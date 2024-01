Sky Sport Italia: Inter försöker med Bergvall

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia slängde strax före midnatt fram uppgiften att Inter nu gett sig in i jakten på Lucas Bergvall. Klubben har bett om information om 17-åringen. Milanoklubben får skynda på. Bara något senare hade Sportitalia ”exklusiva” uppgifter om att Barcelonas förhandlingar om Djurgårdsspelaren nu är långt gångna. De senaste kontakterna ska ha varit mycket positiva. I spanska medier har Bergvall påståtts vilja till Barça. Och i Tyskland har Eintracht Frankfurt en längre tid setts som den store utmanaren om Bergvall. Sky Sport Italia rapporterar vidare att 33-årige backen Riccardo Gagliolo – minns: en landskamp för Sverige – byter AEK Larnaca mot Ascoli. Övergången är i stort sett klart. Serie B-klubben plockade häromdagen in en annan back, Sauli Väisänen, med förflutet i AIK.

La Gazzetta dello Sport fylls av målsättningar från Inters stjärna Lautaro Martínez. ”Nu är det scudetton som gäller” och ”Supercupen vara bara ett delmål”. Det händer annars mycket hos finalförloraren Napoli. Klubben hämtar in Leander Dendoncker på lån från Aston Villa. Ytterligare konkurrens för Jens Cajuste på mittfältet. Anfallsstjärna Victor Osimhen var rätt fram i en intervju med CBS om sin framtid. ”Jag är redan på det klara med vad jag vill göra efter säsongen. Jag vet redan vilket mitt nästa steg blir”, säger han (se klipp här). En flytt tycks stå på dagordningen, och GdS fyller i att ”Chelsea är redo att fylla hans fickor med guld och betala hans utköpsklausul”. Även Il Mattino ser Chelsea som hetaste adress i nuläget. Corriere dello Sport nämner också Arsenal, Man United och Liverpool. På tal om Chelsea, GdS menar att Roma behöver nå en Champions League-plats för att kunna köpa Romelu Lukaku från Londonklubben. Det är inte säkert att ens det hjälper. Köpoptionen är på 43 miljoner euro.

ENGLAND

Daily Mail konstaterar att Middlesbrough blev ”Bortblåsta” i ligacupsemifinalen på Stamford Bridge (6-1 till Chelsea). Tvåmålsskytten Cole Palmer prisas som bäst på planen av tidningen (8,5/10). I finalen väntar Liverpool eller Fulham. Under tisdagskvällen uppgav Daily Mail att Al-Nassr förbereder bud på Man United-spelarna Casemiro och Aaron Wan-Bissaka.

The Times skriver att New Yorks MetLife Stadium är favorit att hålla VM-finalen 2026, men AT&T Stadium i Dallas är utmanaren. Om det blir Dallas blir det första VM-finalen under tak. Times har också de mest färska uppdateringarna kring Bayern Münchens försök att värva Kieran Trippier. Liksom andra tyska och engelska medier skriver tidningen att Newcastle nobbat det senaste budet (13 miljoner pund), men adderar att ytterligare ett är på väg och att det är det fjärde försöket efter att ha fått ett lån och två bud nobbade.

Daily Telegraph drar stort på en intervju med Uefa-presidenten Aleksander Ceferin. ”Vi vet att vi hade rätt”, säger han om Manchester City brott mot FFP som fick klubben avstängd från Champions League 2020. Idrottens skiljedomstol (CAS) hävde senare domen. City är för närvarande misstänkt för 115 överträdelser mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Telegraph har transfernyheter kring Chelseas damer. Portland Thorns köper mittfältaren Jessie Fleming för 250 000 pund, en rekordvärvning för ett amerikanskt lag. Chelsea värvar i sin tur colombianska landslagsanfallaren Mayra Ramírez från Levante. Enligt spanska Relevo är affären redan i hamn.

The Sun uppger att Barcelona närmar sig en sommarvärvning av Mason Greenwood. Man United-anfallaren, på lån i Getafe, ser det som ”en drömflytt”. Tidningen har mer United. Klubben leder enligt CBS transferspecialist Ben Jacobs jakten på Joshua Zirkzee. United är den enda klubb som haft samtal med Bolognaanfallaren. Konkurrens väntas från Arsenal, möjligen också Tottenham.

ESPN uppger att Nottingham är i kontakt med Dortmund om att låna Giovanni Reyna. 21-åringen har bett att få lämna klubben i januari, missnöjd med speltiden. Bild rapporterar om andra klubbars intresse: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Sevilla och Benfica är också sugna på amerikanen.

SPANIEN

Mundo Deportivo går i bräschen för ännu en stormig dag om domare som gett nytt bränsle till antagonismen mellan Barcelona och Real Madrid. Barcelonas president Joan Laporta går i en intervju på offensiven. Bakgrunden är de omdiskuterade domsluten i Real Madrids segermatch mot Almería, men såren är betydligt djupare än så. ”VAR är kidnappad och missbrukas på grund av press som vår rival utövar kontinuerligt och konstant”, säger Laporta. Bland annat anses Real Madrid TV ligga bakom påtryckningar på domare. Laporta vill se förbundet agera mot RMTV. ”Absolut, det är vad jag sagt till förbundets president”. Han säger också, ”Vi ser händelser som oroar oss mycket, och om det fortsätter så blir det svårt för oss att nå våra mål”. Ändå tror Laporta att Barça vinner ligan. På frågan om resultat förvanskats svarar han, ”Med dessa resultat, ja, för det är inte bara vad som hände i söndags. Vi har analyserat ämnet och det finns ett flertal poäng som vår rival uppnått tack vare domarbeslut. Jag måste också tillägga att vi är vana vid det”.

