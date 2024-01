Barça har inte råd med Bergvall i januari

Headlines Blogg

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport är förkrossade, på gränsen till förbannade, efter Barcelonas magplask i Supercupfinalen (4-1 till Real Madrid). ”SuperKO”, har MD som rubrik, och skriver om ett ”skört” lag ”utan själ”. Sport ser Barça som ”Förödmjukade”, och Ernest Folch skriver i krönika att ”det är många år sedan Barça var så underlägset Real Madrid” och pratar om kris som genomsyrar klubben på flera plan. Xavi bad efter matchen om ursäkt till fansen. Sportchefen Deco underströk i sin tur att Xavi fortsatt har klubbledningens förtroende. Han sa också en intressant sak ur svenskt perspektiv. Det blir inga januarivärvningar. ”Vi har inte råd att göra några värvningar, så ser verkligheten ut”, förklarade Deco med hänvisning till FFP. Någon värvning av Lucas Bergvall redan i vinterfönstret tycks därmed inte möjlig. Tidigare under söndagen virvlade ryktena på nytt. MD skrev om ”seriöst intresse” och Más que Pelota beskrev 17-åringen som ”den nye Frenkie de Jong” som kunde vara aktuell för a-laget redan i januari.

Annons

Marca och AS vältrar sig i Real Madrid triumf. Den täcker såväl första- som sistasidan. Och däremellan är det uppslag efter uppslag om Supercupmästarna. Hattrickhjälten Vinícius Jr är ende spelare som får tre stjärnor av tre möjliga. Cadena SER gör också artikel på att brasilianaren på nytt retades med motståndare. Den här gången genom att hålla fram resultatet med fingrarna framför Barças bänk (se klipp här). Själv sa Vinícius Jr efteråt, ”Jag lär mig något varje dag och försöker bli en bättre människa, men ibland vill jag ge allt för laget och det slutar med att jag sviker alla, motståndare och lagkamrater. Jag jobbar på det”, säger han, ”Jag är inget helgon, ibland snackar jag för mycket eller gör onödiga dribblingar, men jag vill vara ett föredöme för barnen som ser mig, jag vill bättra mig”.

Annons

Estadio Deportivo täcker förstasidan med Hannibal Mejbri. 20-åringen är på plats i Sevilla för att skriva på. Det handlar om ett lån med köpoption på 20 miljoner euro. I närliggande Huelva vaktar Emma Holmgren målet. Ingen annan målvakt i topp-fem-ligorna i Europa har hållit nollan så många gånger den här säsongen som svenskan (sju gånger), uppmärksammar klubben.

ENGLAND

Daily Telegraph hör Erik ten Hag prisa laginsatsen i går (2-2 mot Tottenham) men också kräva att spelarna ”skärper sig” på hörnor. Ten Hag tycker också att United skulle haft en straff när Garnacho hölls tillbaka. ”Ja, men vad kan man göra? Men jag är van, så här har det varit hela säsongen”. Både The Times och Daily Mail ger Rasmus Højlund högst betyg av alla spelare på Old Trafford (8/10). Dejan Kulusevski missade matchen på grund av sjukdom. Med svensken och andra för närvarande frånvarande spelare (Heung-Min Son, Pape Sarr, Yves Bissouma, James Maddison, Giovani Lo Celso, Ben Davies) tror Sky Sports expert Gary Neville att Tottenham kan nå andra eller tredje plats, ”Med de spelarna tillbaka, och om de (Tottenham) klarar de nästkommande veckorna, så tror jag på allvar de kan hamna högre än Arsenal och Liverpool den här säsongen”. Telegraph uppmärksammar även att Everton och Nottingham i dag väntas få besked om att de brutit mot Premier Leagues Profit and Sustainability-regler. Vid fällande dom väntar böter eller minuspoäng.

