Times: Everton riskerar nytt poängavdrag

ENGLAND

The Times uppger att Everton riskerar ytterligare poängavdrag den här säsongen. Klubben har redan fråntagits tio poäng för brott mot FFP-reglerna, men det kan bli mer. Om nya överträdelser uppdagas i årsredovisningen för 2022-2023, som snart ska presenteras, bestraffas det senast i maj. Daily Telegraph förklarar de nya reglerna.

Daily Mail meddelade däremot i går att en dom mot Manchester City för eventuellt ekonomiskt fusk inte är att vänta förrän sommaren 2025. Fallet är mer komplicerat. Tidningen fetaste rubrik för dagen är ”Köp brittiskt!”. Manchester Uniteds nya delägaren Jim Ratcliffe kommer enligt tidningen att ge order till värvningsteamet att söka brittisk talang framför utländska stjärnor. Ratcliffe, som följde United under Alex Fergusons dagar, vill ge laget tillbaka en engelsk ryggrad.

Manchester Evening News följer upp sin egen nyhet om att André Onana är orolig över att tappa sin plats om han sticker iväg på Afrikanska mästerskapen. ”Om Onana var en katt skulle han börja få ont om liv kvar”, skriver Samuel Luckhurst i en krönika. Trots missar tror han Onana får fortsätta i mål, men Daily Mail menar att Erik ten Hag redan nu kan välja att ge Altay Bayindir chansen för att låta Onana få lite lugn.

Birmingham Mail ger Robin Olsen godkända 6/10 efter gårdagens Conference League-seger (2-1 mot Legia Warzawa). Betyget hade garanterat varit högre om bara Leon Baileys lobb gått i mål i stället för att träffa ribba-mållinje. Passningen från Olsen var delikat (se klipp här). Störst rubriker i engelsk press får att tre poliser skadades i samband med oroligheter med polska fans vid insläppet.

Daily Telegraph kan konstatera att Villa sannerligen inte var enda engelska vinnare i Europaspelet. Brighton vann (1-0 mot AEK), West Ham vann (1-0 mot Backa Topola) och Liverpool vann (4-0 mot Lask). Sistnämnda ger rubriken ”Klopps Liverpool 2.0 är redan slagkraftigt”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fäster ”Vlahovic: Juve är mitt hem” på förstasidan. Ryktena har varit många om en flytt för anfallaren, men han har själv inte övervägt det. ”Nej, jag var alltid säker på att jag ville stanna”, understryker Vlahovic. Förlänga i stället? ”Jag har två och ett halvt år kvar på mitt kontrakt, så vi har ingen brådska, men Giuntoli (sportchef, min anm) och min agent är redan i samtal. Jag är glad att vara här”. Från Atalantas match mot Sporting (1-1) har GdS Viktor Gyökeres som bäst hos gästerna (7,5/10). ”Kraftfull och teknisk, han gjorde Djimsiti galen”, skriver tidningen. I en artikel om Bologna kan man läsa att Jesper Karlsson väntas tillbaka från skada redan i mitten av månaden. Tidigare har det talats om slutet.

La Repubblica pratar med Paolo Maldini. I intervjun, sex månader efter att han fick sparken som sportchef i Milan, avlossar han salvor mot klubbledningen. Han får också frågan om han tror Zlatan Ibrahimovic återvänder till Milan. ”Jag vet inte, varken förutsättningarna eller rollen, men jag läste att det handlade om rådgivare till Cardinale (Milans ägare, min anm). Det jag kan föreslå honom är att följa samma bana som jag; i början är det logiskt att lyssna och lära innan man agerar”, säger Maldini. La Repubblica flörtade i går också med tanke på en utökad roll för Ibrahimovic, en möjlig tandem med sin kompis och Milans ungdomstränare Ignazio Abate, om Stefano Pioli inte blir kvar. Det finns till och med risk att ett bakslag i Frosinone på lördag skulle innebära slutet för Pioli. Abate har dykt upp spekulationer på andra håll också som en möjlig ersättare.

SPANIEN

AS och Marca har båda Jude Bellingham på förstasidan. Under huvudrubriken ”Kapitulerat för Bellingham” samlar AS röster från ex-spelare i Real Madrid som lägger sig platt för engelsmannen. Marca ser Bellingham som ”Den ultimate galacticon”. Han har Zidanes fotbollskvaliteter, Makélélés arbetskapacitet, Cristiano Ronaldos öga för mål, Raúls hunger och Beckhams image. Dock är dragplåstret på Marcas förstasida en intervju med Olga Carmona som lucka nummer ett i julkalendern. ”Jag vill inte bli ihågkommen bara för mitt mål i VM-finalen”, lyder citatrubriken. En annan är, ”VM förändrade mitt liv, men jag har fortfarande fötterna på jorden”.

Sport slår fast att Vitor Roque kommer. Barcelona kommer att fixa de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna. 18-åringen spelar sin sista match med Club Athletico Paranaense den 7 december och idealiskt ansluter han till Barça redan den 16 december. Barça ska enligt uppgift redan ha informerat La Liga om att Vitor Roque registreras på platsen i truppen som långtidsskadade Gavi lämnat efter sig.

