Newcastle ilska - jättelik prislapp till United

ENGLAND

Daily Telegraph justerar upp siffran Newcastle vill ha för Dan Ashworth, som Manchester United håller på att anställa som sportchef. Tidigare har det talats om 10 miljoner pund, Telegraph menar nu att Newcastle vill ha 20 milj pund (drygt en kvarts miljard kronor) – eller så får United vänta i två år. Ashworth är för närvarande arbetsbefriad. Han ska ha bett om att få lämna klubben. Ilska råder i Newcastle då Ashworth tidigare sagt att han inte haft någon kontakt med United.

Daily Mirror struntar i tvåmålsskytten Rasmus Højlund. Det blir ”Won Direction” för att den tidigare pojkbandssångaren och numera superstjärnan Harry Styles var på plats och såg Manchester United vinna (2-1 mot Luton). Metro är inne på liknande tema med ”United hang on in Clash of Styles”, medan Daily Star kör på ”Højlund shows he has Styles”. Lite som Taylor Swift på Super Bowl. Lokaltidningen Manchester Evening News ger i alla fall dansken sin hyllning: 8 av 10 i betyg. Kobbie Mainoo får samma. Victor Nilsson Lindelöf, som blivit Luke Shaws stand-in som vänsterback, får godkänt (6/10).

The Sun väljer fokus på en annan huvudperson på Kenilworth Road: Tom Lockyer. Han var tillbaka på arenan efter sitt hjärtstopp och fick stående ovationer (se klipp här). The Sun har rubriken, ”Jag var död i två minuter och 40 sekunder”. Innan matchen sa Lutons lagkapten i Sky Sports sändning, ”Jag var bokstavligt talat död”, och anger sedan just den tiden (se klipp här). Det var i december som han fick hjärtstopp under en match. Han hoppas fortfarande göra comeback på planen. ”Om det finns en chans så skulle jag gärna vilja spela igen, men jag gör inget utan medicinskt godkännande”. På The Suns nyhetsetta finns också dramatiska ”Knarkfabrik i Premier League-stjärnas hem”. Det visar sig vara ett hus som spelaren hyr ut.

The Times uppger att Sheffield United väntas straffa Mason Holgate med böter efter ”en kandidat till säsongens värsta tackling”, som tidningen skriver i gårdagens förlustmatch (5-0 till Brighton). Anel Ahmedhodzic tycker det var ”en schysst tackling”. Noterbart i övrigt: Liverpools Diogo Jota väntas bli borta två månader och City Football Group, med Manchester City som kronjuvel, har adderat Istanbul Basaksehir till portföljen.

ITALIEN

DAZN gick i natt längst: Napoli är redan överens med Francesco Calzona om att ta över Napoli, Walter Mazzarris öde är redan beseglat. Det är bara en fråga om det blir innan eller efter matchen mot Barcelona på onsdag. Enligt TMW kan det till och med bli i dag. Fabrizio Romano skrev i natt att Calzona gett grönt ljus och att Napoli överväger tränarskiftet. Liksom Sportitalia uppger Romano att Marek Hamsik kommer ingå i tränarstaben. Både Calzona och Hamsik har ett förflutet i Napoli. Vem som än håller i laget på onsdag väntar förstärkning: Victor Osimhen är till slut tillbaka efter Afrikanska mästerskapen.

La Gazzetta dello Sport ger rubriker åt Milanolagens skilda öden. De svartblå fortsätter drömma: ”Därför kan Inter lyckas i Champions League”. I morgon väntar Atlético. De rödsvarta vaknar i stället upp med huvudvärk: ”Milan kollapsar” (4-2 till Monza). Corriere dello Sport har rubriken, ”Max, tack Galliani”. För Juventus tränare Max Allegri lär förstås vara nöjd med att Monzabossen Adriano Gallianis gäng genom segern såg till så att Milan misslyckades med att gå om Juventus, som behåller sin andraplats. Bologna fortsätter imponera (2-1 mot Lazio). Jesper Karlsson fortsätter sitta på bänken. Inte en minut i går heller. Inför matchen sa tränare Thiago Motta, ”Bara de som är hungriga spelar”. Citatet var generellt men Gazzetta dello Sport kopplar det till Karlsson i sin artikel. ”Man får inte försjunka i svårigheter. Det är inte alltid lätt men vore det så kunde vem som helst spela för Bologna. Om man inte spelar får man arbeta mer och bättre för att visa hur mycket man betyder”, säger Motta på en direkt fråga om Karlsson.

SPANIEN

Marca och AS gör ingen större grej av Real Madrids försmädliga poängtapp (1-1 mot Ray Vallecano). Ligaledningen känns fortfarande betryggande. Desto mer utrymme ges i stället åt Real Madrids cupseger mot arvsfienden Barcelona i basket. Omgångens spelare i La Liga är Marcos Llorente, som tillsammans med Atlético-polaren Ángel Correa tar plats i Marcas Omgångens lag. AS ser det som så pass troligt att Kylian Mbappé drar på sig Real Madrids tröja från och med i sommar att tidningen spekulerar i vilket nummer han kommer att bära. Nummer 7, som han har i PSG, bär Vinícius Jr. Nummer 9 är Endrick utlova, så troligast nummer är 10.

