Nya ilskan mot Fröjdfeldt: "Sitter i en husvagn i Sverige"

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Gazzetta (Grekland) och Sport24 berättar att den grekiska domarbasen Peter Fröjdfeldt redan hamnat i hetluften. Han missade en stor videokonferens med klubbarna. Deltagare väntade en timme på honom. ”Det här spöket får 15 000 euro i månaden för att sitta i en husvagn i Sverige, ingen har sett honom och han har inte varit i Grekland”, kommenterade Olympiakos vicepresident Kostas Karapapas ilsket. Fröjdfeldt meddelade senare att han tagit fel på dag. Enligt Gazzetta väntas Fröjdfeldt flytta till Grekland i februari. Vid konferensen valdes som väntat Leif Lindberg in som Fröjdfeldts högra hand i domarkommittén (KED). Karapapas fortsatte på krigsstigen, ”Lindberg, som han (Fröjdfeldt) vill ska ha hand om VAR, är också svensk – de har inte ens VAR där! Borde han (Fröjdfeldt) inte vara här och förklara det?”. Olympiakos, som varit emot Fröjdfeldts tillsättande från första början, var tillsammans med Panathinaikos enda klubbar att rösta emot Lindberg.

Annons

Correio da Manhã (Portugal) har med Viktor Gyökeres på förstasidan. Frågan till Sportings tränare Rúben Amorim var om dilemmat att sälja svensken till högt pris i januari eller kanske riskera en lägre summa i sommar. ”Jag är hoppfull om att det finns ett tredje alternativ – att stanna till nästa säsong”, säger Amorim. A Bola uppgav förra veckan att svensken kan tänka sig att bli kvar. Liksom i italiensk och engelsk press uppmärksammas också hyllningarna till Sven-Göran Eriksson på Idrottsgalan i går kväll.

ENGLAND

The Times skriver om blandade känslor för Mohamed Salah. Hans Egypten gick vidare från gruppspelet i Afrikanska mästerskapen (2-2 mot Kap Verde) men själv är han skadad – och det är värre än befarat. Det säger hans agent Ramy Abbas, och bekräftades senare av Liverpool. Salah kan bli borta en månad. Liverpool tycks däremot inte utesluta en eventuell comeback i Afrikanska mästerskapen. Salah återvänder till Liverpool i morgon för behandling.

Annons

Daily Telegraph hör Chelseatränaren Mauricio Pochettino svara på frågor om en den dåliga läktarstämningen på Stamford Bridge. ”Det är normalt med tanke på att vi startade säsongen med stora förväntningar, och det är normalt att fansen kan vara lite besvikna”, säger han. Ett resultatmässigt uppsving har inte hjälpt. ”Vi betalar priset för de senaste 18 månaderna”, menar Pochettino. En pik mot Tuchel, Potter och Lampard, tycker The Sun. I kväll väntar retur i ligacupsemifinalen mot Middlesbrough, som vann första mötet med 1-0.

Daily Mail och tyska Bild gör båda stora artiklar på det: Harry Kanes pokalförbannelse. ”Det är svårt att greppa: 100-miljoner-euro-anfallaren är troligen den enda världsklasspelaren som aldrig vunnit en titel. Ingen!”, skriver Bild. Mail fyller på med att Kane gått till ett lag som vunnit ligan elva år i rad – men nu kan tappa titeln till Leverkusen. Bayern är redan ute ur cupen och Champions League är Champions League. Daily Mail och The Guardian uppgav båda under måndagskvällen att West Ham är nära att göra klart med Kalvin Phillips på lån från Manchester City.

Annons

The Guardian menar att Newcastle står inför ett dilemma. Få in välbehövliga pengar på att sälja Miguel Almirón til al-Shabab, kanske även sälja Callum Wilson och Kieran Trippier. Men samtidigt tunnas en redan tunn trupp på grund av skador ut ytterligare.

