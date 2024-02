Ilskan efter Emil Holms straff – ”Borde stängas av”

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker ”Inter är skrämmande”. Trots att Simeone Inzaghi startade utan sju ordinarie kom i går enkelt tionde segern av tio möjliga sedan årsskiftet (4-0 mot Lecce). Lautaro Martínez är med sina två mål nu uppe i 101 Serie A-mål. Pontus Almqvist var, som hela Lecce, statister (5/10). Det var inte Emil Holm. Hans Atalanta fick med sig en poäng från San Siro (1-1 mot Milan), och svensken var inblandad i båda målen. Först var han rundningsmärke för Rafael Leão som smällde in ledningsmålet. Sedan föll han i straffområdet efter en spark från Olivier Giroud mot armen (se ett klipp här och annat klipp här). Efter VAR-granskning blev det straff. ”Holm satte händerna för ansiktet trots att det inte var någon kontakt med ansiktet”, påpekar Milantränaren Stefano Pioli, ”Giroud gör absolut inget och om Holm inte satte händerna för ansiktet och faller, hade ingen lagt märke till det. Holm är listig”. De som inte anser det vara straff går hårt åt domare/VAR, men den välkände sportjournalisten Maurizio Pistocchi menar att det borde finnas konsekvenser för Holm. ”En straff som den som Holm fick med sig är sportens död. Giroud träffar honom på armen, sedan skriker han av smärta och kastar sig till marken och håller sig för huvudet. Om det fanns någon rättvisa skulle tv-bilderna användas mot honom så att han stängs av: den som simulerar suger”, skriver Pistocchi på X. GdS tycker Holms insats på det hela taget var medioker (5,5 av 10). Tillbaka till Inter som kan få svensk sponsor på bröstet kommande säsong. Ett spelbolag är i samtal med klubben.

Annons

Corriere dello Sport väljer trots Inters dominas ”Max era” som största rubrik. Han firar seger på tilläggstid med Juventus (3-2 mot Frosinone) och 1 002 Serie A-poäng. Något firande blir det inte för Napoli, som i stället tappade poäng på tilläggstid (1-1 mot Cagliari). Jens Cajuste gjorde ett kort inhopp. I marginalen kan noteras att transferjournalisten Nicolò Schira under söndagen uppgav att svenske Shalom Ekong, 20, blir klubbkamrat med Cristiano Ronaldo. Anfallaren byter livet i Empoli U19 för spel med Al-Nassr.

ENGLAND

Daily Mail går med ”The Special One” som flera tidningar på ett citat från Jürgen Klopp. Efter Liverpools ligacuptriumf (1-0 mot Chelsea) sa Klopp, ”Under mina 20 år som tränare är det här lätt den mest speciella pokalen jag någons vunnit” (se klipp här). Bakgrunden var de många unga och oprövade spelare Liverpool tvingades slänga in på grund av skador. Andra tidningar tar avstamp i målnickaren Virgil Van Dijk. Daily Star: ”Van-tasy football”. iNews: ”On the Virgil of greatness”. Trots allt firande från vinnarna så kanske Darwin Núñez och de skadade spelarnas firande mest minnesvärt (se klipp här). ”Okej, Darwin och Dom (Szoboszlai) är så klart inte friska ännu men i firandet ser de 100 procent ut. Låt mig säga så här, jag får ta mig ett snack med läkarteamet!”, skämtar Klopp.

Annons

Daily Telegraph är mer konfrontativ. Tidningen gör rubrik på Gary Nevilles omdöme av förlängningen, som Liverpool dominerade. ”Det var Klopps ungdomar mot Chelseas miljardpundsveklingar”, säger Sky Sports-profilen. Ungefärlig översättning av ”Klopp’s kids against the blue billion pound bottle jobs”. Det förbiser att Chelseas lag hade lägre genomsnittsålder men träffar rätt i att många av de unga spelarna i Chelsea kostat stora pengar. ”Det är orättvist”, säger Chelseatränaren Mauricio Pochettino, själv med rykte som en titelsumpare, om Nevilles kritik. The Sun bygger också på ämnet med alla cupfinaler som Chelsea förlorat på senare tid.

