Wayne Rooney: ”Behåll Bruno, sälj resten”

ENGLAND

Daily Mail tar fasta på Wayne Rooneys hårda omdöme i Sky Sports om Man United, trots seger (3-2 mot Newcastle). ”Laget måste byggas kring Bruno (Fernandes). Han är kvalitet och har vilja, resten kan de göra sig av med”, säger Rooney, och förtydligar sedan, ”Behåll de unga spelarna och behåll Bruno. Det behövs en rejäl rensning”. Uppgifter har gjort gällande att Bruno Fernandes kan vara på väg bort i sommar. Efter matchen sa portugisen att han vill stanna, men la till ”Om klubben av någon anledning inte vill ha mig då lämnar jag”. Erik ten Hag bedyrar att ”klubben definitivt vill behålla Bruno” och att säger vidare, ”allt jag vet genom honom (Bruno Fernandes) är att han älskar att vara i Manchester United”.

Daily Telegraph beskriver målskytten Rasmus Højlund som Manchester Uniteds ”Silent assasin”. En hyschande gest var passande till kritiker. Minns Manchester Evening News uppgifter om att lagkamrater inte ville passa dansken. Men på morgonen ger Telegraph störst rubrik åt Marcus Rashford. Anfallaren hamnade i dispyt med fans under uppvärmningen (se klipp här). Lagkamrater fick mota bort honom (se klipp här). Liksom i andra tidningar ges stor plats år Wolves initiativ att rösta om att behålla VAR. I Telegraphs sammanställning är Wolves också det lag som är största förlorare på VAR den här säsongen. Fulham är störst vinnare (se tabell här).

Evening Standard uppger att Arsenal är övertygade om att förlänga kontraktet med Stina Blackstenius. 28-åringen ses som en nyckelspelare. Real Madrid, Barcelona och Bayern München har tidigare ryktats intresserade av svenskan. Mer från WSL: Chelsea behåller ledningen inför sista omgången efter seger i går (1-0 mot Tottenham). Alla inblandade svenskor (Nathalie Björn, Chelsea, samt Amanda Nildén och Matilda Vinberg, Tottenham) får 6 av 10 i betyg. Nildén fick dock utgå skadad. ”Hon vrickade till foten rejält, så det blir en röntgen i morgon (läs: i dag). Vi vet inte så mycket innan dess, och hon kommer förstås inte spela på lördag (West Ham, min anm)”, säger tränaren Robert Vilahamn. Sverige möter Irland i EM-kvalet den 31 maj och 4 juni. Enligt uppgifter från USA är också Elin Rubensson skadad och riskerar att missa matcherna.

The Sun ser intresset för Jean-Philippe Mateta växa. Tidningen uppger att PSG är intresserad av den formstarke Crystal Palace-anfallaren. I tisdags uppgav L’Equipe att Napoli ser 26-åringen som en ersättare till Victor Osimhen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ett ”Juve, galna av lycka” efter att ha vunnit italienska cupen (1-0 mot Atalanta). Galnast av dem alla kan nog sägas h varit tränaren Max Allegri, som fick ett rött kort på tilläggstid. Under matchen slet han av sig kavajen i vredesmod (se klipp här). Senare rök även slipsen (se klipp här). Och mest uppmärksammat är att han tycktes be sportchefen Cristiano Giuntuli dra från firandet med spelarna (se klipp här). Sistnämnda avvisar Allegri, ”Absolut ingenting hände”. Efteråt spädde han på spekulationerna om han är på väg bort från klubben, ”Jag lämnar ett vinnande Juve för vinna är i klubbens DNA”. Men Allegri la till, ”Det är tio dagar kvar och vi löser allt genom att träffas och prata, och se vad som är bäst för Juves framtid”. Bolognas Thiago Motta fortsätter vara favorit att ta över. GdS tycker Isak Hien var sämst av alla i Atalanta. ”Så här är det, antingen perfekt eller vårdslös”, skriver tidningen. Sistnämnda var fallet i går, och mittbacken får bara 4,5 av 10. Samma låga betyg får Hien i Corriere dello Sport. Sky Sport Italia uppgav under onsdagen att Paulo Fonseca är favorit att ta över Milan. Gazzetta dello Sport instämmer.

Corriere dello Sport täcks förstås också av Juves triumf men en annan stor rubrik är ”Zirkzee kostar bara 40 miljoner euro”. Tidigare har den prislappen bara gällt Bayern München via en återköpsklausul. Agenten Kia Joorabchian har via avtal med Bologna lyckats utöka klausulen att omfatta alla klubbar. 45 procent av övergångssumman ska till Bayern.

