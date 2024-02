Uppgifter: Benzema i nytt bråk

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS applåderar Athletic (1-0 mot Atlético). ”Athletic intog ett fort”, har Marca som rubrik för baskerna, som reste ner till Madrid och vann på arenan där Real Madrid föll i åttondelsfinal och Sevilla i kvartsfinal. Den här gången är det dubbelmöte och Athletic kan säkra finalavancemang på hemmaplan. Marca berättar också att Karim Benzema är i trubbel igen. Fransmannen har till slut återvänt till träning med Al-Ittihad. Tränare Marcelo Gallardo ville markera och Benzema fick träna på egen hand. Men 36-åringen vägrade, blev arg och lämnade träningen. Benzema fanns inte med i truppen i gårdagens träningsmatch. Saudiarabien är angelägen om att behålla Benzema. Uppgifter i franska L’Equipe för en dryg vecka sedan uppgav att det kunde bli aktuellt med en flytt inom ligan.

Cadena SER uppger att Real Madrid erbjudit eller kommer att erbjuda nya kontrakt till Nacho Fernández, Toni Kroos och Lucas Vázquez. Klubben funderar även på att uppgradera Brahim Díaz kontrakt. Som en uppföljning på gårdagens uppgifter om Kylian Mbappés kontraktskrav, skriver SER att Real Madrid är villig att betala en övergångsbonus i paritet med Jude Bellinghams, 100 miljoner euro plus bonusar (Mbappé vill ha 120 milj euro) samt ge procent på bildrättigheterna till fransmannen. Mbappé vill också ha en årslön på 50 milj euro.

Sport och Mundo Deportivo har vitt skilda Barça-fokus med ”Tre värvningar” respektive ”Förlängning är prioritet”. I Sports fall handlar det om att klubben letar en mittfältare, en ytter och en vänsterfotad back. Aleix García är aktuell som mittfältare och Kaoru Mitoma som ytter. Tidningarna gör också rubrik på ett citat från sportchefen Deco: ”Det vore ett misstag att sälja Ronald Araújo och Frenkie De Jong för att plocka in Kylian Mbappé. Det hade gjort oss till ett sämre lag”. Det är plockat från en intervju i programmet Onze, där Deco också säger att Barça ännu inte pratat med några tränare om att ersätta Xavi efter säsongen. Just Araújo är på MD:s förstasida som spelaren Barça är ytterst angelägen om att förlänga med. Tidningarna följer vidare Dani Alves rättegång. Han avfärdade våldtäktsanklagelserna under onsdagen. Brasilianaren sade bland annat, ”Jag är ingen våldsam människa” och ”Hon sade inte nej vid något tillfälle”. Fälls Dani Alves riskerar han fyra till tolv års fängelse.

Catalunya Radio bär på uppgiften att Jürgen Klopp utesluter Barcelona kommande säsong. Det försäkrar källor nära tränaren. Klopp har sett som förstaval av Barças klubbledning och fans, men har själv sagt att han vill ta ett sabbatsår efter Liverpool.

ENGLAND

Daily Star konstaterar att Chelseas insats i går var ”Maur like it”, mer som Mauricio Pochettino vill se laget (3-1 mot Aston Villa). ”Det var som gamla Chelsea”, säger Roy Keane på ITV. Samtidigt påpekade Pochettino, ”Vi måste sluta tror att vi är som Chelsea varit de senaste 20 år”. Enzo Fernández hamnade i fokus med sitt läckra frisparksmål (se klipp här). Tidigare under dagen viftade hans agent bort rykten om att argentinaren vill bort från Londonklubben.

Daily Mail skriver om att Englands fotbollsförbund kommer att rösta emot Aleksander Ceferins kontroversiella reform som gör att han skulle kunna sitta kvar. Det är ett av få förbund. Sverige kommer att rösta för. Omröstningen är i Paris i dag. Daily Mail skriver vidare att Hugo Lloris förhandlade sig till ett hyfsat avgångsvederlag av Tottenham: två miljoner pund. Den 37-årige målvakten skrev nyligen på för Los Angeles FC.

