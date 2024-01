Guardiolas United-pik: ”Döp en läktare efter honom”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun utbrister ”Omar God!” . Bakom rubriken döljer sig en pik från Man City-tränaren Pep Guardiola gällande grannen United. Det har framställts som en kupp av United att norpa nya vd:n Omar Berrada från City, ett framgångsrecept, men Guardiola skriver inte under på det. ”De Bruyne är kvar. Haaland är kvar. Det är inte så enkelt, annars hade United med sin makt gjort det tidigare. Kanske tror United att med honom så kommer allt att förändras så här (knäpper med fingrarna). Grattis i så fall”, säger Guardiola med ett leende,”Jag önskar honom (Berrada) allt det bästa, han är en fantastisk person. Men jag vet inte om allt löser sig så här (knäpper med fingrarna) och sedan fungerar, men om det händer, herregud, då måste de namnge en läktare åt Omar Berrada, för då förtjänar han det” (se klipp här). En annan stor puff på sportettan är Callum Wilson. The Sun adderar West Ham som en möjlig intressent, efter torsdagens uppgift om att anfallaren är till salu.

Daily Telegraph väljer ”Guardiola slår tillbaka mot Ceferin”. Uefa-basen sa i onsdags till tidningen, ”Jag vet att vi hade rätt”, om avstängningen av Man City från Champions League 2020. Den dom som idrottens skiljedomstol (CAS) senare hävde. Guardiola kommenterar Ceferin ord nu. ”Som jurist borde han vänta. Sedan kan han göra vad han vill. Vilken dom det än är som berör Uefa, bör han respektera den. Han har mycket att göra i Uefa. Som jurist bör han respektera förfarandet. Han vet att vi har rätten att försvara oss”, säger Guardiola (se klipp här). I går delade Zvonimir Boban ut en annan örfil till Ceferin genom att lämna Uefa.

Talk Sport skriver att Brighton är den senaste Premier League-klubben att visa intresse för Lucas Bergvall. Även Manchester City har scoutat 17-åringen, med en sommarflytt i tankarna, påpekar radiokanalen. De får nog skynda på i så fall. Sedan en tid har Barcelona och Frankfurt hunnit långt i sina försök att värva Djurgårdsspelaren. Sky Sport Italia kastade tidigare i veckan in Inter som en utmanare.

Daily Mail berättar att det engelska fotbollsförbundet (FA) bjudit in Sven-Göran Eriksson som hedersgäst på England-Brasilien den 23 mars. Den cancersjuke tidigare förbundskaptenen har ännu inte svarat. Tittar man i kalendern är det samma dag som Liverpools legendarmatch mot Ajax. Den som en del kampanjat för att ”Svennis” ska vara tränare under. Nyligen bjöd också Jürgen Klopp in Eriksson att låna hans stol, som svar på 75-åringens ouppfyllda dröm om att vara Liverpooltränare.

Evening Standard ser en boost för Tottenham inför FA-cupmatchen mot Manchester City. James Maddison, som varit borta sedan november på grund av skada, är tillbaka och kan spela. Det kan också Dejan Kulusevski. ”’Deki’ har återhämtat sig”, konstaterar tränare Ange Postecoglu om svensken som varit sjuk.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ståtar med en intervju med Olivier Giroud. Citatrubriken är ”Alltid med Pioli”. Han tycks också ge allt stöd till superkonsulten Zlatan Ibrahimovic. Så här förklarar han svenskens roll: ”Ibra är länken mellan RedBird och laget, han kopplar samman oss med ägarna utan att det överlappar Piolis jobb. Han är här för att hjälpa till, särskilt mentalt och med motivation. Han snackar med oss, hjälper oss. Han säger, ’Om ni vinner, vinner jag också’”. Milan har fyra raka ligasegrar. GdS: ”Ger Ibrahimovic också råd till en 37-årig mästare (som du)?”. OG: ”Absolut. Han stöttar mig, pratar med mig inför och under matcher, i halvtid. Han vill att jag ska höja rösten, hjälpa mina lagkamrater. Zlatan vet att det det är en ung grupp spelare som behöver erfarenhet, en röst, någon som visar hur det ska vara. Han vill att jag ska vara mer av en ledare”.

SportItalia och Sky Sport Italia rapporterar om en skada för Atalantas nyförvärv Isak Hien. Det är en hamstringskada typ 1, den mildare. Backen väntas bli borta i alla fall en vecka. Liksom i andra italienska medier är det stora rubriker i både hos SportItalia och Sky Sport Italia om Tottis flytt. Alltså Totti Jr, Cristian Totti. 18-åringen lämnar Frosinones ungdomslag för att fortsätta karriären i Rayo Vallecanos. Han har redan tränat med Madridklubben. Pappa Francesco var på plats.

SPANIEN

Marca och AS firar Atlético som är klart för semifinal i Copa del Rey (1-0 mot Sevilla). Inhopparen Memphis Depay avgjorde. Marca har Rodrigo De Paul som matchens lirare. Men matchen spelades med sorgkant. Tre Sevillafans dog i en bilolycka på väg till matchen i Madrid. ”Matchen borde inte spelas”, sa Sevillatränaren Quique Sánchez Flores innan avspark. Efteråt blev det inget snack om matchen. ”Jag kan inte kommentera fotboll nu för vi är oerhört skakade och oerhört sorgsna över nyheterna om de döda Sevillafansen. Ni får ursäkta men jag kommer bara till presskonferensen för att framföra kondoleanser å spelarna, tränarna och ledarnas vägnar”, säger Quique Sánchez Flores. I dag lottas semifinalerna. De kvarvarande lagen är förutom Atlético också Athletic Club, Real Sociedad och Mallorca.

