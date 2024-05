Uppgifter: Juventus funderar på Daniel Svensson

Headlines Blogg

ITALIEN

TuttoJuve uppger att Juventus är intresserad av Daniel Svensson i FC Nordsjälland. Den 22-årige backen/mittfältarens profil påstås passa Juve. Även Nice är intresserad, och scoutade Svensson så sent som för en dryg vecka sedan när han gjorde ett mål och låg bakom två andra (7-2 mot AGF). U21-landslagsbacken förlängde nyligen kontraktet med FC Nordsjälland till 2027.

La Gazzetta dello Sport applåderar ”Europa-Scamacca”, vars mål i går kväll ger Atalanta fint läge inför semifinalreturen i Bergamo (1-1 mot Marseille). Då är också Isak Hien tillbaka efter avstängning. Och Emil Holm? Enligt en uppdatering i Bergamo News för några dagar sedan är han i bästa fall tillbaka till italienska cupfinalen mot Juventus den 15 maj. En eventuell Europa League-final är en vecka senare. Holms ersättare, Davide Zappacosta, utsågs för övrigt till sämst av Atalantas spelare i går (5,5/10). GdS gör vidare stor artikel på Juventus jakt på Joshua Zirkzee. Genom att sälja unga spelare som Dean Huijsen, Matías Soulé och Samuel Iling-Junior hoppas klubben få in pengar. Skulle Zirkzees mentor Thaigo Motta ta över Juve ökar chanserna ytterligare, påpekar GdS. Arsenal ses som främste utmanare om anfallaren, medan Milan ligger efter. Prislappen är cirka 60 miljoner euro. Tidningen rapporterar på annat håll att Julen Lopetegui är chockad över hur #Nopetegui-kampanjen tog Milanjobbet från honom. Han hade redan börjat studera sin tilltänkta klubb. Nu slickar han sår i Baskien och hoppas på att Manchester Uniteds intresse ska bli konkret. Enligt Sky Sports är West Ham funderar West Ham på Lopetegui. Enligt GdS är Paulo Fonseca och Mark Van Bommel de hetaste namnen för Milan, med Roberto De Zerbi strax efter.

Annons

Corriere dello Sport konstaterar att ”Det krävs mirakel” för Roma att ta sig vidare till Europa League-final. Förlust i första matchen på hemmaplan mot de tyska mästarna (2-0 till Leverkusen). ”Det här är Leverkusens år”, säger Romas tränare Daniele De Rossi. Fiorentina vann på tilläggstid i Conference League (3-2 mot Club Brügge). CdS hävdar också att Manchester City är ute efter Christos Mandas, Lazios målvakt. City ska ha varit i kontakt med den 22-årige grekens rådgivare de senaste veckorna. Även Manchester United har uppgetts intresserad. Att notera: Sampdoria har nu bekräftat besök av Sven-Göran Eriksson för hyllningar i samband med matchen mot Reggiana den 5 maj. Julia Karlenäs (Como) är med i Omgångens lag, som presenteras av förbundet.

ENGLAND

The Star följer uppståndelsen kring Viktor Johansson. I går fick målvakten rubriker långt bortanför Englands gränser efter beskedet att han ska bjuda på 600 öl till Rotherhams fans. Det blir som en avskedspresent. Johansson väntas lämna klubben, och enligt The Star säger tränaren Steve Evans att det finns ”sju- åtta stora klubbar i Championship”, som är ute efter Johansson. Sheffield United, Stoke och Leeds har tidigare nämnts, liksom Premier League-klubbar och intresse från utlandet. Johansson väntas få ett storslaget avsked av Rotherhamfansen i säsongsavslutningen mot Cardiff i morgon.

Annons

Daily Mail bjuder på ”Arga Ange”. Tottenhams tränare tröttnade på Sky Sports-reporterns upprepade frågor om vad som inte fungerade i gårdagens derbyförlust (2-0 till Chelsea). ”Kom igen, kompis, vi spelade inte bra. Vad vill du jag ska göra, skriva en dossier om vad som gick fel?”, svarade Postecoglu. En som varit betydligt mer pressad under säsongen är hans kollega i Chelsea, Mauricio Pochettino. Men Sky Sports Gary Neville vill se argentinaren stanna i Chelsea. ”Det vore galenskap att ändra tränare”, menar Neville. Mail berättar också att den tidigare Arsenalmålvakten Jens Lehmann har köpt varumärkesrätten till ”Invincibles”. ”De (Arsenal) var nog lite förvånade för ingen har funderat på att varumärkesregistrera namnet. De vet i alla fall att det är under kontroll nu”, säger Lehmann, som vill skapa ett företag med stöd av Arsène Wenger. Wenger var tränare för det Arsenal med Lehmann i laget som gick obesegrat genom Premier League 2003-2004, och fick smeknamnet ”The Invincibles”.

Annons

Daily Mirror kallar Aston Villa för ”Luizers” efter en ”grekisk tragedi” (4-2 till Olympiakos). Douglas Luiz får också lägst betyg av Villas spelare i Birmingham Mail, 4 av 10. Robin Olsen får 5. ”Villa är aldrig samma lag utan Emi Martínez”, konstaterar tidningen.

The Guardian berättar att West Hams tekniske direktör Tim Steidten blivit ombedd att hålla sig borta från David Moyes och spelarna resten av säsongen. Orsak: Steidten är den som leder jakten på en ny tränare. Moyes kontrakt går ut efter säsongen.

