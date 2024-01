Upprört: Barça-spelare slängde tillbaka tröjor

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca uppmärksammar att det blev smått kaotiskt när några av Barças damlagsspelare närmade sig fansen för att skriva autografer efter helgens storseger (9-1 mot Levante Las Planas). Det regnade tröjor till spelarna. Ett par av spelarnas reagerade irriterat och kastade iväg tröjor, vilket väckt reaktioner i sociala medier (se klipp här). Andra var upprörda över hur fansen bara slängde tröjor och autografblock till spelarna (se klipp här). Williot Swedberg fick starta för Celta Vigo i cupen (4-2 mot Amorebieta), men satte inte lika starka avtryck som i ligasuccén förra veckan. Betyg: En av tre stjärnor i Marca, 6/10 i La Voz de Galicia.

AS drar på att ”Haalands pris är överkomligt”. Enligt tidningen är utköpsklausulen är enligt tidningen ”mycket närmare 100 miljoner euro än 200 milj euro” för icke-engelska klubbar. Det är i så fall också under marknadsvärde, 180 milj euro enligt Transfermarkt. Real Madrid har gott om stålar till en sådan transfer och norrmannen påstås lockad av flytten. Spåret till Kylian Mbappé anses ha svalnat – en uppgift det råder delade meningar om (se under Foot Mercato). En plan B är att vänta med Haaland till sommaren 2025.

Sport skriver missbelåtet ”Vidare – och inget mer”, efter Barcelonas cupavancemang (3-2 mot Barbastro). Mundo Deportivo konstaterar att det med ”Hjärtat i halsgropen igen”. Under söndagen uppgav Sport att Barça ser Andreas Christensen som den spelare klubben kan tänka sig att sälja i sommar. Manchester United och Newcastle påstås intresserade av den forne Chelseabacken.

Cadena SER förmedlar Real Sociedads besked att Mohamed-Ali Cho är på väg att lämna klubben. Både SER och franska L’Equipe skriver att 20-åringen skriver på för Nice. Pris: 10-12 miljoner euro. Affären väntas bli klar i dag. Samtidigt skriver AS att Real Sociedad överväger att försöka låna Marco Asensio från PSG. Lagen möts för övrigt i åttondelsfinal i Champions League i februari.

ENGLAND

Daily Mail har Jürgen Klopps bländvita leende på förstasidan. Hans Liverpool fortsätter sin framfart, den här gången i FA-cupen (2-0 mot Arsenal). ”Jag är superstolt. Det var en supersvår lottning”, säger Liverpooltränaren. För Arsenal är det allt annat än leenden. Bara en seger på de senaste sju matcherna. Tränare Mikel Arteta fick frågan om det är en psykologisk faktor bakom alla missade målchanser. ”Så är det nog. Inte minst i dag, mer än mot Fulham eller West Ham”, svarar Arteta, och lägger till: ”Det är därför jag tror vi behöver starta om”. Arsenalprofilen tror Arsenal behöver mer än så. ”Vi behöver en ’killer’”, skriver han på X, alltså någon som kan sätta bollarna. Daily Mail påpekar att åsikten delas av Arsenalfans.

Daily Telegraph uppmärksammar att Kevin De Bruyne är tillbaka för Manchester City och att det är dåliga nyheter för titelrivalerna. Belgaren behövde bara 18 minuter för att leverera en assist i Citys storseger (5-0 mot Huddersfield). Telegraph skriver att det kommer att kosta Jordan Henderson en rejäl hacka att återvända till Premier League. Inte nog med att det blir svårt att matcha lönen, skattmasen kan kräva honom på tre miljoner pund. Nuvarande skattelagar gör gällande att den som arbetar utomlands måste göra det minst tolv månader eller betala 45 procent på sina inkomster om de återvänder tidigare.

Daily Star hävdar att Manchester United är beredd att slänga in Aaron Wan-Bissaka i en deal för att få Crystal Palace att släppa Michael Olise. I helgen uppgavs att United kan få konkurrens om 22-åringen av Man City, Liverpool och Chelsea.

The Guardian påpekar redan på sin sportetta att Sam Kerr kan ha spelat sin sista match för Chelsea. I går kom beskedet att den 30-åriga stjärnan drabbats av en korsbandsskada. Till sommaren går hennes kontrakt ut.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport pryder förstasidan med samma bild på Dusan Vlahovic som de andra stora sporttidningarna. Serben med bar överkropp, jublandes framför fansen efter att ha avgjort för Juve på tilläggstid (2-1 mot Salernitana). Laget är tillbaka två poäng efter Inter. På annat håll i tidningen dyker ett par svenskar upp i välbekanta sammanhang. GdS instämmer i Sky Sports uppgifter förra veckan om att Hellas Verona är ute efter Edvin Kurtulus och tror på en affär. Enligt Aftonbladet är Hammarby bara intresserad av försäljning, ej lån. Liksom förra veckan hävdar GdS att Fiorentina vill ha Jesper Karlsson. Vd Joe Barone uppges särskilt förtjust i 25-åringen. Fiorentina dinglar med Jonathan Ikoné som morot, men Bologna uppges inte sugen. Amanda Nildén satt på läktaren när Juventus vann italienska Supercupen (2-1 mot Roma), vilket ses som ytterligare ett tecken på ett farväl. Tottenham blir enligt uppgift nästa adress.

