Kan bli borta till kvartsfinal - sen ska Mbappé opereras

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe har på nytt Kylian Mbappé i fokus. Operation väntar. Det bekräftar förbundskapten Didier Deschamps. Av allt att döma först efter EM. Mbappé missar matchen mot Nederländerna på fredag, väntas inte spela mot Polen och förhoppningen är att han kan vara tillbaka till åttondelsfinal. Men enligt RTL är kvartsfinal troligare. Frågan är sedan hur masken påverkar Mbappés prestation. Mer i nutid är frågan vem som ska ersätta Mbappé. Oliver Giroud är det logiska valet, men 37-åringen har adduktorproblem och fick stå över tisdagens träning. Randal Kolo Muani eller Marcus Thuram är plan B. På tal om Mbappé, bekräftade lillebror Ethan att han också lämnar PSG. Lille har pekats ut som ny adress, men L’Equipe påpekar att det finns fler anbud.

RMC Sport uppger att Marseille och Genoa nu är helt överens om Vitinha. Den franska klubben får 20 miljoner euro, vilket ses som en bedrift då den 24-årige anfallarens i OM varit misslyckad.

ENGLAND

Daily Telegraph hör Phil Foden försvara sin plats bredvid Jude Bellingham efter kritiken Man City-spelaren fick i samband med Englands premiär. ”Jag tycker vårt samspel är bra emellanåt, jag tycker också att det blir bättre och tror på att det kommer fortsätta förbättras. Han är en fantastisk talang och jag gillar att spela med honom”, säger Foden. Experter som Ian Wright och Cesc Fabregas kritiserade Fodens insats mot Serbien. Telegraph uppger vidare att Ajax överväger ett bud på Wout Weghorst i Burnley, ett lågt bud. Den 31-årige anfallaren var rubrikerna man häromdagen efter sitt segermål för Nederländerna i EM-premiären.

Daily Mirror, liksom en rad andra tabloider, tar främst fasta på Kobbie Mainoos hyllning av Erik ten Hag. Spelschemat för Premier League ges också plats. Det presenterades i går och innehåller Chelsea-Manchester City i premiäromgången. Kuriosa: West Ham lämnar inte London förrän i november.

The Athletic var först ut med att berätta både att Manchester United överväger ett bud på Joshua Zirkzee och att Chelsea fått ett bud på Samu Omorodion nobbat av Atlético. Chelseabudet var värt 32,5 milj euro. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano arbetar Chelsea parallellt med Jhon Durán. Ett avtal med Aston Villa är avhängigt att en spelare går i motsatt riktning.

The Sun har en rad uppgifter. Leicester är nära att tillsätta Graham Potter som ny tränare. Chelsea nobbar Atléticos intresse för Conor Gallagher då den spanska klubben inte är i närheten av de 50 miljoner pund Londonklubben önskar. En mer annorlunda nyhet är att halva PL-pokalen stulits. Tjuvar ska ha tagit kronan och underdelen. Dessa har senare ersatts. Stölden ska ha skett i Belgien 2022. Det finns två pokaler, en hos mästarna och en som Premier League har och som visas upp på olika håll i världen.

Daily Mail uppmärksammar ett klipp med Evertons Amadou Onana blivit viralt. Dels för att den belgiske stjärnan bryskt tillrättavisar en journalist som kallar honom vid fel namn, men också för hur han byter från franska till perfekt engelska (”André is not even my name, mate, you know what I mean”) – se klipp här.

ITALIEN

Il Secolo XIX adderar ytterligare en klubb i jakten på Emil Holm: Roma. Daniele De Rossis klubb har enligt tidningen gjort förfrågningar. Tidigare har också Juventus, Inter, Milan, Torino, Lazio och Genoa nämnts, men hetast är Bologna. Enligt La Nazione är Bologna redo att betala upp till åtta miljoner euro för Emil Holm men inte mer. Möjligen kan en spelare inkluderas. Spezia har uppgetts kräva mer än de 8,5 milj euro som köpoptionen med Atalanta var. Sønderyjske har rätt till hälften av pengarna.

La Gazzetta dello Sport skriver om en ”Italiensk duell” inför matchen mot Spanien på torsdag. Calafiori eller Mancini? Darmian eller Di Lorenzo? Cristante eller Pellegrini? Retegui eller Scamacca? Det fajtas om flera platser i startelvan. Från mercaton fungerar Josep Martínez som dragplåster. Tidningen uppger att Inter kan ha en överenskommelse med Genoa om målvakten redan i morgon. Pris: 15-18 miljoner euro.

Corriere dello Sport hävdar att Napoli utmanar Roma om Mats Hummels. Den 35-årige backen ses som en ledare bland Antonio Contes unga spelare. Uppgifterna kommer samtidigt som Sky Sport Italia skriver om intensifierade samtal mellan Hummels och Roma. Även Mallorca har uppgetts intresserad. Napoli väntas i dag göra klart med en annan back, Rafa Marín från Real Madrid. Pris: tio-tolv miljoner euro.

Tuttomercatoweb uppger att Cagliari är den italienska klubb som är hetast i jakten på Pavle Vagic. Inga förhandlingar är inledda men klubben har spanat in den 24-årige Hammarbybacken åtskilliga gånger. Liksom FotbollDirekt tidigare, uppger TMW att ett flertal italienska klubbar är intresserade.

