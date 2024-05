Uppgifter: Peru gör nytt försök med Pérez Vinlöf

Headlines Blogg

ÖVRIGT

EPSN (Peru) skriver att nytt försök görs att locka Matteo Perez Vinlöf att byta Sveriges landslagströja mot Perus. Tidigare inviter från ungdomslandslaget har varit förgäves. Därför har nu a-landslagets förbundskapten Jorge Fossati bett förbundsledningen att ordna ett personligt möte med 18-åringen. Enligt Líbero-journalisten Gustavo Peralta kommer samtalet att ske nästa vecka. ESPN spekulerar i att ett ”ja” från Vinlöf kan öppna dörren till Copa América i juni. Vinlöf, som har peruanskt blod på sin pappas sida, fick förra veckan debutera i Bayern Münchens a-lag i Bundesliga. Han har spelat med svensk landslagströja upp till U19.

SDNA (Grekland) rapporterade i natt att Panathinaikos och tränaren Fatih Terim gått skilda vägar. Beskedet kommer efter ett möte mellan parterna under torsdagskvällen. Christos Kontis tar över tills vidare. Terim har bara varit i klubben fem månader. Panathinaikos ligger på fjärde plats och förlorade med 4-1 mot Paok senast. Det återstår att se om ett tränarskifte får någon påverkan på Alexander Jeremejeff, som varit frustrerad över bristande speltid trots högt målsnitt.

ENGLAND

iNews ändrar Leeds kampsång ”Marching on together” till ”Marching on to Wembley” efter storseger i playoffsemin till Premier League (4-0 mot Norwich). Charlie Cresswell kanske också ska fundera på att marschera till Wembley i stället. I går kraschade backen sin bil i en polisbil innan matchen. På tal om smällar gör iNews liksom andra engelska tidningar stora rubriker på att Ederson missar säsongsavslutningen efter smällen mot Tottenham.

Daily Telegraph följer upp Wolverhamptons initiativ att rösta bort VAR. Klubbar som Liverpool och Manchester United är skeptiska. ”Jag tror inte det finns någon väg tillbaka. I princip gör den (VAR) fotboll mer rättvis även om det finns problem”, säger Uniteds tränare Erik ten Hag. Men Wolves ordförande Jeff Shi menar att VAR kan ge Premier League ”oåterkalleliga skador”. Telegraph sin läsaromröstning där 75 procent är emot VAR.

The Times skriver att pannkakor bidragit till Declan Rices framgångar. På en fråga från Men’s Health UK om hemligheten bakom hans energifyllda insatser svarar Arsenalmittfältaren: ”Jag äter fyra pannkakor före match. Med sirap och honung. Jag lovar heligt och dyrt – det är det bästa”, säger Rice, ”När jag kom till Arsenal såg jag att andra spelare som åt det och undrade för mig själv, ’Vad är det här?’, men ärligt talat, det har varit en game-changer”. Han lägger till: ”Om vi spelar kl 18.30 äter jag ibland åtta pannkakor på en dag. Jag tar några till frukost och några mer vid 16.30 innan vi spelar”.

The Guardian hävdar att nyckelpersoner i Chelsea nu är positiva till att låta tränaren Mauricio Pochettino stanna. Den senaste tidens framgångsrika resultat på fotbollsplanen ska ha fått sympatierna att svänga. Något definitivt beslut är ännu inte taget om argentinaren blir kvar. Pochettino har kontrakt ett år till.

Northern Echo låter bestämt hälsa att, nope, Michael Baidoo är inte på Middlesbroughs radar. Mittfältaren från Elfsborg har kopplats samman med en rad klubbar, varav Middlesbrough uppgavs vara en.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att det blir ett ”Bittert farväl” mellan Juventus och Max Allegri, eller ”Mad Max” som han beskrivs på Corriere dello Sports förstasida i dag. Han har redan tilldelats böter och avstängning på två matcher. Men värre väntar. Allegris shitshow efter cupfinalen har fått Juventus överväga att byta direkt och låta U19-tränaren Paolo Montero ta över temporärt redan till ligamatchen mot Bologna på måndag. Sedan väntas Thiago Motta bli ny tränare. Gazzetta dello Sport tror att Allegri kan vara aktuell för en klubbadress i Saudiarabien. Jens Cajuste väntas på nytt starta för Napoli som i kväll möter Fiorentina.

Corriere dello Sport menar att Arsenal gör ett försök med Johsua Zirkzee. Utköpsklausulen är bara 40 miljoner euro. Londonklubben sägs beredd att erbjuda ett fyraårskontrakt värt sex miljoner euro om året. Bakom initiativet ligger agenten Kia Joorobchian och Arsenals sportchef Edu, som har en bra relation. Men enligt CdS vill Zirkzee helst stanna i Italien. I alla fall ett år till. Milan är också intresserad av den 22-årige Bolognaanfallaren, även Juventus har nämnts.

