Uppgifter: Anderlecht ger upp Augustinsson

SPANIEN

Diario de Sevilla hävdar att Anderlecht ger upp Ludwig Augustinsson och Thomas Delaney. Klubben anser sig inte ha råd med deras löner. Sevilla får nu leta nya klubbadresser för duon. Ingen av dem finns med i klubbens framtidsplaner. Tidigare uppgifter hade gjort gällande att Sevilla och Anderlecht var överens, men även detta tillbakavisar Diario de Sevilla. Augustinsson, som varit på lån i Anderlecht och uttryckt en önskan att stanna, har kontrakt med Sevilla till 2025. Den 30-årige backen missade landskampen mot Danmark i onsdags då familjen väntar tillökning.

Mundo Deportivo och Sport drar uppmärksamhet till varsin spelare i Barcelonas blickfång. MD:s är mest spektakulär: Florian Wirtz. Tidningen menar att den tyske stjärnan är sportchefen Decos drömvärvning 2025. Deco, som följt Wirtz länge, hoppas Barça kan skrapa ihop pengar till dess. 21-åringen har upprepade gånger påpekat att han stannar i Leverkusen kommande säsong, trots locktoner från Bayern München. Sport har fokus på denna sommar. Mikel Merino är den utvalde mittfältaren. Men först måste Barça hitta utrymme under lönetaket. Tidningen tror på en överenskommelse med Real Sociedad på 25 miljoner euro plus bonusar. Även Sport ringar annars in en annan Deco-favorit: Luis Díaz. Liverpoolyttern har nämnts förr. Nu påpekar Sport att colombianen går före Nico Williams i Athletic.

Marca och AS uppmärksammar att Uefa går ihop med France Football kring Ballon d’Or-galan. För några år sedan var Fifa samarbetspartner. AS påpekar att tre Real Madrid-spelare kan vinna herrarnas utmärkelse: Vinícius Jr, Jude Bellingham och nyförvärvet Kylian Mbappé. Dessutom har Toni Kroos nämnts som en outsider om Tyskland skulle vinna EM. Blir Leny Yoro ett nyförvärv i Real Madrid? Det pågår en dragkamp om jättelöftet. Marca uppger att Manchester United är beredd att betala 60 miljoner euro som Lille är ute efter. Även PSG är intresserad av den 18-årige backen.

ENGLAND

Daily Telegraph uppger att landslagsspelare var ”chockade” över att Jack Grealish inte kom med i EM-truppen som presenterades under torsdagen. En av de bofasta spelarna i truppen ska även ha frågat ut förbundskapten Gareth Southgate om det. Telegraph uppger vidare att att MFF:s tränare Henrik Rydström är en av de ledande kandidaterna till att bli tränare i Brighton. De andra två är Fabian Hürzeler (St Pauli) och Graham Potter.

Daily Mail har kommentarerna efter de sista truppförändringarna. ”Min tuffaste dag”, säger förbundskapten Gareth Southgate. ”Jag är förkrossad”, säger Harry Maguire som har skadeproblem. ”Jag är förkrossad”, säger också James Maddison som petades. Neal Maupay däremot, roade sig på Maddisons bekostnad. Evertonanfallaren pikade Tottenhammittfälatren med en bild på sig själv med leende i ansiktet och dartpilar i handen. Maddisons målgest är att låstas kasta pil.

The Times uppger att Premier League-rivaler fruktar att Manchester City kommer att frias från anklagelserna om 115 ekonomiska regelbrott. Orsaken är politisk press, att Storbritannien inte vill inte skada relationerna med Förenade arabemiraten, som äger City. Times noterar också att Wolves inte fick med sig någon av de andra PL-klubbarna i försöket att slänga ut VAR. Det blev 19-1 i omröstningen.

The Shields Gazette ser videon för Newcastles nya hemmatröja, som släpps på morgonen i dag. Först ut i videon? Alexander Isak med en dobermann på Grey Street, North Shields (se klipp här). Bilderna påminner om en tidigare bild på svensken. En del läser förstås in Isaks medverkan som ytterligare ett tecken på att han blir kvar i klubben.

Sky Sports slår fast att sex Premier League-klubbar är tvungna att sälja spelare innan månadsskiftet för att hålla sig inom det ekonomiska regelverket (PSR). Klubbarna är Aston Villa, Chelsea, Everton, Leicester, Newcastle och Nottingham.

The Sun uppger att Aston Villa är ute efter Giovani Lo Celso. Klubben tränare Unai Emery gillar honom skarpt. Tottenham väntas sälja Lo Celso, som är öppen för en flytt. Även hans förra klubb Real Betis är intresserad.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger på nytt den rådande tennisfebern i landet störst utrymme. Men Joshua Zirkzee tittar fram. Milan är beredd att trigga utköpsklausulen på 40 miljoner euro. En flytt anses nära. Anfallaren själv vill dit. Men Corriere dello Sport slänger in en brasklapp. Milan kommer inte överens med anfallarens agent Kia Joorabchian som vill ha 15 miljoner euro. Milan vill betala långt under tio milj euro, som CdS uttrycker det. Så Milan kollar även alternativ. Enligt Sky Sport Italia är de Artem Dovbyk (Girona) och Armando Broja (Chelsea). Milan är även nära backen Emerson Royal från Tottenham. Lazio har klart med ny tränare efter Igor Tudor. Marco Baroni är i Rom i dag för att skriva på kontrakt. 60-åringen kommer närmast från Hellas Verona.

