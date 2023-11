Barça rasar mot uttagning - Gavis säsong uppges över

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS har blandade känslor. ”Till ett högt pris”, är Marcas rubrik efter gårdagens seger (3-1 mot Malta). ”Smärtsam seger”, har AS. Självfallet är det Gavis skada som är i fokus. Både AS och Mundo Deportivo uppger att de första undersökningarna pekar på vad alla befarat: en korsbandsskada. Därmed skulle mittfältare bli borta sex till åtta månader, och missa både EM och OS. Rac1 skriver att förbundet redan informerat Barça om att det rör sig om en korsbandsskada. Ytterligare undersökningar väntar i Barcelona. Enligt båda tidningarna är Barcelona rasande. Klubben kan inte förstå varför 19-åringen spelade matchen som inte hade någon betydelse. Inför matchen hade förbundskapten Luis de la Fuente apropå Gavis plats i startelvan med ett leende sagt att ”bra spelare vilar aldrig”. Det slog tillbaka rejält. Efter matchen var tonen en annan: ”Det är en tuff stund för alla. Vi är förkrossade. Det kändes som vi hade förlorat. Fotbollen är en riskabel bransch. Okontrollerbar. Jag är väldigt ledsen för spelaren, det är jag verkligen. Jag förstår allas frustration, från Barcelona, från spelaren, från förbundet. Vi känner det ända in i själen”. Sport skriver att Gavi grät i omklädningsrummet och var otröstlig. På tal om skador, Real Madrid kommer att få klara sig utan Tchouaméni, Camavinga och Vinícius Jr ända till i början av 2024. Men klubben har enligt Marca inte ändrat planerna: inga värvningar i januari.

Mundo Deportivo och Sport pendlar mellan förtvivlan och glädje. Förtvivlan över Gavis skada förstås, men också glädje över damernas ”Gala” i El Clásico, som MD har som huvudrubrik (5-0 mot Real Madrid). Och det utan skadade Fridolina Rolfö, Bruna Vilamala, Jana Fernàndez, Irene Paredes och Alexia Putellas. På annat hål skriver Sport att Tottenham är fast beslutet i jakten på Raphinha. Barças prislappen är 70 miljoner euro. För hög, anser Tottenham, som däremot är beredd att även slänga in spelare i ett bud. Sport ser Cristian Romero som troligt namn.

Atlántico sätter strålkastarljusen på Carl Starfelt, som redan ses som en nyckelspelare i Celta Vigo. Han har spelat alla matcher sedan han kom. Tidningen noterar att svensken i en intervju med Celta Vigos hemsida gör tummen upp för Carles Puyol, Sergio Ramos, hiphop, Olof Mellberg, familjen och fotbollsbästisen Jesper Karlström.

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken är ”One-ders of the world”, Daily Star kör på ”New world order”. Båda syftar på förbundskapten Gareth Southgates nya mål: att göra England till världsetta. ”Kvalificeringen (till EM, min anm) är klar. Efter matcherna i helgen kan vi vara tredjerankade och är två platser från var vi vill vara, så vi kan inte kan inte slösa bort matcher”, säger Southgate inför kvällens match mot Nordmakedonien.

The Sun har samma budskap med ”One direction”, att målet är att bli världsetta. Tidningen försöker också peka ut riktning för David De Gea. I The Suns ögon har han nobbat Cristiano Ronaldo för Lionel Messi. Målvakten ska nämligen ha tackat nej till intresse från Al Nassr – med 500 000 pund i veckopeng – samtidigt som det nu finns intresse från Inter Miami. The Sun håller även fast vid att Manchester United är intresserad av att ta in De Gea på korttidskontrakt. Även Valencia har nämnts men ekonomin lär inte tillåta en värvning.

The Guardian ger plats för Laura Hemp, som ledde Manchester City till derbyseger inför 43 615 åskådare (3-1 mot Man United). Samtidigt gjorde Arsenals Stina Blackstenius mål – ett smått bisarrt sådant – för fjärde matchen i rad (3-0 mot Brighton). Chelsea leder serien, tre poäng före Arsenal och sex poäng före Man City.

Daily Mail fångar upp positiva skadebesked. Erling Haaland är aktuell för spel med Manchester City redan mot Liverpool i helgen. Detsamma gäller André Onana för Manchester United mot Everton. Tidningen uppmärksammar också att Mohamed Salah fick eskorteras av planen av säkerhetspersonal i VM-kvalmatchen borta mot Sierra Leone. Inrusande hemmafans tycktes ha den egyptiska stjärnan som mål (se klipp här). Egypten vann matchen med 2-0. Sierra Leone fick två spelare utvisade.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-uppmaningen till landslaget är ”Visa att ni är mästare”. Det är avgörande i kväll. En poäng mot Ukraina behövs (matchen spelas i Leverkusen). Tidningen understryker att Italien ”inte har råd att misslyckas”. GdS fortsätter med att göra artikel om att visa ”nationell stolthet” och ”tänka på fansen”. Tidningen har sedan redan två uppslag inför supermatchen Juventus-Inter på söndag. Inte med ett ord berörs att lagen möttes i damernas Serie A i går (5-0 till Juve). Paulina Nyström spelade från start och svarade för en assist. Roma leder serien före Juve. Zlatan Ibrahimovic var på F1-tävlingen i Las Vegas och genast hade han en mikrofon i ansiktet om när han presenteras i Milan. ”Vi får se, vi får se…vi snackar, vi snackar”, svarade Ibrahimovic. Svensken väntas inom kort tillträda en rådgivande roll för Milan och ägarna RedBird.

