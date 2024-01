L’Equipe sätter lägre prislapp på Adjei

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe har stort fokus på övergångar inför sista veckan av januarifönstret. Tidningen noterar att Gabriel Moscardos övergång till PSG till slut spikats efter diskussionerna kring 18-åringens fotoperation. Det finns en liten notis i papperstidningen om Nathaniel Adjei i Hammarby. Precis som Aftonbladet och Expressen redan uppgett är 21-åringen ytterst nära en övergång till Lorient. Enligt L’Equipe anländer Adjei till Paris i dag. Senast i morgon väntar läkarundersökning. Det handlar om ett lån med bindande köpoption. Till skillnad från de i stort sett samstämmiga svenska uppgifterna om en övergångssumman på 7-7,5 milj euro så sätter L’Equipe summan till 4-5 milj euro, inklusive bonusar. Randers lån av Oliver Zandén från Toulouse får inget utrymme. Kanske inte så oväntat. En notis får däremot BK Häckens match (0-0 mot Paris FC).

Foot Mercato slår upp stort att Nemanja Matic är aktuell för Besiktas. 35-åringen är i konflikt med Rennes. Han vill inte stanna i klubben men klubben vill inte sälja honom till en rival (Lyon är intresserad). Besiktas skulle därför passa Rennes. Förhandlingarna sägs långt gångna, ett avgörande kan komma redan i dag. L’Equipe instämmer i intresse men skriver att förhandlingarna än så länge inte varit direkt mellan klubbarna utan via mellanhänder.

ENGLAND

The Sun tycker att det är ”Happy Diaz”, Daily Star att det är ”Glory Diaz”. Det var Luis Díaz som löste Liverpools finalbilljett i ligacupen (1-1 mot Fulham). Colombianen var också bäst på planen (8,5/10), anser Daily Mail. Tidningen roar sig i en annan rubrik med att matchen spelades på ”KKraven Kottage”. Anledningen är den något olyckliga utformningen av flaggor (se bild här). Den skapade reaktioner i sociala medier. Liverpool möter Chelsea i finalen den 26 februari. The Suns största rubrik i dag är att Manchester United nobbar Karim Benzema. Lönen är för hög. United har nämnts som en möjlig tillflyktsort för fransmannen efter en schism med Al-Hilal. L’Equipe påpekade i går att Uniteds nya vd Omar Berrada har goda relationer till PIF, den saudiska investeringsfonden som äger Al-Hilal.

iNews hävdar att Manchester United hoppas få in 100 miljoner pund i sommar på försäljningar, bland dem Mason Greenwood. Förutom Barcelona är Atlético och Valencia intresserad av 22-åringen, enligt tidningens källor. Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Jadon Sancho och Antony är andra namn aktuella för försäljning.

The Times har på sportettan ”Spurs är Londons rikaste klubb”. Tottenham har gått om Chelsea i Deloittes årliga lista över intäkter, Football Money League (se hela listan här). Tottenham är nu åtta med 631,5 miljoner euro. I toppen har Real Madrid gått förbi Manchester City med 831,4 milj euro mot Citys 825,9 milj euro. Trea är PSG med 801,8 milj euro.

Daily Telegraph menar att Chelsea är intresserad av Jhon Duran i Aston Villa. Londonklubben, som letar anfallare, överväger ett bud innan fönstret stänger. West Ham har tidigare fått ett lånebud nobbat. Telegraph berättade i går att målvakten Hákon Valdimarsson lämnar Elfsborg för Brentford.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport viker ansenligt med utrymme åt Gigi Riva, som fördes till sista vilan i Cagliari i går inför 30 000 människor. Tidningarna tar upp att ytterligare tre män och en kvinna identifierats i jakten på på supportrar utsatte Milanmålvakten Mike Maignan för rasism. Enligt Corriere della Sera är en av de identifierade färgad. Samtliga har alla portats från arenor i fem år och på livstid av Udinese. Sedan tidigare hade en supporter identifierats och portats. Udinese har dömts till spel inför tomma läktare i en match. I en sidoartikel skriver GdS om Zlatan Ibrahimovic och hans roll. Maignan har redan berättat att svensken pratade med honom när spelarna lämnade planen. Ibrahimovic tog honom också i armen och pratade med honom efter matchen. GdS tycker det är talande för Ibrahimovic inledande veckor som superkonsult i Milan. Han har hållit sig nära laget. ”Fansen tillskriver honom en stor del i att Milan har fyra raka segrar”, menar GdS också, och påpekar vidare att Ibrahimovic pratar mycket med sportchefen Geoffrey Moncada. Tidningarna är annars fulla av transferuppgifter. Några små är svenska. Snacket om Lecce och Gustaf Lagerbielke har tystnat. I stället har Gazzetta dello Sport i dag en artikel om att dialogen med Hellas Verona däremot är i full gång. Men det är en kamp mot klockan att få till ett avtal med Celtic innan fönstret stänger. Riccardo Gagliolo är nu officiellt klar för Ascoli. Den 33-årige backen, med en landskamp på meritlistan, kommer närmast från AEK Larnaca. Enligt Sky Sport Italia har han skrivit kontrakt till 2025. Madelen Janogy, tvåmålsskytt för Fiorentina i söndags, är med i Omgångens lag som förbundet presenterar.

