Rykte: Lindelöf kan användas i Pavard-affär

ITALIEN

InterLive hävdar att Manchester United är beredd att använda Victor Nilsson Lindelöf, plus pengar, för att locka Inter till försäljning av Benjamin Pavard. Prislappen för fransmannen uppskattas till 40 miljoner euro. InterLive är tveksamma till att idén faller i god jord hos den italienska klubben. Så sent som i går uppgav Manchester Evening News att Lindelöf är en spelare United kan tänka sig att sälja i sommar. Det har spekulerats i saudiskt intresse.

La Gazzetta dello Sport slår upp det stort, ”Juve golvade”. Turintidningen Tuttosport är mest bitter, ”Strålande Juve, så dödar man ett mästerskap”. Det blev nämligen en överraskande förlust på hemmaplan (1-0 till Udinese). Football Italia noterar det blandade budskapet från fansen. Det buades friskt från stora dela av publiken, samtidigt sjöng ultras Max Allegris namn. Corriere dello Sport väljer huvudrubriken ”Fri väg”, för nu har Inter scudetton i sikte. Det skiljer sju poäng ner till Juve, som dessutom har en match mer spelad. Allegri höll också låg profil efter matchen. Mycket låg profil. ”Vi måste bita ihop och tänka på poängen för att nå en Champions League-plats”, säger han, och nöjer sig med andra ord med en topp-fyra-placering. Gazzetta dello Sport uppmärksammar även Inters dubbelvärvning. Både Piotr Zielinski (Napoli) och Mehdi Taremi (Porto) anländer på fri transfer i sommar.

ENGLAND

The Sun förmedlar budskap från Pep Guardiola till Erling Haaland. Man City-tränaren säger att anfallaren kroppsspråk i första halvlek mot Everton ”inte var bra”, det påpekade han också i helgen. Han förtydligar nu att norrmannens kroppsspråket präglas för mycket av om han gör mål eller ej. ”Han (Haaland) måste lära sig att även om han inte gör mål måste han ha rätt kroppsspråk. Han måste ha en sinnesstämning som är positiv och säger, ’Okej, det kommer, det kommer’”, säger Guardiola. I kväll väntar FC Köpenhamn i Champions League.

Evening Standard fångar upp en efterlängtad ligaseger för Chelsea (3-1 mot Crystal Palace). Tränare Mauricio Pochettino kallade tvåmålskytten Connor Gallagher ”ovärderlig”. En kontrast till klubbledningen som har mittfältaren uppsatt till försäljning. Pochettino har ifrågasatts men tar lätt på det. ”Jag bryr mig inte om ryktena, jag bryr mig inte om spänningar, jag bryr mig inte om pressen, jag bryr mig inte om stressen. Vi vet hur verkligheten ser ut och fortsätter jobba på”, säger han. En huvudvärk kan vara nya försvarsskador. Först kom beskedet att Benoît Badiashile blir borta en månad. Sedan skadade sig Thiago Silva i går kväll. ”Han kände något i ljumsken”, säger Pochettino. Undersökning väntar. Även Malo Gusto fick en känning, men argentinaren tror han kan spela i helgen igen.

Daily Telegraph trycker på att Tottenham inte är oroliga att tappa Ange Postecoglu till Liverpool. Australiern har pekats ut som möjlig ersättare till Jürgen Klopp. Xabi Alonso ses fortfarande som favorit. Sky Sports Jamie Carragher är hoppfull. ”Om Xabi Alonso kommer, vilket jag tror han gör, så tror jag faktiskt att Liverpool haft tur att Jürgen Klopp lämnar just nu, för tidpunkten för Xabi Alonso att komma är ganska perfekt med tanke på jobbet han gör”, säger Carragher.

Daily Mail uppger att West Ham fördröjer samtalen om ett nytt kontrakt med David Moyes efter storförlusten mot Arsenal (0-6). Klubbledningen hade tänkt förlänga till 2026 men vill nu avvakta utvecklingen. Inför Man Citys match mot FC Köpenhamn är Roony Bardghji i fokus i engelsk press, trots att han lär inleda på bänken. Ryktena om en PL-flytt och det avgörande målet mot Man United gör att han är en av tre FCK-spelare Daily Mail väljer ut och den spelare som The Times bygger ett helt porträtt kring. Se också TV4:s frågelåda med FCK-svenskarna Bardghji, Viktor Claesson och Jordan Larsson.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo ringer båda i larmklockorna inför Barcelonas möte med Napoli i Champions League. Sport skriver om Laportas ilska – minns de kastade kanapéerna. Tidningen menar att Xavi sitter säkert till juni men lägger till att ett bakslag mot Napoli kan förändra situationen. MD oroar sig inför onsdagens match över Barças läckande försvar men också mer generellt över att till och med en CL-plats i ligan kan vara hotad. Barca ligger trea med 51 poäng, Atlético har 48 och Athletic 46. Athletic missade en chans att knapra in ytterligare efter bara oavgjort i går (0-0 mot Almeria). Jijantes levererar nyheter om Frenkie De Jong. Barça har erbjudit mittfältaren ett nytt treårskontrakt, till 2029. Kontraktet är dock med lägre lön än nuvarande och nederländaren sägs nu, till skillnad från tidigare somrar, beredd att lyssna till andra klubbar. Barça vill ha svar inom de närmaste veckorna. AS späder gärna på oron. Barcelona har släppt in 23 mål sedan årsskiftet – inget annat lag i de fem stora ligorna har släppt in så många.