Corriere dello Sport går all-in på Juventus under Thiago Motta, som väntas helt klar snart. Han vill ha in Michele Di Gregorio, Riccardo Calafiori, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners och Mason Greenwood. Det finns fortfarande också intresse för Joshua Zirkzee. Så här ser Thiago Mottas drömelva ut, enligt CdS. Däremot ingår inte Wojciech Szczesny och Federico Chiesa i hans projekt. Chiesa är i samtal med Roma. Italiens EM-trupp är spikad. Det blev ingen plats för Riccardo Orsolini, Ivan Provedel och Samuele Ricci.

Il Mattino rapporterar som en Neapeltidning bör, att Antonio Conte nu ätit sin första pizza som ny Napolitränare. Det blev en provola e pepe hos den den neapolitanska pizzabagaren Vincenzo Capuano i Turin, där Conte har sin bostad. På Contes önskemenyn står också Romelu Lukaku. Uppskattningen är ömsesidig. ”Han är den bästa tränare jag haft så här långt i karriären”, säger anfallaren till belgiska RTL.

FRANKRIKE

L’Equipe blickar främst mot den franska transfermarknaden med surr lag för lag. Men här finns också analyser kring övergångar. Inte minst målvaktens Matveï Safonov till PSG. Han ses nu som utmanare till Gianluigi Donnarumma, vilket kan väcka traumatiska minnen för italienaren från tiden med Keylor Navas för tre år sedan. Värvningen av Safonov för 20 miljoner euro väcker också andra tankar. Det är den största sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och Safonov är en portalfigur för det ryska landslaget. Kring Nice noterar L’Equipe att Manchester United med samma ägare/delägare – Ineos – kan ha fördel i jakten på backen Jean-Claire Todibo och anfallaren Kephran Thuram. I Todibos fall har United konkurrens av Atlético, Napoli och Aston Villa, i Thurams fall av Milan och Juventus. Todibo kostar cirka 25 miljoner euro, Thuram något liknande.

Le Parisien samlar röster från PSG-spelare med tunga säsonger bakom sig, Randal Kolo Muani och Milan Skriniar. Båda vill ändå vara kvar. ”Jag planerar inte att lämna”, försäkrar Kolo Muani. ”Jag vill stanna i PSG, självklart”, säger Skriniar.

TYSKLAND

Der Spiegel låter Ilkay Gündogan reagera på WDR:s kontroversiella opinionsundersökning. I den uppgav 21 procent av tyskarna att de föredrog fler vita spelare i landslaget och 17 procent att det var beklagligt att landslagets kapten Gündogan har turkiska rötter. Joshua Kimmich och förbundskapten Julian Nagelsmann har redan fördömt undersökningen. Gündogan är inne på samma linje. ”Det är sorgligt att vi fortfarande gör sådana undersökningar och sätter värde på dem. Det som stör mig är tajmingen. Varför? Den som gör den har på något vis en avsikt, det är i sig också ett budskap”, säger Gündogan, och lägger till ”Jag vet att personer som jag behövs i ledarskiktet för vi speglar en ny verklighet i Tyskland. Vi kanske ser annorlunda ut men vi är också tyskar”. I kväll spelar Tyskland mot Grekland med vad som förmodas vara den tilltänkta startelvan i EM-premiären mot Skottland den 14 juni (se kvällens troliga startelvor här). Kai Havertz startar före Niklas Füllkrug som nummer 9 och Nagelsmann säger, ”Det är fördel Kai om han presterar”.

Ostsee Zeitung förmedlar besked från Hansa Rostock. Svante Ingelsson är en av spelarna som lämnar klubben då kontraktet genom nedflyttningen till tredje divisionen inte längre gäller. Ursprungligen var det skriver till 2026. Nils Fröling har däremot ett gällande kontrakt även kommande säsong. Sedan tidigare har Marko Johansson återvänt till Hamburg.

ÖVRIGT

Live Sport (Grekland), via SDNA, uppger att AEK överväger att värva ytterligare en svensk, Pontus Almqvist. Klubben ska ha blivit erbjuden 24-åringen. I AEK spelar också Niclas Eliasson. Även Leicester påstås ha Almqvist på bordet. Han lämnade nyligen Lecce, och det är enligt lokala medier osäkert om Serie A-klubben kan och vill låna honom igen. Almqvist har fortfarande kontrakt med FK Rostov till 2025.

Record (Portugal) hävdar att Benfica överväger Mason Greenwood. Kontakter är tagna med anfallarens pappa. Vidare påstår tidningen att Bayern München är ute efter Francisco Conceição i Porto. Även Dortmund, RB Leipzig, Chelsea och Atlético uppger intresserade av den 21-årige anfallaren. A Bola skriver att Viktor Gyökeres inte hinner bli redo till uppstarten av försäsongen den 4 juli efter sin knäoperation. Siktet är nu inställt knappt en vecka senare. Men svensken kommer vara 100 procent till säsongsstarten den 3 augusti, supercupmatchen mot Porto, försäkrar tidningen.

Het Laatste Nieuws (Belgien) hör ljudet av Romelu Lukaku som öppnar dörren för en flytt till Saudiarabien. Förra sommaren var Chelseaanfallaren inte intresserad. ”Saudiarabien skulle inte vara ett hinder för mig nu. Nivån bara höjs”, säger Lukaku till VTM.

TyC Sport (Argentina) har en uppdatering kring Julián Alvarez. PSG har tidigare uppgetts intresserad. Likaså Atlético. Nu uppges även Chelsea överväga ett bud. Manchester City vill inte sälja argentinaren men ett bud på 80 miljoner US-dollar, motsvarande 830 milj kr, kan locka till försäljning, menar TyC Sport.