Corriere dello Sport-rubriken ”Matchboll” understryker också vikten av Italien inte sumpar chansen i kväll. På förstasidan finns också Romelu Lukaku. Romaanfallaren gjorde fyra mål på 37 minuter för Belgien i går, det gav storsegern mot en nation som för sina skändligheter mot Sverige fick lyssna till den blågula nationalsången (5-0 mot Azerbajdzjan). Lukaku blev första spelare att nå upp till totalt 14 mål under en EM-kvalserie. Tidningen gör nästan en helsida på den georgiske förbundskaptenen Willy Sagnols ord om sin landslagsstjärna Chvitja Kvaratschelia. ”Kvaratschelia är i en toppklubb som Napoli, men de allra största är också intresserade av honom nu, som Barcelona, Real Madrid och Bayern München. Att spela för klubbar som dem är alla spelares dröm. Alla spelare vill en dag bära deras tröja och vinna stora titlar”, säger Sagnol.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter siffran ”300” i fokus. Så många mål har Kylian Mbappé gjort – 24 år och 333 dagar gammal. På förstasidan står han framför Lionel Messi och Cristiano Ronaldo för inte ens de hade nått sådan siffror vid samma ålder. PSG-tränaren Luis Enrique har andra problem. Warren Zaïre-Emery har redan återvänt från landslagsuppdraget. 17-åringen, som redan blivit en nyckelspelare på mittfältet, fick en fotledsskada av en tackling när han gjorde sitt debutmål i landslaget och lär inte spela mer under 2023. L’Equipe spekulerar i att Marquinhos kan flyttas upp till mittfältet igen. En förstärkning till mittfältet i januarifönstret hade också redan diskuterats innan Zaïre-Emerys skada. Under söndagen blev det officiellt att Rennes sparkar tränaren Bruno Genesio och att Julien Stéphan ersätter.

Le Parisien uppmärksammar RTL:s opinionsundersökning med Kylian Mbappé i fokus. Han popularitet hos gemene man har dalat. År 2019 tyckte 80 procent att han var sympatisk. Den siffran är i dag 69 procent. Rent sportsligt kan noteras att 85 procent av PSG:s fans, trots alla turer, vill att Mbappé stannar – men 71 procent tror att han kommer lämna.

TYSKLAND

Kicker kallar Harry Kane för ”Mr 100 procent”. Det står för att succévärvningen ses som hundraprocentig av Thomas Tuchel. Siffrorna går också igen i att Kane kostade 100 miljoner euro och att han nu varit i Bayern München i 100 dagar. Adderas en lång rad nollor framträder också summan på antalet tröjor engelsmannen väntas sälja denna säsong: 100 000. Ingen annan spelare i Bayern har någonsin sålt så många tröjor. Redan första helgen, när köpet blev klart, såldes 20 000 tröjor med Kanes namn. Rent målmässigt ligger Kane före rekordsäsongerna för både Robert Lewandowski och Gerd Müller (se grafik här). Förbundskapten Julian Nagelsmann anser att en möjlig roll öppnat upp sig för Kai Havertz som vänsterback i EM. Bara 22 procent av Kicker läsare håller i en omröstning med om det. Sky Sport-experten Lothar Matthäus är också skeptisk. ”Havertz hör hemma i offensiven”, menar han. Men Arsenalspelaren väntas starta som vänsterback igen mot Österrike i morgon (se förmodade startelvor här).

Bild följer Frankfurts jakt på en ersättare till Randal Kolo Muani. Fotis Ioannidis i Panathinaikos är ett nytt namn som diskuteras. Även Stuttgart är intresserad av den 25-årige Panathinaikosanfallaren. Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzen) och Roko Simic (RB Salzburg) ses som andra alternativ för Frankfurt. Engelska uppgifter har gjort gällande att Durosinmi nobbat Brighton för Frankfurt.

ÖVRIGT

RB Sport (Ryssland) förtydligar tidigare uppgifter om intresse från Djurgården för Alexandr Vasiutin. Uppgifterna kommer från hans agent Alexander Dubrovin. ”Klubbar från Sverige och Danmark hör då och då av sig och frågar om ’Sasha’. De håller koll på honom. Han lyckades rätt bra i Sverige och den svenska ligan är nu antagligen bättre än den ryska. Djurgården och norska Molde håller koll, danska Nordsjælland också”, hävdar Dubrovin för RB Sport, samtidigt som han påpekar att den 28-årige målvakten för närvarande är fokuserad på spel i Zenit.

One (Israel) gick i helgen igenom läget hos klubbarna, vilka utländska spelare som förväntas återkomma till återstarten av ligan. I Maccabi Haifa väntas alla spelarna nu tillbaka efter landslagsuppehållet, även de utländska som tränat med andra klubbar, som Daniel Sundgren (Sirius). ”Ingen av dem har än så länge aviserat att det inte kommer”, skriver tidningen om Maccabi Haifas utländska spelare. Däremot uppges Kristoffer Peterson i Hapoel Be’er Sheva i nuläget inte vilja återvända.

TV2 (Norge) pratar med Ståle Solbakken som efter sista matchen (3-3 mot Skottland) blickar tillbaka på ett misslyckat EM-kval. ”Ingen har det värre än jag, ingen har det värre än grabbarna över att vi inte klarade det, för det borde vi ha gjort”, säger Solbakken. Värsta minnet är enkelt. ”Jag kommer aldrig över de avslutande fem minuterna mot Skottland”, säger Solbakken, och minns tillbaka till hemmamatchen då 1-0 blev 1-2, ”Då gjorde jag ett dåligt jobb”.