Cadena SER har reaktioner på Laportas utspel. En del domare anser att Laporta bör fördömas för sina ord om förvanskade resultat. Radiokanalen pratar också med MD:s vice chefredaktör Fernando Polo om intervjun med Laporta. ”Vi hade förväntat oss att han skulle säga något, men inte så här mycket”, säger Polo, som lägger till, ”Det här är ett krig i att sätta press”,

AS bekräftar vad Het Laatste Nieuws var först med och Fabrizio Romano sedan nickade instämmande i: Arthur Vermeeren ansluter till Atlético. Ett fåtal detaljer återstår. Övergångssumman för 18-åringen är 27 miljoner euro. Vermeeren kommer till Madrid på torsdag. Celta Vigo åkte på en smäll i cupen (2-1 till Real Sociedad). Carl Starfelt sparkade i luften i förspelet till ett mål (se klipp här), och både han och Williot Swedberg får bottenbetyg i AS – ett streck. I La Voz de Galicia får Starfelt 4/10 och Swedberg i alla fall 5.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med en intervju med förre Marseille-tränaren Jorge Sampaoli. Här finns också en uppdatering om situationen med Karim Benzema under rubriken, ”Bluffpoker”. Al-Hilal läckte uppgifter till AFP om att fransmannen bett att få lämna klubben tillfälligt. ”Det är falska uppgifter”, säger en närstående till Benzema. Planen är fortsatt att stanna i klubben i vinter. I stället vill Benzema se förstärkningar till klubben. Men med tanke på relationen mellan klubb och spelare ses en flytt i nuvarande situation inte heller som utesluten. L’Equipe menar att Lyon och Real Madrid är att glömma, Chelsea kanske en möjlighet, men Man United troligare – särskilt med nya vd:n Omar Berrada som har goda relationer till PIF, den saudiska investeringsfonden som äger Al-Hilal. Algeriets fiasko (1-0 till Mauretanien) och Kameruns räddning (3-2 mot Gambia) får gott om utrymme. Gambias förbundskapten Tom Saintfiet avgick efter matchen (se klipp här). Algeriets förbundskapten Djamel Belmadi väntas göra detsamma – han hade arga algeriska fans efter sig i går kväll (se klipp här). Och Ghana bekräftade sent på tisdagskvällen att förbundskapten Chris Hughton fått sparken efter landslagets fiasko. Noterbart från Ligue 2: Jack Lahne gjorde comeback på planen för Amiens med ett inhopp – och serverade Louis Mafouta till segermålet (1-0 mot Annecy). Sebastian Ring spelade från start.

Le Parisien slår fast att PSG får vänta på Leny Yoro. Lille vägrar släppa 18-åringen i januari. Bara en astronomisk summa skulle kunna ändra på det. Under tisdagen uppgav Foot Mercato att PSG hoppades få klart övergången denna vecka. Men Lilles president Olivier Létang svarar i Le Parisien. ”Han lämnar inte i januari, så det finns inga förhandlingar, inga diskussioner, i motsats till vad som sagts!”.

Foot Mercato uppger att Lorient är på väg att låna Nathaniel Adjei från Hammarby med köpklausul. Det ligger i linje med uppgifter i Aftonbladet, som också skriver att klausulen är bindande och på sju miljoner euro (nära 80 miljoner kronor) inklusive bonusar.

TYSKLAND

SportBild skriver om att Alphonso Davies, Leon Goretzka och Joshua Kimmich överväger att lämna Bayern München i sommar. Davies lockas av Spanien, av en flytt till Real Madrid. Bayern vill inte betala vad kanadensaren vill ha. Kimmich kan Bayern tänka sig att sälja, men det är oklart om mittfältaren i stället vill försöka spela ut kontraktet (2025). Därefter kan en flytt till Barça hägra. Goretzka ville inte höra talas om en flytt så sent som förra sommaren men är nu, enligt SportBild, sugen på Premier League.

Sky Sport påpekar att Bayer Leverkusen gjort klart med skadade Victor Boniface ersättare. Det blir Borja Iglesias, 31, från Real Betis. Det handlar om ett lån med köpoption på åtta miljoner euro. Enligt Bild betalar Leverkusen 1,5 milj euro i låneavgift. Iglesias väntas till Leverkusen i dag.

Bild nämner att Marko Johansson fortsatt sökandet efter ny klubb. 25-åringen uppges även beredd ta ett steg ner till tredje divisionen. HSV-målvakten har kontrakt till 2025 men ingen framtid i klubben. Han var senast utlånad till Halmstad.

ÖVRIGT

Record (Portugal) och A Bola pryder båda förstasidorna med förtvivlade Sporting-ansikten. Det blev respass i cupen (1-0 till Braga). I en svag insats av laget var Viktor Gyökeres inget undantag, svensken var enligt Record ”en skugga av sitt vanliga jag”.

Nova Sport (Grekland) hör även Panathinaikos beklaga sig över nästa svenska domarledare i landet, Leif Lindberg. ”Hur är det möjligt att Paok inte ville ha Joao Capela från Portugal, vars liga ligger i framkant, och i stället röstade på en man från ett land som inte använder VAR?”, anmärker Atenklubbens företrädare. Bara Panathinaikos och Olympiakos röstade emot Lindberg, som nu blir Peter Fröjdfeldts högra hand. I går rasade Olympiakos över Lindbergs utnämning men framför allt över att Fröjdfelt missade mötet. ”Det här spöket får 15 000 euro i månaden för att sitta i en husvagn i Sverige, ingen har sett honom och han har inte varit i Grekland”, rasade Olympiakos vicepresident Kostas Karapapas. Gazzetta kallar det ”en parodi”.