Cadena SER försöker ge lite nerv åt Kylian Mbappés flytt. Manchester City ska ha träffat en av anfallarens representanter. Det ska ha skett dagen innan beskedet om att Mbappé lämnar PSG. Samma dag träffade en annan representant Real Madrid. Kylians mamma Fayza Lamari håller i trådarna. SER tror oavsett slutdestinationen blir Real Madrid och nu på morgonen uppger Marca att Mbappé är överens med Real Madrid.

Mundo Deportivo tycker det är game-on nu efter Real Madrids poängtapp. Real Madrid är sex poäng före Girona (som har en match mindre spelad) och åtta poäng före Barça. Tillräckligt nära för att MD ska dra upp den närmaste tidens spelkalander. Sport gör samma sak men förstasidan har fokus på mötet med Napoli i Champions League på onsdag. Sport analyserade i går Roberto De Zerbi, ett av de hetaste namnen att ta över efter Xavi.

FRANKRIKE

L’Equipe spanar in hur ”Marseille sjunker i Brest”. Ligatvåan vann med 1-0. Marseille är nu bara på nionde plats. Marseilles tränare Gennaro Gattuso är full av rubrikvänliga citat: ”Jag ber om ursäkt till supportrar”, ”Vi har nått absoluta botten nu”, ”I fotboll behöver man en själ, det är vad vi saknar nu”. Målvakten Pau Lopez, som inte ens spelade, säger, ”Vi förtjänar inte att bära OM:s tröja. Det är första gången jag känt så sedan jag kom till klubben”.

Le Parisien tonar ned ett par av effekterna av Kylian Mbappés beslut att lämna PSG. Tv-specialisten Pierre Maes tror inte det kommer påverka Ligue 1-rättigheterna så mycket. Samtidigt säger han att ”Mbappé är trädet som gör att man inte ser skogen. Bakom hans flytt finns ett gradvis minskat engagemang från qatarierna, som började med att Messi, Neymar, Verratti och Ramos lämnade”. Det har vidare spekulerats i att PSG:s sportsliga rådgivaren Luis Campos kommer att lämna klubben, men enligt Le Parisien väntas han överleva Mbappés flytt. Prioriteringarna inför transferfönstret är redan klara: Bernardo Silva, Victor Osimhen, Joshua Kimmich och Lény Yoro. Téléfoot ringade under söndagen också in Silva, Osimhen och Yoro som topprioritet.

TYSKLAND

Bild har redan på nyhetsettan, ”Bayerns jättekris – Ryker Tuchel nu?”. Sky Sports svar på den frågan är: Nej. Klubbledningen har beslutat sig för att tränaren sitter kvar i alla fall över hemmamatchen mot RB Leipzig kommande lördag. Tuchel själv har inga planer på att lämna. Bild skriver att Bayerns klubbledning fortfarande hoppas ha kvar Tuchel till säsongens slut. Det finns för närvarande ingen lämplig ersättare på marknaden. Gårdagens förlust (3-2 till Bochum) var Bayerns tredje raka förlust i en tävlingsmatch. Det har inte hänt sedan maj 2015. Skillnaden: den gången var Bayern redan klara mästare.”Det känns som en skräckfilm som aldrig tar slut. Allt går emot oss”, säger Leon Goretzka efter matchen i går. Bild kallar tränaren för ”Skakiga Tuchel” och skriver aningen hånfullt att han försvarar sig med xG och Murphys lag över förlusten. ”I dag (läs: i går) var det lite Murphys lag – allt som kunde gå fel gick fel”, sa Tuchel bland annat. Nerverna är också utanpå tröjorna. Joshua Kimmich hamnade i bråk med assisterande tränaren Zsolt Löw.

Kicker ger Xabi Alonso förstasidan. Bayer Leverkusens framgångsrecept analyseras. Tidningen har inte med några svenskar i Omgångens lag vare sig för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Men Eric Smith får ett ord med i laget sedan St Pauli befäst ledningen i Zweite Bundesliga (1-0 mot Eintracht Braunschweig). ”Det är en fantastisk känsla att vinna en sådan tajt match”, säger Smith, som tackade för fansens stöd, ”Jag tog till mig det personligen också, då jag spelade lätt skadad”.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) såg Ludwig Augustinsson göra comeback efter skada när Anderlechts vann (4-1 mot Sint-Truiden). Men matchen bildsätts med Thorgan Hazards målgest. Han imiterade en fågel. Det var för en parakit som dött. ”Mina barn bad mig dedikera målet till parakiten Toto”, säger Hazard, ”Från och med nu kommer mina barn att välja målgest åt mig, så bli inte förvånade om ni ser andra bisarra saker kommande veckor”. Het Nieuwsblad ger på nytt lovord till Gents rekordvärvning Momodou Sonko (2-0 mot Eupen). Återigen blev det bara en halvlek och inga mål, men 19-åringen var inblandade i första målet och visade kvicka fötter.

Gazzetta (Grekland) ser nya ligaledare i ligan. PAOK föll hemma (4-1 till Olympiakos), samtidigt som AEK vann och tog över förstaplatsen (3-0 mot Kifisia). ”Det är verkligen spännande i år”, säger Niclas Eliasson, som svarade för en assist för AEK och får finfint betyg av SDNA (8/10).