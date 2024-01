Därför satsar Frankfurt på Larsson och Bergvall

Headlines Blogg



TYSKLAND

Bild pratar med Frankfurts sportchef Markus Krösche som förklarar klubbens modell. ”Vi vill bli en av klubbarna i Europa där spelare kan ta nästa steg. Vi har nu utvecklat ett rykte om att vara en klubb där man kan utvecklas och känna sig trygg”, säger Krösche. I texten höjs succévärvningen Hugo Larsson fram som lysande exempel, men också försöken att locka Lucas Bergvall från Djurgården. Frankfurt hoppas så småningom sälja Larsson för mer än 50 miljoner euro. ”Det är en win-win-situation. På detta vis skapar vi värde i truppen och kan steg för steg få vår budget att växa genom transferinkomster”, menar Krösche. Bayern München har knappast samma modell men jagar också svensk talang. Enligt Fussball News är klubben fortsatt ute efter AIK:s Jonah Kusi-Asare och en flytt för 16-åringen påstås trolig.

Sky Sport noterar att Bayern Münchens nyförvärv Eric Dier (”ett klipp”) får tröja nummer 15 och Dortmunds nyförvärv Jadon Sancho får tröja nummer 10. Och storklubbarna är inte färdiga. Ian Maatsen är snart klar för Dortmund och Bayern jagar en högerback. Förhandlingar fortsätter om Nordi Mukiele men Sky Sport uppger att Sacha Boey, 23, i Galatasaray nu är Bayerns plan B. På annat håll skriver Sky Sport att tre klubbar försöker värva Orel Mangala från Nottingham. Juventus, Napoli och Galatasaray. Sistnämnda klubb ska redan ha lagt ett bud på den tidigare Stuttgartspelaren.

ENGLAND

The Times största sportrubrik är om att Newcastle av FFP-skäl kan behöva sälja ”en kronjuvel”. Liksom i Daily Telegraph är Alexander Isak ett av namnen som nämns. Det går hand i handske med Football Transfers uppgift häromdagen om att Arsenal blåst nytt liv i sitt intresse för svensken. Football London ser det nya beskedet som en chans för Mikel Arteta.

Daily Telegraph hävdar samtidigt att Arsenal är intresserad av en annan anfallare: Joshua Zirkzee. Bolognas succévärvning väntas kosta 50 miljoner pund. Telegraph nämner också att Bayern München har en återköpsklausul.

Daily Star gör cancerbeskedet från Sven-Göran Eriksson till tidningen främsta nyhet i papperstidningen. Men även tidningar som The Times lyfter fram beskedet till nyhetsettan. Annars är förstås sportsidorna fulla av reflektioner. Som Kevin Garside i iNews, ”Sven-Göran Eriksson lämnar jordelivet som han levde det – med heroisk stoicism”. John Percy i Daily Telegraph: ”Eriksson tar denna sista fajt med värdighet och vägrar tycks synd om sig själv. Så länge han lever kommer han åtminstone bli påmind om hur många som tycker om honom”. Eriksson framträdde under torsdagen i BBC Sport (se klipp här).

Daily Mail, liksom Daily Mirror, tolkar på sportettan Jadon Sanchos kommenterar efter flytten till Dortmund som en liten pik till Man United. Sancho pratade vid presentationen om att ”komma hem” och att få ”spela fotboll med ett leende på läpparna”.

Villa News hävdar att Aston Villa är ute efter Roony Bardghji, och hänvisar till sina källor. Svensken fortsätter skapa rubriker. I går påstod Football Insider att Man United och Man City scoutar alla hans matcher, samtidigt som FCK:s sportchef bad om lugn och ro för 18-åringen.

Evening Standard skriver att Chelsea på nytt kastar lystna blickar på en Brighton-stjärna. Och på nytt lär prislappen bli skyhög. Londonklubben är sugen på Evan Ferguson. Men Brighton är ovillig att sälja, inte minst till Chelsea som redan värvat Moises Caicedo, Roberto Sánchez och Marc Cucurella från sydkustklubben. Prislappen för anfallaren kan bli över 100 miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ett ”Maxi Juve” och Corriere dello Sport om ”Max Italien”. Max Allegris Juventus fortsätter rada upp segrar, nu i cupen (4-0 mot Frosinone). På bild är förstås Arkadiusz Milik som gjorde ett hattrick. I semifinalen väntar dubbelmöte med Lazio. På tal om Lazio, det dystra cancerbeskedet från forna succetränaren Sven-Göran Eriksson tar stor plats. Han beskrivs i varma ordalag. Furio Zara, journalist och författare, skriver i GdS att hans stil utmärker honom, ”ett förhållningssätt till världen som är vanligt i hans hemland Sverige, där stil och vänlighet ofta går hand i hand”. Hoppsan. Zara avslutar vackert, ”Spåren av Sven-Göran Eriksson i fotbollens trädgård är tydliga. Det är spår som kännetecknas av en ovanligt ödmjukhet, att tänka och uppleva fotboll, väl medveten om att efter matchen väntar ett norrsken, i morgon eller om ett år, det vet vi inte, men ännu finns liv, kära Sven”.

Sky Sport Italia skriver att Salernitana lagt ett bud på Daleho Irandust. Även Gazzetta dello Sport nämner intresse. Groningen har redan tidigare gjort klart att dörren står öppen för 25-åringen, som har kontrakt till 2026. Tidigare har Djurgården och Sarpsborg uppgetts intresserade av Irandust.

