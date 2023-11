Israelisk vrede mot Sundgren - Minister: "Ta hans medborgarskap"

Headlines Blogg

Israel Hayom (Israel) följer Daniel Sundgren som hamnat mitt i en politisk storm. Landets högerextrema säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kräver att 33-åringens israeliska medborgarskap som han nyligen fått dras in. Bakgrunden är att Sundgren, och klubbens andra utländska spelare, i samband med ligaåterstarten inte tog tag i den långa banderollen till stöd för gisslan som Maccabi Haifa höll upp inför matchen med texten ”Bring them home now” (se klipp här). Särskilt Sundgren kritiseras. Bland annat Sport5-journalisten Moshe Primo påpekar att han, som nybliven israel, tog steg bort från banderollen. Enligt Israel Hayom var de utländska spelarna osäkra på budskapet på banderollen. Men konsekvensen blev hat och hot i sociala medier. Ben-Gvir menar att Sundgren förödmjukat gisslan. ”Det finns ingen annan utväg än att förvägra medborgarskapet. Det är inte möjligt för någon som nyss fått medborgarskap att indirekt stödja en mordisk terrororganisation”, menar han. Men inrikesminister Moshe Arbel avfärdar det hela som ”populism” och påpekar att Sundgrens medborgarskap inte kan dras tillbaka för att han avstått från att hålla i en banderoll. Alla spelarna, inklusive Sundgren, bar svarta armbindlar och deltog i en tyst minut. Maccabi Haifa vann matchen mot Maccabi Petah Tikva med 2-1.

Corrieio da Mañha (Portugal) skriver om ”Omättliga lejon” på förstasidan. Det är Sporting, som hade lekstuga i cupen (8-0 mot Dumiense). Viktor Gyökeres inhopp blev ”en chock” för motståndare som redan var på knäna. Han fixade en straff och smällde sedan själv in slutresultatet (se målet här).

Iraqi Pro Sport (Irak) uppger att Montader Madjed tackat ja till att representera Irak i Asiatiska mästerskapen. Irakiska fotbollsförbundet (IFA) har ännu inte bekräftat uppgiften, men har tidigare uppgett att 18-åringen skulle byta landslag. Hammarby-anfallaren har representerat Sverige på ungdomsnivå. Asiatiska mästerskapen spelas i Qatar 12 januari-10 februari.

Het Nieuwsblad (Belgien) skriver in ett mål på kontot för Kerim Mrabti i Mechelens seger (3-0 mot Kortrijk). Han bredsidade med kraft in det avslutande målet (se målet här). Ludwig Augustinsson gjorde hyfsat ifrån sig (6/10) i Anderlechts seger (2-1 mot RWDM).

UOL (Brasilien) menar att José Mourinhos ord om att ”bara en galning lämnar Real Madrid” inte var så mycket råd och smicker till Carlo Ancelotti som ett sätt att själv framföra sin kandidatur som Brasiliens förbundskapten. Mourinhos kontrakt med Roma går ut i sommar.

ENGLAND

The Sun drar fram den givna jämförelsen,”AlejandROO Garnacho”. Argentinares läckra cykelspark (se klipp här) liknade Wayne Rooneys klassiker (se klipp här). Garnacho blev matchens lirare, tar plats i BBC:s Omgångens lag, men för Manchester Evenings News var Kobbie Mainoo, för första gången i startelvan i Premier League, bäst i Man United (3-0 mot Everton). Victor Nilsson Lindelöf får stabila 7/10. Unitedfansen sjöng till Everton, ”You’re going down with the City”. Evertons Nathalie Björn bröt i alla fall damernas förlustsvit med segermål från straffpunkten (2-1 mot Aston Villa). The Sun har också en ny klubb i jakten på Hammarby-backen Nathaniel Adeiji: Coventry City. Championshipklubben väntas lägga ett bud. Sunderland, Middlesbrough, Preston, Celtic och Rangers har tidigare uppgetts intresserade av den 21-årige ghananen. The Sun rapporterar vidare att Phil Fodens fyraårige son fått kontrakt – som modell för ett klädmärke. Sonen har blivit en form av inofficiell maskot för City och hans konto på Instagram ha fyra miljoner följare.

