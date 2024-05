Uppgifter: New York Red Bulls ute efter tredje svensk

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Meczyki (Polen) menar att det kan bli ännu fler svenskar i New York Red Bulls. MLS-klubben är intresserad av Gustav Berggren i Raków Częstochowa. Den 26-årige backen har ett erbjudande på bordet. I NY Red Bulls spelar redan Emil Forsberg och Noah Eile. Enligt Meczyki har även Orlando City tidigare visat intresse för Berggren, som kom till Raków Częstochowa från BK Häcken 2022. Meczyki tror på en flytt i sommar.

Het Nieuwsblad (Belgien) uppger att Anderlecht är nära att att göra klart med Sevilla om ett köp av Ludwig Augustinsson. Sevillajournalisten Fernando Serrano skrev i natt att klubbarna är överens om ett pris på cirka två miljoner euro. Kvar är bara för vänsterbacken att komma överens om lönen med Anderlecht. Augustinsson har vid upprepade tillfällen uttryckt en önskan att stanna i den belgiska klubben, där han har en stark säsong bakom sig på lån. Anderlecht köper enligt uppgifterna också en annan lånespelare från Sevilla, Thomas Delaney.

Correio da Manhã (Portugal) hävdar att knäoperation för Viktor Gyökeres ökar chanserna för att han stannar i Sporting. Intresset från andra har kylts ned, klubbar som Chelsea och Tottenham vill först se hur anfallaren funkar efteråt, skriver CdM. Enligt Record har prognosen för en comeback förbättrats efter operationen. Gyökeres väntas tillbaka om max fyra veckor. Han planerar att vara med från start under försäsongen och följaktligen vara helt redo till Supercupen mot Porto den 3 augusti, matchen som inleder den nya säsongen.

Protathlima (Cypern) skriver att cypriotiska mästarlaget Apoel vill ha Alexander Jeremejeff. Det gör även Gazzetta. Den 30-årige anfallaren skrapade bara ihop 488 spelminuter i Panathinaikos men gjorde åtta mål och en assist. Han är också uppskattad av fansen. En affär ses som komplicerad. Jeremejeff har kontrakt till 2025.

Camfoot (Kamerun) ser förbundsordförande Samuel Eto’o pudla. För bara ett par dagar sedan hamnade fotbollslegendaren i bråk med nya förbundskaptenen Marc Brys, en händelse som filmades och blev viral (se klipp här). Strax efter sparkades belgaren. Men i går satt Eto’o på en presskonferensen bredvid Brys och välkomnade förbundskaptenen tillbaka (se klipp här). Enligt franska L’Equipe var Eto’o satt under press av idrottsministern Narcisse Mouellé Kombi, som han ligger i fejd med och som var den som tillsatte Brys för en och halv månad sedan.

ENGLAND

Daily Telegraph ger festat rubrik åt att Enzo Maresca är klar för Chelsea. Sky Sports, alltid lite efter, drog vid midnatt fram samma besked. Italienaren är överens med Chelsea om ett kontrakt på fem plus ett år. Ett officiellt besked kan komma redan i dag. Telegraph skriver vidare att Arsenal har Quilindschy Hartman i Feyenoord som mål. Klubben är redo att lägga bud på den 22-årige vänsterbacken när han är tillbaka från sin knäskada under kommande säsong. En förklaring ges nu varför Jadon Sancho vägrat be Erik ten Hag om ursäkt efter bråket i höstas. Benni McCarthy, hjälptränare i Man United, förklarar: ”Han sa, ’Jag ber inte om ursäkt för om jag gör det, då ber jag om ursäkt över att vara lat, över att alltid vara sen, över att inte göra mitt bästa – det blir vad jag ber om ursäkt för då’. Det var hans skäl”, säger McCarthy.

Daily Mirror har mer Arsenal. Tidningen drar stort på sin uppgift att Benjamin Sesko säger ja till Arsenal. Det finns också intresse från en lång rad andra klubbar. Mirror skriver på annat håll att Everton inte har några som helst planer att släppa Jarrad Branthwaite billigt till Manchester United. 40 miljoner pund? Glöm det. Enligt Mirror vill Everton ha nästan det dubbla.

iNews hävdar att Manchester United överväger att förlänga Mason Greenwoods kontrakt med ett år för att försäkra sig om en försäljning. Det nuvarande gäller till 2025. Juventus, Napoli, Atlético Madrid och Dortmund nämns alla som intresserade av den 22-årige anfallaren.

BBC Sport skriver att Monaco är hetast på Armando Broja, som Chelsea gärna säljer. Prislappen har sjunkit markant, till 25-30 miljoner euro. Franska L’Equipe uppger också att Monaco är i förarsätet, men nämner även Milan och Watford som intressenter. En annan spelare Chelsea gärna säljer är Trevoh Cahlobah, och enligt The Independent är Manchester United intresserad.

Evening Standard uppger att Tottenham är beredd att lyssna på bud på hela elva spelare i sommar, bland dem Richarlison och Emerson Royal. Klubben har redan gjort klart med Timo Werner på nytt lån och så förstås Lucas Bergvall.

ITALIEN

Il Mattino, lokaltidning i Neapel, låter det lysa i rött: ”Det är klart”. Antonio Conte blir Napolis nya tränare. En överenskommelse blev klar under torsdag eftermiddag. Kontraktet är till 2027. Årslönen är på sju-åtta miljoner euro plus bonusar. En officiell bekräftelse väntas inom kort. Presentationen blir på måndag eller tisdag. Försäljningen av Victor Osimhen går trögt. Il Mattino har tidigare uppgett att PSG var beredd att köpa nigerianen, och senast Chelsea. Men transferspecialisten Fabrizio Romano sa i natt att Londonklubben för närvarande inte är intresserad. Någon bytesaffär med Romelu Lukaku skulle därför inte vara aktuell. Corriere dello Sport har i dag, liksom Tuttomercatoweb, Viktor Gyökeres som ett av flera alternativ.

