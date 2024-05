Fyra heta namn som kan ta över i Chelsea

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph går all-in på ersättare i Chelsea sedan Mauricio Pochettino tackat för sig. Det finns stora namn därute (Thomas Tuchel, José Mourinho, Antonio Conte), men Londonklubben vill ha en ung, progressiv profil. Sebastian Hoeness (Stuttgart), Míchel (Girona), Kieran McKenna (Ipswich), Enzo Maresca (Leicester) och Thomas Frank (Brentford). Där är några möjliga namn. The Guardian bollar med samma namn, och uppger att Chelsea redan är i kontakt med McKenna och han ses som ett av de hetaste namnen. Enligt BBC Sport kan Marescas namn strykas och Fabrizio Romano påpekar att Burnleys tränare Vincent Kompany inte hört något. Robert De Zerbi tycks inte aktuell längre.

Daily Mirror sammanfattar tisdagens stora nyheter med ”I’m out” och ”You’re out”. Den förstnämnda gäller Pochettino, som tar sitt pick och pack – och sina citroner – och drar någon annanstans. Manchester United och Bayern München sägs intresserade av argentinaren. Den sistnämnda rubriken gäller spelarna som petats ur Garteh Southgates EM-trupp, som Ben Chilwell, Jordan Henderson men kanske framför allt Marcus Rashford.

The Times-krönikören Martin Samuel går till hård attack mot Chelseas ägare efter Pochettino-beskedet, ”Boehly och Eghbali har förstört en fotbollsklubb som var Champions League-mästare innan de kom”. Samtidigt presenterar tidningen en tabell som visar att Chelsea var den mest underpresterande klubben i Premier League den här säsongen, sett till insamlade poäng kontra pengar spenderade på spelare, löner och agenter. Arsenal lyckades bäst (se tabell här).

Daily Mail berättar att Manchester Uniteds blivande sportchef Dan Ashworth stått för en blunder. Enligt The Times kan den kosta hans nya klubben miljontals pund. Ashworth skickade e-post till Manchester Uniteds blivande vd Omar Berrada, som då var arbetsbefriad från Man City, där han sa att han accepterade erbjudandet från United. En olovlig kontakt som han råkade skicka kopia på till sin gamla adress i Newcastle. Daily Mail skriver vidare att Man United sonderar terrängen för att värva Crystal Palaces landslagsback Marc Guehi. Han värderas till 65 miljoner pund. Guehi ses som ett alternativ till Jarrad Branthwaite, om United inte kan få Everton att acceptera ett bud på max 55 milj pund. Enligt iNews i dag har Everton satt en prislapp på 80 milj pund på 21-åringen. Även Newcastle är intresserad av Branthwaite. Rättegången mot de fyra personer som greps för inbrott hos Alexander Isak inleddes i går. Samtliga nekar till anklagelserna.

The Sun uppger att Joel Matip väntas bli kvar i Premier League. Bournemouth är intresserad, liksom Southampton, som spelar playoff-final mot Leeds i helgen om en PL-plats. Den 32-årige backen lämnade Liverpool förra veckan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport gör Atalantas smeknamn ”Dea” (gudinna) till en allmän italiensk önskan, ”Allas gudinna”. Laget ska försöka sätta stopp för maskinen Bayer Leverkusen i kvällens Europa League-final. Isak Hien är vanligen startspelare, men GdS tror att unge Giorgio Scalvini kan ta plats i backlinjen i stället (se förmodade startelvor). Men både Bergamo News och Corriere dello Sport har Hien i startelvan. Emil Holm finns på bänken. Vidare skriver Gazzetta dello Sport att Thiago Motta fattat beslut. Under torsdagen väntas han meddela Bologna att han lämnar klubben för att skriva under ett tvåårskontrakt med Juventus, värt 3,5 milj euro om året. Milan är fortsatt intresserad av Benjamin Sesko och Joshua Zirkzee, men har börjat snegla på ett alternativ: Serhou Guirassy. Anfallaren har en utköpsklausul i Stuttgart på bara 17,5 milj euro men lönekravet väntas vara högt och konkurrensen ansenlig.

Corriere dello Sport gör störst rubrik på ägarskiftet i Inter, från kinesiskt till amerikanskt. Tidsfristen för Suning att betala lånet på 380 miljoner euro till investeringsfonden Oaktree har passerat. Ett besked väntas i dag. Ett besked kom däremot redan i går om Claudio Ranieris framtid. Efter att ha räddat kvar Cagliari pensionerar sig den omtyckte 72-åringen.

Sportitalia uppger att Riccardo Calafiori säger nej till intresse från Bayer Leverkusen och Chelsea. Däremot håller den 22-årige backen dörren öppen för Juventus. Calafiori vill stanna i Italien. Bologna värderar honom till minst 25 miljoner euro plus bonusar.

SPANIEN

AS och Marca deppar. ”Danke Toni” och ”Det skapas inte fotbollsspelare som Kroos längre”. Det är beskeden på förstasidorna sedan. Tysken beslutat att lägga av. Carlo Ancelotti bad honom stanna. Fansen vädjade till honom från läktarna. Men nu blir Champions League-finalen slutpunkt för 34-åringen i Real Madrids tröja. Marca menar att Jude Bellingham är redo att ta över ansvaret efter Kroos, när engelsmannen tar ett steg bakåt i planen i och med Kylian Mbappés ankomst.