Marca och AS ser med tillförsikt fram emot Real Madrids CL-möte med RB Leipzig. Marcas huvudrubrik ”Tysk tillförlitlighet” handlar inte om motståndaren utan om Toni Kroos. Med Jude Bellingham skadad blir det förändringar i laget. Marca tror på följande elva: Lunin – L Vázquez, Carvajal, Nacho, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Kroos – Rodrygo, Vinícius Jr. Real Madrid hade både flygkaos och en smärre bussolycka på väg till Leipzig. Tidningarna noterar vidare att Álvaro Morata klarade sig undan en allvarlig knäskada och är tillbaka om två-tre veckor samt att Takefusa Kubo förlängt med Real Sociedad till 2029.

FRANKRIKE

L’Equipe ser fram emot PSG:s första test i årets utslagsfas av Champions League. Rubriken ”Blixtarnas symfoni” (hämtad från en sång) syftar på att anfallstrion Kylian Mbappé, Ousamane Dembélé och Bradley Barcola är ”mindre virtuos men klart mer bländande” än när Lionel Messi och Neymar fanns på plats. Tidningen noterar att Mbappé ännu inte tagit något beslut om framtiden, där The Athletic under måndagskvällen satte frågetecken för Real Madrid.

RMC Sport skildrar det galna firandet av färska afrikanska mästarna Elfenbenskusten i Abidjan under måndagen. Sebastien Haller & Co färdades i buss till Houphouët-Boigny-arenan för presentation. De färdades mellan horder av supportrar och fick enligt L’Equipe stå fyra timmar i bussen.

TYSKLAND

Sky Sport lyssnar på Toni Kroos, som fanns med på Real Madrids presskonferens inför mötet med RB Leipzig i CL. Ett vilt rykte i Spanien har gjort gällande att han är aktuell för Bayern München. ”Jag förväntade mig många frågor om min framtid i dag men inte den här (skratt). Jag är alltid hedrad om en annan klubb vill ha mig, oavsett vilken. Men i det här fallet kan jag tydligt säga att det kommer kommer inte att hända”, svarar Kroos. 34-åringen är mer öppen kring en återkomst i tyska landslaget med bara månader kvar till EM på hemmaplan. ”Jag vet inte ännu. Jag har inte fattat något beslut ännu. Det är en möjlighet, vi får se”, säger Kroos.

Sport Bild skriver att en stor inhemsk övergång är på gång på damsidan. Bayern München köper Wolfsburgs landslagsmittfältare Lena Oberdorf inom de kommande dagarna. Bayern betalar utköpsklausulen på 200 000-250 000 euro. 22-åringen blir därmed den dyraste övergången i tysk historia. Enligt WAZ har Wolfsburg spanat in en ersättare i Janina Minge, som har ett utgående kontrakt med Freiburg.

ÖVRIGT

Ettifaq Network (Saudiarabien) uppger att Robin Quaison har gjort sitt i Al-Ettifaq, även om han fanns med på träningen i går. Den 30-årige anfallaren har enligt Asharq Al-Aswat ersatts av nyförvärvet Karl Toko–Ekambi på listan av utländska spelare (åtta). Tidningen skrev i förra veckan att klubben letat adress åt Quaison i Turkiet, men det fönstret har nu stängt. Quaison har spelat i Al-Ettifaq sedan 2021.

BT (Danmark) lyssnar på Viktor Claesson som inte vill se negativt på att FC Köpenhamn haft uppehåll inför kvällens match mot Manchester City i kväll. ”Det är närmast en fördel, att vi kunnat förbereda oss för matchen under så lång tid. Manchester City spelade match i lördags och är kanske lite trötta medan vi kommer helt utvilade”, säger Claesson. Hemmastödet borde också vara en fördel. Men BT påpekar samtidigt att FCK förlängt sitt hoppstopp på ena kortsidan. Förbundet gav stora rubriker i höstas.

TyC Sport (Argentina) skriver att Lionel Messi får en landsman i Inter Miami. MLS-klubben köper argentinska OS-spelaren Federico Redondo, son till Fernando Redondo. Argentinos Juniors president Cristian Malaspina säger att en affär ”kan vara klar inom de närmaste dagarna”. En överenskommelse är redan på plats. Övergångssumman anges till åtta miljoner dollar, motsvarande 83 milj kr.