forsberg var på väg att lämna RB Leipzig, där han spelat sedan 2015. En annan klubbveteran, Timo Werner, kan också vara på väg att lämna.

Sky Sport och Bild har båda uppgifter om Frankfurts jakt på en ersättare till Roland Kolo Muani i vinterfönstret. Enligt Sky pågår förhandlingar med Viktoria Plzen om Rafiu Durosinmi. Det talas om en övergångssumma på åtta-tio miljoner euro för den 20-årige nigerianen. Samtidigt uppger Bild att Frankfurt har Sheraldo Becker som alternativ i samma roll. 28-åringens kontrakt med Union Berlin går ut kommande sommar.

ÖVRIGT

Record (Portugal) och A Bola uppger båda att Sporting har fått beskedet att Europa League-avstängningen på Viktor Gyökeres bara är en match. Han blev utvisad i första matchen mot Raków Czestochowa och var avstängd i returen. Det innebär att Gyökeres avtjänat sitt straff och kan spela borta mot Atalanta den 30 november.

MTV (Finland) uppger via journalisten Eetu Ikola att det inte bara är Djurgården som är ute efter Matti Peltola. Det finns även intresse från Serie A och Ligue 1 för den 21-årige backen från HJK Helsingfors. Clermont var intresserad i somras.

TVP (Polen) hör Robert Lewandowski vifta bort anklagelserna om att han nobbade Lamine Yamals hand efter matchen i söndags. Händelsen har blivit en snackis i Spanien (se klipp här). ”Det finns inget att kommentera – det var en ren slump. Jag ropar många gånger med Yamal och ger honom råd, även den här kvällen. Det finns ingen underliggande betydelse här”, säger Lewandowski.