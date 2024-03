Ten Hags hopp: ”Det här kan vara ögonblicket”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Express har ”It’s Amad world”, och tabloiderna frossar i namnet på Manchester Uniteds oväntade matchhjälte Amad Diallo. Metro bjuder på ”Madhouse” och Daily Star på ”Amad 4 it”, också för antalet mål i den galna FA-cupkvartsfinalen (4-3 mot Liverpool e förl). Daily Telegraphs krönikör Oliver Brown argumenterar för att detta var den bästa FA-cupmatchen i mannaminne. Erik Ten Hag tror det kan vara en vändpunkt på säsongen. ”Det här kan vara ögonblicket vi får tron och energin att vi kan uträtta stordåd. Om vi kan slå Liverpool på det sätt vi gjorde kan vi slå vem som helst”, säger Ten Hag. Lokaltidningen Manchester Evening News ger Victor Nilsson Lindelöf halvdana 6 av 10 i betyg. En spelare når upp till 9: inhopparen och matchvinnaren Amad Diallo.

Daily Mail ger på morgonen fetast rubrik till Jürgen Klopps ilska. Han fick nog av en dansk journalist. ”Dum fråga”, sa Klopp, och gav några sura svar till, och stormade ut. Chelsea är klart för semifinal (4-2 mot Leicester) men det är ändå svarta rubriker. Alex Disasi kallas Alex ”Disaster” efter sitt häpnadsväckande självmål. Men allra mest fokus får buandet av Raheem Sterling (missade hårresande chanser) och Mauricio Pochettino (ifrågasatta byten). ”Vi släppte till mycket, de (fansen) är känslomässiga eftersom de är besvikna, men det är normalt att de inte håller med om en del beslut”, säger Pochettino, samtidigt som han uppmanar, ”Tro på oss, inte bara mig”. Chelsea lottades mot Man City i semifinal. Manchester United möter Coventry. Bortanför de stora rubrikerna kan noteras att Arsenals U18-lag kom ut till match i helgen med ”Olsson” på ryggen, som stöd för Kristoffer Olsson. Rapporter gör gällande att Nathalie Björn väntas bli bort en-två veckor på grund av sin vadskada. I så fall finns hopp om att hon kan medverka i EM-kvalet mot England den 5 april och mot Frankrike fyra dagar senare.

The Sun hävdar att West Ham kommer göra ett nytt försök med Harry Maguire i sommar. Londonklubben uppges villig att betala 15-20 miljoner pund. Man United köpte Maguire för 85 miljoner pund för fem år sedan. 31-åringen har kontrakt till 2025. The Sun, som drog igång ryktet om att PSG vill ha Marcus Rashford, menar nu att anfallaren oavsett kommer nobba den franska klubben. Han vill stanna. Vidare uppger en källa för The Sun att Unitedspelarna skulle välkomna tillbaka Mason Greenwood. Jim Ratcliffe har visat sig hålla dörren på glänt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Tuttosport sätter båda Max Allegri i strålkastarljusen efter Juventus tappade poäng (0-0 mot Genoa). GdS menar att det är ”Max hetta” och Tuttosport undrar rakt ut, ”Max, hur länge till?”. GdS påpekar att Juve bara tagit sju poäng på åtta matcher, det är spänningar i omklädningsrummet, och Tuttsport följer upp med att ”Juve har resultat som tidigare gett sparken, de spelar tråkig fotboll och visslas ut”. Gazzetta dello Sport tar också belåtet upp Milans femte raka seger (3-1 mot Hellas Verona).

Corriere dello Sport-rubriken ”Interrotta” är en ordlek på att Inters segersvit till slut är bruten (1-1 mot Napoli). Den överlägsna serieledaren hade tio raka segrar innan dess. Matchen får ytterligare uppmärksamhet då Napolis målskytt Juan Jesus på tv-bilder ses säga till domaren att Francesco Acerbi sagt rasistiska ord till honom. Efter matchen säger Juan Jesus, ”Jag vet att Acerbi är en bra kille, och han bad om ursäkt för han förstod att han gått för långt. Han är en intelligent kille, så jag hoppas han lär sig av det och inte gör det igen”. Jens Cajuste får lovord för sitt inhopp. ”Uthållighet och slit. Det som behövdes i den avgörande fasen”, skriver CdS. ”Han skapade ordning och balans, gav energi till ett mittfält vars depåer höll på att ta slut”, skriver GdS. Båda tidningarna ger honom 6 av 10 i betyg, vilket är bra för ett inhopp.