The Sun slänger fram ett brett spektra av uppgifter. Hela nyhetsettan täcks av att Arsenals målvakt har en American XL Bully som vakthund. Rasen är förbjuden i England. Raya har dock ett dispenscertifikat. Från transfermarknaden hävdar The Sun att Manchester United är intresserad av Ross Barkley samt att Blackburn vill värva Jacob Fowler, 18, son till Robbie Fowler.

Annons

Daily Express lyssnar till ex-Celtic-spelaren Charlie Mulgrew som har en historia om Fredrik Ljungberg. Han berättar att Arsenals materialare ringde sin kollega i Celtic för att varna om att svensken var ”high maintenance”, väldigt krävande. ”Inom ett par dagar ville han ha ett par flipflops som inte blev blöta. Ni fattar”, säger Mulgrew, ”Alla flipflops är förstås vattenavstötande men han ville ha sådana som var ultravattenavstötande. Jag vet inte, kanske tätade, med vaselin ovanpå. Det var vad han ville ha. Ni skulle bara ha sett alla saker han hade vid sin plats (i omklädningsrummet)”. Ljungberg blev bara kvar i Celtic i åtta månader.

SPANIEN

Marca och AS fylls av hyllningar till Luca Modric. I går fick han spela. I går fick han hopp in och avgöra (1-0 mot Sevilla). 38-åringens begränsade speltid har varit en snackis. ”Jag kan förstå vad Modric ibland måste tänka när han inte får spela. Det är inte lätt att hantera. Jag har själv varit med om det”, säger Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti. Modric tar som enda Real Madrid-spelare plats i Marcas Omgångens lag. På tal om Real Madrid, ESPN uppger att Palmeiras jobbar för att behålla Endrick till årsskiftet. Planen är att 17-åringen ska ansluta till Real Madrid i sommar. Tidningarna uppmärksammar även en udda olycka. Assisterande domaren Guadalupe Porras krockade med en tv-kamera under Real Betis-Atletic (3-1). Hon blödde ymnigt från huvudet och tvingades bryta matchen. Marca rapporterade i helgen att Dani Alves staty i hemstaden Juazeiro vandaliserats. Det skedde efter våldtäktsdomen mot den tidigare stjärnan. Det har rest krav i delstaten Bahia på att plocka bort statyn helt och hållet.

Annons

Sport och Mundo Deportivo har fokus på Barcelonas unga spelare. Sport pryder förstasidan med senaste stjärnskottet, Pau Cubarsí. 17-åringen tar till och med plats i Omgångens elva i Marca. MD väljer Lamine Yamal, trots att han till slut fick vila en match. Tidningen vill uppmärksamma att 16-åringen lagt på sig sju kilo muskler och växt två och en halv centimeter sedan början av säsongen. Relevo kom under söndagen med uppgiften att Al-Ittihad är ute efter Marc-André ter Stegen. Nyheten skapar inga ringar på vattnet i de katalanska tidningarna.

La Voz de Galicia konstaterar att ”Celta Vigo kan inte vinna” (2-2 mot Cádiz). ”Det känns som en förlust, för sättet det gick till på”, säger Carl Starfelt efter att hemmalaget kvitterat efter tio minuters tilläggstid. Williot Swedberg hoppade in, gjorde mål, och byttes ut med skadad fotled. ”Det känns ganska okej, men vi får se i morgon (läs: i dag)”, säger Swedberg. De båda svenskarna får 5 av 10 i betyg av LVdG.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe känner nytt liv i Marseille efter tränarskiftet. Efter segern mot Sjachtar kom ny seger i går (4-1 mot Montpellier). Lille var rasande på domaren efter söndagens förlust (3-1 till Toulouse). Så även Gabriel Gudmundsson (5/10). ”Vi måste titta oss själva i spegeln men vi måste också titta på vad som hände”, säger svensken. En av de kontroversiella situationerna var om det skulle varit frispark till just Gudmundsson i förspelet till första målet. Roligare då för Karl-Johan Johnsson som i helgen tilldelades en hel artikel i L’Equipe under rubriken ”Bordeauxs mur”. Han kallades häromdagen för ”Den svenska muren” i lokaltidningen Sud Ouest. Johnsson har glänst de senaste matcherna och cementerat startplatsen. Ingen svensk är med i L’Equipes Omgångens lag.

