Barças president rasande - kastade kanapéer

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo är inte nöjda efter Barcelonas poängtapp mot nästjumbon (3-3 mot Granada). Sport: ”Lamine sminkar över pinsamheten”. Mundo Deportivo: ”Ligan försvinner iväg”. Xavi var arg. Men klubbpresident Joan Laporta var så rasande att han enligt vittnen till Catalunya Radio inte bara kastade ur sig svordomar utan också kastade en bricka med kanapéer i klubblogen. Barça är nu tio poäng efter Real Madrid. Sport tycks på annat håll indirekt stryka Fridolina Rolfö från medverkan i Sveriges viktiga kvalmatcher Nations League. Sverige möter Bosnien-Hercegovina den 19 och 28 februari om att hålla sig kvar i högsta divisionen. Sport uppger att Barcelona inte räknar med att Rolfö spelar för klubblaget förrän efter landslagsuppehållet. Tanken är att hon under mars gradvis ska spelas in i laget, skriver tidningen. Rolfö genomgick en meniskoperation i höstas. Hon är tillbaka i lagträning sedan snart två veckor.

Marca och AS har Madridskador i fokus. Marca täcker förstasidan med ”Alarm” för Jude Bellingham, som blir borta tre veckor. Planen är att han ska vara redo till returmatchen mot RB Leipzig. Olyckskorpar på Cadena Cope kraxar om fyra veckor. AS har alarm för Álvaro Morata som skadade knäet i Atléticos förlustmatch (1-0 till Sevilla). Anfallaren var i tårar. Undersökning väntar i dag men AS menar att Morata i bästa fall är tillbaka om tre-fyra veckor om ingen allvarlig skada upptäcks. Celta Vigo närmar sig nedflyttningsstrecket efter gårdagens tunga förlust (3-2 till Getafe). Carl Starfelt var petad och satt på bänken, Williot Swedberg ännu inte redo efter skada.

ENGLAND

The Sun gör om uttrycket ”In with a shout” (ha en chans), till ”In with a sniff”. För Arsenal hänger på i toppen (6-0 mot West Ham) och temat för dagen är att lukta. Bukayo Saka sa att han kunde ”känna lukten av blod” i derbyt, och tränare Mikel Arteta fyllde i med att, ”Vad jag känner lukten av är ett lag som blir bättre och bättre”. West Hams tränare David Moyes hade förståelse för att odören från planen fick fansen att lämna redan i halvtid. En annan tränare under press är Roy Hodgson. Klubbledningen hoppas undvika förlust mot Chelsea i kväll för att kunna behålla tränarveteranen säsongen ut. Eventuell ersättare då: Paulo Fonseca (Lille). Drömmen: Gareth Southgate. Men tvingas Palace sparka Hodgson i förtid är Steve Cooper en nödlösning, menar The Sun.

Daily Mail konstaterar att Manchester Uniteds segerskytt Scott McTominay ger hopp om en Champions League-plats (2-1 mot Aston Villa). Manchester Evening News har Victor Nilsson Lindelöf som sämst i United (4/10), men andra försvarar svensken som fick hoppa in sedan vänsterbacken Luke Shaw blivit skadad.

Caught Offside-medarbetaren Fabrizio Romano säger att Arsenal och Chelsea tillhör klubbarna som är intresserade av Nico Williams i Athletic Club. 21-åringen förlängde så sent som i december kontraktet till 2027 men väntas vara ett hett namn på transfermarknaden i sommar. Förutom Premier League finns intresse från Serie A och andra klubbar i La Liga.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport viker bildplats åt Theo Hernández och påpekar att hans segermål (1-0 mot Napoli) gör att Milan bara är en poäng från Juventus på andra plats. För regerande mästaren Napoli var det ännu ett bakslag. Laget ligger nu på nionde plats. Men tränare Walter Mazzarri är hoppfull. ”Flera av lagen före oss har kvar att komma till Neapel, så jag tror på att vi kommer att slåss om minst fjärde plats”, säger han. Napoli får nu också tillbaka Victor Osimhen efter Afrikanska mästerskapen. Det är inte bara Milan som går starkt, det gör också lagets utlånade belgare Charles De Ketelaere. Han ledde på nytt Atalanta till seger (4-1 mot Genoa) och var på nytt matchens lirare (7,5/10). Emil Holm hade inte någon av sina bästa dagar (6/10). Pontus Almqvist var en av de bättre i Lecce (6/10) i gårdagens storförlust (4-0 till Bologna). Trots storseger fick Jesper Karlsson inte ens hoppa in för Bologna.

Corriere dello Sport, liksom Tuttosport, menar att Max Allegri sätter frågetecken för sin framtid i Juventus. ”Låt oss till att börja med avsluta säsongen bra. Jag har ett år kvar på kontraktet. Sedan hänger det alltid på resultat och jobb”, säger Allegri. Vidare påpekar tidningarna att Serie A-jumbon Salernitana fått ny tränare. Fabio Liverani tar över efter sparkade Filippo Inzaghi.

Ottopagine berättar att Nermin Karic är fortsatt utfryst i Benevento. ”Jag har pratat med Karic, han sa att han är tillgänglig men inget har förändrats”, säger Beneventos tränare Gaetano Auteri, som inte har med svensken i truppen till matchen mot Crotone i dag. Tidigare har Auteri berättat att Karic ville bort (se under Italien). Lecco och Ascoli var intresserade av den 24-årige mittfältaren i januarifönstret, men det blev ingen flytt.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Derby de la Côte d’Azur förstasidan. Monaco slog andraplacerade Nice med 3-2 och är nu bara en poäng efter. Nästan 22 000 åskådare såg toppmötet i damernas liga, Lyon-PSG, som slutade 1-1. Stort utrymme ges förstås Elfenbenskustens triumf i Afrikanska mästerskapen (2-1 mot Nigeria). Två rubriker dominerar i papperstidningen. Den ena är ”Elefantesque”, som dels syftar på ivorianernas smeknamn och dels betyder gigantiskt. Den andra rubriken är ”Zlatanesque” och syftar på Sebastian Hallers segermål, som hade starka drag av svenskens teknik. Men den egentliga storyn är förstås anfallarens comeback från cancer till att skjuta hem titeln till sitt hemland, i sitt hemland.