Annons

The Times menar att det vore ”en katastrof” för Eddie Howe om Alexander Isak säljs. The Sun tryckte under söndagen ytterligare på om att ekonomiska skäl gör att svensken kan tvingas bort. Times skriver att ”Isak skulle utan problem ta en startplats i Manchester United, Chelsea eller Arsenal. Han skulle få chansen i Real Madrid. Han skulle kunna vara ett alternativ som ersättare för Kylian Mbappé i PSG, om han, som förmodat, lämnar Newcastle till sommaren”. Ja, Times menar att som ”Newcastles hetaste tillgång” är risken påtaglig. Arsenal har upprepade gånger pekas ut som troligast adress, så även av Football London.

Daily Mail uppger att Jordan Henderson lär bli kvar i Al-Ettifaq till sommaren. Den saudiska klubben vill inte släppa 33-åringen. Samtidigt bekräftade i går kväll Ajax seriösa samtal.

Annons

The Guardian uppmärksammar att Antalyaspor sparkat Sagiv Jehezkel. Den 28-årige mittfältaren har enligt lokala uppgifter gripits och Turkiets justitieminister Yilmaz Tunc anklagar honom för hatbrott. Orsak? I samband med att han gjorde mål mot Trabzonspor i går visade han upp ett handledsbandage för kamerorna med texten ”100 dagar. 07/10”, samt en Davidsstjärna. En påminnelse om Hamas terrorattack i Israel. Eller som turkiska Fotomaç uttrycker det, ”israelisk propaganda”. Matchen slutade 1-1. I Antalyaspor spelade Sam Larsson från start medan Erdal Rakip var avstängd. Guardian skriver också om damernas FA-cup, där mål antecknades för Stina Blackstenius (se mål här) och Amanda Ilestedt (se mål här) när Arsenal vann (5-1 mot Watford).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar Milan i allmänhet, och målskyttarna Theo Hernández Yacine Adli och Olivier Giroud i synnerhet (3-1 mot Roma). På läktaren satt Zlatan Ibrahimovic, som zoomades in av tv-kamerorna när han applåderade det eleganta 3-1-målet. I Roma dras snaran åt kring José Mourinho, som får svårt att nå klubbens uttalade mål om en Champions League-plats. Roma är nu nere på nionde plats. Enligt Sport Mediaset riskerar Mourinho sparken. Daniele De Rossi skulle kunna ersätta. Men La Repubblica menar att Roma inte har råd att sparka portugisen under säsongen. Ur svenskt perspektiv finns ett par smärre omnämnande. Jens Cajuste, som skadade sig mot Salernitana, fanns ändå med på planet med Napoli till Saudiarabien för Supercupsemifinalen mot Fiorentina på torsdag. Napoli har något av en mittfältskris på grund av skador och Afrikanska mästerskapen. Pontus Almqvist spelade från start för Lecce, får hyfsat betyg (6/10) men det blev förlust (1-0 till Lazio). Minnesvärt från matchen är den stora banderoll till stöd för Sven-Göran Eriksson som Lazioultras höll upp, ”Kampen har bara börjat, Mr Sven, vi är med dig” (se bild här). GdS skriver vidare att Emil Holm tycks ha spelat till sig en plats i startelvan med sina insatser på sistone. Han väntas starta igen mot Frosinone i kväll. För Isak Hien är det troligen bänken på nytt.

Annons

Sky Sport Italia uppger att Salernitana i dag formellt kommer att lägga bud på Daleho Irandust. Groningen erbjuds 100 000 euro nu och ytterligare 100 000 euro om Salernitana klarar sig kvar i Serie A. Enligt Corriere dello Sport väntar Salernitana svar direkt.

Quotidiano Sportivo noterar att Serie D-klubben Correggese fått svensk förstärkning. Klubben bekräftar att Tristan Hedman, son till Magnus Hedman, har anslutit. 19-åringen satt på bänken i helgen (0-0 mot Terre Di Castelli). Under 2023 spelade Hedman i Åtvidaberg, Österlen och Nosaby.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ligatiteln hägra för PSG efter övertygande seger i går (2-0 mot Lens). PSG är nu åtta poäng före tvåan Nice. Donnarumma och Barcola var bäst för dagen (8/10). Sistnämnde kommer tillsammans med Kylian Mbappé med i Omgångens lag i L’Equipe. Lille jagar en Champions League-plats och tog ny seger i går (3-0 mot Lorient). Gabriel Gudmundsson spelade okej som offensiv vänstermittfältare (6/10).