Corriere dello Sport tar fast på ilska från helgen. Roma bojkottade medier efter gårdagens match (1-1 mot Atalanta), där José Mourinho återigen såg rött. Samtidigt var Napolis fans rasande efter ännu ett bakslag (3-0 till Torino). Sportchefen Mauro Meluso bad om ursäkt till fansen å klubbens vägnar. Uppgifter gör gällande att laget nu ska i ”ritiro”, isolering. Walter Mazzarri är redan under press men Meluso dementerade uppgifter om att tränaren sitter löst. På läktaren i går satt Antonio Conte. Noterbart är också att domarförbundets bas Andrea Gervasoni medgett att det var ett misstag av VAR att inte stoppa Inters segermål mot Hellas Verona. Bastoni smällde till en motståndare i målsituationen. VAR-domaren Luigi Nasca kommer de närmaste veckorna att flyttas ner till Serie B.

Tuttomercatoweb hävdar att Chelsea funderar på att utlösa en utköpsklausul på tolv miljoner euro för Paulo Dybala. Ett beslut kan komma de närmaste dagarna. Samtidigt planerar Roma att förlänga argentinarens kontrakt.

FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med Monacos matchvinnare i cupen, reservmålvakten Radoslaw Majecki (2-2 mot Lens, 6-5 e str). Kylian Mbappé spelade lite oväntat i PSG:s cupmatch mot ett division sex-lag (9-0 mot Revel). ”Kylian ville spela, och när Kylian vill spela finns inte mycket att säga. Publiken och vi ledare kan bara titta på”, säger tränaren Luis Enrique. Det blev ett hattrick från storstjärnan, vars lillebror Ethan hoppade in sista halvtimmen. L’Equipe var för först att rapportera om samtalen mellan Bayern München och PSG om Nordi Mukiele, ett lån med köpoption på 25 miljoner euro. Enligt France Bleu nobbar PSG budet, medan tyska Sky Sport uppger att diskussionerna fortsätter. Noterbart från helgens cupspel är att två svenskar var tillbaka. Oliver Zandén, som varit långtidsskadad och petad, satt på Toulouse bänk (3-0 mot Chambéry) och Jack Lahne, som varit utlånad, senast till Start, satt på Amiens bänk (1-2 mot Montpellier).

Foot Mercato slängde på söndagskvällen fram uppgiften att Kylian Mbappé är överens om ett kontrakt med Real Madrid. Det fullbordar ännu en dag i såpan. För det går stick i stäv med andra uppgifter. The Times rapporterade att Mbappé nobbat Real Madrid och ser över chanserna att komma till Premier League. Marca skriver att Real Madrid inte fört några diskussioner och inte har någon brådska. Andra stora spanska och franska medier ligger lågt. För den här gången.

TYSKLAND

Kicker sätter strålkastarljusen på Jadon Sancho som behöver ”kliva ur sin egen skugga” med flytten till Dortmund. Själva värvningen har dragit ut på tiden men väntas fortfarande bli klar inom kort. Bild noterar att lånet saknar köpoption, vilket engelska medier påstått att det fanns. Manchester United vill ha möjligheten att få igen så mycket pengar som möjligt i sommar. Kicker skriver vidare att Bayern München överväger Florian Wirtz redan till sommaren. Klubben har imponerats av Leverkusenstjärnans framfart den här säsongen. På annat håll kan man läsa att även Kicker tror på en flytt för Andreas Linde till BK Häcken samt att Sebastian Andersson följt med Nürnberg till träningslägret i Marbella. Om det blir ett kontrakt för anfallaren avgörs inom de närmaste dagarna.

Sky Sport uppmärksammar Eintracht Frankfurt som fortsätter att förstärka. Nyligen anslöt Donny van de Beek och Sasa Kalajdzic. Klubben är också muntligen överens med 21-årige anfallaren Arnaud Kalimuendo, 21. Förhandlingar ska inledas med Rennes. Och Frankfurt väntas i dag eller i morgon vara överens med Young Boys om att värva Aurele Amenda. Kostnaden för den 20-årige mittbacken väntas bli 8,5-9 miljoner euro. Den 27-årige backen Robin Koch är redan på lån och är nu även nära att skriva kontrakt. Det börjar gälla i sommar när hans kontrakt med Leeds går ut.

ÖVRIGT

Al Watan (Egypten) skriver att Al Ahly bokat in en läkarundersökning för Wessam Abou Ali på ett sjukhus i Kairo. Enligt danska Tipsbladet anländer IK Sirius-anfallaren på tisdag. Affären inbringar enligt uppgift Sirius 23 miljoner kr plus bonusar.

Daily Record (Skottland) tolkar i Celtictränare Brendan Rodgers ord in en möjlig fortsättning för Gustaf Lagerbielke i klubben. ”Gustaf är här och bidrar”, säger Rodgers. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Celtic var beredd att dumpa svensken i januari.

De Limburger (Nederländerna) följer upp Aftonbladets uppgifter om Kristoffer Peterson och Fortuna Sittard. Klubben vill inte kommentera dem, men även De Limburgers källor bekräftar att 29-åringen är nära ett kontrakt.

TyC Sport (Argentina) hör nationens nya president Javier Milei bekräfta Chelseas intresse för argentinska klubbar. ”Vi har uttryckligt intresse från Chelsea att köpa Boca, Racing, Estudiantes, Newell’s eller Lanús”, säger han och välkomnar intresset, ”Det är snabba pengar. Om medlemmarna i klubbarna inte vill så fortsätter de som nu. Jag är Boca-supporter och medlem, och om en investeringsgrupp kommer och slänger fram en förmögenhet så vi alltid kan vinna…var skriver jag under?”.