RMC Sport-profilen Daniel Riolo är säker på sin sak. ”Mbappé i PSG – det är slut”, säger han i After Foot. Tidigare under söndagen hade en grupp fans, som fick närvara under träningen, skanderat ”Kylian i PSG!”. Riolo kommenterar: ”Det räcker inte. Jag har redan sagt det och ju fler dagar som går, desto fler gånger kommer jag att säga det: Mbappé i PSG – det är slut”. Mbappé väntas inom kort meddela sitt beslut om framtiden. Kontraktet med PSG går ut i sommar. Real Madrid är den förmodade adressen.

TYSKLAND

Bild slår på förstasidan fast, ”Från och med nu går Tuchel balansgång”. Enligt Sky Sport riskerar Bayern Münchens tränare dock inte sparken efter storförlusten mot Leverkusen i helgens toppmöte. Han sitter kvar till sommaren. Sedan kommer utvärderingen. Sky påpekar att Tuchel var besviken på sina spelare. Bild påpekar att Matthijs de Ligt är besviken på speltiden. En ”Ut med Tuchel”-protest utanför Bayern träningsanläggning får uppmärksamhet men det var bara en beklämmande liten skylt (se bild här). José Mourinho har tidigare i karriären sagts intresserad av Bayerns tränarstol. Bild aktualiserade under söndagen det ämnet igen.

Kicker strör salt i Bayern Münchens sår. Förstasidan och åtskilliga uppslag ägnas åt Leverkusens storseger. Dessutom utser tidningen Josip Stanisic till Omgångens spelare – backen som är utlånad från FC Bayern till Leverkusen. Fyra spelare från Leverkusen är med i Omgångens elva i tidningen. Kicker bjuder även på en intervju med Antonio Rüdiger. Joshua Kimmich har uttryckt oro för att landslaget ska ses som en generation förlorare. Rüdiger håller inte med. ”Det är så klart tufft att bli utslagen i gruppspelet två VM i rad. Det är ingen skön känsla men gör det oss till en generation av förlorare? En förlorare är någon som inte tävlar, som springer iväg. Jag är inte någon som springer iväg, och det gör inte heller Jo. Han är en av våra viktigaste spelare, han fajtas, han vill ha allt, han är en vinnare”, menar Rüdiger. Eintracht Frankfurt har bekräftat prognosen för Hugo Larsson. Han blir borta tre veckor.

Sport1 pratar med Leverkusens sportchef Simon Rolfes. Foot Mercato har tidigare skrivit om kontakter mellan Liverpool och Leverkusens succétränare Xabi Alonso. Men Rolfes är övertygad om att spanjoren stannar längre än till sommaren. ”Ja, jag är säker. En sak är kontraktet. En annan är hur bekväm han känner sig; familjen, han själv, och han vet vad han har i klubben. Han har också ett mycket bra lag, vi har goda framtidsutsikter till nästa säsong och det blir inga förändringar i laget”, säger Rolfes. Även Bayern München sägs hålla ögonen på Xabi Alonso.

Sky Sport uppger på morgonen att Hamburgs tränare Tim Walter får sparken. HSV ligger på tredje plats i Zweite Bundesliga men har förlorat sina tre senaste hemmamatcher.

ÖVRIGT

Record (Portugal) beskriver Sporting som ”Superlejon” efter söndagens storseger (5-0 mot Braga). Jodå, Viktor Gyökeres bidrog också med ett målen. A Bola tar upp att Benficafans varit irriterad över att klubben inte arrangerat något för Sven-Göran Eriksson. Klubbpresident Rui Costa går till försvar. ”Vi fick veta om Erikssons svåra situation för ett och ett halvt år sedan, han är en fantastisk man och kommer aldrig att bli bortglömd i det här huset. Han och hans familj skulle komma och bli hedrade i samband med matchen mot Porto i september förra året, men dagen före avrådde hans läkare honom. Allt var klart. Det har varit problem att få hit honom, vi har inte korta minnen, vi vet historien mellan Benfica och Eriksson”, säger Rui Costa. I går var tankarna däremot på Miklós Fehér. Det var 20 år sedan han dog på planen i samband med en match mot Vitória, och de båda lagen hedrade honom inför gårdagens 2-2-match (se klipp här).

SDNA (Grekland) häpnar över målstatistiken för Alexander Jeremejeff. Panathinaikosanfallaren förbättrade den i går med ytterligare ett mål (3-0 mot Panserraikos). Trots att han mest fått göra lite inhopp under säsongen har det blivit sex mål på tio avslut. I ligan snittar Jeremejeff ett mål var 27:e minut.

Globo Esporte (Brasilien) förfasas: det blir inget brasilianskt landslag i OS i sommar. Det blev förlust i avgörandet mot Argentina, som vann 1-0. ”Det är sorgligt, men ur mitt perspektiv framför allt skamligt”, säger anfallaren John Kennedy, ”Ett landslag av Brasiliens storlek ska inte stå utanför OS. Sorgligt, och lite skamligt. Inte lite skamligt, mycket skamligt”. Brasilien vann guld i OS i Tokyo 2020 och i Rio de Janeiro 2016. Argentinas förbundskapten Javier Mascherano kommer att delta i sitt tredje OS. Han har två guld som spelare.