Daily Mail täcker sportettan med suggestiv svartvit bild på Terry Venables. Fotbollslegendarens bortgång tar även över många förstasidor i England i dag. Tidningen viker också stort utrymme åt Roy Keanes bitska kommentarer i Sky Sports. Erik ten Hag prisade Bruno Fernandes som gav straffen till Marcus Rashford. ”Fullständigt löjligt”, tycker Keane om gullandet, ”Manchester United ligger på sjätte plats, men tydligen är de nöjda med det”. Och efter Aston Villas segermål (2-1 mot Tottenham) muttrade Keane, ”Riktigt ’spursy’” (se klipp här). Inget PL-lag har någonsin tidigare inlett obesegrat i tio matcher följt av tre raka förluster. Football London har i alla fall Dejan Kulusevski som bäst i ”Spursy” (9/10).

Daily Telegraph sätter ”exklusivt” på uppgiften att Chelsea gjort Victor Osimhen till transfermål nummer ett. Nigerianen är, enligt italienska källor, öppen för en flytt till Londonklubben. Att den skulle ske redan i januari är svårt. Prislappen lär ligga på över 100 miljoner pund. Noterbart är att Telegraph så sent som i helgen påstod att Chelsea ledde jakten på Ivan Toney.

South London Press rapporterar att Crystal Palace mittfältare Cheick Doucouré kan bli borta upp till sex månader. Det innebär att 23-åringen också missar Afrikanska mästerskapen med Mali. 23-åringen skadade hälsenan i lördags. Roy Hodgson beskrev skadan som ”allvarlig” men något officiellt besked finns ännu inte.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har som alla italienska tidningar i dag ett huvudfokus: Italiens triumf i Davis Cup. Först därefter kommer Derby d’Italia. Först då kommer slutsatsen ”Juve-Inter tar aldrig slut”. Titelrivalerna spelade oavgjort (1-1). Anfallasstjärnorna och målskyttarna Dusan Vlahovic och Lautaro Martínez var bäst i respektive lag (7/10). Bland 30 sidor fotboll i papperstidningen finns som vanligt inte mer utrymme än en notis om damernas Serie A. Den som hittar notisen kan också läsa namnet Lotta Kullashi i den. Svenskan slog till med tre mål för Sassuolo (4-0 mot Sampdoria). ”Det var en viktig seger och så klart är jag nöjd med mitt hattrick”, säger Kullashi.

Corriere dello Sport menar att ”Det är alltid vargens timme”. Roma vinner alltid på hemmaplan (3-1 mot Udinese). José Mourinho firade 3-1-målet med lättnad. ”Jag kramade om ett barn nära bänken. Jag var tvungen att krama om första bästa person. Tur att det inte var en polis”, säger Mourinho. Segern innebar att Roma klev upp på femte plats.

Tuttomeractoweb lyssnar på Bolognas sportchef Marco Di Vaio som ber om tid för Jesper Karlsson. ”Han behöver anpassa sig till ligan och tränarens idéer, men det kommer han att göra efter vägen för han är en kille som tar till sig. Han vill lära sig och utvecklas”, säger Di Vaio, ”Han visste att det skulle vara hård konkurrens på kanterna. Ge honom tid, nu är han olyckligtvis skadad han har viljan att växa”.

