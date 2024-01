Uppgifter: Zlatan fixar Conte - tackat ja

Headlines Blogg

ITALIEN

Telelombardia-journalisten Luca Momblano hade stora uppgifter om Milan i ”Qui Studio a Voi Stadio” på måndagskvällen. Enligt honom har Antonio Conte accepterat ett erbjudande om att bli tränare från nästa säsong. Milans superkonsult Zlatan Ibrahimovic uppges ha varit högst inblandad i samtalen. Conte har tagit ledigt från fotbollen sedan han fick sparken av Tottenham för snart ett år sedan.

La Gazzetta dello Sport har också en hel del Milan, men inte en rad om Conte. I stället är fokus på Joshua Zirkzee. Milan och Napoli är ett par av många beundrar och de kommer försöka värva Bolognaanfallaren i sommar. Men 20-åringen kan bli för dyr. Bayern München sitter på trumfkorten. Klubben har en vidareförsäljningklausul på cirka 50 procent av vinsten. Bayern har också en återköpsklausul på 40 milj euro. Den summan tycktes skyhög för ett år sedan men inte längre. GdS menar att det kan finns engelska klubbar som kan vara beredd att pröjsa 60-70 milj euro. Så, Bayern kan antingen kamma in procenten eller köpa tillbaka och sälja igen om priset skenar. Viktor Gyökeres nämns som en av flera anfallare Milan också är intresserad av. Annars sätter främst två saker prägel på GdS: söndagens mastodontmatch mellan Inter och Juventus (sex sidor) och så förstås Australian Open-vinnaren Jannik Sinnner (”bara” åtta sidor i dag).

Corriere dello Sport svarar med tio sidor Sinner, men också en hel del Roma. Tidningen tycker Daniele De Rossis lag fick lida igen men lyckades också vinna igen (2-1 mot Salernitana). Paolo Dybala var bäst på planen (7/10). CdS, liksom Sky Sport Italia, skriver att Lecce nästan har klart med Gustaf Lagerbielke. Det handlar om ett lån med köpoption, och den skotska klubben har gått med på att betala en del av svenskens lön. Nermin Karic uppges på väg bort från Benevento och ta steget upp i Serie B. Ascoli uppges aktuell som nästa adress. I förra veckan blev Riccardo Gagliolo klar för Ascoli. En annan svensk som omnämns är Madelen Janogy efter Fiorentinas match (2-2 mot Juventus). Precis som i förra matchen blev det två fullträffar (se målen här). Janogy utsågs till matchens lirare. Hon har fyra mål på sina tre första matcher i klubben. Ingen Serie A-debutant har gjort det bättre de senaste fyra åren, upplyser Opta. Fiorentina ligger trea, en poäng bakom Juve och sex poäng bakom Roma.

ENGLAND

The Sun täcker för andra dagen i rad nyhetsettan med fotbollsspelare. I går var det Kyle Walkers otrohetsskandal. I dag är det Marcus Rashfords utekväll. Eller som The Sun uttrycker det, ”Rashords tolvtimmars tequilaparty innan han sjukanmälde sig”. Tidningen gottar sig i detaljer. På sportettan är rubriken ”Question Marc”. Det finns frågetecken för Rashford, om han håller på att tappa kontrollen. Efter ett möte mellan klubb och spelare i går meddelade United att ärendet är avslutat och att Rashford ”tagit ansvar för sina handlingar”. Anfallaren är tillgänglig till matchen mot Wolves på torsdag.

Daily Mail toppar med ”Rash backlash”, för det är inte bara fans och experter som bekymrar sig för Rashford. En del lagkamrater ska ha reagerat med ilska över 26-åringens övertramp. ”Spelarna blev tillsagda att han var sjuk. Sedan kom det fram att han varit på nattklubb. De kunde inte fatta att han kunde göra så med tanke på situationen klubben befinner sig i”, säger en källa till tidningen. Daily Mail antyder på annat håll att Tottenham kan göra ett försök med Roony Bardghji innan fönstret stänger. Klubbar var ute efter Antonio Nusa, som nu ser ut att vara klar för Brentford (med reservation för läkarundersökningen – se under Övrigt), och jagar fortfarande en ung ytter. ”Bardghji har imponerat på Tottenham men det är inte enda klubben”, konstaterar Mail.

