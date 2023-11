Gazzetta dello Sport: Juve ute efter Bardghji

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beklagar sig över ett ”Milan i bitar” (1-3 mot Dortmund). ”Vilken kollaps”, fortsätter tidningen. ”Milanfans har rätt att vara arga och besvikna”, medger tränaren Stefano Pioli. Inte ens en seger i Newcastle i sista omgången räcker för att säkra ett avancemang, de rödsvarta är ”nästan ute”. På läktaren satt Zlatan Ibrahimovic. Svensken syntes också i samtal med Milanägaren Gerry Cardinale och med italienska Davis Cup-hjälten Jannik Sinner, som hyllades av publiken (se klipp här). På annat håll tar tidningen upp Juventus jakt på talanger. Särskilt två namn är aktuella: Jovan Mijatovic (Röda Stjärnan) och Roony Bardghji (FC Köpenhamn). Sportchefen Cristiano Giuntoli och hans högra hand Giovanni Manna har koll på svensken, påpekar GdS. Bardghji har redan scoutats ett flertal gånger, och utsända väntas finnas på plats i München i kväll också. Barcelona, Chelsea, Bayern München, Ajax, Newcastle, Brighton och Nice är några av klubbarna som tidigare uppgetts intresserade av 18-åringen, som nyligen bytte agentur.

Annons

Tuttosport har ett annat transfernamn för Juventus som huvudrubrik i dag: Lewis Ferguson. Juventus uppges i kontakt med den 24-årige skottens rådgivare. Bologna väntas vara svårflörtad om en försäljning i januari. Jadon Sancho tittar också fram på bild på förstasidan. Juve väntar svar från Man United, som vill sälja sin enfant terrible, inte låna ut.

Corriere dello Sport-förstasidan tyngs också ner av Milans misslyckande. Men Lazios triumf lättar upp (2-0 mot Celtic). Den kan kallas Ciro Immobiles triumf. 33-åringen gjorde båda målen och med tanke på hur konservativa italienska tidningar är med höga betyg, är CdS-betyget 9/10 uppseendeväckande. Ändå spelade Immobile bara en halvtimme.



ENGLAND

Daily Star ställer sig på Newcastles sida (1-1 mot PSG). Vive La France blir ”Thieve La France” sedan en omdiskuterad straff på tilläggstid räddat poäng åt fransmännen. Daily Mirror gör en liknande ordlek med ”InSeine”. Newcastlelegendaren Alan Shearer går hårt fram. ”Do me a fucking favour man. What a load of shit”, skriver han på X, översättning överflödig. Newcastles målskytt Alexander Isak kände kanske samma sak men är mildare i tonen, ”Jag tycker straffen är väldigt tveksam”. The Times ger Isak 7/10 i betyg, ett medelbetyg för kvällen i Newcastle. Manchester City fick göra en upphämtning innan segern kunde säkras (3-2 mot RB Leipzig). Erling Haaland blev historisk målskytt.

Annons

Evening Standard bidrar med ett par transferuppgifter. Tottenham tar upp kampen med Manchester United om Nice-backen Jean-Clair Todibo. Prislapp: 39 miljoner pund. Fulham vill ha Armando Broja men Chelsea väntas avfärda försöket. Mauricio Pochettino vill inte tappa den 22-årige anfallaren i januari.

The Guardian hävdar att Manchester United vill förstärka på fyra positioner i januari: en mittback, en defensiv mittfältare, en central mittfältare (nr 8) och en anfallare. I försvaret kan Raphaël Varane vara på väg bort. På mittfältet finns tveksamheter kring Casemiro, Sofyan Amrabat och Mason Mount. En anfallare är inte prioritet och hänger på en försäljning av Anthony Martial.

The Sun hävdar att Mason Greenwoods framgångar i Getafe redan lockat till sig intresse. Tre klubbar är aktuella för en transfer: Valencia, Real Sociedad och så klubben han är utlånad till, Getafe. Fler klubbar kan ansluta om framgångarna fortsätter. Någon återkomst i Manchester United lär inte vara aktuell.

Annons

Daily Telegraph drar stort på att tidsbestämda utvisningar kan introduceras ända upp i Premier League från nästa säsong. På annat håll uppmärksammar tidningen att den engelska staten fortfarande sitter på 30 miljarder kronor från försäljningen av Chelsea, pengar som Roman Abramovitj avstod. Enligt avtalet ska pengarna gå till offer för kriget i Ukraina, men efter Hamas terrordåd i Israel den 7 oktober gjordes ett försök att styra om pengarna till Israel. Det råder delade meningar om initiativet kom från Abramovitj eller England. Planen stoppades dock. Och pengarna sitter fortfarande fast trots att Chelsea såldes till nya ägare för ett och ett halvt år sedan.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo firar Barcelonas säkrade CL-avancemang (2-1 mot Porto). Det är första gången post-Messi. ”João-erna och åttondelsfinal”, ropar MD ut. För det var João (Cancelo) och João (Félix) som med sina mål vände matchen. ”Los Joãos” är ett återkommande begrpp långt bortanför Katalonien. Sport och MD tar också fasta på bilderna på tränare Xavi och klubbpresident Joan Laporta som kramas om efter matchen. Det ses som ett bevis för att det trots spekulationer råder harmoni.

