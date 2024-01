FCK:s sportchef: ”Ge Bardghji lugn och ro”

Headlines Blogg



TV2 (Danmark) pratar med FC Köpenhamns sportchef Peter Christiansen som verkar ha tröttnat lite på hysterin kring Roony Bardghji. ”Just nu är det ung kille som bara ska få lov att vara Roony Bardghji, sedan är jag säker på att han med tiden får pröva vingarna någon annanstans, men låt oss nu ge honom lugn och ro”, säger Christiansen. Själv tycks 18-åringen trivas med surret, som även når vännerna. ”Det är stort för dem också”, säger Bardghji. Han har vid upprepade tillfällen sagt att han siktar på att spela i en topp-fem-liga. Han har också flera gånger sagt att han siktar på att bli bäst i världen. I ett färskt porträtt i The Athletic sätter Bardghji även tidsram på den ambitionen, ”om fem år”.

Record berättar att Viktor Gyökeres målgest spridit sig i klubben. Pote och Marcus Edwards har redan firat mål på liknande vis med händerna framför ansiktet, Morita har lovat att använda gesten i Asiatiska mästerskapen. Kanske dyker gesten upp i VM i handboll också. Francisco Costa från Sporting har börjat använda den. För att inte tala om supportrar, unga som gamla, påpekar Record. A Bola pratar med Manuel Fernandes en av portugisisk fotbolls främsta målskyttar. Han hyllar Gyökeres och hoppas han stannar. ”Om han ska lämna så är det för en stor klubb i England, till exempel Liverpool som har spelare som inte är hälften så bra”, säger han, ”Jag ser honom (Gyökeres) på till exempel Bayern Münchens nivå”.

Soccer Laduma (Sydafrika) hävdar att två nya klubbar är ute efter Tashreeq Matthews i Sirius. Det rör sig om Rangers och AZ. Sedan tidigare har Soccer Laduma påstått att Kaiser Chiefs också vill ha 23-åringen. Matthews har kontrakt med Sirius över 2026.

ENGLAND

Daily Star gör som de flesta tabloider: ordvitsar på Liverpools segerskytt Cody Gakpo (2-1 mot Fulham). Star har ”Mind The Gak”, Daily Express ”Gak of the net” och Daily Mirror ”Cody Red”. Men allra bäst för kvällen tycker Daily Mail och The Times att den andre av Liverpools målskyttar var, Curtis Jones. Det var första av två ligacupsemifinaler.

Daily Telegraph hävdar att Mauricio Pochettino inte är under hot att få sparken i Chelsea – så länge klubben fortfarande har hopp om en Europaplats. Chelsea famlar för närvarande omkring i mitten av tabellen, och åkte i onsdags på en smärtsam förlust i den första ligacupsemifinalen mot Championshiplaget Middlesbrough. Enligt CBS-journalisten Ben Jacobs hoppas klubbledningen ro i land säsongen innan en redan planerad utvärdering görs. Telegraph uppger vidare att Newcastle gjort en förfrågan om Dominic Solanke. Bournemouth vill inte sälja anfallaren i januari.

Sky Sports och The Athletic uppger att Anthony Martial nobbat förfrågningar från Fenerbahçe, Marseille och en saudisk klubb. Den 28-årige anfallaren vill stanna i Manchester United till sommaren. Det bekräftar också en källa i United för The Sun.

The Sun påstår att Arsenal lagt ett bud på Borja Mayoral. Londonklubben erbjuder Getafe 22 miljoner pund för anfallaren. La Liga-klubben ska ha nobbat budet och vill ha närmare 39 milj pund. Tidningen täcker för övrigt hela nyhetsettan med ”Otrogne Kyle dumpad av frun”, Man Citys Kyle Walker.

The Independent skriver att John Textor överväger att sälja sin andel i Crystal Palace (45 procent). I förlängningen menar tidningen att en ny köpare troligen vill komma åt hela klubben. Textor äger också bland annat Lyon och Botafogo. Efter att ha säkrat Radu Dragusin siktar Tottenham in sig på nästa mål, en nummer 8. Connor Gallagher i Chelsea toppar enligt The Independent fortfarande den listan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en ”Smäll för Milan”. Stryk i cupen hemma på San Siro (2-1 till Atalanta). Från Milanhåll var irritationen stor över den straff Atalanta fick. ”Otroligt…”, skriver Rafale Leão på X till ett klipp på situationen. Emil Holm startade för det vinnande laget, fick en assist och godkända 6,5/10 i betyg. ”Han var ett horn i sidan på Milan”, skriver Corriere dello Sport, och ger samma betyg. GdS kommer också med en uppdatering kring Lecces försök att få in Gustaf Lagerbielke. Klubben är ute efter lån med köpoption men tycker både Celtics prislapp och svenskens lön är för höga. Lecce vill att Celtic bidrar till Lagerbielkes lön. Även Genoa har uppgetts intresserad av den 23-årige backen.