The Times uppger att Conor Gallagher fortfarande kan byta klubb innan transferfönstret stänger. Chelsea är villig att sälja och Tottenham överväger ett försök. Tottenham hade gärna velat bli av med Pierre-Emile Højbjerg först. Enligt Daily Mail satte Chelsea när fönstret öppnade en prislapp på Gallager på hela 60 miljoner pund.

The Guardian tar upp en rad av måndagens huvudnyheter. Van Dijk som är osäker på framtiden efter Klopps besked. Arteta som ryter till om ”fake news” efter spekulationer om att han kan lämna Arsenal. Här finns också Man Uniteds ilska efter att damlagets kvartsfinalavancemang stoppats – för att Aston Villa använde en otillåten spelare. På tal om damerna så uppger BBC Sport att Man City lagt ett bud på 200 000 pund för Aston Villas mittfältare Laura Blindkilde Brown.

SPANIEN

Sport skriver att ”Drömmen är Klopp”. Det är tränaren som Barças president Joan Laporta vill ha. Det är tränaren som de flesta fans vill ha, enligt tidningens undersökning. Men, som tidningen också konstaterar: det blir svårt. Klopp har som bekant aviserat ett sabbatsår när han lämnar Liverpool efter säsongen. På annat håll skriver tidningen att Xavi och han hjälptränaren inte gör anspråk på lön för kommande säsong. Det besparar Barça tolv miljoner euro.

Mundo Deportivo har fokus på att spelarna hade en gemensam lunch hemma hos Robert Lewandowski på måndagen (se klipp här, när de lämnar). Xavi var inte närvarande. MD upplyser också om att Barça släppte in 19 mål i januari – aldrig någonsin har klubben släppt in fler mål under en månad. På 1 489 månader alltså. Damlaget går som vanligt bättre än herrarna och får snart förstärkning: Fridolina Rolfö är nu tillbaka i gruppträning, i sina ”Barbie-skor”, som hon själv uttryckte det (se klipp här). Comebacken närmar sig.

Marca frontar med en ”Bonus för Carvajal”. Inom de kommande veckorna kommer den 32-årige högerbacken att erbjudas ett nytt kontrakt till 2026, med option på ytterligare ett år, skriver tidningen. Det nuvarande kontraktet är till 2025. Tidningen applåderar sedan Mason Greenwood som ”en Champions League-spelare”. Engelsmannen gjorde ett mål och ledde Getafe till seger (2-0 mot Granada). Marca kom under måndagen med det anmärkningsvärda påståendet att Chelsea och Manchester United försöker med Martin Braithwaite i Espanyol innan transferfönstret stänger. Det kom ungefär samtidigt som L’Equipe uppgav att de båda klubbarna sonderat terrängen kring Karim Benzema de senaste dagarna.

AS täcker förstaisdan med att ”PSG pressar Mbappé” på ett svar om han stannar eller inte, innan klubben kommer med ett erbjudande. Ett besked väntas inom kort. Samtidigt presenterar El Desmarque vad Mbappé vill ha av Real Madrid: En lön på 100 miljoner euro brutto om året, ca 50 milj netto, samt en transferbonus på 175 milj euro. Helt oavsett dessa påståenden säger La Liga-basen Javier Tebas: ”Det är stor chans att Mbappé spelar i Real Madrid. Mer än 50 procent”, men Tenbas understryker att det är hans personliga uppfattning.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med intervju med Lyons omstridde ägare John Textor. Trots att storklubben fortfarande balanserar kring nedflyttningsstrecket förblir amerikanen positiv. ”Ja, för laget blir bättre för var dag. Även om jag får kritik för det så vidhåller jag att Lyon inte är en klubb på nedgång”, säger Textor. L’Equipe skriver på annat håll att det för närvarande jobbas på att hitta en ny klubb till Karim Benzema – en klubb i Riyadh. Saudiarabien vill inte tappa 35-åringen, som har problem med sin klubb Al-Ittihad. Till skillnad från engelska uppgifter så menar L’Equipe att både Chelsea och Manchester United de senaste dagarna sonderat terrängen för att värva Benzema.

RMC Sport uppmärksammar att en mästarförbannelse håller i sig i Afrikanska mästerskapen. Senegal åkte i går kväll ut mot värdnationen Elfenbenskusten i åttondelsfinal efter straffar. Det innebär att de regerande mästarna för sjunde turneringen i rad inte ens nått kvartsfinal.

