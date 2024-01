Uppgifter: Vill ha kvarts miljard för Ahmedhodzic

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun prickar in två nyheter med ”5 clear ‘n Mo to come”. Liverpool vann storstilat borta (4-0 mot Bournemouth) och har nu fem poängs försprång i PL-toppen. Dessutom återvänder Mohamed Salah. Det blir inget mer spel i Afrikanska mästerskapen efter sin skada. The Sun berättar att Sheffield United satt en prislapp på Anel Ahmedhodzic, som Napoli och Atalanta uppges ute efter. Hela 20 miljoner pund gäller, enligt tidningen, motsvarande ca 266 milj kr. United köpte mittbacken från Malmö FF för ca 38 miljoner kr sommaren 2022. Ahmedhodzic uppges hoppas på flytten till Serie A. Det är också en chans att lämna ett försvar som läcker mer än något annat i PL på 26 år (2-2 mot West Ham). Det finns mer silly season: Al Nassr ska ha lagt ett bud på bortåt 20 miljoner pund för Emerson Royal – men Tottenham sa nej.

Annons

Daily Star och Daily Mirror drar på uppgiften att Ivan Toney är beredd att stannar i Brentford säsongen ut. Anfallaren kommer inte att trycka på för en flytt i januari. Både Arsenal och Chelsea har under lång tid uppgetts intresserade av 27-åringen.

Daily Mail följer upp Toneys agerande som hamnade i fokus efter Brentfords seger. Han flyttade på domarens frisparkslinje och därefter bollen (se klipp här). Sedan satte han ledningsmålet. Det har fått Nottingham att skicka in en klagomål till domarorganet PGMOL. Sky Sports-experten gillar inte utvecklingen. ”Det är pinsamt med klubbar som skriver till PGMOL! Liverpool och Arsenal började med det”, skriver Neville på X. Han lägger senare till att det ”offentliga poserandet är onödigt”.

The Guardian skriver att Aston Villa nobbat West Hams bud på Jhon Durán, och att Londonklubben nu kan vända sig till Chelsea för Armando Broja. The Sun uppgav i helgen att Chelsea är beredd att låna ut anfallaren, så länge det finns en obligatorisk köpklausul på minst 35 miljoner pund till sommaren. The Sun uppgav å andra sidan också att West Ham är beredd att slå sitt transferrekord för Victor Boniface, Leverkusens anfallare.

Annons

Daily Telegraph, liksom The Athletic, hävdar att Newcastle vägrar släppa Callum Wilson och Kieran Trippier i januari. Men tyska Sky Sport menar att förhandlingar fortsätter med Bayern München om Trippier, och uppger att Newcastles prislapp är 13-14 milj euro. The Guardian skriver att ett nytt bud på högerbacken är att vänta. Football Insider hävdade i går att Newcastle är tvungen att sälja både Bruno Guimarães och Alexander Isak till sommaren för att klara PL:s ekonomiska regelverk. Telegraph skriver också att den brittiska regeringen bestämt hävdar att åtalspunkterna mot Manchester City inte diskuterades vid det nu omskrivna mötet med idrottsministern i våras. På annat håll kan man läsa om Chelseas tunga seger i WSL (3-1 mot Manchester United) The Times ger hattrickskytten Lauren James 10 av 10 i betyg. Fyra spelare får 8, två av dem är Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn – ssistnämnda svarade för en läcker långboll fram till det andra målet (se klipp här).

Annons

The Times noterar upphetsningen i Spanien över att José Mourinho dök upp i Barcelona (se klipp här). Men det är inte Spanien Mourinho har ögonen på. Det är en återkomst i Serie A. Redan denna vecka väntar sannolikt möte med Napolis president Aurelio De Laurentiis, skriver Duncan Castles, som har tät relation till Mourinhos agent Jorge Mendes. Enligt Fabrizio Romano är Mourinho iskallt inställd till Al Shababs intresse.

ITALIEN

Corriere dello Sport döper på förstasidan om Dusan Vlahovic till ”Vlajuvic”. Så värdefull är han för närvarande för Juve. I går blev det ytterligare ett mål (3-0 mot Lecce). CdS har Pontus Almqvist som bäst i Lecce (6,5/10), ”Han gör allt i fart och nästan alltid bra”. Juve leder nu ligan med en poäng, fast Inter har en match mindre spelad. I kväll spelar Inter Supercupfinal mot Napoli i Riyadh. Både CdS och Gazzetta dello Sport har Jens Cajuste i Napolis startelva igen. I den lilla, lilla notisen om damernas Serie A uppmärksammas två mål för Madelen Janogy i nya Fiorentinatröjan (3-1 mot Pomigliano).

Annons

La Gazzetta dello Sport har förutom Juventus seger också stort fokus på rasismskandalen kring Mike Maignan. Röster till stöd för målvakten tar plats, liksom borgmästaren i Udine som erbjudit fransmannen att bli hedersmedborgare i staden. Från mercaton skriver GdS att Salernitana fortsätter jobba på att en lösning med AIK för Rui Modesto. Däremot ser tidningen Jospeh Ceesay-flytten från Malmö FF till Hellas Verona som död, om det inte sker en plötslig omsvängning. Klubbarna kommer inte överens om de ekonomiska villkoren. Tidningen skrev i går att Lecce fortsätter jobba på Celticbacken Gustaf Lagerbielke även om lönen är för hög. Liksom andra italienska medier skriver GdS sedan om att Tiago Djaló nu är på plats i Turin. Lilles back landade i går och ska skriva på ett fyraårskontrakt med Juventus i dag.