Daily Telegraph berättar om de senaste celebriteterna att köpa in sig i en fotbollsklubb. Medlemmar ur forna pojkbanden Boyzone och Westlife är på väg att göra det i Chorley FC. Nyligen kom uppgifter om att Robbie Williams har liknande planer för sin favoritklubb Port Vale. De mest uppmärksammade är Hollywoodduon Ryan Reynolds och Rob McElhenney som tog över Wrexham och tagit upp klubben till League 2. Noterbart från morgonens nyhetsflöde: Jesse Lingard är klar för FC Seoul.

Lancashire Telegraph uppger att Blackburns tränare Jon Dahl Tomasson väntas lämna Blackburn. Daily Mail har samma uppgift. Det kan ske redan innan veckan är slut. BBC Lancashire är inte lika övertygad. Tomasson har nämnts som ett namn i diskussionerna om förbundskaptensposten i Sverige.

The Athletic gör ett större porträtt på Jonah Kusi-Asare. Där dras paralleller till Alexander Isak och där snackas den färska flytten. ”Bayern var väldigt beslutsamma, så det var den enda klubben vi förhandlade med på allvar. Vi talade med ett tiotal klubbar från Belgien, Nederländerna, England och Tyskland”, säger AIK:s sportchef Thomas Berntsen till The Athletic.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har fokus på Lautaro Martínez, som anses nära att förlänga kontraktet. Inter erbjuder åtta miljoner euro plus bonusar, anfallsstjärnan vill ha tio milj euro. Trots det ses en lösning nära. ”Sa Lautaro att vi inte skulle vara oroliga över en förlängning? Om han sa det så ser jag ingen anledning till varför jag inte skulle bekräfta det”, säger Inters sportchef Piero Ausilio. Inter värderar Lautaro Martínez till 150 miljoner euro.

Corriere dello Sport blickar mot Roma-Inter på lördag. ”Nu är det hans tur”, syftar på att nya Romatränaren Daniele De Rossi får ett elddop. Han ska försöka besegra ligaledarna som så många gått bet på, senast Juventus. På tal om Roma, La Repubblica rapporterade under onsdagen att det finns två saudiska intressenter för klubben, en av dem är investeringsfonden PIF, som också äger Newcastle.

Tuttosport kom under onsdagen med uppgiften att Juventus får tuff konkurrens om Teun Koopmeiners. Även Tottenham och Man United är intresserad av den 25-årige mittfältaren. Atalanta hoppas sälja för minst 60 miljoner euro.

TuttoMeractoWeb pratar med agenten Daniele Piraino som ingick i teamet som arbetade med Gustaf Lagerbielke och övergången till Lecce. Celtic stoppade den i sista stund. Serie A-drömmen med Lecce behöver inte vara över. ”Kanske talas vi vid i juli igen”, säger Piraino. Lagerbielke tvingades kvar på grund av det akuta skadeläget i Celtic. Ändå fanns svensken inte ens med på bänken i gårdagens match (2-1 mot Hibernian). Precis som i helgen.

FRANKRIKE

L’Equipe imponeras av ”Lyons framsteg”. Rayan Cherki och nyförvärvet Gift Orban låg bakom onsdagens cupseger (2-1 mot Lille). Kylian Mbappé gjorde mål och hjälpte sitt PSG vidare (3-1 mot Brest). PSG-fans fick ändå skrämselhicka inför Champions League-spelet nästa vecka när Mbappé fick en rejäl smäll på fotleden. ”Jag tror inte det är särskilt allvarligt”, säger tränare Luis Enrique. Gabriel Gudmundsson fick bara göra ett kort inhopp för Lille. Det blir nästan ett uppslag om Afrikanska mästerskapen där finallagen är klara: värdnationen Elfenbenskusten (1-0 mot DR Kongo) och Nigeria (1-1 mot Sydafrika, 4-2 e str).

