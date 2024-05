Victor Edvardsen: "Finns intresse från flera länder"

Headlines Blogg

ÖVRIGT

De Stentor (Nederländerna) skriver att ett flertal klubbar är intresserade av Victor Edvardsen. Speltiden i Go Ahead Eagles har varit begränsad, framtiden är oviss. ”Det är fortfarande några veckor kvar, sedan ska vi sätta oss ner och prata om nästa år”, säger Edvardsen. Expressen berättade nyligen om IFK Göteborgs intresse. Edvardsen: ”Det intresset fanns redan innan jag kom till Deventer, liksom förra vintern. Det har varit så varje transferfönster. Det finns också intresse från andra länder”. Go Ahead Eagles köpte Edvardsen från Djurgården för 800 000 euro förra sommaren. Kontraktet sträcker sig till 2026.

Joeurs Congolais (DR Kongo) pratar med William Rashidi i Dortmund om framtiden. Den svenske U19-landslagsspelaren håller dörren öppen för att dra på sig DR Kongos tröja. ”För närvarande representerar jag Sverige, men jag är ung, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Mina föräldrar är från DR Kongo så jag är öppen för att representera landet i framtiden”, säger han. 17-åringen spelar för Dortmunds U19-lag. Dröm? ”Att bli världens bästa högerback någonsin och så göra mina föräldrar stolta, det är viktigast”.

Fotomaç (Turkiet) hör Aziz Yildirim, presidentkandidat i Fenerbahçe, utlova José Mourinho som tränare om han vinner valet. ”Jag träffade honom (Mourinho) förra veckan. Vi pratade i två timmar. Jag sa till honom ‘Fenerbahçe behöver dig. Och du behöver också Fenerbahçe’. Vi talade mycket öppet. Om vi vinner kommer jag ta hit Mourinho”, säger Yildirim.

ENGLAND

Daily Express gör Ange Postecoglu till huvudnyhet inför Tottenham-Manchester City i kväll. Snacket om att Tottenhamfans vill att laget ska förlora för att Arsenal inte ska vinna ligan gillar inte tränaren. ”Jag fattar rivalitet men jag förstår inte och kommer aldrig att förstå om någon vill att det egna laget ska förlora”, säger Postecoglu. Dejan Kulusevski fick också en fråga om han tänkt på matchens betydelse för Arsenal. ”Nej, när man spelar fotboll vill man vinna för sin egen skull, och det är det enda vi tänker på”, säger svensken.

Daily Mirror tar sig i stället an matchen under rubriken ”Squeaky Pep Time”. Man City-tränaren Pep Guardiola fick frågan om det är ”squeaky bum time”, Alex Fergusons bevingade ord. ”Översätt”, sa en förbryllad Guardiola. När han fått det förklarat, fortsatte han med ett leende, ”Mycket press? Varför kunde inte Sir Alex använda ett enklare uttryck för det?” (se klipp här). Guardiola sa sedan att han inte kände någon press där och då men säkert i dag. ”Vi kommer att känna spänning och nerver. Så klart kommer jag också att göra det, annars skulle det vara ett dåligt tecken”. Liksom alla andra tidningar missar sedan Mirror inte chansen att göra musikreferenser när Aston Villas Jhon Durán gjort två mål (3-3 mot Liverpool): ”Duran Duran saves a prayer”. Daily Star har ”Duran Duran – No ordinary World”, The Times kör på ”Duran Duran on song”. Och så vidare.

Daily Telegraph lockar med nyheten att Saudi Pro League vill göra en dubbelräd i Manchester United. Både Casemiro och Bruno Fernandes är måltavlor. The Sun uppger samtidigt att Bruno Fernandes överväger att lämna United efter säsongen. Telegraph lägger även till att saudierna är intresserade av målvakterna Alisson (Liverpool) och Ederson (Man City). Telegraph har också ett bidrag till titelfajten. Tidningen ser likheter mellan Leandro Trossard och Fredrik Ljungberg, mellan Arsenals säsonger 2024 och 2002, då Londonlaget vann ligan. Då gjorde Ljungberg 17 mål, varav 12 i ligan. Samma siffror har Trossard. Då var sista matcherna Man United borta och Everton hemma. Samma i år.

Manchester Evening News har en artikel som lär placera den i Erik ten Hags svarta bok. MEN hävdar att Rasmus Højlunds lagkamrater är skeptiska till danskens kvaliteter och därför är ovilliga att passa bollen till honom. Tidningen skriver att uppgifterna kommer från en spelare som berättat det för en förtrogen.

The Times uppger att Manchester City försöker värva Vivianne Miedema. Den nederländska stjärnan berättade i går att hon lämnar Arsenal efter säsongen. Miedema, som är tillsammans med Beth Mead, uppges helst vilja stanna i England. Tidningen noterar också att Kanada fått ny förbundskapten: Jesse Marsch. Ole Gunnar Solskjaer och Frank Lampard förekom i tidiga spekulationer.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport förbereder sig för ny fest för ”Guld-Inter”. 210 000 personer har försökt få biljett till den avslutande hemmamatchen mot Lazio på söndag. San Siro hade kunnat fyllas tre gånger. Vidare skriver tidningen om Vitor Roque. Inter överväger kontakt med Barcelona för att låna anfallaren, som ryktas på väg bort i sommar. 19-åringen ses som ett alternativ till Albert Gudmundsson. Enligt portugisiska A Bola är också Porto ute efter Vitor Roque, via ett lån med köpoption. På tal om Gudmundsson har Napoli närmat sig islänningen, skriver Sky Sport. Även Juventus är intresserad. Mer Juve: Gazzetta dello Sport uppger att Teun Koopmeiners ser ut att bli för dyr. Atalantas prislapp är nu uppe i 60 miljoner euro. Dessutom har Liverpool varit i kontakt.