Mundo Deportivo hävdar i sin tur att Barcelona överväger att tidigarelägga värvningar av ”Los Joãos”, alltså João Félix och João Cancelo, redan till januari. Barcelona vill få ner prislapparna. Atlético värderar João Félix till 80 miljoner euro, Barça hoppas få till ett avtal på 40 milj euro. City vill ha 25 milj euro för Cancelo, Barça hoppas på ca 15 milj euro. I João Félix fall kan även en spelare kastas in i dealen.

La Voz de Galicia kommer till samma slutsats som El Desmarque nyligen; Williot Swedberg lär lånas ut i januari. Svensken vill spela, men har bara fått 48 minuter utspridda över sex matcher i Celta Vigo.

FRANKRIKE

L’Equipe ger läsarna Pierre-Emerick Aubameyang Garnacho-style på förstasidan. Tre mål varav en cykelspark. Anfallaren hade en av sina sällsynta kvällar i Marseille när han levererade, och det med besked (4-3 mot Ajax). Men det var inte bara Aubameyang och hans Marseille. Rennes vann (3-0 mot Maccabi Haifa) och Lille vann (2-0 mot Olimpija Ljubljana). Gabriel Gudmundsson får beskedliga 5/10. Dessutom fick Toulouse med sig en poäng (0-0 mot Union St Gilloise). Resultaten ger största rubriken på RMC Sport på morgonen: ”Jackpot för franska klubbar – Frankrike sätter Nederländerna på plats”. Övrigt: Han kom, han förlorade nästan synen, och han segrade bara en gång. Fabio Grossos tid i Lyon är över efter sju matcher. Enligt Foot Mercato var merparten av spelarna inte ledsna över att italienaren fick sparken. Akademitränaren Pierre Sage tar över närmaste dagarna, men Bruno Genesio är favorit som ny tränare.

Foot Mercato och Bild rapporterar båda att Manchester United är intresserad av Sehrou Guirassy. Även The Guardian har sedan bekräftat uppgifterna. Den 27-årige anfallaren, som öst in mål för Stuttgart, har en utköpsklausul på 17,5 miljoner euro som kan aktiveras i vinter. Enligt Bild tilltalas Guirassy av Uniteds intresse. Milan, Newcastle, Atlético de Madrid och Roma har också uppgetts intresserade.

TYSKLAND

Bild har små uppdateringar om Bayern München via Bayern Insider. Som att klubbens jakt på en högerback/mittback lett dem till Arnau Martínez i Girona. 20-åringen finns i alla fall på Bayerns radar. Manuel Neuer har behållit sin lön vid kontraktsförlängningen. Det vill också Thomas Müller ha, och väntas få. Och så ska Harry Kane till slut hittat ett hus, där Lucas Hernández tidigare bott. Familjen flyttar in före jul. Bild noterar också uppgifterna om att Miroslav Klose är aktuell för tränarposten i Kaiserslautern.

Kicker gör på morgonen störst rubrik på Leverkusens seger på svensk mark (2-0 mot BK Häcken). Inte så mycket över meriten att att ha pucklat på slagpåsen från Göteborg som att Patrik Schick äntligen fick göra mål – det första sedan den 19 februari. ”Det var emotionellt efter så länge”, säger anfallaren, som haft skadeproblem. Freiburg vann stort (5-0 mot Olympiakos) medan Frankfurt föll (1-2 mot Paok). Hugo Larsson får som sina lagkamrater ett svalt betyg. ”Hans svagaste 45 minuter för Eintracht”, skriver Frankfurter Rundschau om Larssons första halvlek, ”Sånt kan hända, särskilt om man är 19 år, och han ryckte upp sig efter paus”.

ÖVRIGT

TV2 (Danmark) uppmärksammar ett svenskt hattrick. Benjamin Nygren slog till för FC Nordsjælland i Conference League (6-1 mot Fenerbahçe). ”Det var verkligen länge sedan jag gjorde ett hattrick, det är stort. Nu ska det firas med sång och dans”, säger Nygren. Han hoppade in som avbytare till andra halvlek. Tidigare i Europaspelet har han gjort två mål mot Ludogorets. Det får tränaren Johannes Hoff Thorup att fundera. ”Det var en läxa för mig. Att jag ska använda honom mer. Särskilt i Europamatcher, för han gör det riktigt bra”, säger han. Även Daniel Svensson gjorde ett mål, hans första för säsongen. Fenerbahçes tränare İsmail Kartal hade presskonferens efter matchen – i 30 sekunder.

Iraq Xtra (Irak) observerar bekräftelsen från Iraks fotbollsförbund: Montader Madjed har bytt svensk landslagströja mot irakisk. Papperna blev klara under torsdagen. Därmed kan den 18-årige Hammarbyspelaren vara aktuell för Asiatiska mästerskapen i Qatar den 12 januari-10 februari. Madjed har tidigare representerat Sverige på ungdomsnivå.

FOX Sport (Australien) hör Tony Gustavsson kommentera spekulationerna om förbundskaptensposten i Sverige. Gustavsson säger att han ”inte är alltför glad” över att stålkastarljusen hamnar på honom och inte hans spelare i Australiens damlandslag. Fox summerar sedan Gustavssons kommentarer med att han ”upprepade åtagandet att kvalificera sitt lag till OS i sommar utan att bekräfta att han själv kommer att vara i Paris”.

ESPN (USA) benämner det inte oväntat som ”Messi-effekten”: Inter Miami har redan sålt ut sina säsongsbiljetter för 2024. Klubben meddelar också att försäsongen inleds med en match mot El Salvadors landslag i San Salvador den 19 januari.