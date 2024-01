Uppgifter: Nildén klar för Tottenham

Headlines Blogg



ITALIEN

JuveNews skriver att avtalet för Amanda Nildén till Tottenham nu är spikat. Hon lämnar Juventus ”inom de närmaste timmarna”, som det ofta heter. Övergångssumman uppges vara 70 000 euro plus bonusar. Medspelarna i Juve hyllade och tackade av den 25-årige vänsterbacken i samband med Supercupentriumfen i helgen, påpekar JuveNews. Nildén kom till Juve från Eskilstuna United 2021.

La Gazzetta dello Sport ger förstasidan och de nio efterföljande sidorna åt Franz Beckenbauers bortgång. Sedan blir det ett bryskt hopp till mercaton. Gazzetta dello Sport går mot strömmen gällande Radu Dragusin. Enligt tidningen är Bayern München närmast ett avtal. Klubben erbjuder Genoa 30 miljoner euro (25+5). GdS påpekar att Juve ska ha tio procent. Men transferspecialisten Fabrizio Romano vidhöll i natt att Tottenham väntas vinna kampen och att Bayern ännu inte lagt något bud. Sky Sport Italia instämmer med Romano. Tyska Sky Sport skriver på morgonen att Tottenham är överens med Genoa. Från transfermarknaden understryker Gazzetta dello Sport att Lecce ringat in Gustaf Lagerbielke och hoppas få honom på lån. Men Corriere dello Sport skriver att de ekonomiska villkoren kan bli för svåra. Gazzetta dello Sport uppger vidare att Hellas Veronas samtal om Hammarbys Edvard Kurtulus är ”långt gångna”. Bologna spelar i kväll cupkvartsfinal mot Fiorentina. Även denna missar Jesper Karlsson. Enligt tidningen blir han borta ytterligare en vecka.

Annons

Tuttomercatoweb följer upp att Napoli närmar sig ett köp av Lazar Samardzic med att Udinese därför väntas göra ett nytt försök med ”den svenske Pirlo”. Det är så Lucas Bergvall kallas. Det första budet på fem miljoner euro nobbades. Djurgården har påståtts vilja ha 15 milj euro. En lång rad klubbar har kopplats samman med 17-åringen.

Il Mattino har redan på nyhetsettan stor rubrik om att Napoli gått i ritiro, isolering. Jens Cajuste och de andra i truppen kommer stanna på hotell i Pozzuoli, knappt två mil från Neapel, till på lördag. Sedan väntar derby mot Salernitanan, därefter italienska Supercupen i Saudiarabien. Även om Napoli officiellt uppgett att Walter Mazzarri sitter säkert menar La Repubblica att det i nuvarande kris knappast finns några garantier.

ENGLAND

Daily Star får i rubriken med ”Ras-miss”. Det är så han kallas, Rasmus Højlund, efter ännu en match med missade chanser som fick Roy Keane att muttra missbelåtet i Sky Sports studio. Men Kobbie Mainoo glänste och Manchester United vann matchen (2-0 mot Wigan). Och i nästa omgång väntar överkomligt motstånd igen, Newport eller Eastleigh. Lottningens tungviktsmöte blev Tottenham-Manchester City.

Annons

The Times skriver att fotbollsförbundet (FA) ska gå igenom Sheffield Uniteds granskning, gjord av oberoende tredje part, kring Maddy Cusacks död. Hennes familj pekar ut klubbens tränare Jonathan Morgan som en orsak till att 27-åringen tog sitt liv. Kring WSL kan också noteras att CBS-profilen Ben Jacobs uppger att Nathalie Björn officiellt blir klar för Chelsea på onsdag.

Daily Telegraph täcker sportettan med beskedet att ”Idrotten sörjer två legendarer”. Franz Beckenbauer, förstås, men också rugbysstjärnan (och läkaren) JPR Williams. Sedan uppmärksammar tidningen att Chelseatränaren Mauricio Pochettino säger att klubben inte behöver sälja för att köpa spelare. ”Nej, så är det inte. Det är inte vad de säger till mig, att vi vi behöver sälja för att köpa”, svarar Pochettino. Hans lag möter i kväll Middlesbrough i ligacupsemifinal om två matcher – utan VAR. Eftersom Middlesbroughs arena Riverside saknar teknologin kommer VAR inte att användas varken i denna ligacupsemifinal eller i Fulham-Liverpool.

Annons

Daily Mail har den något oväntade uppgiften att Real Madrid är ute efter Jarrad Branthwaite, Evertons 21-årige back. Även Manchester United och Tottenham har visat intresse. Tidningen påminner om att Carlo Ancelotti tidigare var tränare för Everton.

The Guardian ger utrymme åt Thierry Henry som talar ut om sin depression i podcasten Diary of a CEO. ”Jag grät nästan var dag”, berättar fotbollslegendaren om den inledande pandemitiden. Henry säger också, ”Genom hela min karriär, sedan jag föddes, har jag nog befunnit mig i en depression” (se programmet här). Tidningen bidrar också med liknelser för att det saknas bett i Arsenals anfall i allmänhet och hos Kai Havertz i synnerhet. Ian Wright efterlyser en killer. The Guardian konstaterar att ”Havertz är ingen killer. Han är hajen i filmen ’Hajen’ som inte är vithajen, en fotbollspelare som helt enkelt saknar vithajens radie”. I den berömda filmen dödas fel haj och den fruktade vithajen kan fortsätta simma omkring och sprida skräck.