JuventusNews24 uppger att Paulina Nyström antagligen kommer lånas ut, troligen utomlands. 23-åringen anses ha haft en tuff säsong. I går satt hon hela matchen på bänken (3-3 mot Inter). Nyström har kontrakt till 2025.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo jublar över Barcelonas imponerande seger (3-0 mot Atlético). I fokus var João Félix. Portugisen är fortfarande utlånad till Barcelona från Atlético – och gjorde första målet. Till skillnad från sitt vilda firande i Barcelona i motsvarande match var han försiktigare i Madrid. Trodde man. Cadena Cope menar att han tog sig i skrevet när lagkompisarna stod runt honom. Marca observerar att Atlético-fans brände hans tröja ovanpå den hedersplakett han har utanför arenan. Andra spottade på den och smutsade ner den. Genom segern tog sig Barcelona upp på andra plats, åtta poäng bakom Real Madrid. ”Vi ska försöka slåss till slutet om det två titlar vi fortfarande kan fajtas om”, säger Xavi efter matchen. Ord som gifter sig med Sports huvudrubrik i dag, ”En uppvisning som får en att drömma”.

Marca och AS kan inte annat än konstatera att ”Barça slukar ett svagt Atléti”, som Marca uttrycker det på förstasidan. Tidningarna uppmärksammar att Vinícius Jr på nytt utsatts för förkastliga ramsor. Den här gången var det Osasunapublik som skanderade, ”Dö, Vinícius”. Brasilianaren, som oavsett ledde sitt Real Madrid till seger, är inte bara med i Marcas Omgångens lag utan är också Omgångens spelare. Noterbart i övrigt: Chelseas vänsterback Marc Cucurella har länge stått utanför landslaget men nu kallats in efter skada på Valencias José Gayà.

Estadio Deportivo konstaterar att det är ”Spänt” i Sevilla. Youssef En-Nesyri var rasande när han blev utbytt och hamnade i bråk med sin egen tränare Quique Sánchez Flores. Spelare fick gå emellan. ”Det finns situationer som man löser internt, i omklädningsrummet”, säger Quique Sánchez Flores efteråt. Det blev dessutom förlust (2-1 till Celta Vigo) – även om ED skrivit tvärtom på förstasidan. En succéstart för Celtas nya tränare Claudio Giráldez, som bara gav Carl Starfelt ett inhopp.

FRANKRIKE

L’Equipe applåderar PSG, särskilt Kylian Mbappé och Vitinha. Båda får 9 av 10 i betyg efter söndagskvällens storseger (6-2 mot Montpellier). ”Ju längre vi får njuta av Mbappé desto bättre”, säger tränare Luis Enrique. Mbappés hattrick förde honom också upp på åttonde plats på listan över Ligue 1:s bästa målskyttar genom tiderna. ”Säffle-Gunnar” Andersson ligger kvar på sin delad tionde plats. Både Mbappé och Vitinha, liksom lagkamraten Achraf Hakimi, är med i Omgångens lag. L’Equipe kom vidare med chockbeskedet att Antoine Kombouaré återvänder till Nantes. Han fick sparken av Nantes i maj förra året men ersätter nu Jocelyn Gourvennec. Nantes riskerar nedflyttning.

Téléfoot noterar att N’Golo Kantés chanser att bli en EM-spelare är mycket små. Han finns inte med i senaste truppen. ”Det är sista samlingen innan EM så det är så klart bra att vara med här, men det betyder inte att det blir ett copy-paste i maj”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Han har dock redan Adrien Rabiot, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga och nya stjärnskottet Warren Zaïre-Emery. ”Jag testar med unga alternativ som också ger tillfredställelse. Jag utesluter ingenting men jag ser till att vara beredd och göra förberedelser på mellanlång sikt”, menar Deschamps.

