Ten Hags Feyenoord-pik mot Slot - "Överdrivet lyriska"

ENGLAND

Manchester Evening News ser det som att Erik ten Hag skjuter en giftpil mot Arne Slot, som just lämnat Feyenoord för Liverpool. ”Folk har varit överdrivet lyrisk om Feyenoord. De var jämna det här året, men inte toppklass. PSV Eindhoven var två klasser bättre inom alla områden”, säger Ten Hag. Slot tränade Feyenoord från 2021 till och med den här säsongen. Ten Hag var tränare hos ärkerivalen Ajax 2017-2022.

The Times trycker på att Erik ten Hag vill ha snabbt svar från Manchester United om framtiden. Han har andra erbjudanden. Manchester Evening News skriver att United överväger att behålla nederländaren. Andra rapporter är mer skeptiska. Daily Mail uppger att United tagit ännu en kontakt med ett alternativ, Roberto De Zerbi. Mer från tränarkarusellen: Graham Potter kan återvända till Brighton, Kieran McKenna ser ut att förlänga med Ipswich och Unai Emery har förlängt med Aston Villa.

Daily Telegraph, liksom de flesta tidningar, har störst rubrik om Chelsea och Enzo Maresca. Han är den utvalde. Det finns flera skäl. Ett står att finna i ett svar för ett par veckor sedan på en fråga om transfers i Leicester. ”Nej, nej, jag ber inte om mer kontroll. Absolut inte. Jag ber bara om att få göra det jobb jag är betald att göra. Inte mer än så”, sa Maresca. Precis vad Chelsea vill ha. En tränare utan maktanspråk. Det har tidigare tränare haft. Exempel: Maurico Pochettino ville inte släppa Connor Gallagher och Trevor Chalobah. Nu kan klubben sälja dem i lugn och ro. Sportcheferna Paul Winstanley och Laurence Stewart flyger till Marbella för att erbjuda Maresca ett femårskontrakt. Leicester har gett grönt ljus. En utnämning väntas inom de närmaste dagarna. Kompensationen till Leicester väntas landa på åtta-tio miljoner pund.

Sky Sport konstaterar att Chelsea samtidigt jobbar vidare på värvningar. Enligt tv-kanalen har klubben erbjudit Tosin Adarabioyo ett kontrakt. Därmed utmanar Londonklubben Newcastle, som fört samtal med 26-åringen en tid. Adarabioyo lämnar Fulham när kontraktet går ut i juni. Kanske söker Newcastle revansch. Enligt Daily Mail planerar i alla fall klubben ett bud på James Trafford – samme Trafford som Chelsea uppgavs ute efter i går. Den 21-årige Burnleymålvakten värderas till 20 miljoner pund.

The Guardian fångar upp att Marcus Rashford planerar en ”mental återstart” efter en ”utmanande säsong”. Det skriver Manchester United-stjärnan på X. Bland annat ska Rashford hålla sig borta från sociala medier några veckor. Rashford kom inte med i Englands trupp till EM.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport synar Inters satsning under nya ägarna Oaktree, men också Milans satsning under sin nya ledning. Tidningen menar att Milan vill ge blivande tränaren Paulo Fonseca en välkomstpresent: Joshua Zirkzee. Klubben är alltmer beslutsam om att värva anfallaren och beredd att betala utköpsklausulen på 40 miljoner euro. Hoten är två: Juventus, under Zirkzees gamla tränare Thiago Motta, samt Arsenals intresse. Milans plan B är Serhou Guirassy, Jonathan David eller Benjamin Sesko. Milan har rest till Australien. Zlatan Ibrahimovic reste med. I februari uppgavs IFK Göteborg ute efter Orri Óskarsson. Nu är det annan kaliber på intressenterna. Enligt GdS är färska Europa League-mästaren Atalanta sugen på den 19-årige FC Köpenhamns-anfallaren. En ”Rasmus Højlund-värvning”, som tidningen uttrycker det.

Corriere dello Sport slår fast att det blir Antonio Conte i Napoli. Parterna är överens om ett treårskontrakt, värt sju miljoner euro om året. Conte vill också ha garantier om ett konkurrenskraftigt lag innan han skriver på. Lite under radar har gått att Serie B-åttan Brescia utnyttjat optionen och förlängt kontraktet med Alexander Jallow till 2026.

Tuttomercatoweb hör Lecces sportchef Pantaleo Corvino få frågan om klubben köper Pontus Almqvist. ”Vi ska först prata med presidenten för att stämma av budgeten och sedan med tränaren”, svarar Corvino. Almqvist har en stark säsong, framför allt höst, bakom sig. 24-åringen skrev på för Lecce en säsongen, men har fortfarande kontrakt med Rostov till 2025.

SPANIEN

Marca lockar med en intervju med Federico Valverde. ”En final är ditt livs match”, är citatrubriken. Mittfältaren säger också, ”Jag är glad om jag kan nå tio procent av vad Kroos har nått”. På tal om Kroos, får tysken i Cadena SER en fråga om sig själv och Real Madrids andra ålderman på mittfältet, Luka Modric. ”Luka och jag tänker lite olika på hur vi vill avsluta karriärerna. Jag har alltid velat sluta på topp, med en kropp so fortfarande håller, för jag hoppas jag har många år kvar efter jag slutat”, säger han.