Annons

SPANIEN

Marca skriver på förstasidan ”Vi ville alla vara Beckenbauer”, en hyllning till den avlidne legendaren. Alla de stora spanska sporttidningarna täcker förstasidan med Beckenbauer, utom AS. Där är det en ”Storm av derbyn” som virvlar fram. För Real Madrid lottades mot Atlético de Madrid i cupen. Det innebär två derbyn på en dryg vecka (Supercupen i morgon och spanska cupen den 18 januari), och tre derbyn på knappt en månad (även ligmöte den 4 februari). Cupromantiken späs på med Unionistas de Salamanca, som i går slog ut Villarreal efter straffsparkar och som härnäst får möta Barcelona – till unionistas stora glädje .

Sport skriver att Barcelona är bekymrade över João Félix. Portugisen har bleknat. Senast skapade han uppståndelse efter att ha gått direkt omklädningsrummet när han byttes ut i cupmatchen mot Barbastro. Barça säger att det var på grund av kylan. Men frågetecknen kring João Félix växer. Enligt Sport har tvivlet bland tränarna i klubben växt. Det pågår en intern debatt och förhandlingarna med Atlético de Madrid ligger på is. Det har tidigare talats om en förlängning av lånet med en bindande köpklausul till rabatterat pris.

Annons

Cadena Cope följer upp dementin kring Kylian Mbappé och Real Madrid. Liksom Marca häromdagen, understryker radiokanalen att det varken finns ett erbjudande eller någon deadline från den spanska klubben. Om inte fransmannen visar att han vill till Real Madrid kommer Real Madrid inte att agera.

Andorra Esportiu får officiell bekräftelse på måndagens uppgifter: Laorent Shabani lämnar FC Andorra i förtid och återvänder till IFK Norrköping. Det var 24-åringens egen önskan efter mager speltid. En annan svensk som bryter med sin klubb i förtid är doldisen Joel Rydstrand. 28-åringen lämnade Sirius och Sverige för nästan tio år sedan. Nu är tiden i tredjedivsionsklubben Antequera CF över.

FRANKRIKE

L’Equipe viker förstasidan åt Franz Beckenbauers död, så som tidningen gjort många gånger förut när stora fotbollsprofiler gått bort (se fler här). Beckenbauer får också tidningens första tio sidor. Bland transferuppgifter tar PSG:s intresse för Joshua Kimmich störst plats. Klubben hade gärna velat baka in tysken i ett avtal för Nordi Mukiele, ett dock inte så troligt scenario. Vidare skriver tidningen att Wolverhampton, liksom Wolfsburg, nu officiellt anmält sitt intresse hos PSG för att låna den 21-årige anfallaren Hugo Ekitike.

Annons

Le Parisien skriver att ett flertal klubbar är vill låna Renato Sanches från PSG om Roma avbryter sitt avtal redan i vinter. Besiktas har redan anmält intresse, och även Olympiakos uppges intresserad. 26-åringens tid i Roma har präglats av skador.

RMC Sport publicerade under måndagen den väntade dementin: ingenting är klart mellan Kylian Mbappé och Real Madrid. Fortsättning följer förstås.

TYSKLAND

Bild proklamerar, ”Vår kejsare är död”. Legendaren Franz Beckenbauers bortgång sopar undan nästan alla andra nyheter på tidningens förstasida. Med brasilianaren Mário Zagallos bortgång inom loppet av ett par dagar har fotbollsvärlden förlorat två av de tre fotbollslegendarer som vunnit VM både som spelare och förbundskapten. Den nu enda kvarvarande är Didier Deschamps i Frankrike. På annat håll skriver Bild om ett bakslag för Leverkusen men framför allt Nigeria. Storstjärnan Victor Boniface har drabbats av en ljumskskada och blir borta sex veckor. I stället för Afrikanska mästerskapen blir det rehab. Boniface tvingas önska landslaget lycka till på Instagram.

Annons

Sky Sport uppger att Dortmund bokat läkarundersökning för Ian Maatsen. Onsdag är det som gäller, lägger transferexperten Fabrizio Romano till. Låneavtalet med Chelsea är enligt tv-kanalen och Romano i hamn. Dortmund täcker lönekostnaderna. Chelsea ville ha med en köpoption. I stället uppges det finnas en option för Londonklubben att förlänga kontraktet med ett år, till 2026.

ÖVRIGT

King Fut (Egypten) förmedlar nyheter från Al Ahly om att IK Sirius-spelaren Wessam Abou Ali är klar. Beskedet lämnas av sportchefen Amir Tawfik via klubbens tv-kanal. ”Al Ahly har fullbordat avtalet med IK Sirius för att värva Wessam Abou Ali. Bara för några timmar sedan undertecknades det”, säger Tawfik, som också sa att den 25-årige dansken väntas till Kairo inom de närmaste dagarna för läkarundersökning. Först därefter kommer det officiella beskedet. Övergångssumman har uppgetts vara 22,5 milj kr plus bonusar på ytterligare 8,5 milj kr.