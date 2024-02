Krkic Sr: "Bergvall utnyttjade Barças namn"

Headlines Blogg

SPANIEN

Cadena SER har inte släppt Lucas Bergvall ännu. Bojan Krkic Sr, med förflutet som scout för Barça och vars son är välkänd, är återkommande gäst. SER:s Santi Ovalle påpekar att Bergvalls flickvän är från London samt att hans mamma har stort inflytande på besluten. ”Vare sig det är hans mamma eller flickvän som bestämmer talar det inte gott för honom. Var är fotbollsspelarens ambition? Barça hade varit hans livs chans just nu”, säger Krkic Sr. Han menar att Bergvall snabbt hade fått chansen i Barças a-lag, och drar slutsatsen att ”spelaren utnyttjade Barça namn för att höja Tottenhams bud”. Likadant tycket också Sport.

AS har förstasida om Atlético-Athletic i cupen, men är bara en av flera spanska medier som påpekar att Kylian Mbappé till Real Madrid är långt ifrån klart. AS trycker på pakten mellan Mbappé och Nasser Al-Khelaïfi, om att spelaren först ska informera PSG:s president om ett beslut. Det har han ännu inte skett. Engelska The Independent hävdade på måndagen att Mbappé och Real Madrid inte kommit närmare varandra i lönediskussionerna. Cadena SER punktar upp Mbappés krav: 1/ årslön på 50 miljoner euro brutto, 2/ Övergångsbonus på 120 milj euro, 3/ Bonus på bildrättigheter. Enligt transferspecialisten Ben Jacobs finns en 4/ Klartecken att få spela OS i sommar. RMC Sport-experten Jérôme Rothen säger att i nuläget pekar det mesta på att Mbappé flyttar men försäkrar att stjärnan ännu inte tagit sitt beslut. På annat håll i spanska medier, under betydligt mindre rubriker, kan man läsa att Isak Jansson lämnat Cartagena för Rapid Wien på lån.

Mundo Deportivo slår fast att det är ”På allvar med Aleix Garcia”. Barcelona vill värva den 26-årige Gironamittfältaren i sommar. Barça hoppas betala 14-15 miljoner euro, och kanske sänka summan med spelare i utbyte.

Marca följer rättegången mot Dani Alves, som anklagas för våldtäkt. I går berättade Joan Sanz, som separerat från sin man, om den aktuella natten. ”Han kom hem väldigt full, och stank av alkohol. Han föll ihop på toaletten och kraschade sedan på sängen. Det var ingen idé att prata med honom då, det var bättre att vänta till dagen efter”, sa hon. Dani Alves anklags för en våldtäkt mot en 23-årig kvinna på en nattklubb i Barcelona i slutet av 2022.

Cadena Cope uppmärksammar att La Liga reagerat på incidenter mot Sevillaspelare i matchen mot Rayo Vallecano. Den pojke som satte ett finger i rumpan på Lucas Ocampos (se incident här) har anmälts till ungdomsåklagare. ”Om det hänt inom damfotbollen vet vi hur det blivit”, säger Ocampos, som agerade stillsamt i situationen, ”Jag höll tillbaka eftersom jag har två döttrar”. La Liga kommer också fördöma de rasistiska förolämpningar som riktades mot Sevillas marockanska anfallare Youssef En-Nesyri.

El Chiringito TV hävdar att både Barcelona och Chelsea är intresserade av Gironas succétränare Míchel. Om 48-åringen skulle lämna Girona ses Las Palmas García Pimienta som en möjlig ersättare.

ENGLAND

Daily Telegraph berättar att Manchester Uniteds nya delägare Jim Ratcliffe vill bygga ett helt nytt Old Trafford, ett ”Wembley of the North”. Den skulle ligga alldeles intill platsen för dagens arena. Publikkapacitet: 90 000. Det finns också planer på att ansöka om statliga medel. På annat håll uppger tidningen att Atlético har Mason Greenwood på radarn till sommaren. Tidigare har bland annat Barça uppgetts intresserad av anfallaren, som är på lån i Getafe. Telegraph skriver vidare att Manchester City måste övertyga Premier League om att klubben betalar marknadsmässigt pris för Sávio. Reglerna för övergångar mellan spelare inom samma ägargrupp har skärpts. 19-åringen spelar för Giron men ägs av Troyes. Alla klubbar ingår i City Football Group. Det har talats om en övergångssumma på 25 miljoner pund.

The Guardian drar på Chelseas problem. ”Vi behöver tid”, vädjar tränaren Mauricio Pochettino, som ska ha haft ”rensa-luften”-samtal med Thiago Silva. Samtidigt rapporterade The Athletic under tisdagen om oro i truppen. Det finns missnöje med taktiken. En del spelare uppges ångra att de skrev på långa kontrakt med ett så oklart projekt. Fansen har också börjat vända sig mot Pochettino, laget och klubbledningen. I kväll väntar viktigt omspel i FA-cupen borta mot Aston Villa.

The Sun uppger att Manchester United scoutat Roony Bardghji under FC Köpenhamns läger i Portugal. 18-åringen har länge varit ett hett namn, inte minst bland Premier League-klubbar. Bardghji svarade för ett fint mål häromdagen (se klipp här) och har match i morgon igen (Molde). Tidningen uppmärksammar också uppgifter från transferjournalisten Ben Jacobs. PSG är beredd att göra ett nytt försök med Marcus Rashford i sommar om klubben får ett tecken från spelaren att han är beredd att lämna Manchester United. Rashford ses som en ersättare till Kylian Mbappé som väntas lämna.