RMC Sport följer upp PSG:s poängtapp (1-1 mot Rennes). Resultatet betyder inte så mycket. Försprånget är elva poäng. Mer anmärkningsvärt var att Kylian Mbappé för första gången den här säsongen blev utbytt, utan att vara skadad. Förklaring? ”Det är enkelt, förr eller senare, när det händer (flytten), så måste vi lära oss att spela utan Kylian. När jag vill att han spelar, så spelar han, när så inte är fallet, då spelar han inte”, säger tränare Luis Enrique. Ett uttalande som väcker uppmärksamhet. Det ses dels som en bekräftelse på att Mbappé lämnar innan PSG:s officiella bekräftelse. Dels är det en noterbar statusförändring för klubbens stjärna.

Annons

TYSKLAND

Kicker gör om Bayern Münchens motto ”Mia San Mia” (”Vi är de vi är”) till ”Wer San Mia?” (”Vilka är vi?”). Justeringarna behöver göras i klubben för att hitta tillbaka till identiteten. På spelarsidan räknar Kicker med att Bayern kommer att sälja minst fem spelare i sommar (förutom Bouna Sarr och Choupo-Moting). Det kan bli fler. En svårighet ligger i att hitta köpare med tanke på spelarnas höga löner. Bayern kunde i alla fall glädja sig åt seger i helgen och tvåmålsskytten Harry Kane är tillbaka i Omgångens lag. Omgångens spelare är Maximilian Bier (Hoffenheim) som med två mål orsakade Dortmund än mer smärta (3-2). I Zweite Bundesliga är Branimir Hrgota med i Omgångens lag. Det är fjärde gången den här säsongen för Greuther Fürth-anfallaren.

Bild följer upp Bayerns tränarjakt. Allt krut läggs för närvarande på Xabi Alonso. Men tidningen menar att flera tränare är intresserad att hoppa på om spanjoren inte gör det. Julian Nagelsmann kan tänka sig att återvända. Zinedine Zidane har redan förhört sig om Bayern. Enligt Fussball News har Xabi Alonso för avsikt att stanna i Leverkusen ett eller två år. Han påstås drömma om Real Madrid. Liverpool, som också hoppas på Xabi Alonso, sägs ha två reservalternativ för Liverpool: Rúben Amorim och…Julian Nagelsmann.

Annons

ÖVRIGT

ESPN (USA) konstaterar att Emil Forsberg prickade ribban med en frispark i sin MLS-debut men det blev en mållös affär mellan Nashville och New York Red Bulls. 32-åringen hade också ett par framspelningar som kunde lett till mål. Även Noah Eile spelade. 90 Minutes har Forsberg som lagets bästa spelare, 8/10. Eile får 7. Lionel Messi räddade Inter Miami med ett mål på tilläggstid (1-1 mot LA Galaxy) – se målet här.

Kick Off (Sydafrika) berättar att 70-årige Stuart Baxter vill fortsätta som tränare. ”Det måste vara ett projekt, inte bara ett jobb. Vi tittar på ett par möjligheter men det måste vara rätt projekt”, säger Baxters agent Steve Kapeluschnik. Baxter lämnade Helsingborg i november.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) uppger att förbundets disciplinkommitté inlett en utredning mot Cristiano Ronaldo för olämpligt uppträdande. Portugisen gestikulerade åt motståndarfans som skanderade ”Messi” efter Al-Nassrs bortaseger (3-2 mot Al-Shabab) – se klipp här. Cristiano Ronaldo gjorde ett mål. Al-Nassr ligger tvåa i ligan, fyra poäng efter Al-Hilal som har en match mindre spelad.