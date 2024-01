Lagerbielkes vädjan: ”Jag vill till Lecce”

Headlines Blogg



ITALIEN

Tuttomercatoweb får citat från Gustaf Lagerbielke. Celtic stoppade under tisdagen plötsligt utlåningen till Lecce. ”Lecce har visat starkt intresse för mig. Jag vill dit, jag vill spela och göra skillnad”, svarar 23-åringen, ”Det är alla spelares dröm att spela i de stora ligorna, och jag har som back drömt om Serie A sedan jag var liten. Många skandinaver har spelat i Lecce och det kan vara en fördel när man ska smälta in”. I skotska medier ses utspelet som ett sätt att sätta press på Celtic. Parterna var i går överens om en utlåning när Celtic blåste av det hela på grund av en skada på Lagerbielkes mittbackskollega Cameron Carter-Vickers.

La Gazzetta dello Sport har på nytt Derby d’Italia-fokus, nu med Hakan Calhanoglu mot Kenan Yildiz – ”Se upp för turkarna”. Inter-Juventus spelas på söndag. Sedan uppmärksammas att Juve också är på väg att fixa förstärkning. Southamptons argentinske mittfältaren Carlos Alcaraz väntas till Turin i dag för läkarundersökning. Det handlar om ett lån med köpoption på 35-40 milj euro.

Corriere dello Sport har som Gazzetta dello Sport redan blickarna riktade på Inter-Juventus, men här med kampen mellan storskyttarna Lautaro Martínez och Dusan Vlahovic. I ett hav av transferuppgifter noteras förstås att Roma lånat Angelino, men också med bild att Bologna får en ny Karlsson. Jesper Karlsson får sällskap av Kazper Karlsson. Läkarundersökning stundar. I marginalen noteras vidare att 20-årige målvakten Johan Guadagno, med ett förflutet i Manchester United, bytt Serie C-klubb: från Fiorenzuola till Latina. Noterbart är också att Madelen Janogy för andra veckan i rad är med i Omgångens lag som förbundet presenterar. För andra veckan i rad gjorde också Fiorentinanyförvärvet två mål.

Sky Sport Italia uppger att Hellas Verona överväger Viktor Djukanovic. Problemet? Hammarby vill ha åtta miljoner euro (lån plus köpoption). Serie A-klubben kan välja att avvakta till sommaren, menar Sky Sport Italia, och tillägger att fler italienska klubbar är intresserade. Tidigare har det rapporterats om intresse för montenegrinen från MLS och Lorient.

ENGLAND

Daily Telegraph konstatera att ”Arsenal är redo att fajtas” om titeln (2-1 mot Nottingham). Gabriel ”Jesus visar vägen”. Amen. Aston Villa åkte däremot på pumpen (3-1 till Newcastle). Alexander Isak åkte på en smäll. ”Det verkar vara en lindrig ljumskskada”, säger säger Newcastles tränare Eddie Howe. Från fotbollsplanen till transfermarknaden: Fulham hoppas värva Armando Broja från grannen Chelsea innan vinterfönstret stänger. Prislappen är hela 50 miljoner pund, men Fulham hoppas komma undan billigare.

The Sun adderar uppgifter om att Tottenham överväger ett bud på drygt 50 miljoner pund för Bournemouths anfallare Dominic Solanke innan transferfönstret stänger. Dessutom har tidningen för tredje dagen i rad en nyhetsetta hämtad från fotbollens värld. Efter Kyle Walkers otrohet och Marcus Rashfords festande, är det i dag dags för artisten och Port Vale-supportern Robbie Williams. Han överväger att köpa sin favoritklubb tillsammans med andra.

iNews toppar sporten med att ”PSG kan erbjuda flyktväg för Rashford”. Klubben uppges fundera på att göra ett försök till sommaren. Rashford fick enligt Times böter på 650 000 pund av Man United för sin nattklubbseskapad. Daily Mail skrev i går om lagkamrater som var arga på Rashford, The Sun fyller i dag på med att spelare tröttnat på stjärnan.

