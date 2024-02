Uniteds sportchef klar nästa vecka - får betala 130 miljoner

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail förkunnar att ”Dan’s our man”. Manchester United väntas redan nästa vecka göra klart med Dan Ashworth som ny sportchef. Men smakar det så kostar det. Enligt Daily Telegraph kan United tvingas betala drygt tio miljoner pund (132 milj kr) till Newcastle för att få loss honom. Ashworth får att göra. iSport drar på uppgiften att Uefastatistik visar att Uniteds trupp i slutet av förra säsongen var den dyraste fotbollstruppen någonsin: 1,21 miljarder pund, motsvarande 16 miljarder kronor. Så mycket hade spelarna i truppen kostat att köpa in. Det tidigare rekordet hade Real Madrid 2020.

Daily Telegraph drar stort på en intervju med Antonio Conte. Han återvänder till tiden i Tottenham. ”För mig var det märkligt att fira en fjärdeplats och en plats i Champions League”, säger han, men också, ”Från nionde plats till fjärde plats med alla problem vi hade var ett mirakel”. Drömmen nu? ”Jag skulle vilja lyfta Champions League-bucklan som tränare en dag”. Vidare skriver Telegraph att Graham Potter väntas vara ett hett namn om David Moyes tvingas lämna West Ham. På tal om tränarskiften i London så är Crystal Palace i kontakt med Oliver Glasner som ersättare till Roy Hodgson.

Daily Mirror tar mikrofonen vid ringside och brölar, ”Let’s get ready to ROOmble”. Wayne Rooney överväger att dra på sig boxningshandskarna och kasta sig upp i ringen. Misfits boxing är aktuellt. Här sju möjliga motståndare. Rooney är utan tränarjobb sedan han fick sparken från Birmingham.

The Rest is History-podden tvingar Newcastlelegendaren Alan Shearer att välja mellan en försäljning av Bruno Guimarães eller Alexander Isak, som det snackats om för att få in pengar. Efter att ha svettats över frågan svarar Shearer, ”Bruno förstår fansen och fansen förstår honom, det är därför det är en så stark relation. Han ses som en av dem, det är därför de älskar honom, så jag vill inte se honom såld, han är en toppenspelare. Så det får bli Isak”. På tal om Newcastle så förlängde klubben i går kontraktet med Emil Krafth.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport applåderar Lazio efter gårdagens Champions League-triumf (1-0 mot Bayern München). ”Vi bär med oss segern, tillfredsställelsen med den, väl medvetna om att helvetet väntar oss där (i München)”, säger Maurzio Sarri. På tal om Lazio uppger Il Messagero att klubben vill värva Jobe Bellingham, Judes yngre bror. Även Real Madrid och Newcastle uppges intresserade av den 18-årige Sunderlandmittfältaren, som svarade för ett läckert mål i helgen (se klipp här). GdS skriver vidare att Inter vid titelseger är redo att förlänga Simone Inzaghis kontrakt till 2026.

Tuttosport toppar med att ”Juve tar sikte på Zaccagni”. Kontakter är tagna. Juves sportchef Cristiano Giuntoli arbetar på att ta yttern till Turin. Zaccagni har kontrakt med Lazio till 2025. Jonas Rouhi fortsätter imponera Juventus Next Gen. I går gjorde 20-åringen matchens enda mål (1-0 mot Sestri Levante). Juventus Next Gen har nu fyra raka segrar i Serie C. Nyligen skrev Tuttosport att Rouhi kan bli nästa ungdomsspelare för a-truppen.

SPANIEN

Marca och AS har båda Andrij Lunin på förstasidan. Snacket är över. Efter hjälteinsatsen mot RB Leipzig går ukrainaren alla dagar före Kepa Arrizabalaga. Men matchen betyder mer än så. Det kan bana vägen för ett nytt kontrakt. Real Madrid överväger att förlänga och Lunin, som förra året var inställd på att lämna, anses beredd att skriva på. Det nuvarande kontraktet går ut 2025. Efter Real Sociedads förlust (2-0 till PSG) sticker tränaren Imanol Alguacils ord om Hamari Traoré ut. Backen gick av planen för tillsyn. Då gjorde PSG 1-0. ”Jag kan inte förklara det. Att en spelare som lämnar planen när motståndarna har hörna inte hamnar på sjukhus. Jag kan inte förstå det. Om en spelare lämnar laget en man kort så är det för att han ska åka till sjukhuset. Det vill jag vara väldigt tydlig med”, säger Imanol.