Tuttomercatoweb hävdar att Lecce kastar lystna blickar mot Sverige igen. Den här gången är klubben intresserad av Joakim Persson i Sirius. Lecce väntas fatta ett beslut om att ett värvningsförsök inom kort. Den 21-årige anfallaren gjorde 10 mål på 26 matcher förra säsongen. I Lecces anfall finns redan Pontus Almqvist. Dessutom har Lecce på ungdomssidan bekräftat värvningen av Ben Basaric, en 17-årig mittfältare som kom till Vasalund från Hammarby så sent som i augusti.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo konstaterar att Barça är ”KO” – knockade i cupen (4-2 till Athletic). Trots den missade chansen på en titel sa Xavi efteråt att ”vi måste vara stolta, vi försökte ända till slutet”. Han tror starkt på det unga laget, men upprepade att han också är medveten om kraven på sig själv, att Barça slåss om titlar. ”Om vi inte är på den nivån i slutet av säsongen, då är det väntat om jag får gå”, säger han.

AS drar på att det var ”Mycket Williams”. Både Iñaki Williams och lillebror Nico gjorde mål för Athletic. AS uppmärksammar sedan lårskadan för Baças vänsterback Alejandro Balde. Tidningen spekulerar i att 20-åringen kan bli borta upp till sex veckor. Men ett mer precist besked väntas efter undersökningar i dag. Ett sidospår men med baskisk prägel: En del journalister har fått upp ögonen för att en svensk tycks klar för Real Sociedad. Luka Petrovic från AIK, som spelat med P08-landslaget, har bilder på Instagram-kontot vid signeringen. Real Sociedads hemsida har ännu inte bekräftat.

El Chrinigito TV surfar vidare på svallvågorna efter de kontroversiella domsluten i Real Madrids seger mot Almería i söndags. Poängen har varit att Real Madrid gynnades och Barças president Joan Laporta menar att Real Madrid TV sedan lång tid tillbaka systematiskt satt domarna under press. Real Madrid TV svarar nu med ett klipp som påstås visa 18 misstag domaren gjorde i Almería-matchen som missgynnade Real Madrid. Det tar aldrig slut.

TYSKLAND

SportBild skriver att Frankfurt har förhoppningen att Lucas Bergvall i framtiden ska säljas vidare för 100 miljoner euro. Det är en del av klubbens utvecklingsplan. På liknande vis tror klubben att Hugo Larsson kan säljas för minst 40 milj euro. Men först ska förstås Bergvall värvas. Inter uppges visa intresse, men Barcelona tycks vara favorit och 17-åringens förstaval. Mundo Deportivo skriver i sin senaste artikel att en värvning ”kan bli klar nästa vecka snarare än inom de närmaste dagarna”. Under tiden har Frankfurt gjort klart med en annan stor talang: Jean-Mattéo Bahoya från Angers. 18-åringen kostar enligt Bild upp till 12 milj euro inklusive bonusar. I SportBild kan man också läsa att Liverpool, Manchester City och PSG är intresserade av Joshua Kimmich. Bayern München påstås beredd att sälja. Mittfältarens kontrakt går ut 2025.

Sky Sport har, som annan tysk media, fokus på Bayern Münchens match. Men det är inte resultatet (1-0 mot Union Berlin) som skapar rubriker utan gästande tränaren Nenad Bjelica som knuffade Leroy Sané i ansiktet. ”Det jag gjorde kan inte tolereras, jag måste be om ursäkt till mitt lag. Men inte till Sané. Han gav sig in på tränarens område för att provocera mig”, säger Bjelica. Dayot Upamecano och Konrad Laimer hamnade på skadelistan av andra skäl. I Upamecanos fall talas det om en hamstringskada som behöver tid. ”Det handlar om veckor snarare än dagar”, säger tränare Thomas Tuchel, som också är bekymrad över Laimers vadskada men inte kommer med någon prognos. Under kvällen bekräftade sportchefen Christoph Freund att jakten på Kieran Trippier är avblåst efter de nobbade buden. Sky Sport skriver vidare att Giovanni Reyna är muntligen överens med två klubbar: Nottingham Forest och Olympique de Marseille. Men klubbarna behöver också komma överens med Dortmund om villkoren. Helst hade Dortmund velat sälja den 21-årige amerikanen, som är missnöjd med speltiden. Enligt L’Equipe har OM nått en principöverenskommelse med Dortmund om lån med köpoption.

ÖVRIGT

Goal (Polen) pratar med Mikael Ishak. Han tog en paus från fotbollen i våras efter att ha fått borelia och har varit tillbaka i spel med Lech Poznan sedan i höstas. Men sviterna efter sjukdomen märks fortfarande. ”Det värsta är – jag måste understryka att jag inte är helt säker på det, vår läkare vet nog mer – att det kan ta år att vara 100 procent igen. Jag menar alltså innan det inte finns några rester alls kvar av borelia. Men jag är så oerhört mycket bättre i dag”, säger Ishak.