Sky Sport Italia uppger att Milan i sin tränarjakt nu tagit kontakt med Marcello Gallardo. Det sammanfaller med uppgifter både i Saudiarabien och i Argentina om att Gallardo får sparken från Al-Ittihad. Frågan är hur mycket Gallardo är beredd att sänka löneanspråken efter att ha haft svindlande 22 miljoner euro i Saudiarabien, enligt Sky Sport Italia. Sérgio Conceição (Porto) och Paulo Fonseca (Lille) är de tränare det tidigare mest surrats om kring Milan. Stefano Pioli väntas få gå efter säsongen.

SPANIEN

Marca och AS har liknande tema på förstasidan. Real Madrids match mot Alavés i kväll är ett ”genrep” inför Champions League-finalen den 1 juni. Det innebär att den elva som används i dag också är aktuell för Wembley. Bland annat väntas Thibault Courtois tillbaka. Andrij Lunin slåss dock om en plats i finalelvan. Marca kom i går med den spännande uppgiften att ”fel” tvilling spelat för rumänska Dinamo Bukarest, Edelino lé i stället för Edgar lé. Dinamo Bukarest tillbakavisar uppgifterna stenhårt. ”En förfalskning, ett förtal, en cancerliknande attack på klubben”, skriver Dinamo i ett uttalande, och hävdar att uppgiften spridits från ett Facebookkonto och sedan fått eget liv.

Sport och Mundo Deportivo firar Barcelonas seger (2-0 mot Real Sociedad) i allmänhet och segerorganisatören Lamine Yamal i synnerhet. Barça är nu tillbaka på andra plats. Uppgifterna om att Vitor Roque väntas lämna i sommar tar också plats. 19-åringen har inte spelat någonting de fem senaste matcherna. ”Det är stark konkurrens i Barça”, påpekar Xavi. Och framtiden? ”Vi kommer att fatta ett beslut efter säsongen och det gör vi internt”.

Estadio Deportivo uppmärksammar The Athletics uppgifter om att Sergio Ramos är i långt gångna samtal med San Diego. ED skriver att 38-åringen också haft en första kontakt med Sevilla om en fortsättning. Den spanska klubben kommer dock inte kunna matcha San Diegos löneerbjudande.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på citatet, ”Att vara omtyckt är väldigt trevligt”. Det kommer från Kylian Mbappés läppar efter att vid gårdagens fotbollsgala ha utsetts till bästa spelare i Ligue 1. Det är femte gången i rad han får utmärkelsen (ingen utdelning under pandemiåret 2020). I sitt tacktal inkluderade Mbappé också Nasser Al-Khelaïfi, PSG-presidenten som han utelämnade i sin avskedsvideo. Men utan att nämna honom vid namn. Le Parisien skrev under måndagen att de båda hamnade i gräl inför sista hemmamatchen i helgen, något PSG kraftfullt dementerar. Mbappé ville inte nu heller säga något om framtiden. Enligt spanska mediauppgifter väntas Mbappé presenteras som Real Madrid-spelare någon gång mellan Champions League-finalen (1 juni) och EM-starten (14 juni). PSG hade för övrigt med sju spelare i Årets lag: Donnarumma (PSG) – Hakimi (PSG), Yoro (Lille), Marquinhos (PSG), Locko (Brest) – Vitinha (PSG), Zaïre-Emery (PSG), Lees-Melou (Brest) – Dembélé (PSG), Aubameyang (OM), Mbappé (PSG). Här alla pristagare.

RMC Sport konstaterar att Saint-Étienne snart är såld till kanadensiska Kilmer-gruppen. Klubben bekräftar exklusiva samtal och övertagandet väntas presenteras inom kort. Kilmer Sports Ventures leds av Ivan Gazidis, tidigare vd i Arsenal och Milan. Saint-Étienne ligger för närvarande trea i Ligue 2.

TYSKLAND

Bild undrar, ”Blir Tuchel kvar?”. Under den rubriken presenteras det senaste avsnittet i såpan om Bayern Münchens tränarjakt. Efter ett ledningsmöte i går kväll överväger nu Bayern att behålla Thomas Tuchel. Roberto De Zerbi ses som ett alternativ, medan Hansi Flick för närvarande är ute ur bilden. Enligt Sky Sport uppvaktades klubbledningen av lagkaptenerna Manuel Neuer och Thomas Müller som vill se Tuchel stanna. Även spelare som Leroy Sane, Harry Kane, Eric Dier och Jamal Musiala uppges vilja att Tuchel stannar. Bild berättar också detaljer om Bayerns senaste misslyckade försök att värva en tränare. Klubben var efter Ralph Rangnicks nobb beredd att erbjuda 18 miljoner euro för Oliver Glasner men Crystal Palace satte en prislapp på 100 milj euro – ett alternativt sätt att bestämt säga nej.