SPANIEN

Marca och AS jublar över Rodrygos insats i Real Madrids seger (3-0 mot Cádiz). Eller som Marca skriver på förstasidan efter två mål och en framspelning: ”Rodrygolazos”. Jude Bellingham gjorde det tredje målet. Det var engelsmannens 14 mål på hans 15 första matcher, ett rekord, ett mål bättre än Cristiano Ronaldo. Både Rodrygo och Bellingham finns också med i Marcas Omgångens lag. Trots målen menar AS att Real Madrid jagar anfallare i januari och har ringat in fyra alternativ. På tal om mål, Isak Jansson gjorde sitt första för säsongen för Cartagena i Segundan när han elegant vinklade in bollen via stolpen (1-1 mot Teneriffa – se målet här). Svensken får betyget två stjärnor (skala noll till tre stjärnor).

Estadio Deportivo delar förstasidan för de olika ödena för stadens klubbar. Real Betis som fortsätter sin marsch uppåt (1-0 mot Las Palmas) och Sevillas smäll (1-2 mot Real Sociedad). Sergio Ramos var en av två Sevillaspelare som fick rött kort. Backveteranen är den förste spanjoren att nå 30 utvisningar i sin karriär. Cadena Cope berättar att det av domarrapporten framgår att Sevillas president Pepe Castro sökte upp domarteamet efter matchen och bland annat indignerat sa, ”Och ni vill ha respekt”. Matchens behållning var annars Umar Sadiqs jätteskott (se klipp här).

Sport och Mundo Deportivo har båda Terry Venables bortgång över hela förstasidorna. ”El Tel” satte djupa avtryck som tränare i Barcelona under 80-talet. Barças damer tog en programenlig seger (4-0 mot Athletic), men för herrarna går inget programenligt. Efter lördagens poängtapp mot Rayo Vallecano understryker de katalanska tidningarna vikten av seger mot Porto i Champions League i morgon.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Lyon är ”I nöd”. Laget åkte på ännu en smärtsam förlust (0-2 mot Lille), och är fast förankrad på jumboplats. Gabriel Gudmundsson spelade för det vinnande laget men utan att utmärka sig (5/10). Några andra saker som stack ut från söndagens matcher: 1/ Veteranen André Ayew hade en mardrömsdebut för Le Havre – han blev utvisad efter tre minuter. 2/ En ny bussincident inträffade. Den här gången var det en supporterbuss från Brest som utsattes för stenkastning i Montpellier, med krossade rutor och en lätt personskada som följd. 3/ Brest president Denis Le Saint har fått nog och har skrivit till ligaförbundet (LFP) med krav på att VAR plockas bort. Han lär knappast hörsammas.

Sud Ouest var liksom många andra frågande till att Karl-Johan Johnsson inte stod i mål för Bordeaux (2-1 mot Paris FC). Han var till och med med på presskonferensen inför matchen. Men det visar sig att den svenske målvakten skadat låret på träningen och blir borta minst en vecka.

TYSKLAND

Kicker-rubriken ”Proffs med bett” syftar på att Leon Goretzka efter kritiken från Thomas Tuchel knutit näven och imponerat på Bayern München-tränaren med sin attityd och sina insatser. Men konkurrensen om en plats ökar om Bayern gör verklighet av planerna att värva en defensiv mittfältare i januari. Inga svenskar finns med i Kickers Omgångens lag, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Däremot kan noteras att gamla Hammarby-backen Odilon Kossounou, numera i högtflygande Leverkusen, är med för andra omgången i rad. I Zweite Bundesliga gjorde Branimir Hrgota mål för Greuter Fürth (2-0 mot Wiesbaden) men störst rubriker får krislaget Schalke efter att en spelare petats till U23-laget för sitt uppträdande och ännu en förlust. Storklubben riskerar ännu en nedflyttning. Tränare Karel Geraerts ringer i larmklockan, ”För oss är klockan inte fem i tolv, klockan ÄR tolv”.

Bild lyfter supporterbråken. Ett par allvarliga incidenter noteras från helgen. En Mönchengladbach-supporter skadades svårt i sammandrabbningar kring matchen mot Dortmund. Frankfurt var återigen i fokus när supportrar drabbade samman med polis. Bild skriver om 50 skadade poliser, Frankfurter Allgemeine Zeitung om sammanlagt 100 skadade personer.