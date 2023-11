Argentina föll – och Messi tog struptag

Headlines Blogg

TyC Sport (Argentina) räknar in en oväntad förlust för världsmästarna på hemmaplan i VM-kvalet (2-0 till Uruguay). Mer väntat var att matchen blev het. Ur händelseflödet: Lionel Messi for upp med en armbåge och sen en hand mot strupen när han motade bort Mathías Olivera (se klipp här – och här – bilder här) och Manuel Ugarte gjorde obscena gester till Rodrigo De Paul (se klipp här). TNT är fokuserad på sistnämnda. ”Jag föredrar att inte säga vad jag tycker, de får lära sig att visa de äldre lite respekt”, säger Messi. Samtidigt berömmer han motståndarnas spel och deras förbundskapten Marcelo Bielsa, ”Man kan se hans hand”. Nu blickar Messi framåt, ”Vi får resa oss och göra en riktigt bra match mot Brasilien”. Den spelas på onsdag i nästa vecka. Argentina hade inför gårdagens match inte förlorat sedan VM-premiären mot Saudiarabien för snart ett år sedan.

El Tiempo (Colombia) skriver om ”en magisk afton för Luis Díaz”. Liverpoolspelaren sänkte Brasilien med sina två mål (2-1 till Colombia), och han gjorde det inför ögonen på sin pappa, nyligen fri efter kidnappning, Han kunde inte hålla igen känslorna på läktaren (se 2-1-mål och pappans reaktion här). ”Den här segern, de här målen, de är till honom”, säger Luis Díaz.

Correio da Manhã (Portugal) skriver att värvningen av Viktor Gyökeres kan kosta Sporting 26 miljoner euro, ca 300 milj kr. Klubben offentliggjorde i onsdags siffrorna över spelaraffärer under 2023. De bekräftar att Gyökeres köptes för 20 miljoner men också att agentarvodet uppgick till två miljoner euro. CdM lägger nu till att det även finns bonusar på upp till fyra miljoner euro, ca 46 milj kr. Av klubbens siffror framgår vidare att Coventry har en vidareförsäljningsklausul på 15 procent av reavinsten. Det fanns under sommaren uppgifter om 35 procent. Sporting gick 62,1 miljoner plus på spelaraffärer under 2023.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) förmedlar beskedet att Marc Overmars stängts av ett år från fotboll i Nederländerna. Han döms för olämpligt uppträdande mot en kvinnlig medarbetare, för vilket han fick sparken från Ajax 2022. Overmars arbetar för närvarande som teknisk direktör i Royal Antwerp. Det är oklart om domen kommer att påverka Overmars, som för närvarande arbetar som teknisk direktör i Royal Antwerp i Belgien, men AD påpekar att domen kommer att skickas till Fifa.

ENGLAND

The Sun vänder på steken. Arsenaltränaren Mikel Arteta kallade domarinsatsen i Newcastle för ”disgrace” (skam), men nu är det Arteta som är ”Disgraced!” (utskämd). Förbundet har anmält honom för hans uppträdande. På tal om ”disgrace”, det är ordet som Scott McTominay sätter på de georgiska spelarna efter gårdagens EM-kvalmatch (1-1 mot Skottland). Han har mer att säga om dem: ”Att rulla runt och gråta som små bebisar är inte fotboll”.

Daily Telegraph radar upp namn i förändringarnas tid i Manchester United med. Till att börja med väntas Jim Ratcliffe ta hjälp av Alex Ferguson i en slags rådgivande roll. Det anses boosta Dougie Freedmans möjligheter att bli sportchef. Men på Ratcliffes lista finns också Paul Mitchell (ex-Tottenham), Lee Congerton (Atalanta), Andrea Berta (Atlético) och så även Milanduon Paolo Maldini och Ricky Massara. Sedan tidigare väntas Jean-Claude Blanc bli vd. En rubrik på sportettan handlar om att förbundskapten Gareth Southgate varnar för snus. ”Jag är medveten om att många fotbollsspelare använder det”, säger Southgate, ”Jag skulle blir förvånad om det var särskilt bra på sikt”. Han säger sig själv aldrig ha testat, men stötte på det under sin spelarkarriär, ”många svenska spelare använde det i vardagen”.

Daily Mirror går ut och varnar för Saudi Pro League med ”Buy Buy Football”. Till bild på Mohamed Salah och Erling Haaland, finns citat från ligans sportchef Michael Emenalo, ”Vi kommer fortsätta stötta och ta till vara på varje tillfälle vi får att locka fler duktiga spelare som vill komma till Saudiarabien”. Emenalo tror på ett lugnt januarifönster, tror inte heller på fler vågor av massvärvningar men däremot adderande av spelare ”på högsta nivå”.

The Times har mer Saudiarabien, mer pengar. Saudiska oljejätten Aramco kommer att bli stor Fifa-sponsor. Avtalet kan enligt tidningen vara värt 84 miljoner pund om året, motsvarande 1,1 miljarder kronor. Uppgifterna kommer bara kort efter att Saudiarabien tilldelats VM 2034.