Annons

AS ser anledning att dubbelfira efter att även Atléticos avancerat från gruppspelet (3-1 mot Feyenoord). ”Uppdrag slutfört”, pryder tidningens förstasida. Marca har fullt fokus på Atlético. Och sen Real Madrid. En poäng hemma mot Napoli räcker för att säkra förstaplatsen i gruppen. Från grupp till trupp. Theo Zidane är för första gången med. Han kan därmed bli tredje sonen till klubblegendaren Zinedine Zidane att göra sin a-lagsdebut. Även Enzo och Luca har tidigare dragit på sig den vita tröjan.

Cadena SER kan konstatera att Carlo Ancelotti inte ville svara på några frågor om sin framtid under tisdagens presskonferens. Men enligt radiokanalen kommer Real Madrid efter den goda säsongsstarten att erbjuda italienaren ett kontrakt på ett plus ett år. Om säsongen tuffar på som förväntat är Real Madrid säkra på att Ancelotti stannar. Men om det ändå skulle bli ett uppbrott har Real Madrid ringat in två eventuella ersättare: Zinedine Zidane (igen!) och Xabi Alonso. Förutom Brasiliens landslag uppgav Cadena Cope i går att Manchester United är intresserad av Ancelotti.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att PSG har ”Ödet i egna händer” inför sista CL-omgången. En straff på tilläggstid blev räddningen (1-1 mot Newcastle). ”Vi förtjänade att vinna”, anser ändå tränare Luis Enrique, och poängräddaren Kylian Mbappé fyller i, ”Vi har inte råd att missa så mycket”. 31 skott varav 7 på mål, lägger L’Equipe till. Alexander Isak får beskedliga 5/10 i betyg trots målet. L’Equipe skriver att svensken ”missade nästan allt i första halvlek”, förutom målet, ”en chans som föll från himlen”. Och fortsätter sen att nämna ”oprecisa aktioner” som skapade problem för egna försvaret och ”tekniska misstag”. Nick Pope var matchens lirare (8/10). RMC Sport håller med om att PSG har ödet i egna händer men toppar på morgonen med en artikel om ”katastrofala scenarier” som kan göra att PSG åker ut redan i gruppspelet.

Annons

Foot Mercato slår fast att PSG gått om Chelsea i jakten på Gabriel Moscardo. Långt gångna samtal pågår med den 18-årige mittfältarens agent. Brasilianska ESPN uppger också att PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos väntas till Brasilien inom kort. Corinthians hoppas få 30 miljoner euro för Moscardo. Efter beskedet att Lyon kan dumpa stjärnduon Alexander Lacazette och Corentin Tolisso, har ett par klubbar dykt upp på scenen. LA Galaxy är intresserad av Lacazette och Fenerbahçe av Tolisso.

TYSKLAND

Bild utropar på förstasidan, ”Tack, ungdomar! – Vi kan fortfarande vinna VM”. Efter herrarnas och damernas misslyckanden det senaste året, är U17-landslaget i alla fall i final. Där väntar Frankrike på lördag. Det finns mer att glädja sig åt. Dortmund är vidare från ”Dödens grupp” (3-1 mot Milan). Det såg ut att bli som gruppetta men PSG fixade oavgjort tack vare en straff. ”Förhoppningvis rättvis den här gången?”, undrade Mats Hummels efteråt, med tankarna på en omdiskuterad straffa PSG fick med sig mot Dortmund. RB Leipzig är också vidare trots förlust i går (2-3 mot Man City). Större bekymmer var axelskadan på unga stjärnan Xavi Simons. ”Inget tydligt brutet”, hälsar klubbläkaren efter en första koll. Emil Forsberg spelade en timme. Under tisdagen meddelades vidare att Bayern München-målvakten Manuel Neuer, 37, förlängt ett år.

Annons

Wolfsburger Allgemeine Zeitung oroar sig över att målkungen Jonas Wind är sjuk. En chans för ständigt bänkade Amin Sarr mot Bochum på lördag? Nope, enligt WAZ blev svensken skadad just under tisdagsträningen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) uppger att en målbonus på en miljon euro utfaller till Coventry när Viktor Gyökeres når 25 mål. Han är redan uppe i 13. Correio da Mañha har tidigare uppgett att det finns inskrivet fyra miljoner euro i bonusar i avtalet med den engelska klubben. Record upplyser också om att Gyökeres röstats fram till ligans bästa anfallare för oktober/november. Precis som i september.

Tipsbladet (Danmark) har rubriken ”Tyskarna ignorerar FCK”. Inte endan tysk journalist fanns på plats under FC Köpenhamns presskonferens i München inför mötet med Bayern. Ointresse? ”Det bryr jag mig inte om. Om det satt 100 tyskar, 20 engelsmän och ett par svenskar, det kvittar”, säger FCK:s tränare Jacob Neestrup. Bayern är redan klar gruppsegrare.