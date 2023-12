Klopp: ”Vore största skämtet i fotbollshistorien”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror hämtar inspiration från irländsk likör för en jamaicansk estradör: ”Bailey’s scream”. Leon Bailey fixade Aston Villas 14:e raka hemmaseger (1-0 mot Manchester City). Pep Guardiolas mannar har nu inte vunnit på fyra matcher och är sex poäng efter serieledaren Arsenal. Innan matchen sa Pep Guardiola, ”Om vi vinner trippeln den här säsongen, då lägger jag av”. Ligatvåan Liverpools tränare Jürgen Klopp understryker å sin sida att City är kvar i racet om PL-titeln. ”Om någon räknar bort City skulle det vara det största skämtet i fotbollshistorien”, säger Klopp. Trots seger (2-0 mot Sheffield United) hade Klopp anledning att lägga pannan i veck. Josip Matip lär missa resten av säsongen med en korsbandsskada och Mac Allister fick kliva av planen i går. Inte underligt att Klopp rasade mot en tv-presentatör som skämtsamt tog upp den kommande lunchavsparken. ”Om du skämtar om det är du fullständigt ignorant, men allt är bra, fotboll är underhållning”, sa Klopp sarkastiskt under en dryg minut av irritation (se klipp här).

iNews har en rubrik som till och med Old Traffords pressförbudsivrare måste godkänna: ”A smiling Scott makes United happy again”. Scott McTominay fixade seger (2-1 mot Chelsea) och kvitterar ut högt betyg hos Manchester Evening News (8/10). Lika kul var det inte för Victor Nilsson Lindelöf. Tillbaka i startelvan, miss vid Chelseas mål, utbytt i halvtid. Betyg: 5/10. Samma betyg får för övrigt Anthony Elanga av Nottingham Post men hans lag blev överkört (5-0 till Fulham).

Daily Mail ser konsekvenser av Nottinghams resultatet. Även om lagets tillresta fans sjöng Steve Coopers namn är han nära sparken. Daily Mail uppger att Julen Lopetegui och Marco Silva tillhör favoriterna att ta över tränarposten. The Sun pekar i stället ut Luis Freire, Rio Aves tränare. En Fulhamsupporter la på X upp vad som sägs vara Evangelos Marinakis bortkastade ackreditering som ska ha hittats i en närliggande trädgård. Nottinghams hetlevrade ägare är inte nöjd.

The Guardian har fler namn till Sunderlands tränarpost än Kim Hellberg, som Aftonbladet avslöjade. Enligt Guardian finns Reims unga tränare Will Still på listan. Ipswichs succétränare Kieran McKenna är också önskad men inte särskilt trolig. Nice assisterande tränare Julian Sablé är ytterligare ett aktuellt namn. Och när tränare är temat, The Athletic uppgav under onsdagen att Frank Lampard är aktuell för Charlotte FC i USA.

BBC Sport förmedlar nya anklagelser mot det spanska fotbollsförbundets tidigare ordförande, Luis Rubiales. De kommer från engelska förbundsordföranden Debbie Hewitt via en Fifa-rapport. Hon uppger att Rubiales uppträdde på olämpligt sätt mot landslagsspelarna Laura Coombs och Lucy Bronze.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har besked som tillskrivs Adrien Rabiot: ”Juve, jag stannar här”. Den 28-årige mittfältaren uppges beredd att skriva på för ytterligare ett år med samma villkor (åtta miljoner euro om året). Rabiot ses som en nyckelspelare för Max Allegri. På tal om Juventus. Paulina Nyström har råkat ut för en nyckelbensfraktur under landslagssamlingen (U23), meddelar klubben. Det står inget om operation vilket talar för att hon blir borta några veckor, spekulerar Headlines.

Corriere dello Sport toppar tidningen med att det utspelar sig ett Derby d’Italia om Piotr Zielinski – både Inter och Juventus är ute efter polacken. Kontraktet med Napoli går ut efter säsongen och vill inte förlänga. Tuttosport täcker sin förstasida med att ”Juve vill ta scudetton, Zielinski, Samardzic och medarbetare från Napoli”. Det har redan skrivits om Vincent Seger Ibrahimovic och svenska P15-landslaget i italienska medier. Men en rapport från Sky Sport Italia om ”sjukt intresse” från svenska medier får också spridning.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo är helt inriktade på Barcelonas silly season. Sport hävdar att Barça är intresserad av Gironas ytter Savinho. Kontakter är redan tagna med 19-åringens rådgivare. ”Det är en ung spelare med en stor framtid”, medger Barças sportchef Deco. MD täcker förstasidan med redan berörda uppgifter: Barça erbjuder Atlético ett lågt pris för João Félix eller att låna honom en säsong till – typ som Atlético gjorde med Antione Griezmann. Men tidningen listar också ”Pärlorna på Barças radar”. Och, jodå, bland de åtta namnen finns Roony Bardghji och så Lucas Bergvall, som skapade rubriker i går.

Marca har fullt fokus på Bryan Zaragoza som byter Granada mot Bayern München. Övergångssumman uppges till slut vara 12 miljoner euro plus fyra milj euro i bonusar. Årslönen blir 3,5 milj euro netto plus en milj euro i bonusar.