Cadena SER hör Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti berätta hur han förbereder sig inför Champions League-finalen. ”Jag gillar att äta. Broccoli, lax och pasta är vad jag ska äta. Sen en timmes tupplur, om jag kan sova. Sedan stiger pulsen till 110-120, men när matchen börjar är den normal igen”, säger italienaren. Vidare uppmärksammar SER ovanligt uppflyttningsfirande. När Valladolid under måndagen blev firade i hemstaden stod tränaren Paulo Pezzolano på balkongen och uppmanade folkmassan nedanför att skandera, ”Avgå Pezzolano” (se klipp här). Sarkasm. Fans hade tidigare under säsongen skanderat det budskapet.

OK Diario berättar att Kylian Mbappé köpt Gareth Bales tidigare hus i La Finca. Pris: Elva miljoner euro. Le Parisien bekräftar uppgifterna. Bale hade 13 milj euro som utropspris. Samtidigt skriver Relevo att Mbappé kommer att få en ”exceptionell” presentation i Real Madrid, som tar sin inspiration från Cristiano Ronaldos 2009.

Sport och Mundo Deportivo pumpar båda ut budskapet att det är ”Hansi Flicks dag”. Tysken anländer till Barcelonas för att skriva på kontrakt. MD uppger att Flick avstår traditionell presskonferens. Han vill först till fullo vara insatt i klubbens ekonomiska och sportsliga villkor. Cadena SER uppger att Flicks prioritet är en ny mittfältare. Samtidigt skriver Sport om orsaken till att Xavi sparkades. Det var egentligen inte uttalanden det snackats om, eller spelare han ville dumpa. Det var helt enkelt att Barça-ledningen från dag ett aldrig riktigt litat på Xavi fullt ut, menar Sport. MD uppger att engelska klubbar jagar Barças superstjärna Aitana Bonmatí, i synnerhet Chelsea. Londonklubben skulle vara beredd att betala utköpsklausulen på tre miljoner euro samt erbjuda 26-åringen ett fyraårskontrakt med två miljoner euro i årslön. Därför försöker Barça nu förlänga kontraktet. Det nuvarande går ut 2025.

Relevo adderar Bayern München till klubbar som är intresserade av Nico Williams. 21-åringen ses som ett möjligt mål i sommar. Tidigare har bland annat Liverpool, Arsenal och Chelsea uppgetts intresserad. Athletic Club pekar bestämt på utköpsklausulen på strax under 60 miljoner euro. Vidare skriver Relevo att Bayern även har Dani Olmo i RB Leipzig på sin lista. 26-åringen har en utköpsklausul på 60 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe låter Sergio Conceição pryda förstasidan. Han är nu Marseilles huvudfokus i jakten på en ny tränare sedan försöken med Paulo Fonseca misslyckats. Sergio Conceição förlängde nyligen med Porto till 2028 men det var med dåvarande presidenten Pinto Da Costa, som han stod nära. En klausul gör det möjligt att lämna gratis under ny president, och André Villas-Boas vann valet i april (läs även under ”Övrigt”). Till och med L’Equipe gör notis på att Kristoffer Olsson hoppas kunna spela elitfotboll igen.

Foot Mercato följer kampen om Leny Yoro. Real Madrid planerar ett första bud på 30-40 miljoner euro. Lille vill ha mycket mer för sin 18-åriga backstjärna. Real Madrid hoppas på att Yoros egen vilja att komma till klubben ska spela dem i händerna i förhandlingarna. PSG anses nu ligga efter Real Madrid i jakten på Yoro. Även Liverpool har uppgetts intresserad.

TYSKLAND

Bild skriver om ”Bochum-undret” efter vändningen i playoffkvalet (3-0 mot Fortuna Düsseldorf, 6-5 e str). Det är de goda nyheterna för stora Bochum-fanet Leon Goretzka. De dåliga är att förbundskapten Julian Nagelsmann även stänger dörren för en sen kallelse till EM-truppen för Bayern München-stjärnan. På tal om Bayern så skriver Bild att klubben utmanar Leverkusen om stjärnskottet Brajan Gruda – som till skillnad från Goretzka kallats till EM-förberedelserna. Mainz väntas kräva 50 miljoner euro för att sälja 19-åringen redan i sommar.

Sky Sport uppger att Dortmund och Karim Adeyemi går mot en skilsmässa. Den 22-årige yttern har dumpat sin agent och är öppen för en flytt. Dortmund är villig att sälja. Det har funnits visst intresse från England, skriver Sky Sport.

ÖVRIGT

Record (Portugal) ger besked på förstasidan, ”Sergio lämnar”. Enligt tidningen har Sérgio Conceição fattat beslutet att lämna Porto efter sju år och kan lämna officiellt besked i dag. Correio da Manhã har samma information, medan Jornal de Notícias inte stänger dörren för en fortsättning. I Frankrike talas det allt intensivare om Marseille för Sérgio Conceição (se L’Equipe).

Arriyadah (Saudiarabien) kan konstatera att Cristiano Ronaldo tycks i EM-form. 39-åringen har satt nytt målrekord i ligan. Med två mål för Al-Nassr i går (4-2 mot Al-Ittihad) är han uppe i 35 mål. Cristiano Ronaldo är nu första spelare någonsin att vinna skytteligan i fyra länder (även Spanien, Italien och England). 35 mål är också den fjärde högsta siffran för en ligasäsong i Cristiano Ronaldos karriär, påpekar tidningen. Al-Nassr slutade tvåa i ligan efter seriesuveränen Al-Hilal, som gick obesegrade genom hela serien.