SPANIEN

Marca lockar med en intervju med Álvaro Morata. Han tycker kritiken mot spelarna är för stor, uppskattningen för liten. Han har tidigare lyft fram hur uppskattad Dani Olmo är i Tyskland, Rodri i England, Fabián i Italien. ”I Spanien måst vi lära oss att värdesätta oss själva mer – och jag menar inte bara inom fotbollen”, säger Morata.

Relevo berättar att Joselu vägrade träna efter matchen mot Kroatien. Han var besviken över att inte få spela. Relevo uppger vidare att Real Madrid överväger att låna Kepa Arrizabalaga ytterligare en säsong om Andrij Lunin lämnar. Det finns en överenskommelse med ukrainaren men den är inte påskriven. Om Lunin säljs så ses Arrizabalaga med fördelaktiga ögon som backup till Thibault Courtois. 29-åringen har ett år kvar på kontraktet med Chelsea.

Sport och Mundo Deportivo blickar framåt med Barcelona ständigt i tankarna. Sport hävdar att en försäljning av Mikayil Faye står för dörren. Barça hoppas ha den 19-årige backen såld till Porto innan månadens slut. Övergångssumman uppges på nytt till 15 miljoner euro. Jijantes påpekar också att Barça, med sportchefen Deco i spetsen, i går träffade agenterna till Faye och även Dani Olmo. Barça är intresserad av RB Leipzig-anfallaren. Mundo Deportivo täcker i stället förstasidan med att ”El Clásico på Camp Nou”. Spelschemat är presenterat och till Barças hemmamöte med Real Madrid den 11 maj nästa år ska det gå att spela på nya Camp Nou. Om byggplanerna håller. Båda tidningarna uppmärksammar Lamine Yamals flört med Nico Williams i Cadena SER. ”Jag hoppas få dela omklädningsrum med honom”, säger 16-åringen, och pratar inte om det spanska omklädningsrummet utan Barcelonas. Barça har upprepade gånger uppgets ha Williams högt på shoppinglistan i sommar.

TYSKLAND

SportBild bär på en uppmaning från Lothar Matthäus: ”Bayern måste värva Wirtz omedelbart!”. Matthäus njuter av Florian Wirtz och Jamal Musiala, och menar att det är blivande världsstjärnor som inte får gå förlorade till utländska storklubbar. Han uppmanar Bayern att förlänga med Musiala och försöka värva Wirtz nu, om inte annat 2025. ”Wirtz och Musiala i samma lag skulle också vara en fördel för det tyska landslaget”, menar Matthäus. Tidningen berättar vidare att Thomas Tuchel får cirka tio miljoner euro i avgångsvederlag.

Bild skriver att förbundskapten Julian Nagelsmann varit säker på startelvan mot Ungern i dagar. Det blir densamma som mot Skottland i premiären. ”Om inget händer över natten kommer vi inte att göra några ändringar”, bekräftar förbundskapten Julian Nagelsmann under tisdagen. Vidare uppdaterar tidningen sin formbarometer för EM-lagen. Spanien ligger i topp före Tyskland. England är bara elva. ”En häst hoppar inte högre än den behöver – eller så är engelsmännen överskattade”, skriver tidningen fundersamt. I barometerns botten ligger Ukraina. På flera håll i tyska medier applåderas de två skotska fan som höll paraply över en äldre Kölnbo i hällregnet, bland annat av 1 FC Köln (se klipp här).

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) skriker ut, ”Episkt” (också namnet på turkisk äventyrsserie). Turkiet fick en önskestart efter EM:s kanske mest spektakulära match (3-1 mot Georgien). På förbundskapten Vincenzo Montellas 50-årsdag dessutom. ”Den här segern var den bästa födelsedagspresenten jag någonsin fått”, säger Montella enligt Hürriyet. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan var snabb att sola sig i glansen, kastade sig på telefonen och gratulerade Montella och spelarna (se klipp här). Gratulationerna från politiker strömmade också in i sociala medier. ”Jag kysser er i pannan för att vi fick se en sådan fantastisk match”, skriver exempelvis miljöminister Mehmet Özhaseki.

De Telegraaf (Nederländerna) följer upp kontroversen med de tre nederländska fans som i en hyllning till Ruud Gullit klätt ut sig som den forna stjärnan och målat ansiktena svarta. ”Blackface”, rasade en del i sociala medier och till BBC i England. Nu har huvudpersonen själv uttalat sig. ”Jag känner mig faktiskt hedrad”, säger Gullit.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) jublar över N’Golo Kantés framgångar. Fransmannen kom överraskande med i den franska truppen, sedan i startelvan och var senast matchens lirare mot Österrike. ”Kantés återkomst är ett bevis för den saudiska ligans styrka”, slår tidningen fast, ”Idéen om att stora spelare som flyttar från Europa till Saudiarabien skulle förstöra sina landslagskarriärer motbevisas av att 14 spelare härifrån är med i EM”. Det är fler än exempelvis från portugisiska och belgiska ligan, påpekar Asharq Al-Awsat. Även Nicolae Stanciu uppmärksammas. Rumänen blev den första målskytten någonsin från den saudiska ligan i EM. Artiklarna kom innan ligans skyttekung och fixstjärna Cristiano Ronaldo gjorde en blek insats för Portugal i går kväll.