Ny ilska mot Darwin Núñez - men Slot vill ha honom

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph följer upp Arne Slots officiella presentation i Liverpool med att han identifierat fyra nyckelspelare: Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold och Darwin Núñez. De tre första ska förlänga och Darwin Núñez ska byggas upp. En utmaning för Slot på flera plan. Uruguayanen har tidigare varit i blåsväder och supportrar har ifrågasatt anfallaren igen efter bilder från Jürgen Klopps farväl. Núñez uppgavs under spelarnas hedersvakt ha applåderat alla hjälptränare men inte Klopp (se klipp här). Från transfermarknaden rapporterar Telegraph att både Manchester City och Newcastle vill ha Pedro Neto, men att Wolverhampton satt en prislapp på 60 miljoner pund. På tal om prislappar, Chelsea vill ha 25 miljoner pund för Trevoh Chalobah.

Annons

The Independent skriver att Arsenal vill ha klart med en anfallare innan försäsongsturnén. Förstavalet är fortsatt Alexander Isak. Newcastle hoppas svensken ska förlänga. Om Arsenal inte lyckas värva Isak ses Brian Brobbey från Ajax som ett alternativ. På listan finns också Viktor Gyökeres. Tränare Mikel Arteta vill också ha in en vänsterback och en mittfältare.

The Guardian uppger att det är Brighton som jobbar hårdast på att anställa Ipswichs succétränare Kieran McKenna. Chelsea och Manchester United uppges också intresserade. De båda klubbarna har ännu inte fattat beslut om att behålla Mauricio Pochettino respektive Erik ten Hag. Brighton och Roberto De Zerbi har redan gått skilda vägar. Enligt The Sun har Brighton också intresse i Liam Rosenior. Vidare uppger Guardian att Aston Villa närmar sig Ross Barkley, som väntas lämna degraderade Luton. Den 30-årige mittfältaren sägs tillgänglig för en blygsam summa. Enligt The Sun, som också nämner att Manchester United är intresserad, handlar det om två miljoner pund.

Annons

The Times menar att Marcus Rashford, Jack Grealish, James Maddison och Ivan Toney alla är i farozonen att missa EM. Förbundskapten Gareth Southgate väntas i stället fylla på med defensiva spelare på grund av skadeproblem. Times skriver vidare att Newcastle vill ha Giorgi Mamardashvili från Valencia att konkurrera med Nick Pope. Pris: cirka 35 miljoner pund. Alternativ: Aaron Ramsdale i Arsenal. Miguel Almirón och Callum Wilson är spelare Newcastle kan tänka sig att sälja för att fylla på transferkassan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trummar högt för sin intervju med Lautaro Martínez. Den säljs in på att anfallaren förlänger med Inter. ”Vi är nära, bara ett par saker fattas”, säger han till GdS. Ett klubbägarskifte tycks också smyga sig in emellan. Om Suning inte betalt tillbaka ett stort lån, cirka 385 miljoner euro, senast kl 17 i dag övergår klubben till Oaktree. ”Låt oss vänta och se, jag vet inte vad som händer mellan nu och nästa vecka, men det finns inga problem mellan oss”, säger Lautaro Martínez om samtalen med den sportsliga ledningen. Enligt Corriere dello Sport vill argentinaren ha lika mycket betalt som Dusan Vlahovic i Juventus, cirka tolv miljoner euro om året.

Annons

Corriere dello Sport och Tuttosport har båda ”Rimontero” som största rubrik. Det är en sammanlagning av ordet ”rimonta” (comeback) och efternamnet på Paolo Montero. Under den tillfällige tränaren lyckades Juventus i går hämta in ett tremålsundeläge på åtta minuter (3-3 mot Bologna). CdS uppmärksammar också goda nyheter för Atalanta inför Europa League-finalen mot Bayer Leverkusen i morgon. Både Sead Kolasinac och Emil Holm är tillbaka i lagträning. Båda väntas finnas tillgängliga i morgon, även om Bergamo News tror Holm får börja på bänken. Davide Zappacosta lär starta. Holm har varit borta från spel nästan en månad på grund av en vadskada. Lite under radar har Stephanie Öhrström gjort sitt i Roma. Kontraktet förnyas inte. ”Det kommer kännas konstigt att återvända till fotbollsplanen utan Romatröja på”, säger hon. Den 37-årige målvakten har spelat i Roma sedan 2022 och i Italien sedan 2011. Kosovare Asllani (Milan) är för övrigt med i officiella Omgångens lag för Serie A. Milanjournalisten Luca Maninetti skriver att klubben inom de kommande dagarna ska diskutera ett nytt kontrakt med Asllani. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra. Det har tidigare spekulerats i intresse från främst USA.

Annons

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport präglas av den nya tränarcirkusen i Barcelona. Klubbpresident Joan Laporta väntas inom en vecka fatta beslut om vem som egentligen ska ta klubben in i nästa säsong. MD ser Rafa Marquez som bäst placerade alternativ till Xavi, men lägger även till Hansi Flick. Sport håller med om de två namnen men ser som outsiders Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel och Thiago Motta. MD berättar vidare att Alexia Putellas kommer att skriva under sitt nya kontrakt med Barça i dag. Det rör sig om minst två år. Putellas, 30, vann Ballon d’Or 2021 och 2022.

