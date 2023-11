Uppgifter: Spricka mellan Ten Hag och Varane - kan säljas i januari

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail kör för tredje dagen sin kampanj mot dåligt uppträdande mot domare. På annat håll kan man läsa att Raphaël Varane och Casemiro närmar sig utgången i Manchester United. Inget nytt i sig, men Daily Mail uppger att relationen mellan Erik Ten Hag och den numera bänkade Varane i princip brutit samman. Tyska Sky Sport adderar att United nu är beredd att släppa fransmannen redan i vinter, men inte på lån, bara försäljning. United uppges vilja ha 20-30 miljoner euro.

Chronicle sätter frågetecken för om Alexander Isak kan spela mot Chelsea på lördag. ”Det återstår att se hur mycket Isak kan spela, om han kan göra det alls”, skriver tidningen. Svensken missade landslagsspel på grund av ljumskskada, var förväntad att göra comeback mot Londonlaget, men enligt Newcastle World syntes han inte till på träningen i går. I Nottingham var i alla fall Anthony Elanga tillbaka i träning under torsdagen.

Annons

Daily Telegraph tar upp att Manchester City och Liverpool skrivit till sina supportrar och uppmanat till lugn inför morgondagens match. En fientlig stämning med ett flertal incidenter har kantat matcherna mellan lagen de senaste åren. Telegraph uppmärksammar vidare att när polisen i Richmond upon Thames släppte en fantombild fick de förslag om att vända sig till Bayern München. Orsak: den misstänkte rånaren är förvillande lik Harry Kane (se bild här). Evening Standard tar tillfället i akt och roar sig med att ta upp andra fall av kändisar och kriminella dubbelgångare.

The Guardian har med att Evertons fans planerar en protest i samband med matchen mot Manchester United på söndag. 38 000 stora kort med Permier Leagues logga och texten ”korrupt” har tryckts upp (se klipp här). Fansen rasar mot domen om tio poängs avdrag.

Annons

The Sun hävdar att Chelsea trots allt förbereder ett bud på Ivan Toney i januari och förväntar sig en kamp med både Arsenal och Tottenham. Två Arsenalnotiser: Klubben köper loss David Raya och Amanda Ilestedt blev cuphjälte i går.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har som varje dag denna vecka uppslag efter uppslag inför Derby d’Italia, Juventus-Inter, på söndag. Först efter det, och efter åtskilliga sidor om den stundande Davis Cup-semifinalen mot Serbien, återfinns övrig fotboll. En helsida får Francesco Camarda, 15-åringen som kan a-lagsdebutera för Milan i helgen, mot Fiorentina i morgon. Sedan kan man läsa att Jens Cajuste är aktuell för nya Napolitränaren Walter Mazzarris första startelva. Ordinarie mittfältaren Frank Anguissa kom tillbaka från afrikanska VM-kvalet först sent i går, och Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har båda Cajuste i startelvan mot Atalanta i morgon. Även lokaltidningen Il Mattino tror på Cajuste före Anguissa. Med svenskögon kan det från den italienska fronten också rapporteras att transferjournalisten Nicolò Schira i natt skrev att Emil Forsberg är mycket nära att skriva på för NY Red Bulls. Det ligger i linje med tidigare rapporter. Enligt Schira sträcker sig 32-åringens kontrakt ända till 2027. Tyska Kicker har tidigare uppgett att Forsberg får ungefär samma lön som i RB Leipzig.

Annons

Sky Sport Italia toppar på morgonen sin fotbollssida med Mario Balotellis bilkrasch. 32-åringen undkom till synes oskadd och leddes bort från den demolerad bilden (se klipp här). Lokal polis uppger att Balotelli vägrade göra ett alkotest. Olyckan inträffade i Brescia. Balotelli spelar numera för Adana Demirspor i Turkiet men är för närvarande skadad. Han drömmer om EM.

SPANIEN

Marca gör något ovanligt: hyllar två Barcelonaspelare på förstasidan. Det är Robert Lewandowski och Marc-André ter Stegen. De har tilldelats Marcas priser som Bästa målskytt (Trofeo Pichichi) och Bästa målvakt (Trofeo Ricardo Zamora). Marcas gala upptar de 25 första sidorna i papperstidningen. BK Häcken får i alla fall nästan en hel sida efter prestigesegern i Champions League (2-1 mot Real Madrid). Rubrik: ”Häcken gör Real Madrids sår större”. Det var andra raka förlusten för Real Madrid, och det totalt bara blivit två segrar på de sju senaste matcherna. ”Det var ingen lyckosam match för oss. De (Häcken) gjorde två mål på två chanser”, säger Real Madrids tränare Alberto Toril, ”De överraskade oss och vi är besvikna”.

