Rooneys attack - Unitedspelare "fejkar" skador

ENGLAND

Daily Telegraph ser krutstänk efter Wayne Rooneys salva mot Manchester Uniteds spelare. I samband med gårdagens förlust (1-0 mot Manchester United) menade han att en del ”fejkar” skador. ”En del av dessa spelare kan spela. Hundra procent. Det stundar EM och en FA-cupfinal. Bara för att de får lite skit nu är det lätt att hålla sig borta och sedan vara i form till EM. Jag har själv sett sådant genom åren. Jag tycker bara att spelarna som varit skadade inte har något att vara stolta över, tränaren får ta all skit för det”, sa Rooney i Sky Sports studio. Hans gamla lagkamrat från Unitedtiden, Roy Keane, håller med. ”Det är inget gott tecken när spelare som varit skadade inte vill komma tillbaka och spela”, säger han.

The Guardian känner av Arsenaltränaren Mikel Artetas eufori. Londonklubben är nu kvar i racet till sista omgången (hemma mot Everton). ”Vi har öppnat ett paket av drömmar, att kunna uppleva sista dagen inför våra fans, vi vill verkligen leva detta ögonblick till fullo, det är en del av vår resa”, säger Arteta. Man City har West Ham hemma i sista omgången, men innan dess Tottenham borta i morgon. ”Jag kommer att vara Tottenhams största fan någonsin”, säger Kai Havertz. Sky Sports-experten och tidigare Arsenalspelaren Paul Merson är övertygad om att många Tottenhamfans kommer att hålla på sin motståndare. ”Det kommer nå en nivå där Tottenhamfans jublar om City gör mål. Det kommer de göra, för om det finns en sak de inte vill så är det att Arsenal vinner ligan”, säger Merson.

The Times påpekar att Ineos i alla fall kan glädja sig åt första pokalen under sin tid i Man United. Damerna vann FA-cupen (4-0 mot Tottenham). I det förlorande laget spelade Amanda Nildén och Matilda Vinberg från start. Nildén får 6 av 10 i betyg, Vinberg bara 5. Inför matchen berättade Nildén att hon vill stanna i Tottenham. ”Jag är väldigt glad över att vara här och förhoppningsvis får jag stanna”, säger Nildén. Hon är på lån från Juventus med köpoption.

The Sun skriver att Sheffield United siktar högre än Viktor Johansson. Klubben är beredd att lägga åtta miljoner pund på Sunderlands Anthony Patterson. United har länge pekats ut som intresserad av svensken, vars utköpsklausul i Rotherham uppgetts vara 900 000 pund. Vidare skriver The Sun att Anel Ahmedhodzic (ex-MFF) och Bénie Traoré (ex-Häcken, på lån i Nantes) är två av fyra spelare som redan nu är till försäljning. The Sun hade under söndagen en lång rad andra transferuppgifter: Bayern München är intresserad av Adam Wharton i Crystal Palace, Man City är ute efter Evertons unge målvakt Douglass Lukjanciks, 16 och danske tränaren Bo Svensson är aktuell för Sunderland.

Daily Star uppger att Liverpool är ute efter Anthony Gordon. 23-åringen har glänst för Newcastle den här säsongen. Klubben lär ogärna släppa Gordon men behöver troligen sälja en stjärna i sommar. Det har tidigare talats om Bruno Guimarães och, i allt mindre utsträckning om, Alexander Isak. Men Daily Express skildrar Stars uppgifter under rubriken ”Liverpool kan torpedera Arsenals planer på att värva Isak”. Daily Mirror uppmärksammar i sammanhanget hur Newcastles ordförande Yasir Al Rumayyan efter matchen i lördags närmade sig Isak på planen och hade ett längre samtal med honom.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har stort fokus på Juventus (1-1 mot Salernitana) och Bologna. Båda har säkrat sina platser i Champions League. I Bologna firades det vilt efter första CL-platsen någonsin. Joshua Zirkzee var en av dem som firade och skrek ut glädjen (se klipp här). Men anfallaren fick lämna planen i lördags, och både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport menar att EM kan vara i fara för nederländaren. Tidningen skriver vidare att Aston Villa gjort Manchester United sällskap i jakten på Denzel Dumfries. Högerbacken värderas till 30 miljoner euro av Inter. Men namnet Emil Holm figurerar inte längre som ersättare. I stället uppges Inter vara ute efter Amar Dedic i RB Salzburg. Kostnad: ca 20 milj euro.

