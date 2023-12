Uppgifter: Fem italienska klubbar efter Törnqvist

Headlines Blogg

ITALIEN

Calciomercato.it hävdar att Serie A-klubbarna Genoa och Sassuolo har ögonen på Mjällbys målvakt Noel Törnqvist. De kan slå till redan i januari. Ett scenario skulle vara att låna tillbaka 21-åringen under våren. Även Serie B-klubbarna Venezia, Bari och Cremonese uppges intresserade. Tidigare har Mjällby bekräftat intresse från FC Köpenhamn och Leeds United och det har cirkulerat uppgifter om en prislapp på två miljoner euro. Den nämner också Calciomercato. Törnqvist har kontrakt med Mjällby i tre år till.

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Ibra är i spel”. Zlatan Ibrahimovic inleder sitt nya jobb som superkonsult. Han har redan varit i kontakt med tränare Stefano Pioli och klubbledningen i sin nya roll. Efter ett besök i Sverige i onsdags väntyar första dagen på nya jobbet, på Milanello. Kanske redan i dag. Milannews är säker på att det är i dag, och preciserar det till i eftermiddag. Milans nästa match är mot Monza på söndag.

Corriere dello Sport ropar ut ”Fem i Champions League”. Med sju lag kvar i Europaspelet kan Italien nu börja drömma om så många platser. Bland vinnande italienska lag i går märks Atalanta (4-0 mot Raków Czestochowa), där Emil Holm fick göra sin första start. Han får 6,5/10 i både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport. Ett medelbetyg i laget för kvällen.

ENGLAND

Daily Mirror låter rubrikerna ”First Lady” och ”Second chance” spela mot varandra för två av torsdagens stora nyheter. Den första står för Rebecca Welch som bli första kvinna att döma i Premier League. Den andra står för Arsenals tränare Mikel Arteta som slipper avstängning för sitt utbrott efter matchen mot Newcastle.

The Sun följer upp sina uppgifter från i går om att Graham Potter träffat Manchester Uniteds nya delägare Jim Ratcliffe. Nu skriver tidningen att Erik ten Hag är övertygad om att han sitter säkert till han träffat Ratcliffe och presenterat sin vision. Det inbegriper bland annat att rensa i laget. The Sun har apropå det uppgifter om att United har stora problem att bli av med Jadon Sancho. Dortmunds och RB Leipzigs intresse har svalnat. En källa till tidningen säger att osäkerheten kring Sanchos fysiska status och hans höga lön skrämmer klubbar även från att låna 23-åringen. ”Situationen med Sancho håller på att förvandlas till en mardröm ”, säger källan. Vidare instämmer The Sun i Aftonbladets uppgifter: Sunderland har intervjuat Jimmy Thelin. Han ses som en ”stark kandidat” att ta över tränarposten. Enligt källor inom klubben kommer deras utvalda kandidat att se matchen mot Bristol City i morgon från läktaren. Nothern Echo kallar Thelin och Michael Beale för de för närvarande ledande kandidaterna. Will Still är borta ur bilden (se L’Equipe).

Daily Telegraph ger förutom domare Welch gott om plats för fler damer: Chelseas som inte lyckades besegra svenskt motstånd på Stamford Bridge (0-0 mot Häcken). ”Spelarna är frustrerade”, säger tränaren Emma Hayes. Bland gästernas spelare får Anna Anvegård högst betyg (7/10). Från herrarnas Europaspel noteras bland annat segrar för Brightons seger (1-0 mot Marseille) och West Ham (2-0 mot Freiburg), samt förlust för Liverpool (2-1 till Union Saint-Gilloise).

ESPN presenterar sin årliga rankning över världens 50 bästa damspelarna 2023. Etta på listan är Aitana Bonmatí (Barcelona), som också vann Ballon d’Or. Svenska placeringar: 7/ Fridolina Rolfö, 34/ Amanda Ilestedt, 45/ Magdalena Eriksson, 46/ Stina Blackstenius.

The Athletic noterar att kollektionen av sex Lionel Messi-tröjor från VM 2022 nu klubbats bort av Sotheby’s i New York. De inbringade 7,8 miljoner dollar, motsvarande 80 milj kr.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo levererar budskap från Barcelonas president Joan Laporta från klubbens julmiddag i går. ”Vi ger oss inte”, täcker Sports förstasida. Och MD följer upp med en uppmaning till fansen, ”Vi ber er att ge spelarna och tränaren ert stöd”. Xavi är under press. MD har rubriken ”En final på Mestalla”. Så viktig anses matchen vara mot Valencia i morgon efter två raka förluster. I Cadena SER diskuteras situationen i Barcelona. Åsikterna spretar men konsensus råder om att Xavis position försvagats. Under torsdagen dök också uppgifter upp i Rac1 om att sportchefen Deco ringt upp och skällt på Frenkie de Jong för att fejka sjukdom. ”Fullständigt fake news”, säger De Jongs agent Ali Dursun till De Telegraaf, ”Det är det värsta skitsnacket jag hört om Frenkie på länge. Spelaren är bara sjuk. Han har febersymtom och har inte kunnat spela och resa”. Dursun fortsätter, ”Det var inget skrikande i telefonen, inga frågetecken. Det hittas på saker. Relationen med Deco är stabil och bra”.