Sky Sport Italia uppger att Napoli haft nya kontakter med Atalantas tränare Gian Piero Gasperini. Intresset för Antonio Conte är inte släckt men den tidigare Tottenhamtränaren anses för dyr. Stefano Pioli och Vincenzo Italiano är andra alternativ, men Gasperini är för närvarande det hetaste.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo pryder förstås förstaisdorna med Fermín López. Den unge mittfältaren gjorde Barcelonas båda mål i går (2-0 mot Almería). Men diskussionen om Xavis framtid har blossat upp igen. Efter matchen i går sa han, ”Jag ser mig själv till 100 procent som tränare för Barça kommande säsong”. Men Cadena Cope uppger att klubbpresident Joan Laporta är förbannad på Xavi över kommentarer om både truppförändringar och om Vitor Roque. Cope menar att Xavi riskerar sparken nästa vecka. Cadena SER skriver att folk i Xavis närhet tycker han bör lämna klubben. Radiokanalens expert Sique Rodríguez tittar på helheten och säger, ”Jag kan inte minnas en värre säsong i Barça moderna historia”.

Marca och AS gnuggar händer åt de nya stridigheterna inom Barcelona. Själva solar de sig i Real Madrids pokalglans och blickar förväntansfullt framåt. Framför allt mot den stundande Champions League-finalen, men också mot Kylian Mbappés ankomst. AS har fransmannen på förstasidan bredvid sin vaxdocka, vid presentationen på Madama Tussauds i går. Marca återgår till själva fotbollen och menar att Jude Bellingham kommande säsong kommer att tryckas tillbaka i planen för att ge plats åt fransmannen. På annat håll slår Marca fast att både Isco och Nacho kommer med i Spaniens EM-trupp.

Estadio Deportivo har bild på Jesús Navas och rubriken ”Ett bittert farväl”. Under torsdagen meddelade Sevilla att den 38-årige klubbikonen lämnar. Men beskedet har gjort fansen ”ledsna, besvikna och även upprörda”, skriver tidningen. Förutom att hans kropp smärtar skriver Marca att skälet till Navas beslut är att han är desillusionerad över klubbens tillstånd.

Relevo uppger att Girona tagit kontakt med Thiago Alcântaras rådgivare. Responsen har varit positiv. Den 33-årige mittfältaren väntas Liverpool när kontraktet går ut i sommar.

FRANKRIKE

L’Equipe levererar beskedet att ”Kanté lämnar öknen”. Mittfältaren, numera i Al-Ittihad, är tillbaka i landslaget, i Didier Deschamps EM-trupp som presenterades under torsdagen. Noterbart är också att PSG-anfallaren Bradley Barcola kom med. Utrymme ges också åt att Kylian Mbappé installerats på Madame Tussauds i Berlin – anfallaren avtäckte själv vaxdockan (se klipp här).

Le Parisien uppmärksammar att två franska fotbollsspelare finns med bland världens tio bästa betalda idrottare. Kylian Mbappé är sexa på Forbes lista med 101 miljoner euro under det senaste året och Karim Benzema är åtta med 97,6 milj euro. Etta är Cristiano Ronaldo med 239,5 miljoner euro.

TYSKLAND

Kicker konstaterar att det inte blev några dramatiska förändringar i Tysklands EM-trupp. ”Tar man in många nya element igen kan huset kollapsa”, säger förbundskapten Julian Nagelsmann, som söker harmoni och momentum till turneringen på hemmaplan. Mer uppseendeväckande har presentationen varit, där spelarna en efter en presenterats olika dagar i olika sammanhang – av en artist, en supporter och så vidare. De två stora namn som fallit bort är Mats Hummels och Leon Goretzka.

Bild kommer med en rad uppgifter kring Bayern München. Klubbledningen uppges ha sju namn på shoppinglistan: Frenkie de Jong, Xavi Simons, Theo Hernández, Assan Ouédraogo, Chris Führich, Jonathan Tah och Amadou Onana. Men om klubben agerar hänger på vem som är tränare. I nuläget talar fortsatt mycket för Thomas Tuchel. Enligt Bild skulle Tuchel gärna värva João Palhinha i Fulham. Tuchel är också intresserad av Bruno Fernandes från Manchester United. Det uppger även engelska The Independent, som vidare menar att Tuchel vill ha garantier om en nummer 6-spelare och en playmaker för att stanna i Bayern. Enligt transferspecialisten Fabrizo Romano vill Tuchel ha inflytande över truppförändringar, och även en kontraktsförlängning, för att stanna. Bild uppger samtidigt att Alphonso Davies kan tänka sig att bli kvar i Bayern München. Det är till viss del ett resultat av att Real Madrid inte agerat. Tidigare har det förekommit upprepade uppgifter att vänsterbacken varit överens med den spanska klubben. Under torsdagen var Bild först att berätta att Nürnberg släpper Sebastian Andersson.