Hummels kritiserar egna lagets taktik: ”Undergivna”

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild kommer med ytterligare en del från intervjun med Dortmunds Mats Hummels. I den första pratade han öppenhjärtigt om sin besvikelse över missad EM-plats. I den här reser han ögonbryn hos fans genom att exponera sin egen tränaren Edin Terzic bara dagar innan Champions League-finalen. I fokus är några matcher i vintras. ”Jag var rasande för jag tycker inte Dortmund ska spela så där mot vilken motståndare som helst”, säger han, ”Jag kände att det inte kunde fortsätta så. Jag kände att min heder kränktes över att behöva stå i Dortmunds tröja på planen. Så undergivna, så underlägsna fotbollsmässigt. I de två matcherna mot Stuttgart och bortamatchen mot Leverkusen bara barrikaderade vi oss i eget straffområde med hela laget”. Hummels lägger till att det blev bättre efter det. Den 35-årige backens kontrakt går ut i juni. Framtiden är oklar. ”Det finns tre alternativ: Dortmund, en annan klubb eller sluta. Att sluta är det mest osannolika scenariot just nu”, säger han, ”Vad jag uteslutit är en flytt till ett land långt bort, USA eller liknande. Om jag lämnar Dortmund blir det till ett närliggande europeiskt land”. Bild hävdar på annan plats att Manchester City funderar på Werder Bremens målvakt Michael Zetterer. 28-åringen ses som andremålvakt om Ederson lämnar och Stefan Ortega tar brasilianarens plats.

Kicker har allra störst fokus på den stundande Champions League-finalen, men ger också gott om utrymme till Bayern Münchens nya tränare Vincent Kompany. Liksom sina föregångare ska han redan ha kommit fram till att alltför många spelare inte håller Bayern-klass. En ny ryggrad behövs i laget. Enligt The Athletic var för Bayern kopplingen till Pep Guardiola det mest tilldragande hos Kompany. Som om han blivit rörd av gud. För Pep-guden fyllde Bayerns öron med lovord om belgaren. Kompanys fotboll passar dessutom Bayern och han pratar utmärkt tyska. Kompanys första presskonferens är i dag klockan 11.

ENGLAND

The Sun hör hur flera stora ligabossar och spelarfack är på krigsstigen. De kräver att schemat för nya klubblags-VM görs om annars hotar de med bojkott. The Sun kastar sig också huvudstupa in transferdjungeln. Liverpool, med nya tränaren Arne Slot i spetsen, uppges ute efter Aston Villas landslagsanfallare Ollie Watkins. Liverpool har tvivel över Darwin Núñez. The Sun har även fler intressenter på Kalvin Phillips. Häromdagen uppgavs Everton sugen på Manchester City-mittfältaren. Nu läggs även RB Leipzig, RB Salzburg och Roma till.

Daily Mirror hävdar att Newcastle är övertygad om att lyckas värva Dominic Calvert-Lewin. Everton behöver sälja spelare och Calvert-Lewins prislapp sätts till 25 miljoner pund. Newcastle har upprepade gånger gjort klart att klubben behåller Alexander Isak, och får man tro Mirror har Arsenal nu i stället satt Benjamin Sesko (RB Leipzig) i topp på sin shoppinglista.

Daily Star hävdar att Manchester United överväger en bytesaffär med Atlético. Den spanska klubben har enligt tidningen erbjudit João Félix i en deal där Mason Greenwood går i motsatt riktning.

The Independent uppger att Bayern München är intresserad av Adam Wharton. Den 20-årige Crystal Palace-mittfältaren har nyligen tagit sig in i det engelska landslaget, och Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson tillskrevs häromdagen kredd för Whartons utveckling i Blackburn. The Independent skriver vidare att Aston Villa hoppas dra nytta av Chelseas bekymmer med det ekonomiska regelverket (PSR) och värva Connor Gallagher. Även Tottenham är intresserad av 24-åringen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport porträtterar Fiorentinas finalförlust i Conference League som ”Den hemsökta cupen” (1-0 till Olympiakos). Det var tredje cupfinalförlusten på två år. Fiorentina föll även mot West Ham i Conference League-finalen förra året och mot Inter i Coppa Italia-finalen samma år. ”Vi trodde verkligen på det den här gången, det gör ont”, säger tränaren Vincenzo Italiano, som väntas ta över Bologna kommande säsong. Det gör också ont för Torino, som gick miste om en Conference League-plats, och för Danmark, som därmed bara är 16:e på Europarankingen och bara får fyra platser i Europaspelet i stället för fem kommande säsong. Störst rubrik på förstasidan får ändå Milan. Klubben påstås beredd att satsa på spelare för nästan 100 miljoner euro till (snart) nya tränaren Paulo Fonseca. Det är 25 milj euro på Youssouf Fofana (Monaco), 30 milj euro på Emerson Royale (Tottenham) och så 40 milj euro på Joshua Zirkzee (Bologna). La Repubblica påpekar i dagens tidning att det blir en kamp med Juventus om Zirkzee. Anfallaren vill sedan ha fem milj euro i årslön och agenten sin del av kakan, minst sju milj euro.

