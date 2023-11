Förbundskapten hoppar av - efter EM-plats

Headlines Blogg

Blesk (Tjeckien) skriver om ”EM-lättnad” på sportettan efter säkrad plats i Tyskland kommande sommar (3-0 mot Moldavien). Men förbundskapten Jaroslav Silhavy följer inte med. Han hoppade av i går kväll. Beskedet kommer bara dagar efter att tre spelare skickats hem efter en festskandal. Var det en anledning till avhoppet? ”Det gjorde mig ont, mycket ont. Men beslutet har växt fram med tiden, det var därför det togs. De här händelserna påverkade mig, men var inte avgörande. Det växte redan inom mig men det här var inte till någon hjälp”, säger Silhavy, som varit tjeckisk förbundskapten i fem år. På en följdfråga om han kände sig förrådd, svarar Silhavi, ”Ja, lite grann”. Jan Kuchta, en av de tre spelarna som skickades hem, bad i sociala medier i går kväll om ursäkt för sitt uppträdande.

One (Israel) rapporterar att Daniel Sundgren väntas tillbaka till Maccabi Haifa och träning på torsdag. Alla klubbens utländska spelare plus Sundgren, som nu är naturaliserad medborgare, är kallade tillbaka. Den 32-årige backen tränade med Sirius när ligan pausades på grund av konflikten med Palestina. Ligan återstartar i helgen med match mot Hapoel Be’er Sheva, där Kristoffer Peterson inte väntas vara tillbaka.

Het Nieuwsblad (Belgien) berättar att Gustaf Nilsson är nära comeback. Den 26-årige Union St Gilloise-anfallaren drabbades av en hamstringsskada för snart en månad sedan. Rehabiliteringen har gått smidigt, skriver tidningen.

ESPN (USA) kan bara häpna åt Sergiño Dest som i samma sekvens, med några sekunders mellanrum, drar på sig två gula kort för tjafs med domaren (se klipp här). ”Det är en total brist på respekt mot lagkamraterna som spelar och mot dem som sitter på bänken”, säger Tim Ream, som var en av lagkamraterna som också skällde ut Dest på planen. Dest, som tillhör Barcelona men är utlånad till PSV, har bett om ursäkt på Instagram Stories och kallar sitt uppträdande ”oacceptabelt”. USA förlorade matchen mot Trinidad Tobago med 1-2 men vann kvartsfinalen i Concacaf Nations League med sammanlagt 4-2.

ENGLAND

Daily Mirror gör en lite fyndig tabloidrubrik efter 1-1 borta mot Nordmakedonien. ”Tack gode gud att vi slapp spela mot hela Makedonien!”. Andra tidningar har betydligt svårare att se den lustiga sidan efter den bleka insatsen. Daily Star skriver om ”lama lejon”, medan The Sun hånar förbundskaptenen Gareth Southgates ambition att lotsa England till förstaplatsen på världsrankingen. ”Rank of England – Etta i världen? Du måste skämta, Gareth”. I The Sun, liksom i flera andra tidningar, ses det som att Rico Lewis tog tillvara på sin chans men inte Ollie Watkins.

Daily Telegraph tar upp måndagens nyhet att Benjamin Mendy stämmer Manchester City på tio miljoner pund. Bakgrunden är utebliven lön när han åtalades, och senare frikändes, för ett flertal fall av våldtäkt. Enligt tidningen är City ”aningen förbryllade” över kravet. City har redan avisat ett försök till förlikning.

Daily Mail skriver att England tar upp kampen med Danmark om Arsenals stjärnskott Chido Obi-Martin. 15-åringen, som redan tränat med a-laget, skapade rubriker häromdagen när han gjorde tio mål i en U16-match mot Liverpool. Obi-Martin spelar för närvarande för Danmarks u-landslag men har spelat för Englands, och är även tillgänglig för Nigeria. Tidningen skriver på annat håll om att en Sothebys-auktion i New York ska sälja sex matchanvända Lionel Messi-tröjor från VM 2022. De väntas dra in åtta miljoner pund, motsvarande 100 milj kr. En del av pengarna ska gå till välgörande ändamål.

Talk Sport berättar att Xabi Alonso inte har någon klausul i kontraktet som tillåter honom att lämna Leverkusen för en av sina gamla klubbar. Det berättar Leverkusens vd Fernando Carro. Efter framgångarna med den tyska klubben har det spekulerats i att Xabi Alonso kan bli aktuell för någon av sina tidigare klubbar Liverpool, Real Madrid eller Bayern München. I samband med detta hade det också uppgetts att det fanns en klausul som skulle bana vägen för en flytt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utropar glatt, ”Här är vi!”. Italien är klart för EM (0-0 mot Ukraina). Men tidningen medger att Ukraina ”nog borde haft straff” när Mudryk fälldes i 93:e minuten. ”Vi har haft problem och vi har klarat av dem. Nu finns chansen att ha kul, det finns mer tid att bygga landslaget”, menar förbundskapten Luciano Spalletti. Häromdagen pratade Georgiens förbundskapten Willy Sagnol om intresse från Barcelona, Real Madrid och Bayern München för Chvitja Kvaratschelia. Men nu understryker hans agent Mamuka Jugeli att 22-åringen är nära att förlänga med Napoli. ”Inom en snar framtid blir det justeringar i kontraktet”, säger Jugeli.