Rotherham Advertiser ser Viktor Johansson som Championships bästa målvakt och Rotherhams klarast lysande stjärna det senaste ett och ett halvt året. Trots intresse från bland annat Premier League lockade inte flytt redan i januari. ”Han var inte intresserad av att göra det, han var öppen och tydlig med det”, säger tränaren Leam Richardson. Johansson har kontrakt till 2025.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger förstasidan till den mångfasetterade Zlatan Ibrahimovic. Han dök upp som överraskningsgäst på San Remo-festivalen i går, tre år efter sitt första besök. Han delade ut bilder på sig själv och droga svala punchlines (se klipp här). Men superkonsulten rör sig obehindrat mellan olika roller, menar tidningen, ”Vad som är säkert är att hans påverkan redan märks i Milan – i alla hörn av klubben”. GdS tillskriver honom en viktig del i Milans sportsliga lyft på senare tid. Han har varit stöd åt laget och åt enskilda spelare på tu man hand. Han engagerar sig i ungdomarna, försvarar Pioli utåt å klubbledningens vägnar och samtidigt deltar han allt flitigare i den kommersiella verksamheten.

Corriere dello Sport drar stort på Thiago Motta. Bologans succétränare är ämnad för större uppdrag. Temat i dag är att Juventus och Milan är två aktuella dresser. Enligt CdS ska Juves sportchef Cristiano Giuntoli ha ”ringt Thiago Motta inte en utan flera gånger nyligen”. Juve sonderar terrängen, utifall klubbeldningen bestämmer sig för att inte behålla Max Allegri. Sedan påpekar tidningen att Milans vd Giorgio Furlani har Thiago Motta på sin förstaplats att ersätta Stefano Pioli och Zlatan Ibrahimovic har ”en strålande relation” med honom sedan tiden i PSG. Madelen Janogy är med i Omgångens elva som förbundet presenterar. Det är tredje gången i rad för Fiorentinas nyförvärv.

Ottopagine skriver om Nermin Karic som petats ur Beneventos trupp. Mittfältaren har fått begränsat med speltid den här säsongen. Han ville lämna i januari. Det fanns intresse från Ascoli och Lecco men mer än så blev det aldrig. I helgen fanns 24-åringen inte med i Beneventos trupp. ”Karic uttryckte en önskan att lämna, så han ställdes lite åt sidan”, säger tränaren Gaetano Auteri, ”Vi ska pratas vid i veckan. Då får han berätta om han känner sig som en del av gemenskapen, för att kunna delta i konkurrensen om platser på rättvisa grunder”.

Il Messagero hade lite under radar rapporterar att José Mourinho lämnade en bitter avskedsgåva till spelarna i Roma. Efter Conference League-triumfen 2022 gav spelarna honom en segerring. När han nyligen fick sparken ska han ha lämnat ringen i lagkaptenen Lorenzo Pellegrinis skåp. Portugisen ska ha känt sig förrådd över hur snabbt spelarna gav sitt stöd till nye tränaren Daniele De Rossi.

La Repubblica berättar om ett bageri i Bologna. Inför Alla Hjärtans Dag gör den Sachertårtor inspirerade av succéspelaren Joshua Zirkzee. Texten på tårtan: ”Jag älskar dig lika mycket som Zirkzee – nästan”.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att PSG får vara vaksamma i kväll när ligans skrällgäng Brest gästar i cupen. ”Vi vill vinna så många pokaler som möjligt, så varje match är en final”, säger PSG-tränaren Luis Enrique. Gabriel Gudmundsson väntas starta för Lille borta mot Lyon.

RMC Sport följer upp ett krismöte mellan Marseilles klubbledning, tränare, spelare och ultrasledare. Det var incidenter vid ett sådant möte som påskyndade förre tränaren Marcelinos avgång i början av säsongen. Gårdagens möte rapporteras däremot ha varit lugnt. Men en ultrasledare varnade att ”det är sista lugna mötet”. Ökända ultrasledaren Rachid Zeroual menar att ”de (laget) torterar oss”, med den senaste tidens resultat.

Foot Mercato uppgav under tisdagskvällen att Liverpool redan kontaktat Xabi Alonso. Leverkusens succétränare anses toppa klubbens lista på ersättare till Jürgen Klopp. Xabi Alonso är för närvarande nöjd i Leverkusen.

ÖVRIGT

Bild (Tyskland) har rubriken ”Leverkusen firar, Stuttgart hånar Bayern”. Den bottnar i att segertåget Leverkusen är i cupsemifinal efter 3-2 mot Stuttgart plus att Stuttgarts anfallare Deniz Undav säger, ”Jag tycker det var ligans två bästa lag som möttes” – alltså Stuttgart bättre än Bayern. Bild påpekar liksom den lokala Frankfurtpressen att det blir förändringar i Eintrachts startelva efter fiaskot mot Köln i helgen. Enligt Bild är Hugo Larsson en av flera spelare som ligger i riskzonen att tappa sin startplats. På lördag väntar möte med Bochum. Noterbart i övrigt: nyförvärvet Jonah Kusi-Asare saknas i Bayerns trupp som tar sig an FC Basel i kvällens Uefa Youth League.

Record (Portugal) drog i tisdagens tidning på att Sporting vill ha kvar Viktor Gyökeres ett år till. Svensken stänger inte dörren. Hans representanter väntas till Lissabon för att prata framtid. Sporting är beredd att erbjuda högre lön och vill höja utköpsklausulen, som för närvarande är på 100 miljoner euro. Gyökeres har kontrakt till 2028 men flyttryktena har duggat tät. A Bola noterar att Benficafans försöker påverka klubbledningen att åstadkomma någon form av rejäl hyllning till Sven-Göran Eriksson. Det finns även de som föreslår att han ska sitta som tränare en dag, som tanken är i Liverpool.