Marca menar att Real Madrids startelva i Champions League-finalen mot Dortmund den 1 juni i det närmaste är spikad. Thibault Courtois väntas ta en plats i elvan före Andrij Lunin. Edouardo Camavinga tar plats på mittfältet som ersättare för Aurélien Tchouaméni, som inte hinner bli kvitt sin skada. Marca skriver längre in i tidningen att Atlético riktar in sig på ettan och tvåan i skytteligan som ny nummer 9. Klubben är alltså intresserad av Alexander Sørloth i Villarreal och Artem Dovbyk i Girona.

Annons

Relevo uppger att Barcelonafans får vänta ytterligare på att återvända till Camp Nou. Klubben talade först om november. Sedan slutet av december. Nu säger en källa nära processen, ”Det handlar inte längre om att vi inte är klara till december, det handlar snarare om vi inte hinner till mars”. Det innebär också förlorade pengar för Barça. Den temporära Estadi Olímpic Lluis Companys är inte uppskattad av fans och publiktillströmningen svag.

FRANKRIKE

L’Equipe berättar med sin förstasida att det snurrar friskt kring både tränare och sportchefer i en rad storklubbar: Nice, Lille, Marseille, Lens, Lyon och Reims. Vidare har L’Equipe rubriken ”Mbappé och Dembélé – två skuggor hänger över PSG:s cupfinal mot Lyon”. Båda spelarna har använts sparsamt på sistone och tidningen undrar om de är fysiskt och mentalt redo. Deras besök på filmfestivalen i Cannes i helgen har väckt uppmärksamhet. Mbappé lämnar PSG efter säsongen och får man tro den stora RMC Sport-profilen Daniel Riolo kan även Dembélé göra det. Han menar att tränaren Luis Enrique inte längre vill ha Dembélé. Utrymme ges också till Marseillespelarna Jean Onana och Faris Moumbagna som attackerades av beväpnade män.

Annons

Le Parisien håller med Foot Mercato: Ethan Mbappé lämnar PSG och kan hamna i Lille. Men någon överenskommelse finns inte. Det påpekar också L’Equipe. Le Parisien nämner även intresse från andra klubbar: Ajax, Dortmund och…Queen’s Park Rangers. Ethan sägs föredra att stanna i Frankrike. Tidningen uppmärksammar vidare att storebror Kylian på måndagskvällen hade en avskedsmiddag på en restaurang i Paris med 250 inbjudna gäster. Bland de inbjudna fanns Frankrikes president Emmanuel Macron, som dock inte tycks ha närvarat. Kylians mamma och rådgivare Fayza Lamari fick frågan om var sonen flyttar. ”Men det vet ni ju redan”, var svaret. Ett citat som skapar stora rubriker, inte minst i Spanien, då det ses som ytterligare en bekräftelse på att Kylian Mbappé snart har Santiago Bernabéu som sin hemmaplan.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport följer upp uppgifterna om intresse från Bayern München för Vincent Kompany. Klubben uppges redan ha hållit de första konkreta samtalen. Enligt bland annat engelska Talk Sport är Burnleytränaren intresserad. Bild lägger till ytterligare fem Premier League-tränare som Bayern överväger men utan att ha tagit kontakt ännu: Ange Postecoglou (Tottenham), Mauricio Pochettino (Chelsea), Andoni Iraola (Bournemouth), Thomas Frank (Brentford) och Nuno Espirito Santo (Nottingham). Sky Sport skriver vidare att Ian Maatsen väntas bli Dortmunds första sommarvärvning. 22-åringen är på lån från Chelsea och vill stanna. Dortmund har en köpoption på 35 miljoner euro men vill förhandla ned den till omkring 25 milj euro. Även Aston Villa har visat intresse för Maatsen. Dessutom jagar Dortmund intensivt Serhou Guirassy, Stuttgarts anfallare. Även Bayern München är intresserad.

Annons

Bild ger förstasidesplats åt Jürgen Klopp. Första stopp i hans nya liv utan Liverpool blir Champions League-finalen den 1 juni. Klopp med familj är inbjuden av Dortmund. Tidningen har också mer Bayern. Klubben uppges intresserad av Emerson Royal. Tottenham påstås villig att släppa högerbacken för cirka 29 miljoner euro. Även Milan och Juventus har visat intresse.

Bild skriver om rensning i Hansa Rostocks spelartrupp efter nedflyttningen till tredje ligan. Alla lånespelare lämnar, det inkluderar Marko Johansson som därmed återvänder till Hamburg. Målvakten har kontrakt med HSV till 2025 men knappast någon framtid i klubben. Dessutom skriver Bild att Hansa Rostock har Nils Fröling till försäljning. I klubben finns också Svante Ingelsson. Noterbart i övrigt från måndagen: Florian Wirtz i Leverkusen har röstats fram till Årets spelare i Bundesliga.

Annons

ÖVRIGT

Maisfutebol (Portugal) hävdar att José Mourinho och Massimiliano Allegri toppar Al-Ittihads önskelista på ny tränare. Den saudiska klubben letar ersättare till Marcelo Gallardo. Allegri fick häromdagen sparken i Juventus medan Mourinho fick lämna Roma i januari, och senast kopplats samman med Besiktas.

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger samtidigt att ligafyran Al-Taawoun närmat sig Gennaro Gattuso. Italienaren är positiv men vill ha åtta miljoner euro i årslön, vilket klubben anser vara i mastigaste laget.