Corriere dello Sport ger störst utrymme åt ”Bara Lazio”, rubriken efter segern i cupderbyt (1-0 mot Roma). Matchen har också tillägget ”skamligt på slutet” efter stök mellan spelare. Det var också stök mellan fans både på läktare (se klipp här) och utanför arenan. Il Messaggero uppger att en Romasupporter blev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits flera gånger i bröstet.

Sportitalia uppmärksammar att Maximilan Ibrahimovic, Zlatans son, tagit ett steg upp. I går fanns han med i Milans Primavera-trupp (se klipp här). Det blev dock inget inhopp i cupmatchen (4-2 till Fiorentina). Och ytterligare en Ibrahimovic kan dyka upp i den rödsvarta tröjan: den obesläktade Arijon Ibrahimovic, 18. Bayern München-anfallaren har glänst på lån i Frosinone. Milan är intresserad, skriver tyska Sky Sport, och nämner även Eintracht Frankfurt och Sporting. Frosinone vill inom kort aktivera utköpsklausul på 3,5 milj euro. Bayern har en återköpsklausul på 11,5 milj euro som börjar gälla i sommar.

SPANIEN

Marca och AS är lyriska. ”Kolossalt derby” respektive ”Oförglömligt” är beskrivningarna efter Real Madrids målrika seger i supecupsemifinalen (5-3 mot Atlético e förl). AS har också en annan rubrik, ”Det bästa är att det är två kvar”. Madridklubbarna möts också i spanska cupen i nästa vecka och i ligan om tre veckor. Det enda som svärtade tillställningen i Riyad var publikens visslingar under den tysta minuten för Franz Beckenbauer (se klipp här). Även Toni Kroos blev skoningslöst utbuad av fansen. Tysken har tidigare uttalat sig kritiskt om spelare som valt den saudiska ligan. ”Jag förstår det inte”, säger tränare Carlo Ancelotti. Kroos själv tycks ta det med en klackspark. ”Det var kul i dag! Fantastisk publik!”, skriver han på X. AS noterar att Zinedine Zidanes son Elyaz i dag är väntad till Sevilla för att skriva på för Real Betis. Den 18-årige backen spelar för närvarande i Real Madrids ungdomslag.

Sport tar avstamp i Real Madrids målfest och sätter rubriken ”Barça, nu är det er tur” . I kväll väntar Osasuna i den andra semifinalen. ”Jag hoppas vi kan få det att klicka igen”, säger Barça-tränaren Xavi inför matchen. Lucas Bergvall är en het transfersnackis i katalanska tidningar men Madridbaserade Okdiario gör den längsta artikeln med påståendet att 17-åringen ses som skadade Gavis ersättare. Cadena Cope noterar för övrigt att svenskdoldisen Joel Rydstrand nu officiellt är klar för Águillas i tredjedivisionen. Häromdagen bröts hans kontrakt med Antequera.

FRANKRIKE

L’Equipe har ett synnerligen franskt fokus på Madridderbyt i spanska supercupen i går kväll. Trots förlust är allt ljus på Antoine Griezmann, som med sitt mål blev Atléticos främste målskytt genom tiderna (174). Tidningen uppmärksammar också Nemanja Matic som vill bort från Rennes. En bild på serben på stadens tågstation cirkulerar. För i går lämnade han Rennes med familj och resväskor. Vad som händer nu är oklart, men Lyon är intresserad av 35-åringen. Matic har kontrakt med Rennes till 2025.

Foot Meracto rapporterar om stort italienskt intresse för Lens back Facundo Medina. Milan, Inter och Juventus uppges alla intresserade av den 24-årige argentinaren.

TYSKLAND

Bild har för tredje dagen i rad Franz Beckenbauer på främsta plats på nyhetsettan, den här gången med fokus på hans arv. Annars ges stora rubriker åt att Jadon Sancho nu är på plats i Dortmund för läkarundersökning i dag. Klubbytet är redan gjort på 23-åringens Instagram där gula strumpor syns i profilbilden. Nürnberg träningsspelade i går och testspelande Sebastian Andersson får godkänt av Bild för sin halvlek. Men enligt norska Nettavisen har Nürnberg också lagt ett bud (lån plus köpoption) för anfallaren Ole Sæter på Rosenborgs bord.

Sky Sport uppger att Tottenhams Eric Dier är favorit att värvas av Bayern München sedan klubben förlorat kampen med just Tottenham om Radu Dragusin. På annat håll kan man läsa att Florian Neuhaus är på väg att lämna Mönchengladbach och väcker intresse utomlands. Både Lazio och Sevilla är intresserade av lån med köpoption.