TuttoJuve uppger att det bara är fråga om timmar innan Amanda Nildén presenteras i Tottenham, även om pappren ännu inte är underskrivna. Uppgifterna har förekommit tidigare, men TuttoJuve justerar och preciserar avtalet. Det handlar om ett lån med köpoption på 90 000 euro.

SPANIEN

Sport jublar, ”Det blir en Clásico!”, Mundo Deportivo fyller i med ”Superclásico!”. Barcelona tog hjälp av ung (Lamine Yamal) och gammal (Robert Lewandowski) för att säkra finalplats i spanska Supercupen (2-0 mot Osasuna). Matchen spelas på söndag. Från Osasunahåll väckte domarinsatsen missnöje. Sergio Herrera anar favorisering av storklubbarna, och ifrågasatte även att turneringen spelas i Saudiarabien. ”Det är en turnering skapt för Real Madrid och Barcelona. Turneringen borde spelas inför våra egna supportrar, så spanska fans kan njuta av den. Vi är här för att det är vårt yrke”, säger han. Barça är mitt upp i en annan match också, den om Lucas Bergvall. Relevo försäkrade i går att ett nytt Barça-bud på Djurgårdenspelaren är på gång, ett bud som kan matcha de tio miljoner euro som Frankfurt påstås ha erbjudit.

Marca och AS har ett annat perspektiv än de katalanska tidningarna. Förra året vann Barça Supercupen mot Real Madrid. Så AS tycker det är dags att ”Göra upp räkningen” Marca skriver med stora bokstäver stridslystet ”Superrevansch”. Både AS och Marca tar upp målvaktskampen i Real Madrid, Kepa Arrizabalaga mot Andrij Lunin. Efter spanjorens svaga insats i semifinalen är båda tidningarna överens om att det är klar fördel ukrainaren. Tidningarna noterar också att det varit ganska tyst från Saudiarabien på sistone men det rör på sig försiktigt. Al Ittihad försöker värva Andrea Correa från Atlético. Klubben är beredd att släppa 28-åringen som nu uppges villig att röra på sig. Han erbjuds ett treårskontrakt värt 60 miljoner euro, hävdar AS. Franska L’Equipe skriver samtidigt att Al Hilal är på jakt efter en vänsterback och tagit kontakter med Lucas Digne (Aston Villa) och Raphaël Guerreiro (Bayern München).

FRANKRIKE

L’Equipe ser kvällens möte Marseille-Strasbourg som en match mellan två lag som spänt musklerna på senare tid. En match på ett annat plan är Rennes mot Nemanja Matic. Serben vill inte spela för klubben, tömde sitt skåp i omklädningsrummet och lämnade staden med familjen. Det fick en kraftfull respons på torsdagen. Rennes kallade hans uppträdande ”fullständigt obegripligt”. På kvällen svarade Matic med ett eget uttalande. Där förklarar han sin frånvaro med familjeskäl, och lägger till, ”på fredag återvänder jag och kommer tillsammans med Rennes att ta beslut om nästa steg”. Någon fortsättning lär det inte bli. 35-åringen sägs redan överens med Lyon. Rennes anses villig att släppa honom även till en Ligue 1-klubb men vill ha kompensation. L’Equipe menar att PSG:s tränare Luis Enriques anfallstvivel. Offentligt fortsätter han ge Randal Kolo Muani och Gonçalo Ramos sitt stöd, ”men privat döljer han inte sina tvivel över att de kan vara lösning på nummer 9-positionen i stora matcher”, skriver tidningen. Frågan är om Kylian Mbappé kan tänka sig rollen även i framtiden. En annan lösning är Marco Asensio.

RMC Sport pratar med Philippe Montanier, som var Antoine Griezmanns tränare i Real Sociedad. Han är inte förvånad över 32-åringens framfart i Atlético. ”Jag tycker han är den mest kompletta spelaren i världen för han verkar bekväm att spela överallt”, säger Montanier, och prisar Griezmanns anpassningsförmåga.

ÖVRIGT

Nova Sport (Grekland) förmedlar beskedet att Mohammed Al-Hakim dömer Atenderbyt AEK-Panathinaikos på söndag. Lagen ligger i topp i ligan. Al-Hakim dömde tre stora ligamatcher i Grekland under 2023.

Glasgow Evening Times (Skottland) avfärdar uppgifter från sydafrikanska medier om Rangers intresse för Tashreeq Matthews i Sirius. Även AZ och Kaiser Chiefs har uppgetts intresserade av den 23-årige mittfältaren.

King Fut (Egypten) uppmärksammar Al Ahlys värvning av Wessam Abou Ali från Sirius. Presentationsvideon präglas av hans rötter i Palestina och den pågående Israelkonflikten (se klipp här). Parollen är ”Från fria Palestina till nationens stolthet”, och avslutas med Abou Alis ord, ”Håll modet uppe”.

Tipsbladet (Danmark) ger ordet till Max Fenger, som ser sig själv i Odense framöver, även om han inte stänger dörren helt för Mjällby. ”Jag är medveten om att de (Mjällby) vill köpa mig men jag har inte hört något om ett bud. Man ska aldrig säga aldrig men för närvarande är jag fokuserad på Odense och på att vara här det närmaste halvåret”, säger Fenger, som stod för sex mål på 30 matcher under sin lånesejour i Mjällby.