Annons

Mundo Deportivo fortsätter i utnötta spår. Vitor Roque och Gavi är på förstasidan. De har dominerat hela veckan. Men dagens vinkel är att, ja, Vitor Roque kommer, men han kan väntas bli den enda förstärkningen. Det är alltså inte säkert att någon direkt ersättare till Gavi ansluter. MD tar förstås också upp torsdagens uppdatering i fallet Dani Alves. Åklagaren yrkar på nio års fängelse för sexuella övergrepp. Händelsen inträffade på en nattklubb i januari. Dessutom krävs åklagaren att den tidigare Barcelonaprofilen sak betala offret 150 000 euro. Ett rättegångsdatum är ännu inte satt.

FRANKRIKE

L’Equipe ser fram emot kvällens ”Kraftmätning” – ligaettan PSG mot ligatrean Monaco. PSG är utan Warren Zaïre-Emery och Marquinhos. Brasilianaren fick sin dom i går: tio dagars frånvaro. Han missar därmed även Champions League-matchen mot Newcastle. Luis Enrique är inte bekymrad över skadorna.”Jag har i mina ögon den bästa truppen i Ligue 1. När man får en skada är det ledsamt, men truppen är stor och nivån hög”, säger han. Efter Thierry Henrys utspel om att det inte är mycket mål i Ligue 1, får Luis Enrique frågan om ligan är tråkig. ”Tråkig? Nej. Jag ser öppna matcher. Det är en bättre liga än jag trott”, svarar Luis Enrique. På tal om Paris blev det en tung afton för damerna i Champions League. PSG förlorade (0-1 mot Bayern München) och det gjorde också Paris FC (1-4 mot Chelsea).

Annons

Sud Ouest hör Karl-Johan Johnsson på Bordeauxs presskonferens. Målvakten konstaterar: ”Vi släpper in för mycket mål. Jag har släppt in sex mål på tre matcher. Det är för mycket. Man kan inte kliva upp till Ligue 1 om man släpper in två mål per match”. Bordeaux ligger först på 14:e plats. Men klubben ha två raka segrar (en i ligan, en i cupen) och Johansson tycker att ”det är toppen” att få spela regelbundet. I morgon väntar Paris FC.

TYSKLAND

Bild fokuserar på landslagets fortsatta bakslag även med nya förbundskaptenen Julian Nagelsmann. Vad anser spelarna? Enligt tidningen är känslorna för den nya förbundskaptenen fortfarande positiva, men flera spelare anser att han agerar som en klubbtränare och försöker implementera sina egna idéer, för många idéer. De efterlyser mer pragmatism. Exempel: spelarna tyckte det var rimligt att behålla Kai Havertz som vänsterback även under andra matchen, men var förvånade att han användes där från första början efter bara ett par träningar. Tiden är knapp innan hemma-EM. Sky Sports expert Dietmar Hamann är bekymrad. ”Han (Nagelsmann) vet antagligen mindre efter de första matcherna än han visste innan dem. Så de har varit bortkastade. Det är bra att testa men man måste ha stabilitet först”, säger Hamann. Bild skriver på annat håll om Bayern München. Klubben är intresserad av Assan Ouédraogo, och har träffat 17-åringens rådgivare, men det är RB Leipzig som leder kampen om Schalkemittfältaren. Raphaël Varane har nämnts på sistone, men är inget seriöst alternativ för Bayern, som ser honom som för gammal och som sittandes på för hög lön.

Annons

Kicker bär på rubriken ”Eriksson träffar rätt”. Bayern Münchens Magdalena Eriksson gjorde första målet i Champions League på nästan tio år. Och det blev det avgörande målet (1-0 mot PSG) – se målet här. ”Det är inte så ofta jag gör mål”, säger Magdalena Eriksson med ett leende, innan hon skyndar att berömma förarbetet och lägga till, ”Jag behövde bara lägga in bollen”.

ÖVRIGT

A Bola har – för vilken gång i ordningen? – Viktor Gyökeres som dragplåster. Den här gången med en citatrubrik: ”Vilken spelare! Jag ville värva Gyökeres i tre år”. Orden är från Stan Valckx, nederländaren med ett förflutet i Sporting, som haft koll på svensken länge. Det finns också en artikel om att Portugal möter ”Viktor Gyökeres lag”, alltså Sverige. En vänskapsmatch i Guimarães den 21 mars är spikad. Det har även förekommit spekulationer om en svensk avtackning av Zlatan i samband med en match mot Italien.

Annons

The Courier (Skottland) uppmärksammar att en svensk fotbollsvagabond återvänt till de brittiska öarna. Osman Sow har skrivit på för Bishop’s Stortford i National League North, långt ner i det engelska seriesystemet. Och varför skriver skotska tidningar om det? Sow hade framgångar i både Hearts och Dundee. Senaste klubbadress var dock Sukhothai i Thailand.

Globo Esporte (Brasilien) berättar att Rodrygo överväger rättsliga åtgärder sedan han utsatts för rasism i sociala medier. Händelsen inträffar efter att Rodrygo hamnade i ordbråk med Lionel Messi på planen under Brasilien-Argentina i tisdags. Enligt läppläsare ska Rodrygo inför Messi kallat argentinarna ”fegisar” varvid Messi svarat, ”Vi är världsmästare, hur kan vi vara fegisar?” och ”Passa dig”.