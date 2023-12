Uppgifter: Deadline för Mbappé - annars Haaland

Headlines Blogg



SPANIEN

AS ger förstasidan åt ”En plan för Mbappé”. Tidningen skriver att Real Madrid är övertygade om att fransmannen inte förlänger med PSG innan den 1 januari. Då kan andra klubbar börja förhandla med Mbappé, vars kontrakt går ut i sommar. Real Madrid har då ett kontraktsförslag redo. Men en deadline har satts, påstår AS. Real Madrid vill ha svar innan den 15 januari. Har klubben inte fått svar då aktiveras plan B som är Erling Haaland. AS menar att norrmannen gladeligen skulle komma till Real Madrid. Haaland gillar spansk kultur, har sin kompis Jude Bellingham i klubben samt hus i Marbella. På annat håll kan man läsa att åklagare vill ha fyra års fängelse för de fyra Atlético-ultras som hängde en docka av Vinícius Jr från en bro. Händelsen inträffade inför derbyt mot Real Madrid i början av året. Supportrarna är redan portade från de båda klubbarnas arenor.

Marca hyllar på förstasidan Rodrygo, som gjort åtta mål och fyra assist på de åtta senaste matcherna. En helsida får längre in i tidningen världsmästarnas seger mot Sverige (5-3 till Spanien). Där nämns att Sverige imponerade i första halvlek men ”till slut fick knäböja när Spanien visade sitt bästa jag”. Inga spelare får toppbetyget tre stjärnor av tre. Ett flertal får två, för svensk del Linda Sembrant, Kosovare Asllani, Johanna Rytting Kaneryd och Stina Blackstenius.

Sport och Mundo Deportivo viker förstasidorna till bekräftelsen på att Marc-André ter Stegen kommer att operera ryggen. Minst två månaders frånvaro beräknas. Barça kommer inte att värva någon ny målvakt, utan har fullt förtroende för Iñaki Peña, påpekar MD.

ENGLAND

Daily Star slår mynt av att tidningen är en av de som portats av Manchester United. Klubben, med Erik ten Hag i spetsen, kallas för ”överkänsliga kontrollfreaks” och ”lipsillar”. United motiverade beslutet med att klubben inte fått kommentera en rad artiklar om schismer mellan spelare och tränare. ”De ska komma till oss först och inte gå bakom vår rygg och trycka artiklar”, säger Ten Hag. Daily Mail-krönikören Riath Al-Samarrai ondgöra sig över portningen. ”United skjuter sig själva i foten”, menar han, och kallar beslutet för ”den desperates sista tillflykt”. I kväll väntar match mot Chelsea. Knivar slipas på redaktionerna.

The Guardian skriver att Liverpool troligen får klara sig utan Joel Matip i ”flera månader”. Även The Times talar om månader. En definitiv prognos på backens knäskada har ännu inte kommit, men Jürgen Klopp säger, ”När läkaren kommer in och säger, ’Det ser inte bra ut’…men vi får vänta och se”. Tidningen skriver också om hjärtesorg för Englands damer som missade OS-plats trots storseger (6-0 mot Skottland). Nederländerna knep förstaplatsen på målskillnad.

Daily Mail hyllar Arsenal i allmänhet och Declan Rice i synnerhet efter nyförvärvets sena segermål (4-3 mot Luton). Den ofta häcklade Kai Havertz gjorde tredje målet på fyra matcher. Tidigare under tisdagen sa lagkompisen Jorginho i The Athletics podd, ”Om du kan fotboll är det inte möjligt att ogilla Kai Havertz, det är omöjligt”. Arsenal har nu med en match mer spelad fem poängs försprång till ligatvåan Liverpool och sex till Manchester City. Pep Guardiola är dock optimistisk. ”Min känsla i dag är att vi kommer att vinna Premier League”. Han passade också på att pika Sky Sport-profiler som tror Man City får svårt att vinna fjärde gången i rad. Guardiola sa bland annat, ”Jamie Carragher vann aldrig (någon ligatitel)”. Carragher slår tillbaka på X: ”Jag tror att jag hade vunnit en (ligatitel) om Liverpool ägdes av en nationalstat som tänjt på reglerna så mycket att Premier League ställt oss till svars 115 gånger!”. Hjalmar Ekdal gjorde sin första start för säsongen för Burnley, får godkända 6/10 men laget föll (0-1 mot Wolves).

Evening Standard uppger att Tottenham är ute efter Samuel Iling-Junior i Juventus. Den 20-årige yttern värderas till 15,5 miljoner pund. Italienska Tuttomercatoweb rapporterar att även Newcastle är intresserad. Juve är villig att sälja i januari. Iling-Junior har kontrakt till 2025, men får knappt speltid.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tror att ”Milan byggs om på 3”. Det innebär att anfallaren Jonathan David (Lille) och vänsterbacken Juan Miranda (Real Betis) värvas, samt mittbacken Jakub Kiwior (Arsenal) lånas in. David kan kosta 40 miljoner euro men delvis betalas av en försäljning av Rade Krunic till Fenerbahçe (ca tio milj euro). Miranda kommer billigt, hans kontrakt går ut i sommar. Det är i alla fall Milans plan för att få ett lyft, menar GdS. Inter är på väg att förlänga med Lautaro Martínez. Kontrakt till 2028, lön på sju miljoner euro/år. Mer om Inter: klubben bekräftar muskelskador på Stefan de Vrij och Denzel Dumfries, som båda väntas bli borta tre veckor. GdS synar också Atalantas svaga ligastart. En av faktorerna är värvningarna. ”Det två flopparna hittills – sett till insatser och användning – är framför allt Mitchel Bakker och Emil Holm”.