La Gazzetta dello Sport berättar att Inter är beredd att ge gett Lautaro Martínez ett kontraktsförslag värt tio miljoner euro om året. Där går gränsen. Argentinarens agent har krävt tolv milj euro. Det finns ännu ingen överenskommelse, men nytt möte väntar. Tidningen har också en intervju med Atalantas tränare Gian Piero Gasperini, som medger att han fått bud men blir kvar. ”Jag fick ett i år, från England, det var ett väldigt fint erbjudande”, säger han, men lägger till att han blir Atalanta trogen, ”Jag tycker om Italien för mycket”.

Tuttosport nämner i förbigående att Jonas Rouhi är en av de unga spelare som har chansen att spela in sig i Juventus a-trupp under nye tränare Thiago Motta. Den 20-årige vänsterbacken har imponerat i NextGen-laget. Ytterbackspositionerna i Juve behöver fyllas på, inifrån eller utifrån, understryker Tuttosport. Det är annars en mittback, Riccardo Calafiori i Bologna, som är prioritet. Men konkurrensen om 22-åringen blir hård. Enligt Tuttosport har både Chelsea och Atlético hört sig för de senaste dagarna. Nya Chelseatränaren Enzo Maresca uppges vara en beundrare. Priset är cirka 22 miljoner euro. Tidigare har även Bayern München och Leverkusen nämnts.

SPANIEN

Marca och AS använder samma bild från flyget som i går tog Real Madrid-spelarna till London för lördagens Champions League-final mot Dortmund. AS rubrik: ”Destination den 15:e” – CL-titeln alltså. Samtidigt hamnar Rodrygo i oväntat fokus. I en intervju med brasilianska GQ argumenterar han för att Real Madrid redan slagit den svåraste motståndaren – och tar ut svängarna. ”Ärligt talat visste vi att de var mycket bättre. Manchester City är världens bästa lag, det lag som spelar den bästa fotbollen”, säger Rordygo. Det skapar rubriker i Madridpressen. Marca följer upp med att Rodrygo visserligen säger att han vill stanna i Real Madrid, men Kylian Mbappé är på ingång – och just Man City visar intresse för brasilianaren.

Sport täcker förstasidan med Ronald Araújo. Nya Barça-tränaren Hansi Flick vill absolut behålla uruguayanen. Därför återupptar klubben förhandlingar om ett nytt kontrakt med den 25-årige backen. Apropå nya tränaren Flick lägger Marca till en pikant detalj. Det finns för närvarande inte utrymme i lönebudgeten att registrera tysken och hans hjälptränare. Barça fortsätter jobba på försäljningar och nya inkomstströmmar för att även kunna registrera alla spelare inför kommande säsong.

FRANKRIKE

L’Equipe inleder med Saint-Étiennes seger i första playoffmatchen till Ligue 1 (2-1 mot Metz), matcherna som Joel Asoro petats ifrån. Här finns också beskedet att Mohamed Camara stängs av fyra matcher för att han tejpat över ett märke mot homofobi på sin matchtröja. Monaco har accepterat domen. Annars är transfermarknaden framträdande i tidningen. Alexander Lacazette överväger en flytt till Saudiarabien, trots att Lyon vill behålla anfallaren. Mathis Lambourde, 18, har glänst i Rennes och både L’Equipe och Foot Mercato uppger att Aston Villa är intresserad. Ett bud är att vänta inom kort.

RMC Sport lyssnar på youtubekanalen Colinterview, där Pierre-Emerick Aubameyang berättar om en svår tid 2022, då han drabbades av depression och började dricka. ”Jag är säker på det (att han var deprimerad, RMC:s anm). De finns uttryckssätt som skiljer sig markant från vardagslivet. Jag började exempelvis dricka mycket. Det var en svår tid, tung. Det började strax innan jag blev sparkad från Arsenal”, berättar Aubameyang. 34-åringen har efter turbulenta år även på fotbollsplanen en stark säsong bakom sig i Marseille.

TYSKLAND

Bild uppmärksammar Bayern München och presentationen av nya tränaren Vincent Kompany under torsdagen. Han vill se ett ”modigt och aggressivt” Bayern. Sportchefen Max Eberl, som efter alla bakslag till slut fått tag på en tränare, upprepade en fras han använt flera gånger den senaste tiden: ”Det bästa kommer sist”. Dortmund jagar nya backar och har fäst blicken på Dean Huijsen i Juventus. Den 19-årige spanjoren, som var på lån i Roma under säsongen, väntas kosta cirka 25 miljoner euro. Bild bekräftar också uppgifterna om att Roma aktiverat utköpsklausulen för RB Leipzig-backen Angelino.

Hamburger Morgenpost skriver att Dennis Hadzikadunic i samtal med Hamburg meddelat att han vill stanna. Backen har de senaste 26 månaderna spelat för fyra olika klubbar, inklusive Malmö FF, och är trött på att flytta. HSV är intresserad av att behålla Hadzikadunic men har ännu inte fattat något beslut. Det har tidigare talats om intresse från andra klubbar. 25-åringen har ett kontrakt med FK Rostov till 2026 som är pausat.