Annons

Tuttosport är också Dusan Vlahovic och Juventuseufori. Tidningen uppger på annat håll att en svensk kan bli näste man att flyttas upp i Juventus a-trupp. Max Allegri och hans tränarstab följer Jonas Rouhi noga. Den 20-årige vänsterbacken spelar med klubbens NextGen-lag i Serie C. Tuttosport tycker att Rouhi var bäst på planen i lördagens match mot Rimini (0-0).

SPANIEN

Marca och AS försöker sammanfatta Real Madrids seger (3-2 mot Almería) ”Galet” och ”Comeback med VAR”, blir rubrikerna. Real Madrid kan tacka Hernandez för segern. Huvuddomaren Hernández Maeso och VAR-domaren Hernández Hernández. Tre kontroversiella beslut avgjorde matchen till Real Madrids fördel (hör domarnas dialog här). ”Vi blev rånade”, var en återkommande fras från gästerna, och Diario de Almeriá kallar det ”Århundradets rån” i sin rubrik. I en krönika skriver Ramón Gómez-Vivancos García att det är ”ett frontalangrepp på sportsliga och ekonomiska intressen för Almería och regionen, jag hoppas något liknande aldrig inträffar igen i idrottens historia”. Real Madrid ligger trots en hjälpande Hernández-hand tvåa, för Girona tog en utklassningsseger (5-1 mot Sevilla).

Annons

Sport och Mundo Deportivo firar förstås Barcelonas seger (4-2 mot Real Betis). Ferran Torres glänste med två mål, till och med Marca applåderar ”Ferrandowski”. Men det som utspelade sig på Bernabéu gick knappast Barça förbi. Tränare Xavi fick en fråga om det. ”Jag håller med Garitano (Almerías tränare, min anm). Om vi säger något straffas vi. Alla såg det. Det kommer att bli svårt att vinna ligan, jag sa det redan efter Getafe. Det händer saker som inte går ihop”, säger Xavi. Han menar att domarmissar i Getafe och Valencia kostat Barça sex poäng, ”Det är inte ursäkter, det är den krassa verkligheten”.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”Rennes revansch” kommer efter en utdragen straffsparksseger i cupen (1-1 mot Marseille, 9-8 e str). Förra året var det just Marseille som slog ut Rennes. Från cupen kan också noteras att Rouen skrällde mot Toulouse. L’Equipe lyfter också Les Echos nyhet att Monacos ryske ägare Dmitry Rybolovlev är beredd att sälja klubben. L’Equipe adderar att investmentbanken Raine Group, som nyligen också var delaktig i försäljningar av Chelsea, Manchester United och Lyon, har fått uppdraget att sondera terrängen. Marockos förbundskapten Walid Regragui dementerar i L’Equipe att han skulle sagt något rasistiskt till Chancel Mbemba efter matchen i Afrikanska mästerskapen (1-1 mot DR Kongo). Mbemba lämnade dörren öppen för anklagelser efter att han sagt ”Jag trodde aldrig jag skulle få höra ett sådant ord av tränaren”, utan att precisera närmare (se klipp här). ”Jag gillar inte vad han insinuerar”, säger Regragui. Tumult uppstod sedan Regragui konfronterat Mbemba efter slutsignalen (se klipp här). Händelsen ledde i sin tur till rasistiska kommentarer på Mbembas Instagramkonto.

Annons

Téléfoot uppger att PSG hoppas få 30 miljoner euro för Hugo Ekitike. Tyska Sky Sport uppgav på måndagen att anfallaren är överens med Frankfurt om att sänka årslönen från fyra till tre milj euro. Förhandlingarna mellan klubbarna har bara börjat.

TYSKLAND

Kicker bjuder med rubriken ”Kroos i blickfånget” in till debatt om en comeback för veteranen till hemma-EM. Bayern München bjuder också in till debatt efter söndagens magplask på hemmaplan mot Bundesliga sämsta bortalag (1-0 till Werder Bremen). Sky Sport-experten Lothar Matthäus ringar in ett stort fel av tränare Thomas Tuchel. ”Att Leon Goretzka på nytt inte startar är inte bra för stämningen. Spelarna kan inte heller förstå beslutet mot Goretzka”, säger han. Själv skyllde Tuchel på spelarnas attityd. ”Vi spelade som om vi hade tio poängs försprång och en Champions League-match på tisdag”, säger han. En annan typ av frustration upplever Bayern-stjärnan Magdalena Eriksson, som tvingades operera foten för en dryg månad sedan. ”Det är alltid mentalt svårt att vara skadad. Men allt gick smidigt även om det är långt kvar. Man vet aldrig hur kroppen reagerar på operationen och skruven som satts in”, säger hon, ”Tidpunkten det hände på stör mig. Jag hade just anpassat mig till tränaren spelstil och kände mig i bra form”. Om en månad har landslaget Nations League-kval. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga.

Annons

Sky Sport går emot engelska uppgifter om att Newcastle vägrar sälja Kieran Trippier. Bayern München förhandlar fortfarande. Newcastle vill ha 13-14 miljoner euro, antingen via köp direkt eller bindande köpklausul.

ÖVRIGT

Het Laatset Nieuws (Belgien) skriver att Atlético de Madrid är ute efter Bilal El Khannouss. Men klubben får konkurrens av Liverpool om 19-åringen. Även Leverkusen är intresserad av El Khannouss, som för närvarande spelar Afrikanska mästerskapen med Marocko. Genk har inga planer på att sälja honom redan i januari.