Corriere dello Sport konstaterar att det var en ”De Ketelaere show” som hjälpte Bologna och Juve på vägen till CL-platser, men framför allt hjälpte den också Atlanta närmare (2-1 mot Roma). Belgaren får 8 av 10 i betyg. I Gazzetta dello Sport hela 8,5. Men Isak Hien glänste också. Båda tidningarna ger honom 7. Hien ”markerade Lukaku perfekt”, skriver CdS. Han ”raderade ut” Romaanfallaren, skriver GdS. Atalantatränaren Gian Piero Gasperini undslapp sig också vad som tolkas som en pik till José Mourinho. ”Under De Rossi har jag börjat kolla på Roma med nöje igen”.

SPANIEN

Marca och AS firar ligaguldet med Real Madrid men har redan sikte inställt på nästa firande. Marca: ”Vi är tillbaka den 2 juni”. AS: ”Och nu den 15:e”. Den 1 juni kan Real Madrid vinna sin 15:e Champions League-titel i finalen mot Dortmund. En halv miljon människor samlades i Madrid i går. Mest uppmärksammad vid gårdagens firande var Carlo Ancelotti. Jodå, cigarren var tillbaka. Det blev också sång och dans från italienaren. Först inledde han ”Hala Madrid” (se klipp här), sedan sa Ancelotti, ”Jag har en dröm…att dansa med Eduardo Camavinga”. Och så blev det (se klipp här). Radio Marca har fler nyheter som kan få Ancelotti att dansa inför CL-avgörandet. ”Jag tror jag kan spela finalen”, säger Aurelien Tchouaméni. Le Parisien har tidigare skrivit om minst tre veckors frånvaro och oro för EM. Marca följer även upp Real Madrids intresse för Florian Wirtz, som nämnts tidigare. Enligt tidningen är tysken nu klubbens prioriterade mål till sommaren 2025. Real Madrid arbetar redan på en övergång, på liknande vis som skedde med Tchouaméni, Eduardo Camavinga och Jude Bellingham.

Sport och Mundo Deportivo har full fokus på Barcelonas match mot Real Sociedad i kväll. Den gäller ”Mycket mer än tre poäng”, som Sport uttrycker på förstasidan. För Barça behöver alla poängen för att ta tillbaka andra plats i ligan. Den ger också en plats i Supercupen, vilket i sin tur garanterar sju-åtta miljoner euro. Alla pengar räknas för Barça i dagsläget. Vidare hävdar Sport att Barça satt en prislapp på 100 miljoner euro för Ronald Araújo. Bayern München är den klubb som anses bäst positionerad att köpa backen. Det finns även intresse från Premier League. Sport hävdar på annat håll att Newcastle är intresserad av Andreas Christensen. Tidningen menar också att dansken kan användas som morot för att få till ett köp av Alexander Isak, som finns på Barças radar.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det blev ”Fest trots allt”. En snopen PSG-förlust (3-1 till Toulouse) avrundade säsongen på hemmaplan men laget kunde efteråt fira sin ligatitel med fansen. Kylian Mbappé fick dessutom göra ett avskedsmål. Men för storstjärnan blev avslutet märkligt. Han blev både utvisslad av en del fans vid presentationen och hyllad av ultras med tifo. Klubben valde att inte fira Mbappé något särskilt, trots sju framgångsrika år i klubben. Fransk press noterade också att Mbappé i sin avskedvideo i helgen tackade många i klubben men inte presidenten Nasser Al-Khelaïfi. Relationen anses frostig. Klubb och spelare uppges ännu inte heller överens om de ekonomiska villkoren i samband med hans flytt. Under söndagen blev det också klart att Clermont trillar ur Ligue 1 (1-0 till Lyon).