Talk Sport uppmärksammar ett viralt klipp med Anthony Elanga. I det påstås svensken kalla Josko Gvardiol en ”död spelare” och placerar honom i botten bland tio spelare (se klipp här). En version har bara på X 1,5 miljoner tittningar. Så varför dissen? Kanske för att det är en Man City-spelare, andra spekulerar i en beef efter en våldsam tackling från kroaten på svensken (se klipp här).

Sky Sports lyssnar till Man City-tränaren Pep Guardiola som känner för Xavi, som slutar i Barça efter säsongen. ”Det går inte att jämföra pressen i England och Spanien. Den är tusen gånger högre och tuffare där än här”, säger Guardiola, ”Pressen i Barcelona kan inte jämföras med någon annan klubb”. Sky kan också notera att Zecira Musovic höll nollan när Chelsea säkrade förstaplatsen i sin grupp i Champions League (4-0 mot Paris FC).



SPANIEN

Sport har en svensk 17-åring som täcker hela förstasidan. Lucas Bergvalls besök i Barcelona signalerar att ”Bergvall är het”, dagens rubrik. Men till skillnad från många andra är Sport försiktig. Bergvall drar ut på att lämna ett ”ja”. Xavi ska ha spelat en viktig roll i förhandlingarna. Det var han som ritade upp Bergvalls framtid i a-laget. Nu ska tränaren lämna när Bergvall kommer till sommaren. ”Xavis besked har gjort honom lite förbryllad, även om han fortfarande tror på projektet”, skriver Sport. I en annan artikel slås det fast att ”ingenting är klart förrän det är underskrivet”. Mundo Deportivo påpekar också det. Och här skulle olyckskorpar kunna kraxa om uppgifterna i går om att Tottenham vill kuppa Bergvall. Underskriften dröjer men Barcelona är övertygad om att den kommer. Det tycks också Fabrizio Romano vara. I dag väntar en rundvandring med Bergvall och hans familj på träningsanläggningen – och sedan bara ett ”ja” från mittfältaren. Barça är redan överens med Djurgården (tio miljoner euro, inkl bonusar).

Marca täcker förstasidan med en skuggad Xavi och skriver om ”hans mörkaste timma”. I kväll väntar Osasuna på hemmaplan, och tränaren reflekterade över sin tid i klubben. ”Att vara tränare i Barça är grymt och otrevligt. Det får en att känna sig värdelös varje dag. Pep och Valverde hade redan sagt det till mig, och jag såg Luis Enrique lida. Vi har ett problem när det gäller kraven. Det går inte att ha kul. Det är på liv och död hela tiden”, säger Xavi, ”Det kommer bli likadant för den som ersätter mig. Det är problemet”. Längre in i tidningen finns rubriken ”Bittert farväl till Europa”. Real Madrid missade slutspelet i Champions League. Det blev förlust med 1-0 mot BK Häcken, ”ett lag som, till skillnad från Real Madrid, vet hur man spelar och maximerar sin prestation”, som Marca uttrycker det.

AS har Erling Haaland på förstasidan. För det är dags igen. Norrmannen paras på nytt ihop med Real Madrid. Den här gången påpekar tidningen att beslutet att tilldela The Best till Lionel Messi i stället för Haaland har fått hans familj att inse att det krävs att han flyttar till en klubb som Real Madrid för att vinna de finaste individuella priserna. Och så påpekar AS på nytt att utköpsklausulen från Man City är ”närmare 100 miljoner euro än 200 miljoner euro”.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till franska rugbyförbundets ekonomiska bekymmer. Tre fotbollspuffar finns med. En är skrällen att VM-trean Marocko är utslaget i Afrikanska mästerskapen (2-0 till Sydafrika). Inga nordafrikanska lag är nu kvar till kvartsfinalerna. En annan puff är för PSG:s damer som är vidare i Champions League som gruppvinnare (2-2 mot Bayern München). Den tredje är för Lyon som satsar på värvningar från England. Klubben är nu överens med West Ham om Saïd Benrahma. Det handlar om ett lån (ca fem milj euro) resten av säsongen och en ick-bindande köpoption (tio milj euro). Dessutom går förhandlingarna framåt med Nottingham om Orel Mangala. Även här handlar det om lån med köpoption, oklart vilka summor. Belgaren är redan överens med Lyon.