Sport och Mundo Deportivo täcker förstasidorna med den förväntade bekräftelsen på att Alexia Putellas förlängt med Barcelona. Annars får lokaltidningen La Vanguardia rubriker. Tidningen konstaterar att ett tränarskifte kan stå Barcelona dyrt. Det skulle det kosta Barcelona nästan 15 miljoner euro att sparka Xavi och hans tränarteam, skriver La Vanguardia. Hälften av summan är Xavis lön. Enligt Sport vill Barças sportchef Deco inte ge sig ut på marknaden efter en ny tränare. Det blir Xavi eller Rafa Márquez. Nu inväntar han klubbpresident Joan Laportas besked.

FRANKRIKE

L’Equipe har OS-fokus. Under tisdagen träffades Frankrikes president Emmanuel Macron och Real Madrids president Florentino Pérez i samband med en middag i Elyséepalatsen. Macron försökte övertyga Pérez om att släppa Kylian Mbappé till OS i Paris. Det är dock osäkert om den prestigefulla mellanhanden fick något gehör, lägger L’Equipe till. Även OS-landslagets förbundskapten Thierry Henry var på plats under middagen, som hölls för att fira Fifa:s 120 år. L’Equipe kommer fram till att Neymar inte lär vara redo till nästa säsongs inledning. Brasilianaren knäopererades i november, och AFP hör Al-Hilal-tränaren Jorge Jesus påpeka att det tar tio-elva månader att komma tillbaka. ”Om vi lägger ihop ett plus ett kommer han inte att kunna delta under försäsongen”, säger Jesus.

Le Parisien uppger att Chvitja Kvaratschelia är PSG:s transferprioritet nummer ett för offensiven. Han ses som en ersättare till Kylian Mbappé. PSG letar specifikt efter spelare till vänsterkanten som är höger- eller tvåfotad. Vidare skriver Le Parisien att PSG vill undvika en försäljning av Xavi Simons i sommar för att undvika att behöva betala kompensation till hans förra klubb, PSV Eindhoven.

Ouest-France går igenom Lorients trupp efter degraderingen till Ligue 2. Tidningen är helt övertygad om att Nathaniel Adjei som andra lånespelare kommer lämna. Det betyder att köoptionen med Hammarby inte utnyttjas. I tidningen kan man också läsa om intresse från PSG, Man United och Arsenal för Désiré Doué, 18, i Rennes.

TYSKLAND

Bild har som allra största rubrik på nyhetsettan ”Kroos avsked”. Så stort är tisdagens besked. Tidningen samlar kommentarer och uppmärksammar ”chocken i Spanien”. Kroos besked innebar också att det där frisparksmålet mot Sverige i VM 2018 (se klipp här) är omöjligt att undvika i sociala medier.

Sky Sport uppdaterar status med Bayern München och Vincent Kompany. Samtal fortsätter, inget beslut är taget. Med Mauricio Pochettino ledig är det också ett alternativ.

Hamburger Morgenpost uppger att Hamburg nu planerar att förlänga med Dennis Hadzikadunic. Den tidigare MFF-backen har övertygat under senare delen av säsongen. Det har tidigare ryktats att andra klubbar också fattat tycke för 25-åringen. Hadzikadunic har kontrakt med FK Rostov till 2026, men är undantagen att spela där på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

ÖVRIGT

TVI (Portugal) frågar Sportings vicepresident Francisco Salgado Zenha, med anvar för ekonomin, om klubben har resurser att behålla Viktor Gyökeres. ”Det har vi”, försäkrar han, ”Sporting vill alltid behålla sina bästa spelare, men vi får vänta på marknaden och se vad som händer. Men Sporting har det (resurser, min anm) och vill det”. Uttalandet gör att A Bola på förstasidan har rubriken, ”Gyökeres lämnar inte med rabatt”.

Nettavisen (Norge) framför genom Morten Pedersen åsikten att det redan gungar under fötterna på Rosenborgs nya tränare Alfred Johansson. Hans ”position som RBK-tränaren blir alltmer utsatt”. Efter en lovande start har Rosenborg på de fem senaste matcherna fyra förluster och en oavgjord. Men RBK-profilen Jahn Ivar Mini Jakobsen tror inte Johanssons position är hotad. ”Nej, det tror jag inte. Om Alfred får sparken eller lämnar i år tror jag Rosenborg åker ut. Nu när de fattat ett beslut och gjort ett kontroversiellt val, att ta in Alfred som huvudtränare, då måste man stå vid sitt val”, säger Jakobsen.

The Times of Israel (Israel) rapporterar om ett nytt världsrekord i straffläggning. Det krävdes 56 straffsparkar innan SC Dimona slog Shimshon Tel Aviv i semifinal-playoff i tredjeligan (se straffarna här). Nyheten plockas upp av Reuters som påpekar att det tidigare rekordet var från en match i England 2022 då det krävdes 54 straffar för att skilja lagen åt.