RMC Sport uppmärksammar ett PSG-farväl i skymundan. Keylor Navas tackade under söndagen för sig i sociala medier. Den 37-årige målvaktens kontrakt går ut. Han kom till PSG 2019.

TYSKLAND

Kicker använder förstasidan till nedflyttningsstriden – Köln eller Union Berlin, vilket lag åker ut? Men stort utrymme ges som vanligt åt Bayern München. Stora förändringar väntar. Den sportsliga ledningen med Max Eberl och Christophe Freund vill ha in fem till sju nya spelare. Och så var det den eviga tränarfrågan. Kicker menar att Bayerns klubbledningen har tveksamheter kring en återkomst för Hansi Flick. Sport1 går ännu längre. Enligt tv-kanalen är Flick knappt ens aktuell längre. Bild hävdar å sin sida att toppkandidaten nu är – Roberto De Zerbi. Italienaren är Eberls favorit. Bayern avslutade säsongen på hemmaplan med seger (2-0 mot Wolfsburg) där Matteo Pérez Vinlöf fick debutera. Bild ger 18-åringen fullt godkända 3/6 i betyg för kvarten han fick spela. Under tiden spelade Xabi Alonsos redan klara ligamästare Leverkusen sin 50:e raka match utan förlust (5-0 mot Bochum).

Sky Sport-experten Dietmar Hamann tycker inte Bayern skulle ha värvat Harry Kane, trots att han leder skytteligan överlägset. ”Bayern gjorde fler mål förra säsongen utan Kane. Dessutom var det en stor kostnad. Han har en hög lön och kostade 100 miljoner euro. Hade de verkligen varit i en sämre position om de spelat Tel i stället?”, undrar Hamann, som tycker klubben ska överväga att sälja engelsmannen, ”Jag skulle definitivt ställa frågan internt. Är vi en bättre position med 100 miljoner euro på kontot och spelaren tillbaka på de brittiska öarna?”.

Hamburger Morgenpost och många med den såg förvånat hur Eric Smith skällde ut tränaren Fabian Hürzeler i uppflyttningsfirandet (3-1 mot Osnabrück). Det skedde när han byttes ut med en kvart kvar. Hürzeler fick putta bort svensken. ”Vi hade mycket adrenalin. Jag ville inte lämna planen, jag reagerade för starkt”, säger Smith efteråt, ”Jag är superledsen för det. Jag sa till honom det meddetsamma”. Incidenten får inga följder, skriver Hamburger Morgenpost. Smith ses som en nyckelspelare för St Pauli, och kan tillsammans med lagkamraten Erik Ahlstrand samt Alexander Bernhardsson och Carl Johansson i Holstein-Kiel, se fram emot Bundesligaspel nästa säsong.

ÖVRIGT

Jornal de Notícias (Portugal) gör artikel på att IFK Aspudden-Tellus fortfarande väntar på pengarna från Viktor Gyökeres övergång från Coventry till Sporting för snart ett år sedan. Moderklubben har rätt till en procent av övergångssumman i solidaritetsersättning. Enligt JdN rör det sig om cirka 300 000 euro, motsvarande 3,5 milj kr. ”Processen är komplicerad. Vi fortsätter vänta och tar del av information från Fifa. Jag tror utbetalningen sker i faser, i fem delbetalningar, som motsvarar Gyökeres kontraktslängd”, säger Aspudden-Tellus ordförande Björn Thuresson.

De Gerlander (Nederländerna) berättar att Joel Voelkerling Persson redan lämnat Vitesse. Parterna kom överens om att klippa banden i förtid. De Gerlander beskriver anfallarens lånesejour i klubben som ”en stor besvikelse”. Voelkerling Persson har kontrakt med Lecce till 2027.