Rotherham Advertiser gläds över att Viktor Johansson ser ut att bli kvar. Sheffield United har lagt planerna på att värva målvakten i januarifönstret på hyllan. Kring årsskiftet rapporterades flera klubbar intresserade av 25-åringen, bland dem Sheffield United. Vinterfönstret stänger om en vecka.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport täcker förstasidan med Gigi Rivas död. Det gör alla italienska sporttidningar. Sedan följer uppslag efter uppslag om legendaren. Först på sidan 18 får tidningen färg, Inters färger. Det blev ännu en Supercuppokal till samlingen (1-0 mot Napoli). Det blev också ännu ett mål för Lautaro Martínez. Under matchen var Napolis tränare Walter Mazzarri rasande på domaren efter utvisningen på Giovanni Simeone. ”Skamligt”, menade Mazzarri, som bojkottade prisceremonin och inte vill uttala sig efter matchen. ”Jag tycker synd om Rocchi (domarbasen) som har en mardröm”, säger Napolis president Aurelio de Laurentiis med illa dold sarkasm. Jens Cajuste fick starta för Napoli igen och gjorde det okej igen (6,5/10). ”Som mot Fiorentina, mycket löpande och mycket fajt, men inte mycket att erbjuda till offensiven. Men det nya systemet verkar lyfta fram honom mer”, skriver GdS.

Annons

Corriere dello Sport har bortanför hyllningar av Gigi Riva och Lautaro Martínez, också uppföljning på rasismen mot Mike Maignan. En första Udinesesupporter har nu identifierats och portats från arenan på livstid.

La Repubblica tar fasta på den saudiska publikens visslingarna under den tysta minuten för Gigi Riva under Supercupfinalen (se klipp här). Det väcker ilskna reaktioner bland italienska fans i sociala medier. Liknande scener utspelade sig i Riyadh under den tysta minuten för Franz Beckenbauer innan Madridderbyt i Supercupen (se klipp här). Det italienska ligaförbundet förklaringen är att saudier inte har en gemensam tyst minut som tradition, samt att många inte uppskattar att en utländsk tradition firas på deras mark. ”Det är priset man får betala för de 23 miljoner euro per upplaga av Supercupen man accepterat av saudierna”, konstaterar La Repubblica syrligt. Italienska Amnestys talesperson Riccardo Noury går hårdaer fram, ”Gigi Riva gjorde sitt avslutande mål i ett fantastiskt liv. Han intog scenen och förlöjligade den plastiga fotboll som är köpt av saudiska pengar”.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo låter samma citat eka på förstasidorna: ”Det som hände på Bernabéu var en skam”. Orden är från Barcelonas president Joan Laporta. Han syftar på domarinsatsen när Alméria under kontroversiella former föll mot Real Madrid i söndags. Han lägger till att, ”Domarkollektivet måste ge ett svar på den press domarna satts under hela säsongen”. Sport skriver att Laporta menar att påpekandet ska ses i ljuset av Real Madrid-påverkanskampanj mot domare. Det finns många andra trådar. Som att läckta bilder och ljud på hur VAR-domaren struntar i en incident där Vinícius Jr armbågar en spelare väcker starka reaktioner i sociala medier (se klipp här).

Marca och AS ta förstås också upp ämnet, den senare med huvudrubriken ”Elden sprider sig”. Real Madrid TV svarar brutalt på Laportas ord med: ”Xavis 600 matcher är under misstanke” – en hänvisning till Negreira-fallet. Madridtidningarna uppmärksammar också tv-bilder som fångade Jude Bellinghams missnöje med domarna. ”Samma skit varje vecka”, hörs engelsmannen beklaga sig. Marca fäster annars störst vikt vid Vinícius Jr ord om stöten med arm/axel som blev ett godkänt mål. ”Så gjorde vi alltid på Copacabana”, skriver brasilianaren på X, till en fördelaktig videovinkel på incidenten. I skymundan av kontroversen vann Atlético sin match i går kväll, och tog tillbaka en Champions League-plats (1-0 mot Granada).