Sport och Mundo Deportivo har olika ingångar i Barcelonas transfermarknad. Sport-rubriken ”Tre bud” handlar om att Barças president Joan Laporta uppgett att klubben fått bud på Frenkie De Jong, Raphinha och Ronald Araújo. Barça vill helt behålla sistnämnde. Uruguayanens agenter är på plats i Barcelona för att diskutera framtiden. Det råkar så vara att agenterna också representerar Roberto de Zerbi, en tränare som ryktats aktuell som ersättare till Xavi. När det gäller De Jong uppger Jijantes att Tottenham lagt ett bud. Londonklubben sägs villig att betala 60 miljoner euro plus bonusar och erbjuda mittfältaren ett fyraårskontrakt. Minns att Tottenhams nyförvärv Lucas Bergvall jämförts med just De Jong. Så sent som i går spekulerade katalanska medier i att Barça vill ha 100 milj euro för De Jong. MD går i stället på tre positioner som behöver täckas. I fokus för dessa är Gabriel Martinelli, Amadou Onana och Aleix Garcia. Andra alternativ för vänsterkanten än Martinelli är Chvitja Kvaratschelia och Kaoru Mitoma.

FRANKRIKE

L’Equipe har på nytt Kylian Mbappé över hela förstasidan. I dag som ”Förlösaren” när han till slut fick PSG på rätt spår med sitt mål (2-0 mot Real Sociedad). ”Första halvlek var en mardröm”, medger tränare Lius Enrique. Vad sa han i halvtid? ”Jag minns inte. Kocken lämnar aldrig ut sitt recept”. Hans laguttagning ifrågasattes. Varför Beraldo i stället för Hernández? ”Jag gör var val. Varför är ni journalister? För att ni ställer frågor. Jag är tränare för att jag gör val. Jag ställer upp med bästa möjliga lag”. Vidare bekräftar L’Equipe The Athletics uppgifter om att Chelsea försöker värva Lyons tränare Sonia Bompastor som ersättare till Emma Hayes.

Foot Mercato dementerar engelska uppgifter om att Marseille är intresserad av Anthony Martial. Manchester United-anfallarens kontrakt går ut i sommar.

TYSKLAND

Kicker menar att ”Bayern befinner sig i en ond cirkel”. Efter gårdagens förlust (1-0 till Lazio) växer pressen ytterligare på Thomas Tuchel. Själv är han inte orolig för att förlora jobbet. Men Kicker påpekar att problemet är större än tränaren. ”Bayern har inte mått bra på tre år”, argumenterar tidningen. Tidningen menar att det finns ”för många spelare med för höga löner sett till deras prestationer”. Marknaden är svår att sälja på nu, det finns inte många köpare. Samtidigt vill Bayernledningen få stopp på skenande löner. Jamal Musiala kommer inte att erbjudas något svindlande kontrakt. Eintracht Frankfurts sportchef Markus Krösche har satt ord på klubbens nya riktning på planen:”Vi vill spela en fotboll som är mindre klassisk musik och mer heavy metal”. Citat dyker upp i alla sammanhang kring klubben nu. Hugo Larsson, med sin enorma löpkapacitet, bör kunna hitta sin roll på den scenen när han är tillbaka från skada. I kväll väntar nytt turnéstopp i hans frånvaro: Union Saint–Gilloise. Sebastian Andersson letar fortfarande första målet i Nürnberg. Han letar också efter de sista procenten till att vara helt i form. Nu är han ”75-80 procent”. Om ett par veckor är jag nära 100 procent”, säger anfallaren.

Sky Sport samlar citat efter Bayerns debacle i Rom. Thomas Tuchel: ”Vi är frustrerade och arga över förlusten. Jag tycker vi förlorade matchen, jag är inte så säker att Lazio vann den”. Sportchefen Christoph Freund: ”Givetvis är det en svår situation för honom (Tuchel). Den är svår för oss alla. Vårt mål är att ta oss ur den fajtandes tillsammans. Vi sitter alla i samma båt”.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har fullt upp med alla de portugisiska lagen i Europaspelet. Men här finns notis om att Viktor Gyökeres ännu en gång vunnit två månadspriser. Svensken fick i förrgår pris som Månadens anfallare och nu också pris som Månadens spelare, framröstad av ligans tränare. Gyökeres har nu vunnit de båda utmärkelserna fyra månader i rad – september, oktober/november, december och januari. Gyökeres har gjort 27 mål och 11 assist under sin första säsong i Sporting.

The Athletic (USA) uppger att Inter Miami är i desperat behov av att göra sig av med spelare eller hitta andra sätt att reglera lönenivån för att hålla sig till MLS ekonomiska regelverk. Det måste ske innan truppavstämningen den 20 februari. ”De är körda”, säger en högt uppsatt källa i en annan klubb. The Athletic gör även notis på att Emil Forsberg imponerat stort på MLS-representanter under försäsongen.