AS lanserade i går uppgifter om en deadline för Kylian Mbappé. I dag står Anthony Davies i fokus. AS skriver att han vill ha 15 miljoner euro om året för att förlänga med Bayern München. Kandensaren är önskad i Real Madrid, som ska ta kontakt med den tyska klubben i vår. Nico Williams förlängde för en knapp vecka sedan med Athletic men är aktuell för en sommarflytt. Enligt AS föredrar 21-åringen Real Madrid framför Premier League.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett ”OM med kraft” i Choc des Olympiques (3-0 mot Lyon). Senast blev matchen uppskjuten på grund av en attack mot Lyons spelarbuss. Den här gången fick OL, med besynnerliga nya tröjor som liknande en förvrängd version av GB Glace gamla logga, vände hem efter att ha blivit överkörda på planen. Stort utrymme ges i L’Equipe åt beslutet att stoppa bortafans från högriskmatcher i Ligue 1 de två nästkommande omgångarna. Beslutet kommer efter dödsfallet i Nantes i helgen. L’Equipe skriver om missnöjda fans, de osäkra grunderna för att klassa en match som högrisk samt möjliga juridiska problem med reseförbud.

Le Parisien gläds åt att Warren Zaire-Emery redan är tillbaka i lagträningen. Det finns ”ett litet hopp” att han kan vara med redan i den viktiga CL-matchen mot Dortmund nästa vecka. 17-åringen väntades inte spela mer innan årsskiftet. Gianluigi Donnarumma har nu fått sitt straff för utvisningen mot Le Havre. Målvakten stängs av två matcher.

TYSKLAND

Bild surfar vidare på Bayern Münchens värvning av Bryan Zaragoza. RB Leipzig hade ringat in spanjoren som ersättare till Emil Forsberg. Men missen får inga konsekvenser för svensken. Det påpekar både Bild och Sky Sport. Destination tycks fortsatt vara New York Red Bulls. Han spelar sin sista match hemma mot Bremen den 19 december, skriver Bild, och flyttar efter jul. Tidningen uppger också att RB Leipzig erbjöd ett nytt kontrakt men bara med halva lönen. ”För en spelare av hans kvalitet och med hans CV i RB Leipzig är det nästan en oförskämdhet”, menar tidningen. I en intervju med Sky Sport är RB Leipzigs tränare Marco Rose fortfarande svävande i sitt svar: ”Vid någon tidpunkt kommer vi att meddela ett gemensamt beslut som är i bästa intresse för Emil, för han har gjort mycket för klubben. Men beslutet måste också vara i klubbens bästa intresse”. RB Leipzig får nu leta vidare efter en ersättare till Forsberg, medan Bayern säkrat en spelare som redan sätter rekord. Bayern har aldrig haft en så kort spelare som 164 cm Zaragoza. På annat håll uppger Bild att Chelsea är intresserad av Jonathan Tah. Leverkusenbacken ses som en möjlig ersättare till Thiago Silva.

Kicker hyllar ”Cupskräcken” Saarbrücken som efter triumfen mot Bayern München i går tog en ny skalp (2-0 mot Frankfurt). För Frankfurt är det kris. Det här var fjärde raka förlusten. Inget funkar. Till och med en debut på födelsedagen slutar olyckligt. Inhopparen Noel Futkeu fick ett direkt rött kort. Hugo Larsson gjorde också ett olyckligt inhopp. ”Han presenterade sig med en katastrofal passning som resulterade i 0-2. Det kunde inte vara värre”, skriver Frankfurter Rundschau. På lördag väntar Bayern München. Dessutom har konflikten med ultras ökat. Klubben anses stå för nära polisen. Enligt Bild riskerar 200 ultras både att portas från arenan och att åtalas efter de våldsamma kravallerna i samband med matchen mot Stuttgart. I gårdagens cupspel åkte även Dortmund ut (0-2 mot Stuttgart). ”En fotbollsmässig katastrof”, säger lagkaptenen Emre Can om insatsen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) tar fasta på intresset för Viktor Gyökeres med ”Arsenal jagar Gyökeres”. Ett rykte som spridit sig som en löpeld, även till portugisiska tidningar som A Bola och Correo da Mañha. De hänvisar till engelska uppgifter. Men Record understryker också att Sevilla och Dortmund fortsatt är intresserade. Sporting påstås hänvisa till utköpsklausulen på 100 miljoner euro.

Al Rabiaa Sport (Irak) berättar att anledningen till att Iraks preliminära trupp till Asiatiska mästerskapen inte släppts är att Iraks förbundskapten Jesus Casas väntar på Montader Madjed. Iraks fotbollsförbund (IFA) väntar på övergångsdokumenten från det svenska förbundet. IFA bekräftade förra veckan att den 18-årige Hammarbyspelaren bytt till Irak.

Globo Esporte (Brasilien) firar Palmeiras som försvarar sin ligatitel efter ännu ett mål från 17-årige Endrick (1-1 mot Cruzeiro). Det var São Paulo-klubbens sammanlagt tolfte ligatitel. På andra sidan känsloskalan finns Santos. Pelé och Neymars gamla klubb åker för första gången i sin 111-åriga historia ur den högsta divisionen (1-2 mot Fortaleza). Missnöjde fans satte eld på bilar utanför arenan (se klipp här). Luis Suárez avslutade sin tid i Grêmio med två mål (3-2 mot Fluminense). Grêmio slutar tvåa i ligan.