Le Parisien följer upp bilderna som spreds på Neymar, där många tyckt han ser anmärkningsvärt rund ut. Nu svarar brasilianaren (se klippet här). ”Överviktig, okej. Men tjock? Knappast!”, säger han, visar upp magen, och ger fingret och säger ungefär, ”Sitt på den, hatare”. Neymar lämnade PSG för Al-Hilal i augusti förra året. I oktober drog han korsbandet. 31-åringen väntas inte spelklar igen förrän i september.

TYSKLAND

Sport Bild omnämner en rad unga, heta Bundesligaspelare under rubriken, ”De nya miljonspelarna”. En av dem är Hugo Larsson. Nyligen har det skrivits att Eintracht Frankfurt så småningom hoppas sälja honom vidare för 40-50 miljoner euro. Den siffran skriver nu SportBild upp till 80 miljoner euro, ca 900 miljoner kr. Om någon klubb försöker sig på att köpa honom redan i sommar är det sannolikt vad Frankfurt vill ha, menar tidningen, och lägger till: ”i Arsenal och Liverpool finns två intresserade klubbar som skulle kunna ha råd med det”.

Sky Sport berättar om Bayern Münchens försök att tidigarelägga Bryan Zaragozas övergång. Yttern är sedan tidigare klar för en sommarflytt men Bayern vill på grund av Kingsley Comans skada ha honom innan januarifönstret stänger. Bayern kan tänka sig att betala tre miljoner euro, Granada vill ha mer. Zaragoza själv är redo att flytta. Bayern kan också skicka Adam Aznou, 17, på lån till Granada. Förhandlingar fortsätter i dag. Plan B är Steven Bergwijn. 26-åringen är intresserad men Ajax är inte pigg på idéen. Sky Sport berättar också att Hertha Berlin förstärker med en Arsenalspelare: Bradley Ibrahim, 19. Han skriver i dag på till 2027.

Nürnberger Nachrichten kan konstatera att Bild hade rätt. Målvaktsrockaden faller på plats. Marko Johansson är klar för Hansa Rostock, där han ersätter Nils Körber som flyttar till Greuter Fürth, där nu också bekräftelse kommer på att Andreas Linde lämnar. ”Vi har nu fått en bra lösning till den förestående flytten för Linde”, säger Fürths sportchef Rachid Azzouzi om Körber. Linde väntas lämna för BK Häcken i dag.

ÖVRIGT

Record (Portugal) lockar med ”Så skapas ett monster”. Jodå, Viktor Gyökeres snor åt sig rubrikerna i dag med. Det följs i punktform av: ”Äter hälsosamt”, ”Dricker bara vatten under säsongen”, ”Sover mer än normalt”, ”Gör styrkeövningar – tar 220 kg i marklyft”, ”Talar redan portugisiska”. Record uppger vidare att nästa mål svensken gör kostar en miljon euro. Den uppgiften täcker hela förstasidan på A Bola. Det är en bonus som utfaller till Coventry när Gyökeres gjort 25 mål. Då är övergångssumman uppe i totalt 21 milj euro. Det finns ytterligare tre milj euro i bonusar.

Het Laatste Nieuws (Belgien) lyssnar på Momodou Sonko som fick presentera sig i går. Han är med åtta miljoner euro (inkl bonusar) både BK Häckens största försäljning och Geents största värvning någonsin. ”Jag vill visa att jag är värd vad jag kostade”, säger Sonko, som redan gjort intryck på HLN och Het Nieuwsblad vid sidan av planen. Han beskrivs som ”charmig”, ”intelligent”, ”artig”, ”lugn”. På frågan om drömmar, svarar Sonko: ”Champions League och svenska landslaget”. I dag fyller Sonko 19 men har inga storslagna födelsedagsplaner. ”Nej, jag har inga (skratt). Men min familj kommer som vanligt att sjunga för mig på morgonen”.

Gazzetta (Grekland) berättar att Admir Bajrovic brutit kontraktet med Panserraikos. Den 28-årige anfallaren är i stället nära att skriva på för Levadiakos, som toppar andra divisionen.