TYSKLAND

Kicker beskriver det som ett ”Riskfyllt spel” när förbundskapten Julian Nagelsmann välkomnar in veteranen Toni Kroos och talangen Aleksandar Pavlovic. Men de flesta är positiva. På tal om att ändra om var Kicker först ut med att Ralph Hasenhüttl blir ny tränare i Wolfsburg. Lokaltidningen WAZ tycker det var ”oundvikligt och på tiden” att Niko Kovavc fick sparken. Jamal Musiala utses till Omgångens spelare och är, liksom lagkompisen Harry Kane, med i Kickers Omgångens lag. Bayern uppgavs i går fast beslutna att förlänga med Musiala. Och liksom Musiala ger Florian Wirtz – för att återknyta till landslaget – hopp inför EM. Han fortsatte briljera för Leverkusen i går (3-2 mot Freiburg). DAZN-journalisten som intervjuade Wirtz efter matchen briljerade inte lika mycket. När de tillsammans tittade på hur kameran zoomade in Wirtz som omfamnade ett äldre par efter slutsignalen sa journalisten: ”Är det mormor och morfar?”. Wirtz: ”Nej, det är mina föräldrar” (se klipp här). Ouch.

Hamburger Morgenpost berättar att en möjlig landslagsuttagning spelade in i beslutat att vila Eric Smith från St Paulis match i helgen. ”För vad hade hänt då”, säger tränaren Fabian Hürzeler, med tanke på att svensken just kommit tillbaka från skada . Nu kom ingen samtal från förbundet. Smith var tillbaka i träning i veckan. 27-åringen är en nyckelspelare för St Pauli, som leder Zweite Bundesliga. Bild påpekar att Smith ses som en av spelarna som St Paulis vill bygga på inför det förmodade Bundesligaspelet nästa säsong.

Bild ger Dortmund stort utrymme. Dels efter gårdagens vändning (3-1 mot Frankfurt). Dels för att intresset för Donyell Malen ökar. Tidigare har Arsenal och Manchester United uppgetts intresserade. Nu adderar Bild även Liverpool. Bild hävdar att Dortmund vill ha 60 miljoner euro för 25-åringen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) beskriver Viktor Gyökeres som ”G-kraft”. Ett hattrick i går (6-1 mot Boavista), bäst på planen…det mesta är sig likt. ”Den svenska fabrik som skapade denna målmaskin måste ta patent”, skriver A Bola hänfört. Men Gyökeres egen tränare Rúben Amorim tycker inte Portugal borde ha några bekymmer med svensken när lagen möts den 21 mars. ”Det är bara att sätta Gonçalo Inácio att markera honom (Gyökeres). Han kan honom redan bra. Han vet redan hur det är när Gyökeres pressar. Det blir inga problem”, säger Amorim. Gyökeres har nu 36 mål och 14 assist på 39 matcher. På tal om landskampen är Raphaël Guerreiro muskelskadad. Enligt Bild blir han borta två veckor. A Bola skriver att Portugal inte kommer att ersätta honom.

Het Nieuwsblad (Belgien) ser Gustaf Nilsson bli målskytt för Union Saint-Gilloise (1-1 mot Antwerpen) och hör motståndarnas tränare Mark Van Bommel sucka. ”Nilsson är en väldigt besvärlig anfallare som sprider lugn genom att ta emot bollen och även genom att göra mål”. Det dök under helgen upp uppgifter om att Galatasaray fattat tycke för 26-åringen. Ludwig Augustinsson har bekräftat sitt intresse för att stanna i Anderlecht och underströk det rejält i helgen. ”Jag ser mig själv i Anderlecht några säsonger till. Nu är det upp till klubbarna och min agent att hitta en överenskommelse. Min ambition är att spela i Europa med Anderlecht, förhoppningsvis Champions League”, säger Augustinsson till Sud Info. Han tillhör fortfarande Sevilla.

Livescore (Grekland) går igenom framtiden för Panathinaikos anfallare och är övertygad om att Panathinaikos tänker behålla Alexander Jeremejeff även efter sommaren. Den 30-årige anfallaren har kontrakt till 2025. Enwsi pratar med gamla AEK-profilen Akis Zikos, och lyfter Niclas Eliasson. ”Jag tycker han varit bäst i AEK den här säsongen, den mest stabila spelaren”, berömmer Zikos. Enwsi uppger att det finns intresse för 28-åringen både från andra klubbar inom Europa och utanför. Sedan tidigare är det känt att Gremio är intresserad av Eliasson.