Marca lockar med intervju med Gironas succétränare Míchel. ”Om tio omgångar vet vi om vi slåss om ligatiteln”. Laget toppar helt överraskande tabellen, två poäng före Real Madrid. På tal om Real Madrid, president Florentino Pérez får ett uppslag efter sitt tal i går där han med stor entusiasm förkunnade att ”Det kommer att finnas ett före och ett efter” nya Bernabéu, en arena som han menar kommer att göra andra avundsjuka och som kommer att säkra intäktsströmmar. 3-2 var resultat som gällde ute i Europa i går. Det var siffrorna som Villarreal slog Rennes med och det var siffrorna som Real Betis överraskande förlorade med mot Rangers.

AS gör rubrik på Kylian Mbappé, ”Inte till vilket pris som helst”. På nytt påpekar tidningen att Real Madrid är i en stark position. Klubben har satt en deadline till den 15 januari för fransmannen att bestämma sig och Erling Haaland är en möjlig plan B. Ni har hört det förr. Men AS understryker att lyftet för spelare som Jude Bellingham, Vinícius Jr och Rodrygo gör att Real Madrid verkligen inte tänker gå ner på sina bara knäna och be Mbappé att komma.

FRANKRIKE

L’Equipe såg både Marseille och Rennes förlora i slutet av matcherna (1-0 till Brighton respektive 3-2 till Villarreal) och därmed tappa gruppsegrar. Men franska klubbars relativa framgångar har ändå gjort att Frankrike nu passerat Nederländerna på Uefas index och är femma igen. På annat håll kan man höra Reims tränare Will Stills svar på ryktena om att han träffat Sunderland. ”Jag var i London för att träffa min flickvän”, säger han. Still medger att han håller dörrar öppna för en flytt till England men ironiserar också kring flyttryktena och att han gått bakom ryggen på Reims. ”Jag skulle också kunna skicka mitt CV till Manchester United… Jag ställer upp på att vara korkad men inte så korkad”, säger han, och parafraserar en rad ur en fransk film. Stannar han säsongen ut i Reims? ”Om inte klubben sparkar mig (ler)”.

Foot Mercato skriver att Thomas Tuchel gillar Joshua Zirkzee som gör succé i Bologna. Bayern München sålde anfallaren 2022 men har enligt en klausul möjlighet att matcha bud som läggs på 22-åringen. Bland intresserade klubbar finns Milan och Napoli. Bologna vill ha minst 40 miljoner euro för att släppa Zirkzee i vinter.

Le 10 Sport uppger att Liverpool anslutit till dragkampen om Leny Yoro. Sedan tidigare är Manchester United och Manchester City i kontakt med Lille om den 18-årige backen.

TYSKLAND

Transfermarkt presenterar sin senaste värdering av Bundesligaspelare. Florian Wirtz har ökat mest i värde, med 15 miljoner euro till 100 milj euro sedan i somras. Men tvåa är Hugo Larsson, som ökat med elva miljoner till 28 milj euro, ca 315 milj kr. Procentuellt är värdeökningen alltså klart större på svensken. I går spelade Larsson från start i ett annars b-lagsbetonat Frankfurt som följde upp helgens 5-1 mot Bayern München med att förlora 0-2 mot Aberdeen i Conference League. Kuriosa: Frankfurtfans var portade från matchen i Skottland, men många reste ändå dit och följde matchen från en vindpinad kulle utanför arenan (se klipp här).

Sport1 har mer Florian Wirtz. Hans pappa och agent har redan tidigare sagt att 20-åringen planerar att stanna ytterligare en säsong i Leverkusen. Sport1 instämmer i det och skriver att det passar Bayern München bra. Klubben vill värva Wirtz först 2025. Men det finns också intresse från Barcelona och Liverpool. På tal om Bayern, damerna fick bara oavgjort i går (1-1 mot Ajax) och dessutom skada på Magdalena Eriksson.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung observerar att Amin Sarr är den spelare i klubben som tappat mest i värde i Transfermakts senaste listning. 22-åringens värde har halverats sedan i somras, från åtta miljoner euro till fyra milj euro. Minns att Lyon köpte Sarr för elva milj euro för knappt ett år sedan, och att Wolfsburg lånat honom med en köpoption på 14,5 milj euro. Sarr har fått liten speltid i Wolfsburg och är för närvarande skadad.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) ser Sporting som ”Finstämda”. Det blev seger i Europa League (3-0 mot Sturm Graz) men A Bola ser det mer som uppvärmning inför måndagens stora match mot Porto. Sporting leder ligan på samma poäng som Porto. Även Viktor Gyökeres fick en slags uppvärmning. Han fanns något överraskande med i startelvan, trots skadekänning, gjorde ett mål och byttes ut i paus. ”Vi tyckte det var bättre att låta Gyökeres starta och lämna i halvtid. Vi ville ge honom en uppvärmning, särskilt eftersom han haft ett knäproblem, och på så vis få honom att känna sig tryggare”, säger tränaren Rúben Amorim.

TyC Sport (Argentina) skriver att Barcelona är ute efter att värva Claudio Echeverri från River Plate. Den spanska klubben är beredd att betala mer än 17-åringens utköpsklausul på 25 miljoner euro, men i delbetalningar. Echeverris agent vill gärna ha till en affär nu och en flytt till sommaren. River Plate vill förlänga.