Corriere dello Sport blickar fram emot stormötet Juventus-Napoli på söndag. Fokus i dag är på att Juve flörtar med Napolis mittfältare Frank Anguissa. Kontakter är tagna med kamerunarens agent. Men Napoli vill inte sälja. Anguissa har en utköpsklausul på 45 milj euro, men den gäller bara utländska klubbar. Lazios tränare Maurizio Sarri tog tillfället i akt att slå tillbaka mot kritikerna efter gårdagens cupseger (1-0 mot Genoa). ”Jag har nu varit här i tre år och vi verkar konstant vara ’i kris’. Vi har just vunnit tre matcher i rad och vi har beskrivits som att vara ’i kris”, säger Sarri.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på en match ”Under stor bevakning”. Marseille-Lyon, som sköts upp efter stenkastningen mot Lyons buss för en månad sedan, ska till slut spelas i kväll. Gästande fans från Lyon är portade. Enligt RMC Sport kommer bortafans i Ligue 1 inte vara tillåtna på högriskmatcher fram till den 18 december i väntan på ett mer generellt beslut. Reaktionen kommer sedan en Nantessupporter dödats i helgen. Tillbaka till Lyon: den välkände journalisten Romain Molina hävdar att en tidigare klubbscout varnade Lyon från att värva Amin Sarr bara veckor innan köpet för elva miljoner euro. Svensken målas ofta upp som skräckexempel på Lyons omdömeslösa värvningar. Sarr är för närvarande på lån i Wolfsburg där han knappt fått några spelminuter. Köpoptionen på 15 milj euro lär knappast utnyttjas. På L’Equipe förstasida finns också rubrik om att Saint-Etienne sparkat tränaren Laurent Battles efter fem raka förluster. Den fallna storklubben ligger åtta i Ligue 2. En annan fallen storklubb har det ännu tyngre. Bordeaux föll igen (2-3 mot Quevilly-Rouen) och ligger på nedflyttningsplats. Målvakten Karl-Johan Johnsson är på väg tillbaka efter skada och det brådskar att döma av insatsen från hans ersättare Rafal Straczek i går (se klipp här).

RMC Sport-profilen och ex-PSG-spelaren Jérôme Rothen hävdar att PSG värvar en mittback/vänsterback. ”Alla är överens. Det är ingen ung spelare utan en med erfarenhet”, berättar Rothen men vill inte avslöja namn. Värvningen ska ses i ljuset av skadeproblem för Nuno Mendes och Presnel Kimpembe.

TYSKLAND

Sky Sport adderar information om Bayern Münchens stundande köp av Bryan Zaragoza. Enligt tv-kanalen var också RB Leipzig ute efter den 22-årige ytterbacken, men blir nu snuvad på värvningen. Bayern betalar 15 miljoner euro, något högre än utköpsklausulen (14 milj euro), för att säkra värvningen, skriver spanska Marca. Zaragoza stannar i Granada på lån och ansluter efter säsongen. Vidare uppger Sky Sport att Donyell Malen planerar att lämna Dortmund i sommar. Det finns intresse från Premier League. 24-åringen har kontrakt till 2026 men Dortmund är villig att sälja i utbyte mot 30 milj euro. På tal om Premier League, så uppger Bild att det finns engelskt intresse för Mathys Tel, Bayern Münchens 18-årige stortalang.

Bild har mer Bayern München, mer transfermarknad. Klubben arbetar också hårt på att värva defensive mittfältaren Martín Zubimendi från Real Sociedad. 24-åringen har en utköpsklausul på 60 miljoner euro i sommar. Bayern är också intresserad av Giorgio Scalvini, som värderas till 40 milj euro. Men en affär med Atalanta anses svår. Det kan bli lättare med en annan måltavla: Clément Lenglet. 28-åringen är på lån från Barcelona till Aston Villa. Marknadsvärdet är tio milj euro.

ÖVRIGT

Time (USA) har utsett Lionel Messi till Årets idrottsman, mycket för den fotbollsfeber han skapat i USA. ”Mitt förstaval var att återvända till Barcelona, men det var inte möjligt”, berättar Messi för Time, och efter det, ”Det stod mellan Saudiarabien och MLS, båda alternativen var mycket intressanta för mig”. Det blev MLS. Och nu Times utmärkelse.

Record (Portugal) går på tränaren Rúben Amorims linje – Sporting säljer bara Viktor Gyökeres för utköpsklausulen på 100 miljoner euro. Rubriken är: ”Gyökeres i kassavalvet”. A Bola har samma tema men formulerar det så här, ”Sporting vill behålla honom till sommaren och är trygga med klausulen på 100 miljoner euro”. Anfallaren har 15 mål på 17 matcher i Sportings tröja.

Gazet van Antwerpen (Nederländerna) bekräftar Expressens uppgifter om att Elfsborgs tränare Jimmy Thelin intervjuats av Westerlo under tisdagen. Tidningen skriver att nästjumbon fått ett 30-tal ansökningar och skurit ner kandidaterna till en handfull. Även Thelin uppges ha fler alternativ. Westerlo sparkade Jonas de Roeck häromdagen.

Tipsbladet (Danmark) har med FC Midtjyllands mittfältare Kristoffer Olsson i Omgångens lag, och RTBF (Belgien) har med Anderlechts vänsterback Ludwig Augustinsson i sitt.