Sport och Mundo Deportivo ger stort utrymme åt Barças talanger som gör att framtiden ser ljus ut. Mindre ljust är Alejandro Baldes skada. Sport bekräftar Marcas uppgifter om att läkarna rekommenderar operation för 20-åringen, vilket gör att resten av säsongen är i fara. Utrymme ges också till Barças damer, som städade av Eintracht Frankfurt i Champions League (2-0). MD påpekar att Barça slipper Chelsea och Lyon i kvartsfinal, då de också blir gruppettor.

Cadena SER följer upp Manchester Citys värvning av supertalangen Claudio Echeverri. 18-åringen uppgavs spela kvar i River Plat året ut ut och sedan ansluta till Man City. Men enligt SER är planen att han utvecklas i Girona innan City och ansluter till klubben kommande säsong. Girona ingår i City Football Group.

FRANKRIKE

L’Equipe har ett svenskt ansikte på förstasidan: Jim Gottfridsson. EM-semifinal i handboll stundar, men det är för en annan blogg. Största fotbollsrubrik är Elfenbenskustens häpnadsväckande förfrågan om att låna Hervé Renard som förbundskapten för avslutningen av Afrikanska mästerskapen. Det franska fotbollsförbundet (FFF) sa till slut nej. Renard, förbundskapten för Frankrikes damer, är fokuserad på OS på hemmaplan. En utlåning skulle ha varit kontroversiellt av flera skäl. ”Hade de vågat göra så om han (Renard) var förbundskapten för ett annat landslag, och då menar jag för ett herrlandslag?”, säger ex-landslagsspelaren Élise Bussaglia. Renard kommenterade själv det hela i Canal+, ”Jag hade älskat det men ödet ville annorlunda”. Han vann Afrikanska mästerskapen med Elfenbenskusten 2015. Bordeauxs målvakt Karl-Johan Johansson har röstats in i Ligue 2:s officiella Omgångens lag.

RMC Sport och Le Progès konstaterar att turbulensen kring Nemanja Matic till slut är över. Det blir en flytt till Lyon. I dag anländer 35-åringen för läkarundersökning. Rennes, som han ville lämna, får cirka tre miljoner euro. Besiktas var också intresserad.

Le Parisien följer med en intervju upp torsdagens besked att förre storspelaren Nicolas Anelka blir president i Umraniyespor i turkiska andradivisionen. ”Jag har alltid drömt om att leda en klubb”, säger Anelka, kallad ”Professorn” i Turkiet.

TYSKLAND

Bild gör stor rubrik på Bayern Münchens skadesmällar från senaste matchen. Konrad Laimer blir borta längre än väntat, ända upp till åtta veckor. Dayot Upamecano blir borta cirka tre veckor. Dessutom fick Joshua Kimmich en smäll och missar åtminstone helgens match. I Bild-podden Bayern Insider slås det fast att Martín Zubimendi är prioriterad mittfältsvärvning i sommar. Konkurrens kommer från Arsenal. Vidare kikade Bayern närmare på Kalvin Phillips i januarifönstret men engelsmannen ansågs för svag tekniskt.

Sky Sport följer Bayerns försök att värva Sacha Boey. Tv-kanalen uppger att Bayern kan sträcka sig till 20-25 miljoner euro. Galatasaray vill ha 30-35 milj euro. På nyhetsfronten i alla tyska medier är också Unions Berlins tränare Nenad Bjelica, som fått tre matchers avstängning för att ha knuffat Leroy Sané i ansiktet.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) låter Benficas damer täcka förstasidan efter 2-2 mot FC Rosengård. Under ”Historisk afton” påpekar tidningen att Benfica blir första portugisiska lag någonsin i kvartsfinal i Champions League. Jodå, Viktor Gyökeres dyker också upp i portugisiska medier. Som en slags barbröstad viking. Den populäre svensken blev inte mindre populär när han sittandes i förarsätet i sin bil inväntade en liten kille och gav honom den enda tröjan han hade på sig (se klipp här).

Het Laatse Nieuws (Belgien) slår fast att det inte blir något med Filip Helander i Anderlecht. Odense ville ha en miljon euro för den 30-årige backen, Anderlecht ville betala 200 000 euro. Nu har den ”ådern tömts på blod”, som tidningen uttrycker det. Förstärkningar behövs. Anderlechtfansen var rasande efter förlusten i går (2-1 till Union Saint-Gilloise). Het Nieuwsblad skriver att Gent gjort förfrågningar om Momodou Sonko men att 18-åringen är för dyr. Aftonbladet skrev i går att Häcken nobbat bud från Gent och även Club Brügge.

Tubantia (Nederländerna) framför Heracles besked att Samuel Armenteros ska hyllas i samband med lördagens match mot Ajax. Då ska han till slut få möjlighet ayy ta ett ordentligt farväl av fansen. Anfallaren flyttade till Al-Kholood i Saudiarabien i somras. Armenteros spelade i Heracles 2009-2013 och 2021-2023.