Le 10 Sport har mer Afrika. Algeriet, som misslyckades i Afrikanska mästerskapen, är intresserad av Hervé Renard som förbundskapten. Franska förbundet stoppade nyligen Renard från en utlåning till Elfenbenskusten, men det här skulle vara efter OS i Paris i sommar, som är Renards närmaste mål som förbundskapten med de franska damerna.

TYSKLAND

Bild tar på nyhetsettan upp ”Matthäus kritik mot Tuchel”. Fotbollsprofilen Lothar Matthäus säger, ”Bayern har inte utvecklats fotbollsmässigt under Tuchel som många fans, inklusive jag själv, hade hoppats. Resultaten är bra, men den attraktiva fotboll man kan förväntas sig av detta starka Bayernlag saknas, oavsett skador”. På mer undanskymd plats kan man läsa om Sebastian Andersson. Han är ännu inte gjort mål i nya klubben Nürnberg men får ändå applåder. ”Han arbetar hårt. Särskilt med tanke på hur länge han varit borta. Den som jobbar hårt blir belönad till slut”, påpekar tränaren Cristian Fiél. Noterbart från onsdagen är också att Thomas Meunier lämnat Dortmund för Trabzonspor.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung pratar med Mattias Svanberg om resultatraden efter årsskiftet. Inga förluster. Men heller inga segrar. Året har inletts med fyra raka oavgjorda matcher. ”Det är frustrerande”, säger Svanberg, ”Nu känns varje match som en final”. Mittfältaren är inte längre given i startelvan men beklagar sig inte. ”Jag har en bra känsla med tränaren och laget”, säger han, ”Jag vill alltid spela och är övertygad om att jag kan hjälpa laget men vi har en bra trupp”.

ÖVRIGT

Record (Portugal) pryder förstasidan med Viktor Gyökeres igen. ”Inte ens polisen kan stoppa honom”. I går blev det två mål och en assist (3-0 mot Union de Leiria). Det kostar Sporting en miljon euro, en bonus som betalas ut till Coventry när svensken nått 25 mål (han är nu uppe i 26). ”Gyökeres blev inte en miljon euro dyrare, han blev en miljon billigare”, menar tränaren Rúben Amorim, och pekar på att alla målen svensken gör gynnar klubben och höjer hans värde, ”Billiga är de som ger stora intäkter och hjälper oss att vinna”. Med den extra miljonen euro har Sporting totalt betalat 21 milj euro till Coventry. Transfermark värderar Gyökeres till 45 milj euro, men det har talats om betydligt högre övergångssummor framöver. Utköpsklausulen på 100 milj euro vill Sporting gärna förhandla uppåt. Nytt: Gyökeres finns på PSG:s lista för sommaren om Kylian Mbappé lämnar. Det uppger transferexperten Ben Jacobs. Men det finns andra namn före: Victor Osimhen, Rafael Leão och Marcus Rashford. Därefter nämns Gyökeres och Benjamin Sesko (RB Leipzig) som spelare PSG gillar skarpt.

Tv2 (Danmark) pratar med FC Köpenhamns Roony Bardghji. Som vanligt kommer framtida klubbval på tal. Värt att notera är citatet, ”Jag vill spela i stora klubbar och i Champions League nästa år igen”. Det skulle i princip utesluta Chelsea, en av de klubbar som setts som allra hetast i jakten på svensken. Chelsea ligger bara elva i PL, hela 15 poäng från en CL-plats. Bardghjis FCK spelar åttondelsfinal i CL mot Manchester City nästa vecka.

Meta Ratings (Kazakstan) skriver att fjolårets ligatrea FC Aktobe är nära att värva Amadou Doumbouya. Expressen skrev i november att 21-åringen riskerade att efterlysas internationellt av Sverige. Djurgården bröt med Doumbouya för drygt ett år sedan efter att han fällts i tingsrätten för ringa narkotikabrott. Han friades samtidigt från misstankar om våldtäkt och kränkande fotografering. Domen överklagades till hovrätten som inte lyckats få tag i Doumbouya. Han spelade senast i Botev Plovdiv i Bulgarien, men kontraktet bröts i slutet av januari.