Annons

Téléfoot uppger att PSG, Real Madrid och Liverpool alla är intresserade av Lens back Lenny Yoro. 18-åringen anses kunna bli den dyraste backförsäljningen någonsin från Ligue 1. Vidare uppger Téléfoot att Bayern München gjort en förfrågan hos Marseille om backen Jonathan Clauss. OM vill inte sälja honom i januari.

RMC Sport berättar att Al Hilal köper Renan Lodi från Marseille. Klubbarna ”byter för närvarande dokument”, som det heter. Det handlar om ett lån med obligatorisk köpklausul på 20 miljoner euro. 25-åringen skriver på för tre och ett halvt år med den saudiska klubben.

TYSKLAND

Kicker lockar med intervju med Harry Kane men den är så ljummen som man kunde föreställa sig. Favoritställe i München? ”Engelska parken är vacker”, säger Kane, ”men min favoritplats är nog en vacker golfbana (ler)”. Starten i Bayern München? ”Jag är väldigt nöjd måste jag säga”. Lewandowskis rekord? ”Oavsett vem som sätter rekorden före dig i klubb – man försöker få ut det bästa av sig själv, sätta egna rekord och slå de rekorden. Men jag fokuserar inte på sådant”. Dortmunds nyförvärv Jadon Sancho tar omedelbart en plats i Omgångens lag i Kicker. Omgångens spelare är Jamal Musiala.

Annons

Bild menar att Sebastian Andersson imponerat tillräckligt under Nürnbergs träningsläger och -matcher i Marbella för att kontrakt ska diskuteras. ”Jag är definitivt nöjd med honom”, säger tränare Cristian Fiél. 32-åringens agent fanns också på plats. Ett besked väntar under veckan.

Sky Sport skriver att Bayern Münchens sportchef Christoph Freund inte reste med laget till Portugal. Förhoppningen är att få klart en transfer av Nordi Mukiele inom de närmaste dagarna. PSG är beredd att förhandla. Freund har bekräftat intresset.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) poängterar att Filip Helander passar perfekt i rollen som bänkspelare i Anderlecht. Tidningen menar att svensken har rutinen och tålamodet att vänta på sin chans om något skulle hända Zeno Debast eller Jan Vertonghen. Transferspecialisten Fabrzio Romano uppgav under söndagen att Anderlecht lagt ett bud till Odense. Enligt Bold.dk har Odense avvisat det. Helander har för övrigt samma agent som Ludwig Augustinsson, som redan finns i klubben.

Annons

Football Scotland (Skottland) uppgav före jul att Romeo Amane i BK Häcken var högt upp på Celtics shoppinglista. Det står FS fast vi även i dag, men uppger nu att 20-åringen är aktuell först till sommaren.

Fanatik (Turkiet) har inte Marcus Rohdén i rubriken, men skulle kunna ha det. Förra veckan skapade han uppmärksamhet genom ett hattrick för Fatih Karagümrük, nu för en tackling mot Besiktas (se klipp här). Den tog så pass illa att Amir Hadziahmetovic fick en korsbandsskada och har spelat klart för säsongen.

Telesport (Serbien) kommer med två exklusiva uppgifter. Aston Villa har lagt ett lukrativt bud på 18-årige högerbacken Kosta Nedeljkovic. Röda Stjärnan uppges acceptera det. Fabrizio Romano instämmer. Vidare uppges Jovan Mijatovic i samma klubb ha två erbjudanden på bordet. Ett från Manchester City (10+2 milj euro), med utlåning till MLS, och ett från Bayer Leverkusen (8+4 milj euro).