ESPN uppger att Manchester United planerar att sälja Jadon Sancho vare sig Erik ten Hag blir kvar eller ej. Tidigare har uppgifter förekommit om att Sancho, nu utlånad till Dortmund, är beredd att återvända om Ten Hag lämnar klubben. ESPN uppger vidare att Manchester United leder kampen om Crystal Palaces stjärna Michael Olise.

Annons

SPANIEN

Mundo Deportivo radar upp klubbar som är intresserade av att låna Vitor Roque. Manchester United, Napoli och Lyon har varit i kontakt med 19-åringens agent. Sedan tidigare är Sevilla och Real Betis intresserade. Vitor Roque har fått begränsad speltid i Barça sedan flytten i januari men uppgavs tidigare i veckan vilja stanna.

Sport tittar på Barças värvningar. På bild är Xavi Simons. 21-åringen är ett alternativ till Bernardo Silva. I går kom uppgav Mundo Deportivo att Joshua Kimmich är en prioriterad värvning. Sport håller med, men lägger till Onana, Zubimendi och Ndidi är alternativ.

Relevo hävdar att Newcastle är den enda klubb som på allvar positionerat sig för att värva Giorgi Mamardashvili. Klubben har scoutat målvakten ett flertal gånger och sonderat terrängen kring en värvning. Valencia vill ha minst 30 miljoner euro för den 23-årige georgiern. Relevo uppger även på morgonen att Ajax vill värva Williot Swedberg.

Annons

AS drar på att ”Jätten är tillbaka”. Det är Thibault Courtois som är tillbaka från skada och redo att ställa sig mellan stolparna för Real Madrid mot Cádiz i morgon. Det är 286 dagar sedan han senast stod. Marca har samma tema och skriver att belgaren kommer dela speltid i matchen med Kepa Arrizabalaga. Andrij Lunin står i CL-returen mot Bayern München nästa vecka. I en eventuell final väntas Courtois stå. Marca skriver vidare att Real Madrid närmar sig en värvning av Franco Mastantuono. Klubben har haft möten med både River Plate och 16-åringens representanter. Mastantuono har en utköpsklausul på 45 miljoner euro, men Real Madrid försöker pressa ner priset.

FRANKRIKE

L’Equipe ser det som att ”Marseille behåller hoppet” (1-1 mot Atalanta). Drömmen om final i Europa League lever genom kvitteringen. Marseilles mittbackar Mbemba och Balerdi får matchens högsta betyg (7/10). ”Jag tror vi fixar det”, säger Balerdi inför returen i Bergamo. Under torsdagen kom det tunga beskedet att Lucas Hernández är korsbandsskadad och missar EM. Det gör att Ferland Mendy och Lucas Digne plötsligt är heta igen, menar L’Equipe. Under torsdagen kom också beskedet att Will Still lämnar jobbet som Reims tränare med omedelbar verkan.

Annons

Sud Ouest hör Karl-Johan Johnsson välkomna beskedet att Bordeauxs tränare Albert Riera beslutat sig för att stanna. Själv är målvakten också inställd på att fortsätta, trots Bordeauxs problem på och vid sidan av planen. ”Jag har ett år kvar på kontraktet och jag vill stanna”, understryker han. I kväll väntar möte med Ajaccio.

TYSKLAND

Bild trumpeterar ut Ralph Rangnicks vändning som dagens största nyhet, alla kategorier, med ”Därför nobbade han Bayern”. Från ett ”ja” på måndagen till ett ”nej” på onsdagen. Rangnick ville i slutändan inte vända upp och ner på tillvaron, genom att bland annat att dubblera roller initialt. Det hade krävts trupplanering från start. Och österrikiska spelare överöste honom med kärlek om att stanna. Så vem nu? José Mourinho påstås intresserad men Bayerns intresse är svalt. Detsamma gäller Zinedine Zidane. Och Hansi Flick. Bilds lista är lång men nästan alla namn har ett eller flera frågetecken. När Sky Sports läsare får rösta är Hansi Flick favorit före alternativet ”Övertala Tuchel att stanna”. Mourinhos namn är inte med bland svarsalternativen.

Annons

Sky Sport applåderar Bayer Leverkusen som vägrar förlora och nu har ena foten i Europa League-final (2-0 mot Roma). Dessutom hör de en tungviktare i tysk fotboll ge sitt stöd till en annan. ”Jag håller med Uli Hoeness, Thomas Tuchel utvecklar inte spelare”, säger Felix Magath till tv-kanalen. Han drar sedan en parallell mellan Bayern och Manchester United. ”Sedan han (Hoeness) lämnade har de svårt att ställa sig upp igen, ett maktvakuum har uppstått. Det är precis samma sak med Hoeness i Bayern som hände med Manchester United efter Alex Ferguson”, menar Magath.

ÖVRIGT

BT (Danmark) uppmärksammar det tunga beskedet att Roony Bardghji blir borta 9-12 månader på grund av en knäskada. Transferjournalisten Fabrizio Romano preciserar att det är korsbandet men tror ”bara” på ett halvår. FC Midtjylland har förlängt kontraktet med målvakten Liam Selin till 2029.

Annons

UOL (Brasilien) uppger att Chelsea är beredd att betala totalt 55 miljoner euro för Estêvão Willian, kallad ”Messinho”. Det handlar om 30 milj euro plus 25 milj i bonusar. Barcelona är en av flera andra storklubbar som tidigare också visat intresse. Palmeiras tror på flera bud.

TyC Sport (Argentina) uppgav under torsdagen att Inter Miami är intresserad av Ángel Di María. Argentinaren vill helst stanna i Benfica, men enligt Correio da Manhã måste han i så fall sänka lönen. Di María kommer inte återvända till Rosario. Där finns fortfarande en hotbild.