The Athletic tar ner uppgifterna om att Anthony Gordon kan dra på sig Skottlands tröja. Flera tidningar skrev i går att det skotska förbundet flörtar med Newcastlespelaren, men The Atheltic skriver att Gordon i nuläget inte har några planer på att byta landslag.

ITALIEN

Corriere dello Sport, är liksom La Gazzetta dello Sport, i stort två ämnen. Dels Jannik Sinner, förste italienare någonsin att ta sig till semifinal i ATP-slutspelet. Dels fotbollslandslaget. ”EM kallar”, tycker GdS på förstasidan. Match mot Nordmakedonien väntar i kväll. Förmodad startelva: Donnarumma – Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco – Barella, Jorginho, Bonaventura – Berardi, Raspadori, Chiesa. Stort utrymme ges också till Alessandro Florenzi, som misstänks för brott mot bettingregler. Hans advokat säger att Milanspelaren visserligen spelat på illegala plattformar men aldrig på fotboll.

Tuttosport är exalterad med ”Fabián Ruiz-blitz hos Juve!”. Spanjorens agenter var på besök. I PSG finns ingen plats, men han har kvaliteter som skulle passa Max Allegris mittfält, menar Tuttosport. Transferjournalisten Nicolò Schira har liknande uppgifter, men påpekar att Juve ännu inte tagit kontakt med PSG.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo hyllar den som hyllas bör. Särskilt när det är ett stjärnskott i Barcelona. Lamine Yamal är på nytt på allas läppar och i alla rubriker efter det inledande målet i Spaniens enkla seger (3-1 mot Cypern).

Marca och AS kan inte tro sina ögon. Visst, Madridtidningarnas förstasidor firar Spaniens seger, men webbsidorna domineras på morgonen av en enda sak. ”Vinícius är också skadad!!”, skriker Marca ut. Den brasilianske stjärnan fick kliva av VM-kvalmatchen efter en halvtimme (1-2 mot Colombia). Av allt att döma har Real Madrid-spelaren en muskelskada i låret. Det följer bara dagen efter att Eduardo Camavinga återvänt hem från Frankrikes samling med en knäskada. Den spanska termen är ”Fifa-viruset”, för skador under landslagsuppdrag, används flitigt i artiklarna. Högtflygande Real Sociedad svettas också. Lagkaptenen Mikel Oyarzabal har lämnat det spanska landslaget skadad och kan enligt AS bli borta en månad. Marca skriver på annat håll om att Barcelona inleder kontraktsförhandlingar med fyra nyckelspelare; Gavi, Pedri, Frenkie De Jong och Ronald Araujo.

Cadena SER och nyhetsbyrån EFE rapporterar om en oväntad förstärkning till Celta Vigo. Klubben är i förhandlingar om att låna tillbaka Gabi Veiga från Al Ahli. 21-åringens flytt till Saudiarabien i somras var oväntad och omdiskuterad. Den första tiden har inte varit någon succé.

FRANKRIKE

L’Equipe har bara ögon för Warren Zaïre-Emery. 17-åringen väntas landslagsdebutera mot Gibraltar i morgon. ”Mitt mål är att stanna i laget”, säger han. EM är runt hörnet. Från gårdagens EM-kval finns även en rubrik om en viss match i Baku, ”Sverige förödmjukade av Azerbajdzjan”. Vidare berättar L’Equipe att Jean-Michael Aulas, som styrde Lyon i 36 år, föreslagits att bli vice-ordförande i det franska fotbollsförbundet (FFF).

RMC Sport-profilen och tidigare PSG-spelaren Jérôme Rothen uppdaterar läget kring Kylian Mbappés framtid. ”Det står helt klart att Mbappé ännu inte fattat något beslut. Inget är bestämt. Han vet inte i dag om han ska stanna eller lämna”, slår Rothen fast, och lägger till, ”Varje gång jag ser honom och hör honom med sina lagkamrater så är han mycket gladare än förra året”. Radiokanalen kom under torsdagen med uppgiften att Mbappé avstod bonusar på nästan en miljard kronor när fransmannen i somras slöt fred med PSG.

TYSKLAND

Bild konstaterar att de tyska inslagen följer Emil Forsberg till andra sidan Atlanten. Sandro Schwarz väntas bli ny tränare för New York Red Bulls. Ett avtal uppges redan klart. Schwarz var senast tränare i Hertha Berlin. Manchester United är intresserad av RB Leipzigs back Castello Lukeba. Klubben scoutade 20-åringen på plats nyligen. Men Bild tror att ett köp till sommaren skulle vara ytterst svårt. Lukeba har kontrakt till 2028.

SportBild ser en Bayern München på kontraktsoffensiv. Redan efter landslagsuppehållet kommer klubben inleda samtal med Leroy Sané. Både Manchester City och Liverpool har uppgetts intresserade av 27-åringen. Dessutom har Bayern redan återupptagit samtalen med Alphonso Davies, en annan spelare det surras om en flytt. Båda spelarna har kontrakt som går ut 2025.