Sud Ouest jublar över en viktig seger för Bordeaux i Ligue 2 (1-0 mot Angers). Tidningen pekar på att det ”bara” är sex poäng upp till en kvalplats. Karl-Johan Johnsson höll nollan, får fina 7/10 i betyg och tycks tills vidare har grepp om platsen som lagets förstemålvakt.

TYSKLAND

Sky Sport, liksom Expressen och Fabrizio Romano, sätter övergångssumman för AIK:s Jonah Kusi-Asare till 4,5 miljoner euro plus två milj euro i bonusar. Han väntas till Bayern München i veckan. 16-åringen kommer att träna med Bayerns a-lag men till en början matchas i U19-laget. Sky Sport berättar vidare att Leverkusen överväger att plocka in Marco Asensio innan transferfönstret stänger. Den 28-årige spanjoren, som använts sparsamt av PSG, uppges intresserad. Sky anser dock övergången som svår, tiden är knapp. Franska RMC Sport tillbakavisar uppgifterna om att Asensio skulle vara pigg på en flytt, och hänvisar till källor nära spelaren.

Bild berättar att den stundande flytten för Andreas Linde från Greuther Fürth till BK Häcken också får en dominoeffekt för Marko Johansson. Greuther Fürth tänker plocka in Hansa Rostocks reservmålvakt Nils-Jonathan Körber som ersättare till Linde. Ersättaren till Körber i Hansa Rostock blir just Johansson, som lånas in från HSV. Markus Kolke är förstemålvakt i Hansa Rostock. I klubben finns sedan tidigare Nils Fröling och Svante Ingelsson.

TZ hör Bayerns vd Jan-Christian Dreesen öppna för en sista-minuten-värvning. Det skedde i samband med en supporterträff. ”För två-tre dagar sedan hade jag definitivt sagt att vårt fönster är stängt. Nu kollar vi på det. Kingsley (Coman) kommer vara borta flera veckor, vilket är smärtsamt och långt. Vi är väl rustade har ett bra lag, men har inte råd med fler skador”, svarar Dreesen. Under måndagen gick Bayern till kraftig attack mot spekulationer om att Thomas Tuchel skulle vara på väg bort. Uttalandet kan ses som ett svar på Dietmar Hamann ilskna utspel efter Tuchels svar på en fråga på en supporterträff.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har ”Förgörarna” som rubrik efter Sportings överkörning (8-0 mot Casa Pia). Chefsfögörare är Viktor Gyökeres. Två mål till i går. A Bola har anfallaren som matchens lirare (8/10), och kallar honom ena stunden för en ”bulldozer” och beskriver honom i nästa som någon ”från en avlägsen planet som kommit för att dominera världen”. Record kallar Gyökeres ”en tortyrmaskin köpt på Ikea”. Gyökeres har 24 mål på 27 matcher nu. Det är redan hans bästa säsong.

Het Nieuwsblad (Belgien) konstaterar att det är ”Övergångstvivel” kring Antonio Nusa. Brentfords läkarundersökning gav inte grönt ljus. 18-åringen har brosk utanför knäet som behöver kollas innan den stora övergången (37 milj euro inkl bonusar). Club Brügge uppges inte orolig. Chelsea, Tottenham och Newcastle är annars intresserade klubbar. Men det finns också gott om utrymme för Momodou Sonko. Det är inte bara en rekordförsäljning för Häcken utan en rekordvärvning för Gent. Åtta miljoner euro (inkl bonusar). Dessutom tar 18-åringen tröja nummer 9. Här förväntas leverans. La Denrnière Heure berättar att Ludwig Augustinsson är skadad. ”Vi hoppas ha honom tillbaka om två veckor men det är en muskelskada”, säger tränare Anderlechts tränare Brian Riemer. Augustinsson är given i startelvan.

Gazzetta (Cypern) uppger att Jesper Jansson hänger löst som sportchef i Omonia. Gazzetta beskriver det ”som ett starkt rykte sedan i går kväll (söndag)”. Protathlima är inne på liknande linje. Omonia ligger bara sexa i ligan och frustrationen är stor.

TV2 (Norge) pratar med Bodø/Glimt-tränaren Kjetil Knutsen som tar lätt på spanska Marcas som lanserade honom som ett av många alternativ att ersätta Jürgen Klopp i Liverpool. ”Jag tycker att vi ska vara väldigt ärliga och säga att det (Liverpool) är en uppgift som är lite för stor för en enkel pojke från Arna i Bergen”, kommenterar Knutsen.