Annons

La Verdad anmärker på att Isak Jansson saknas på bilderna när Cartagenas firade söndagens seger. Svensken har inte spelat de två senaste matcherna. Det spekuleras sedan en tid i en flytt. Cartagena har bekräftat bud från flera länder, bland annat Sverige.

FRANKRIKE

L’Equipe följer ”Monaco Grand Prix”. Blir det ett rejs om att köpa fotbollsklubben, nu när det Dmitri Rybolovlevs är beredd att sälja? L’Equipe har inte många svar än så länge. Priset är också svårbestämt men lär inte bli högt då klubben drivs med underskott. ”Priset? En euro, som 2011 (när Rybolovlev köpte klubben, min anm)”, överdriver en advokat med erfarenhet från klubbköp som tidningen pratar med. Stort utrymme ägnas annars åt Afrikanska mästerskapen, åt att värdnationen Elfenbenskusten riskerar fiasko (4-0 till Ekvatorialguinea), att stornationen Ghana behöver ett mirakel för att inte åka ur gruppspelet (2-2 mot Mozambique).

Annons

Ouest-France pratar med A22-representanten Anas Laghrari, som driver Superliga-projektet. Han säger att det nu finns cirka 20 klubbar på projektets sida. ”Jag vill inte säga vilka de är för jag vill inte blotta dem. Sedan den 21 december har vi pratat med cirka 50 olika klubbar. Runt 20 av dem är mycket, mycket motiverade av projektet. Vi har redan tillräckligt med klubbar för att starta en serie”, säger Laghrari. Barcelona och Real Madrid har länge varit drivande. Många storklubbar avvisade Superligan offentligt efter EU-beslutet i december som gav grönt ljus.

Le 10 Sport skriver att Renato Sanches nu väntas stanna i Roma som en följd av att José Mourinho lämnat. Och portugisens nästa anhalt? Le 10 Sport hävdar att Newcastle är intresserad.

TYSKLAND

Bild menar att Eintracht Frankfurt har hyfsade chanser i kampen om Lucas Bergvall. Tidningen nämner diskussioner med familjen, med Lucas själv, en tydlig utvecklingsplan och jättekliven för Hugo Larsson. Frankfurter Rudschau tar upp det som ”mjuka värden”. Barcelona planerar enligt Fabrizio Romano nya samtalen med 17-åringen. Det handlar om ”avgörande dagar” innan ett beslut. På tal om Larsson är han den sjunde mest använde spelaren under 20 år i de 75 ligor som CIES granskat. Sebastian Andersson fick en lyckad start med Nürnberg, som vann i helgen. ”Det var en otrolig känsla att vara tillbaka på planen efter så lång tid”, säger Andersson. Även om det inte blev några mål får anfallaren beröm. Själv menar han att det finns mer att ta av. Knäskadan känner han inget av. ”Jag har inga problem längre. Jag saknar bara lite energi, men det kommer tillbaka snabbt. Det är svårt att säga när jag är tillbaka i toppform, men jag tror om några veckor”, säger 32-åringen.

Annons

Sky Sport skriver att Bayern München fortsätter jobba på att lösa Nordi Mukiele från PSG. Förhandlingar pågår om ett lån. Samtidigt pratar Bayern med Newcastle om Kieran Trippier. Klubben uppges ha en muntlig överenskommelse med högerbacken om kontrakt till 2025 med en årslön på åtta-nio milj euro. Newcastle vill ha 13-14 milj euro för Trippier. Vidare skriver tidningen om Leverkusens jakt på en ersättare till skadade Victor Boniface. Kandidat nummer ett är Borja Iglesias i Sevilla. Ett alternativ är Moise Keane i Juventus, som Atlético uppgetts nära.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung hävdar att Wolfsburg gör allt för att slå Eintracht Frankfurt i jakten på Hugo Ekitike. Anfallaren väntas kosta 2-2,5 milj euro i lån från PSG. Problemet är lönen, som är alldeles för hög för Wolfsburg. Uppgifter har tidigare gjort gällande att Frankfurt redan är överens med Ekitike om ramverket för det personliga avtalet.