Il Mattino och La Repubblica uppger båda att PSG:s bud till Napoli för Chvitja Kvaratschelia är på 100 miljoner euro. Georgierns agent bekräftade i tisdags att det finns ett bud. Enligt La Repubblica är blivande Napolitränaren Antonio Conte villiga att offra båda Kvaratschelia och Victor Osimhen, så länge han får bygga ett konkurrenskraftigt Napoli. Conte har uppgetts intresserad av att ta in Romelu Lukaku om Osimhen säljs till Chelsea men det finns ännu inga bud på nigerianen. I PSG ses Kvaratschelia som Mbappés ersättare.

SPANIEN

Marca och AS må ha Real Madrids Champions League-final i artikel efter artikel. Men på morgonen är det en redan vunnen final som stjäl uppmärksamheten. Tidningarna solar sig i Olympiakos glans för det är förstås spanske tränaren José Luis Mendilibars verk. Eller ”Mendilopoulos” som Marca nu döper om honom till. Tidningen satte honom också högst upp på Olympen (se bild här). AS, liksom Marca, tonar ned L’Equipes uppgifter om en pengakonflikt mellan PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi och Kylian Mbappé. AS menar till och med att relationen är ”hjärtlig”. Marca hävdar att pakten mellan Al-Khelaïfi och Mbappé består, PSG kommer inte att gå lottlös från flytten.

Cadena SER berättar att Real Madrids målvakt Andrij Lunin inte flyger med laget till London i dag. Ukrainaren har influensa och Real Madrid vill minimera riskerna att han smittar lagkamrater. I stället flyger han på fredag eller lördag, finaldagen. Lunin har inte tränat på flera dagar men mår bättre. Oavsett är det klarare än någonsin att Thibault Courtois står i finalen mot Dortmund på lördag. Kepa Arrizabalaga finns också att tillgå.

Sport och Mundo Deportivo täcker för tredje dagen i rad förstasidorna med Hansi Flick. I går var presentationen som Barcelonas nya tränare. ”Jag gillar offensiv fotboll”, är citatet Sport rycker loss och klistrar fast som rubrik.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på tv-rättigheterna, ”Vem vill verkligen ha Ligue 1?”. Tidningen får också anledning att följa upp pengabråket mellan PSG-presidenten Nasser al-Khelaïfi och Kylian Mbappé. Den förre hade under onsdagen bara varma ord om anfallaren. ”Jag är stolt över vad Mbappé gjort för klubben”, säger Al-Khelaïfi. Själv fick Mbappé i går frågan om när den nya klubbadressen (Real Madrid) blir klar. ”Det handlar om dagar, det blir officiellt om några dagar”, svarade Mbappé. På annat håll kan man läsa att Lens har Will Still, som lämnat Reims, som huvudspår i tränarjakten att ersätta Franck Haise, som flyttar till Nice.

La Voix du Nord skriver att Atlético tagit initiativet i jakten på Jonathan David. Den spanska klubben har ännu inte lagt något bud på Lilles anfallsstjärna men varit i kontakt med spelaren och hans agent. Tidningen menar att backen Reinildo kan ingå i en affär. Tidigare har bland annat Milan och Napoli pekats ut som intresserade av 24-åringen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) toppar tidningen med Viktor Gyökeres knäoperation. Prognosen för hur länge svensken blir borta är oklar. A Bola skriver två till tre veckor , Record fem till sex veckor och O Jogo ända upp till åtta veckor. Oavsett vilket så har den skyttekungen tvingats lämna återbud till landslagssamlingen.

Ghana soccernet (Ghana) berättar att Nathaniel Adjei tvingats lämna återbud till landslaget på grund av skada. Ghana har två VM-kvalmatcher på programmet. Framtiden för Adjei, som tillhör Hammarby, är fortfarande oklar. Lorient säger tack och hej efter lånet.

De Telegraaf (Nederländerna) berättar att förbundet kommande säsong fokusera mer på gott än dåligt uppträdande från fans. Det betyder att belöna gott uppträdande. Det kan vara att ta bort nät om fans sköter sig och ökad gästfrihet för resande fans. Exempel: förra året hade PEC Zwolle-PSV en dj på bortasektionen, och Heracles delade ut sandwiches och te till bortafans. Förbundet har bett polis och lokala myndigheter att samarbeta.