SPANIEN

AS har bild på Jude Bellingham och Vinícius Jr till rubriken ”Halva Madrid”. De båda har svarat för hälften av Real Madrid mål och assist den här säsongen. Liksom i Marca skriver sedan Antoine Griezmann rubriker med sitt hattrick som säkrade en Champions League-plats åt Atlético (3-0 mot Getafe). Båda tidningarna ger också Williot Swedberg finfina två stjärnor (skala 0-3) efter mål och seger för Celta Vigo (2-1 mot Athletic). Carl Starfelt får en stjärna. Laget är nu nära att rädda kontraktet.

Cadena Cope uppger att Real Madrids intresse för Alphonso Davies och Leny Yoro svalnat. I alla fall för den här sommaren. I stället vill klubben testa egenfostrade Rafa Marín och Miguel Gutiérrez i sommar. Marín har varit på lån i Alavés. Gutiérrez spelar för Girona, men Real Madrid kan utnyttja en återköpsklausul.

Mundo Deportivo och Sport lägger mest krut på situationen med Xavi Simons. Transferspecialisten Fabrizio Romano skrev under onsdagen att PSG inte kommer sälja 21-åringen men kan tänka sig låna ut honom. Precis vad Barcelona vill, är den katalanska uppfattningen. MD påpekar att det är Simons själv som bestämmer om han stannar i PSG och i annat fall till vilken klubb han går. Men Sport menar att PSG inte vill släppa Simons på lån, allra minst till Barça. Tidningen påminner också om den ansträngda relationen mellan klubbarna, och att Barça tidigare misslyckats med att få loss Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti och Adrien Rabiot från den franska klubben.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker Bradley Barcola slog ett slag för sitt namn i EM-truppen. I går gjorde 19-åringen ett plus ett när PSG vann (2-1 mot Nice). I kväll presenteras EM-truppen. Mer PSG: L’Equipe uppger att Dortmund gjort Randal Kolo Muani till prioritet i sommar. Anfallaren, som haft svårt att etablera sig i PSG, kostade 90 miljoner euro. Dortmund väntas max vara villig att betala 50 milj euro, men vill helst låna med köpoption. Serhou Guirassy i Stuttgart uppges vara Dortmunds plan B. Tidningen har en intervju med den engelske förbundskaptenen Gareth Southgate. Bland annat hyllas Jude Bellingham. ”Jude påminner mig om Steven Gerrard (som Southgate spelade med i landslaget, L’Equipes anm). Även när motståndarna tycks ha kontroll över en match, så är det spelare som är kapabla att vända matchen. Genom sin mentalitet påverkar de lagkamraterna”, säger Southgate. Han kommer också med invit till Sven-Göran Eriksson, under rubriken ”Han vill hylla Eriksson”. Där säger Southgate: ”När vi mötte Brasilien var han tyvärr i Liverpool, och var sedan inte i skick att stanna i England. Men Sven är så klart välkommen att träffa oss när han vill”. L’Equipe skriver att ”Svennis” väntas bjudas in att närvara vid matcherna mot Bosnien (3 juni, i Newcastle) eller Island (7 juni, på Wembley). Han var engelsk förbundskapten 2001-2006. Corriere dello Sport skriver i dag också att Sven-Göran Eriksson kommer att vara på plats på Lazios sista hemmamatch, mot Sassuolo den 26 maj.

Foot Mercato skriver att Lens är intresserad av att värva Raphaël Varane. Den 31-årige backen lämnar Manchester United i sommar, och har tidigare öppnat för att avsluta karriären i klubben han startade karriären.

AFP berättar att spelarfacket (UNFP) och företaget Panini, som tillverkar samlarkort, tvingas ersätta fyra Ligue 1-spelare som dragit dem inför rätta. Spelarna, bland dem Jérémy Doku, hade 2001 stämt dem över olovligt användande av deras bildrättigheter.

TYSKLAND

Sky Sport rapporterar att Bayern München bestämt sig. Klubben vill fortsätta med Thomas Tuchel. Beskedet kommer efter samtal med Tuchels representanter under onsdagen. Tuchel är villig att stanna, men Sky Sport påpekar att en överenskommelse ännu inte är på plats.

Kicker har fokus på bottenstriden i Bundesliga. Bochum, Mainz, Union Berlin och Köln står alla ”Vid avgrunden”. I förbigående kan man läsa att Hrgota gjort mål för Greuther Fürth. Inget ovanligt. Men den här gången är det inte Branimir utan lillebror Marin Hrgota som slagit till. 19-åringen gjorde mål i reservlagets sista match (2-1 mot FV Illertissen). Marin Hrgota kom till Greuther Fürth från Jönköping Södra förra året.

Bild berättar att Sebastian Andersson och unge talangen Can Uzun hamnade i bråk på träningen i Nürnberg. Lagkamrater fick gå emellan. 18-åringen fortsatte sedan skrika åt svensken. Andersson kontrakt går ut efter säsongen, Uzun lämnar klubben för Frankfurt.