Corriere dello Sport ser inte bara fram emot Juventus-Inter på söndag utan också Juventus-Inter på transfermarknaden. Båda klubbarna är ute efter Khéphren Thuram. Nice vill ha 40 miljoner euro för mittfältaren, vars bror Marcus redan spelar i Inter. Dessutom är båda klubbarna intresserade av mittfältaren Piotr Zielinski (Napoli) och mittbacken Tiago Djaló (Sporting), båda med utgående kontrakt.

La Repubblica-upplagan i Bologna har Jesper Karlsson på förstasidan under rubriken, ”Gåtan Karlsson – Motta väntar på honom”. Journalisten Simone Monari inleder, ”Om det finns en tagg bland rosorna på Casteldebole (Bolognas träningsanläggning, min anm) så är det Jesper Karlsson. I ett lag som kan spela tio matcher utan att förlora så är han den enda som inte blommar”. Klubbpresidenten Joey Saputo har vid ett flertal tillfällen de senaste veckorna frågat tränare Thiago Motta vad det är som händer med klubbens stora investering (elva miljoner euro). Liksom Gazzetta dello Sport i förra veckan håller La Repubblica dörren aningen på glänt för en utlåning men helstängd för en försäljning. Förhoppningen är ändå främst att han ska infria förväntningar i Bolognas tröja med start i januari. Karlsson är knäskadad och väntas tillbaka i slutet av december.

SPANIEN

Marca och AS går båda all-in på skador efter det senaste fallet med Gavi. Marca beklagar sig över det späckade spelschemat. AS ser ett ”Krig mellan klubbar och Fifa”. Marca skriver om 19 skador i 14 landslag bara i detta landslagsfönster. Givetvis används begreppet ”Fifa-virus” ett antal gånger. Barcelona var förbannade efter att ha fått Gavi skadad, och Cadena Cope påpekar att ilskan även bubblar i Real Madrid.

Sport och Mundo Deportivo är som väntat fyllda av bedrövelse över Gavis skada och lyckönskningar om ett snabbt tillfrisknande. Men enligt specialisten Ripoll så innebär den komplexa korsbandsskadan att mittfältaren blir borta ”minst tio månader”. Det innebär alltså även att nästa säsong påverkas. MD påpekar också att La Liga nu haft åtta korsbandsskador på bara tre månader. Sport nämner att Barcelona börjar se sig om efter förstärkningar i Gavis frånvaro. Ett lån säsongen ut är målet. En backup som var aktuell redan innan Gavis skada, men som aktualiseras ytterligare, är att kalla hem Pablo Torre. 20-åringen får inte mycket speltid i Girona.

FRANKRIKE

L’Equipe hoppas Frankrike fortsätter sin sprudlande målform i Aten, ”För gudarnas välbehag”. Seger och Frankrike har gått igenom gruppen med idel segrar. Randal Kolo Muani väntas få en chans som han måste ta, menar tidningen. Förmodad laguppställning: Samba – Koundé, Disasi, Saliba, L Hernández – Griezmann, Y Fofana, Rabiot – Kolo Muani, Giroud, O Dembélé. L’Equipe tar också upp att PSG nu bekräftat tidningens uppgifter om att stjärnskottet Warren Zaïre-Emery blir borta året ut.

RMC Sport konstaterar att U21-förbundskaptenen Thierry Henry är i hetluften. Han beklagade sig nyligen över bristen på mål i Ligue 1 efter att ha sett Chelsea-Man City. Det fick en hård reaktion från Montpelliers tränare Michel Der Zakarian. ”Jag håller inte med Thierry Henry. Var har han varit tränare? Vad åstadkom han i Monaco? Han var där tre månader och stack sen. Killen jobbar för förbundet och kritiserar fransk fotboll. Det är skitsnack”, säger Der Zakarian till Midi Libre. Henry svarar nu, ”Jag attackerade inte någon”. Det gör för övrigt inte heller hans U21-lag. 0-2 mot Österrike i fredags följdes av 0-3 mot Sydkorea i går. Apropå brist på mål.

TYSKLAND

Sky Sport levererar en rad uppgifter om Bayern München. Prioritet i vinterfönstret är en mittback, gärna en som kan spela till höger. Trevoh Chalobah (Chelsea) är dock inte längre aktuell. Intresse finns för Raphaël Varane (Man United) och Takehiro Tomiyasu (Arsenal) men en övergång nu är orealistisk. En portugisisk transferjournalist hävdar hårdnackat att defensiva mittfältare João Palhinha är klar för Bayern i januari. Sky Sport menar att intresse fortfarande finns men Bayern vill inte betala 60-65 miljoner euro. Bayern slåss också om en annan mittfältare: Assan Ouédraogo (Schalke). Ett första möte har hållits. Även RB Leipzig, Frankfurt och Milan är intresserade.

Bild noterar att Darmstadts anfallskris fortsätter. Oscar Vilhelmsson har en hjärnskakning efter U21-landskampen mot Finland och väntas missa helgens ligamatch mot Freiburg. Landslagsdebatten om Kai Havertz som vänsterback fortsätter. ”Jag förstår inte hur ni kan kritisera Havertz efter Turkietmatchen. Han har stora kvaliteter som vi vill ha på planen”, säger förbundskapten Julian Nagelsmann när positionen på nytt ifrågasätts. Havertz väntas starta som vänsterback i dag igen, mot Österrike.

Frankfurter Allgemeine Zeitung konstaterar att Eintracht Frankfurt straffas hårt för fansens uppträdande i Helsingfors. Det blir inte bara böter (30 000 euro), klubbens fans portas också från avslutade Conference League-matchen i Aberdeen. Frankfurts historia av tidigare incidenter har vägts in i beslutet.